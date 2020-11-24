Bir farkınız olsun ‘imece’ usulü yapın

Adının açıklanmasını istemeyen bir kamu çalışanının merakı bir de endişesi var.

Ancak biz de yıllardır bunu merak ve endişe ediyoruz. Üşenmiyoruz, soruyoruz. Lakin ne hikmetse hiçbir şekilde ne yanıt alıyorum ne bir gelişme görüyorum! Neyse, biz de bu konuyu kendimiz yazıp kendimiz okuyalım! Okumak en büyük erdemliktir… Özetimle: “Ateşli silah taşımaya yetkili olan bir kamu çalışanıyım. 18 Kasım 2020 de saat 14.35 de seyahatime aracılık edecek olan BURULAŞ’ın kontrolündeki Terminal binasına doğu kapısından giriş yaptım. Güvenliğimiz için geçilmesi zorunlu olan kapı tipi metal arama dedektörünün altından geçtim. Kapının yanında da özel güvenlik personeli vardı. Kapı, silahımı algılamadı. Güvenlik personeli de arama yapmayınca geriye dönüp kendisine: “Bende silah var. Rahatlıkla girdim. Bu böyle olmaz…” deyince de güvenlik personeli “Orasını ben bilemem” diye yanıt verdi. Peki, bunu kim bilecek? Böyle güvenlik önlemi olmaz. Yazık…” Biz de diyoruz ‘yazık ve olmaz’ diye ama oluyor işte. Dert etme!

ATATÜRK MÜZESİ’NİN LAMBALARI NEDEN YANMIYOR?

Okurlarımızdan Helin Irmak, bakınız ne diyor: “Valilik resmi konutu yanında bulunan Atatürk Müzesi’nin duvarlarında asılı olan Atatürk’le alakalı fotoğrafların gece aydınlatılması için düşünülmüş olan lambalar yıllardır yanmıyor. Ayrıca Bursa’nın en işlek ana caddesi üzerinde de bulunan, yani görülmemesi asla ve asla mümkün olmayan bu ayıba neden müdahale edilmiyor? Bizleri karanlıktan aydınlığa taşıyan Atatürk’e ve silah arkadaşlarına bu mu layık görülüyor?”

UĞRAŞTIK NETİCE ALAMADIK

Helin Irmak, 02 Eylül 2014 tarihli; FOTOĞRAFLAR ÇOK GÜZEL AMA… başlıklı yazımdan sonra bahsettiğiniz hizmeti almıştık. Ancak lambaların ömrü bir yıl sonra son bulmuştu! Akabinde üç kez daha bu şikâyetimizi yayımlamıştık. Ama neticesi yok! Hiç kimseye faydası olmayan ve bilinmeyen alanların ışığı var ama burada yok! UEDAŞ’ın bile 5. kez düzenlediği yarışmayla ‘Şehrin Işıkları’ her yerde var ama burada yok! Yorum da yok!