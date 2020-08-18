Bir buçuk saatte 78 maske!

Dünyayı kasıp kavuran COVID–19 hastalığının yayılmasını önleyen en etkili ve en önemli tedbirlerimiz arasında ilk sırada yerini alan maske kullanım konusunda da sınıfta kaldı Bursa! Yerlere atılan binlerce çirkin maskeyi görmenin üzüntüsü ve endişesi içindeyim.
Bir yandan kendisini çok ciddi hastalıktan koruma hesabı yaparken, diğer yandan bencilce davranan ve bu bencilliğinin sonucunda hepimiz için tehdit oluşturan saygısız insanların çevreye fırlattıkları kirli maskelerin derdindeyim.
Bu haklı üzüntüme sebep olan endişemin delilini okurlarımızla paylaşmak istedim.
ÇEKİRGE’DEN HEYKEL’E
Bu nedenle elime koruyucu eldivenleri takıp, yine sağa sola fırlatılan belediyelerimizin reklam pankartlarının uçlarında kullanılan sopalardan birini söküp yola koyuldum. Çekirge Devlet Hastanesi önünden başladım yürümeye... Yolda yere fırlatılan, belki de bazıları koronavirüs taşıyıcısı olan maskeleri toplayıp sopaya dizdim. 1 saat 36 dakikalık hızlı yürüyüşüm sonrasında Heykel’e vardım.
NE DİYELİM BUNLARA
Daha sonra sopaya dizmiş olduğum maskeleri saydım. Maske sayısının 78 olduğunu görünce dehşete düştüm. Bu kadar uyarıya, duyuruya, denetlemeye rağmen bu 78 maskeye ne diyelim şimdi? Duyarsızlık... Umursamazlık... Bencillik... Dilim varmıyor başka ifadelere; ama siz anladınız zaten...
UMARIM UYARIYI ANLARLAR!
Hürriyet Bursa gazetesi okurlarından olan bir iş yeri sahibi diyor ki: “Muhammet Bey. İlgili fotoğrafı çektiğim bina benim de iş merkezlerimin bulunduğu bina olan Osmangazi ilçesi Hacı İlyas Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerindedir. İş hanımızın içine atılan kirli maskelerden bıktık. Bunu belki önleriz diye iş hanımızın girişine sağlı sollu olarak astığımız ve üzerine ‘Lütfen yerlere maske atmayalım’ diye yazdığımız A4 kağıdıyla belirttik. Siz ne dersiniz? İyi yapmış mıyız?” Üstteki yazımı okuduğunuzu düşünerek; benden umut yok!
ZEMİNE ELEKTRİK PANOSU DİKİLİR Mİ?
Okurlarımızdan olan Burcu Nurcu, özetimle şöyle diyor: “Zemine elektrik panosu dikilir mi? Üstelik bu pano Nilespit Üç Fidan Dinlenme Parkı içinde olsun ve panonun kapağı da kopmuş olsun. UEDAŞ, bu işler artık son bulsun!”
BU SAATTEN SONRA RANDIMAN VERMEZ
Hürriyet Bursa okuru olan Kemal Korkusuz, özetimle diyor ki: “Yıllardır dikkatimi çekiyor. Tarihi Muradiye Külliyesi girişine dikilen boş çerçeve ne işe yarıyor? Bir işe yarayacaksa da paslanmaya başladı. Bu saatten sonra randıman vermez. Benden söylemesi!”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
TEMİZLENDİ AMA YİNE ÇÖPLÜK OLMASIN
“Eskiden can kurtarırdı şimdi korku saçıyor’ başlıklı yayımınızda yıkımı yapılan Yüksek İhtisas Kalp ve Damar Hastanesi’nin bulunduğu bölge temizlenmiştir. Bilgilerinize sunarız. Yıldırım Belediyesi Koordinasyon İşleri Müdürlüğü”
Şahit fotoğraflarınızın yanı sıra video kaydınız için de teşekkür ediyorum Yıldırım Belediyesi. Konu sizin sorumluluğunuzda olmadığı halde zor ve yorucu olan desteğiniz çok değerli elbette. Yalnız orası yine çöplük olacak; hep birlikte göreceğiz. Ayrıca ilgili yazımda (30 Temmuz 2020) ‘Çöplük olarak kullanılan ve çirkin işlere müsait hale gelen bu yer için yetkililerden bir açıklama gelmemesi de Bursa’mız için cidden büyük talihsizlik. Şimdiki İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkcı’ya tek sorum var. Orayı hastane olarak değerlendirmeyi halen düşünüyor musunuz?’ diye sormuştum. Ancak Halim Ömer Kaşıkçı’dan bir yanıt gelmeyince... Kaşıkçı ve asistanları çok yoğun sanırım!
BELEDİYE EL ATTI
Osmangazi ilçesi Keçeci Sokak’ta, bir vatandaşımızın tarla ürünlerini satmak için faydalanmış olduğu hayvanlarca kirletilen alan Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Memiş Memiş’in ivedi müdahalesiyle temizlenmiştir. Memiş’e ve kıymetli çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum.
Bir buçuk saatte 78 maske!
Dünyayı kasıp kavuran COVID–19 hastalığının yayılmasını önleyen en etkili ve en önemli tedbirlerimiz arasında ilk sırada yerini alan maske kullanım konusunda da sınıfta kaldı Bursa! Yerlere atılan binlerce çirkin maskeyi görmenin üzüntüsü ve endişesi içindeyim.
Bir yandan kendisini çok ciddi hastalıktan koruma hesabı yaparken, diğer yandan bencilce davranan ve bu bencilliğinin sonucunda hepimiz için tehdit oluşturan saygısız insanların çevreye fırlattıkları kirli maskelerin derdindeyim.
Bu haklı üzüntüme sebep olan endişemin delilini okurlarımızla paylaşmak istedim.
ÇEKİRGE’DEN HEYKEL’E
Bu nedenle elime koruyucu eldivenleri takıp, yine sağa sola fırlatılan belediyelerimizin reklam pankartlarının uçlarında kullanılan sopalardan birini söküp yola koyuldum. Çekirge Devlet Hastanesi önünden başladım yürümeye... Yolda yere fırlatılan, belki de bazıları koronavirüs taşıyıcısı olan maskeleri toplayıp sopaya dizdim. 1 saat 36 dakikalık hızlı yürüyüşüm sonrasında Heykel’e vardım.
NE DİYELİM BUNLARA
Daha sonra sopaya dizmiş olduğum maskeleri saydım. Maske sayısının 78 olduğunu görünce dehşete düştüm. Bu kadar uyarıya, duyuruya, denetlemeye rağmen bu 78 maskeye ne diyelim şimdi? Duyarsızlık... Umursamazlık... Bencillik... Dilim varmıyor başka ifadelere; ama siz anladınız zaten...
UMARIM UYARIYI ANLARLAR!
Hürriyet Bursa gazetesi okurlarından olan bir iş yeri sahibi diyor ki: “Muhammet Bey. İlgili fotoğrafı çektiğim bina benim de iş merkezlerimin bulunduğu bina olan Osmangazi ilçesi Hacı İlyas Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerindedir. İş hanımızın içine atılan kirli maskelerden bıktık. Bunu belki önleriz diye iş hanımızın girişine sağlı sollu olarak astığımız ve üzerine ‘Lütfen yerlere maske atmayalım’ diye yazdığımız A4 kağıdıyla belirttik. Siz ne dersiniz? İyi yapmış mıyız?” Üstteki yazımı okuduğunuzu düşünerek; benden umut yok!
ZEMİNE ELEKTRİK PANOSU DİKİLİR Mİ?
Okurlarımızdan olan Burcu Nurcu, özetimle şöyle diyor: “Zemine elektrik panosu dikilir mi? Üstelik bu pano Nilespit Üç Fidan Dinlenme Parkı içinde olsun ve panonun kapağı da kopmuş olsun. UEDAŞ, bu işler artık son bulsun!”
BU SAATTEN SONRA RANDIMAN VERMEZ
Hürriyet Bursa okuru olan Kemal Korkusuz, özetimle diyor ki: “Yıllardır dikkatimi çekiyor. Tarihi Muradiye Külliyesi girişine dikilen boş çerçeve ne işe yarıyor? Bir işe yarayacaksa da paslanmaya başladı. Bu saatten sonra randıman vermez. Benden söylemesi!”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
TEMİZLENDİ AMA YİNE ÇÖPLÜK OLMASIN
“Eskiden can kurtarırdı şimdi korku saçıyor’ başlıklı yayımınızda yıkımı yapılan Yüksek İhtisas Kalp ve Damar Hastanesi’nin bulunduğu bölge temizlenmiştir. Bilgilerinize sunarız. Yıldırım Belediyesi Koordinasyon İşleri Müdürlüğü”
Şahit fotoğraflarınızın yanı sıra video kaydınız için de teşekkür ediyorum Yıldırım Belediyesi. Konu sizin sorumluluğunuzda olmadığı halde zor ve yorucu olan desteğiniz çok değerli elbette. Yalnız orası yine çöplük olacak; hep birlikte göreceğiz. Ayrıca ilgili yazımda (30 Temmuz 2020) ‘Çöplük olarak kullanılan ve çirkin işlere müsait hale gelen bu yer için yetkililerden bir açıklama gelmemesi de Bursa’mız için cidden büyük talihsizlik. Şimdiki İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkcı’ya tek sorum var. Orayı hastane olarak değerlendirmeyi halen düşünüyor musunuz?’ diye sormuştum. Ancak Halim Ömer Kaşıkçı’dan bir yanıt gelmeyince... Kaşıkçı ve asistanları çok yoğun sanırım!
BELEDİYE EL ATTI
Osmangazi ilçesi Keçeci Sokak’ta, bir vatandaşımızın tarla ürünlerini satmak için faydalanmış olduğu hayvanlarca kirletilen alan Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Memiş Memiş’in ivedi müdahalesiyle temizlenmiştir. Memiş’e ve kıymetli çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum.