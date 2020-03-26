Okurlarımızdan Sait Dayıoğlu, özetimle diyor ki:
“Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi Mudanya Yolu altıncı kilometresinde (Özdilek AVM yanı) hizmet veren sinyalizasyon sistemi önünde; tijler var, boru var, havuz var! Birçok etkileyici unsurlar var! Benim de bir ricam olacak. Bir de kuyu kazın tam olsun! Çok yakışacağını düşünüyorum da!”
NE OLACAK BU KAPAKLARIN HALİ?
HÜRRİYET Bursa abonelerinden Pınar Işık: “Osmangazi tramvay durağı arkasındaki (Osmangazi Metro İstasyonu’na 40 metre) elektrik direğinin klemens kapağı yok. Durum, tehlike arz etmesi bakımından konum son derece önemlidir. Hele bir de böylesine yoğun yaya trafiği yaşanan yerde bunun olması kabul edilir değildir. UEDAŞ yetkililerine duyurulur!” diyor. Sahi, ne olacak bu kapakların hali?
KURAKLIK ASFALTI ÇATLATMIŞ
ADININ açıklanmasını istemeyen bir öğretmen bakınız ne diyor: “Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (Haşim İşcan Caddesi) önündeki asfaltta, yağışların azlığıyla alakalı olarak çatlaklar oluşmuştur. Asfaltın sulanmasını rica ediyorum!” Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Başkanlığı’nın dikkatine...
İKİ AYDIR DİNLENİYOR
HÜRRİYET Bursa abonelerinden olan Biyomedikal Mühendisi K. Y., “Gemlik girişinde, Bursa-Yalova yolu D-575 Karayolu üzerindeki (Hisar Hotel karşısı) orta refüje iki ay önce bir araç dalış yapmıştı! Bu dalış sonucunda yolu ayıran panel çit, parçalandı. Elektrik direği de 2.80 yere uzandı! O zamandan bu zamana kadar da bunlarla ilgilenecek bir yetkili çıkmadı! Bu esnada belediyemizi aradım. Olanı biteni anlattım. Sonuç; belli mi değil? Olmadı, ben de kırmızı ışıktan istifade ederek aracımdan inip fotoğrafı çektim. Keza 7/24 göz önünde olan bir adres burası. Hem anlatmama, anlatmamıza veya ihbarımıza gerek mi vardı?” diyor. Büyükşehir / Gemlik Belediyesi ve UEDAŞ’ın dikkatlerine lütfen...
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
GEÇ OLMADAN YAPILDI
“GEÇ KALMADAN’ başlıklı yazınızda bahsi geçen sorun ilgili birimlerimizce incelenmiştir. İnşaat Emlak Müdürlüğü’ne havale edilen sorun, ilgili müdürlüğümüzün uzman ekiplerince giderilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Yıldırım Belediyesi Koordinasyon İşleri Müdürlüğü.” Değeriniz için teşekkür ediyorum Yıldırım Belediyesi...
Bir de kuyu kazın tam olsun!
Okurlarımızdan Sait Dayıoğlu, özetimle diyor ki:
“Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi Mudanya Yolu altıncı kilometresinde (Özdilek AVM yanı) hizmet veren sinyalizasyon sistemi önünde; tijler var, boru var, havuz var! Birçok etkileyici unsurlar var! Benim de bir ricam olacak. Bir de kuyu kazın tam olsun! Çok yakışacağını düşünüyorum da!”
NE OLACAK BU KAPAKLARIN HALİ?
HÜRRİYET Bursa abonelerinden Pınar Işık: “Osmangazi tramvay durağı arkasındaki (Osmangazi Metro İstasyonu’na 40 metre) elektrik direğinin klemens kapağı yok. Durum, tehlike arz etmesi bakımından konum son derece önemlidir. Hele bir de böylesine yoğun yaya trafiği yaşanan yerde bunun olması kabul edilir değildir. UEDAŞ yetkililerine duyurulur!” diyor. Sahi, ne olacak bu kapakların hali?
KURAKLIK ASFALTI ÇATLATMIŞ
ADININ açıklanmasını istemeyen bir öğretmen bakınız ne diyor: “Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (Haşim İşcan Caddesi) önündeki asfaltta, yağışların azlığıyla alakalı olarak çatlaklar oluşmuştur. Asfaltın sulanmasını rica ediyorum!” Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Başkanlığı’nın dikkatine...
İKİ AYDIR DİNLENİYOR
HÜRRİYET Bursa abonelerinden olan Biyomedikal Mühendisi K. Y., “Gemlik girişinde, Bursa-Yalova yolu D-575 Karayolu üzerindeki (Hisar Hotel karşısı) orta refüje iki ay önce bir araç dalış yapmıştı! Bu dalış sonucunda yolu ayıran panel çit, parçalandı. Elektrik direği de 2.80 yere uzandı! O zamandan bu zamana kadar da bunlarla ilgilenecek bir yetkili çıkmadı! Bu esnada belediyemizi aradım. Olanı biteni anlattım. Sonuç; belli mi değil? Olmadı, ben de kırmızı ışıktan istifade ederek aracımdan inip fotoğrafı çektim. Keza 7/24 göz önünde olan bir adres burası. Hem anlatmama, anlatmamıza veya ihbarımıza gerek mi vardı?” diyor. Büyükşehir / Gemlik Belediyesi ve UEDAŞ’ın dikkatlerine lütfen...
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
GEÇ OLMADAN YAPILDI
“GEÇ KALMADAN’ başlıklı yazınızda bahsi geçen sorun ilgili birimlerimizce incelenmiştir. İnşaat Emlak Müdürlüğü’ne havale edilen sorun, ilgili müdürlüğümüzün uzman ekiplerince giderilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Yıldırım Belediyesi Koordinasyon İşleri Müdürlüğü.” Değeriniz için teşekkür ediyorum Yıldırım Belediyesi...