 Bilin bakalım burası neresi

Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden Çekirge Mahalle Muhtarı Coşkun Alıntaş’ın, bir yandan sorarken diğer yandan cevabını verdiği e-postasını özetimle aktarıyorum:
“Muhammet Bey. Gördüğünüz gibi ıskarta olarak ayrılmış inşaat atığı kalaslarından yapılmış olan bir basket potası önündeyim! Bu nerede mi? Bu sizin “gözden çıkartılmış” olarak nitelendirdiğiniz, benim de köy olarak tanımladığım, Bursa’nın en pahalı lüks dairelerin bulunduğu merkez bölge olan İntam İş Merkezleri arkasına denk düşen terk edilmiş Çekirge Mahallesi’ndendir! Çünkü oyun, eğlenme ve dinleme alanları yok! Mahalle sakinleri proje üretmeye başladı artık. Diyorum ki; Osmangazi Belediyesi’nce yok sayılan Çekirge Mahallesi’nin kıymetli halkınca seçilmiş muhtarıyım ve ben dertlerin alasıyla baş başa bırakıldım kavruluyorum! Potayı da buna en basit şahit olarak sunuyorum. Seçilmiş bir yönetici olarak kahroluyorum…”
HASTANE ÖNÜNDE BARİ OLMASIN
Okurlarımızdan Uğur Çapkın, diyor ki: “Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi’nde bulunan Doruk Hastanesi önündeki kaldırımı birileri geçen yıl kazmıştı. Daha sonra da gelişi güzel kapatılmaya çalışıldı ve gördüğünüz gibi kapatılamadı! Oradan her hafta onlarca engelli aracı kullanan vatandaşımız da geçiyor. Geçişleri esnasında onların sıkıntılarına tanık olmanın üzüntüsü içindeyim. Her yer kazık, her yer çukur alıştık! Ancak burada, yani hastane önünde bari olmasın bu!” Yıldırım Belediyesi’nin gereğini derhal yapacağına inanıyorum.”
Geçmiş olsun Uğur Çapkın…
BIKTIK ARTIK!
Okurlarımızdan Endüstri Mühendisi Eda Kılınç: “Metro ve yaya alt geçidi girişlerine konuşlanan, trafik işaret lambaları çevresinde kök salan dilencilerden bıktık artık! Bunlara neden engel olunmuyor?” diye soruyor.
Büyükşehir Belediyesi Zabıtası Daire Başkanlığı’nın dikkatlerine…
BİZİM BAŞIMIZ KEL Mİ?
Adının açıklanmasını istemeyen bir BURULAŞ (Otobüs) kaptanı “Bizim başımız kel mi?” diyor ve özetimle şöyle diyor: “Koronavirüsle tanıştığımız andan itibaren her türlü vatandaşla karşılaşan bir meslek grubu çalışanları arasında ilk üç içinde yerimizi alırız. Yani her gün dua ediyoruz. ‘Hastalığı kapıp ailemiz başta olmak üzere dostlarımıza ziyan vermeyelim’ diye.
Hastalıktan korunma yöntemleri arasında en önemlimiz olan maske ihtiyacımızın karşılanması konusunda şirketimizin desteğini alamıyoruz. Şöyle ki aylardır uygulanan maske kullanım zorunluluğu süresince imza karşılığında üç maske verildi. Yanlış okumadınız. Sadece üç maske… Gerek belediyemizin gerekse şirketimizin vatandaşlarımıza dağıttığı on binlercesi maskeleri görüyoruz. Bizim başımız kel mi? (!)”
Evet sevgili BURULAŞ, buna çözümünüz var mı?
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
KUMUN KALİTESİNDEN ENDİŞE EDİYORUZ başlıklı yayımımızda önce dağıtılan ardında da kumla onarılan kaldırıma (Bursa Anadolu Lisesi önü) müdahale edildiğini gördüm. Hemşehrilerimize hayırlı olsun.
Bilin bakalım burası neresi?
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden Çekirge Mahalle Muhtarı Coşkun Alıntaş’ın, bir yandan sorarken diğer yandan cevabını verdiği e-postasını özetimle aktarıyorum:
“Muhammet Bey. Gördüğünüz gibi ıskarta olarak ayrılmış inşaat atığı kalaslarından yapılmış olan bir basket potası önündeyim! Bu nerede mi? Bu sizin “gözden çıkartılmış” olarak nitelendirdiğiniz, benim de köy olarak tanımladığım, Bursa’nın en pahalı lüks dairelerin bulunduğu merkez bölge olan İntam İş Merkezleri arkasına denk düşen terk edilmiş Çekirge Mahallesi’ndendir! Çünkü oyun, eğlenme ve dinleme alanları yok! Mahalle sakinleri proje üretmeye başladı artık. Diyorum ki; Osmangazi Belediyesi’nce yok sayılan Çekirge Mahallesi’nin kıymetli halkınca seçilmiş muhtarıyım ve ben dertlerin alasıyla baş başa bırakıldım kavruluyorum! Potayı da buna en basit şahit olarak sunuyorum. Seçilmiş bir yönetici olarak kahroluyorum…”
HASTANE ÖNÜNDE BARİ OLMASIN
Okurlarımızdan Uğur Çapkın, diyor ki: “Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi’nde bulunan Doruk Hastanesi önündeki kaldırımı birileri geçen yıl kazmıştı. Daha sonra da gelişi güzel kapatılmaya çalışıldı ve gördüğünüz gibi kapatılamadı! Oradan her hafta onlarca engelli aracı kullanan vatandaşımız da geçiyor. Geçişleri esnasında onların sıkıntılarına tanık olmanın üzüntüsü içindeyim. Her yer kazık, her yer çukur alıştık! Ancak burada, yani hastane önünde bari olmasın bu!” Yıldırım Belediyesi’nin gereğini derhal yapacağına inanıyorum.”
Geçmiş olsun Uğur Çapkın…
BIKTIK ARTIK!
Okurlarımızdan Endüstri Mühendisi Eda Kılınç: “Metro ve yaya alt geçidi girişlerine konuşlanan, trafik işaret lambaları çevresinde kök salan dilencilerden bıktık artık! Bunlara neden engel olunmuyor?” diye soruyor.
Büyükşehir Belediyesi Zabıtası Daire Başkanlığı’nın dikkatlerine…
BİZİM BAŞIMIZ KEL Mİ?
Adının açıklanmasını istemeyen bir BURULAŞ (Otobüs) kaptanı “Bizim başımız kel mi?” diyor ve özetimle şöyle diyor: “Koronavirüsle tanıştığımız andan itibaren her türlü vatandaşla karşılaşan bir meslek grubu çalışanları arasında ilk üç içinde yerimizi alırız. Yani her gün dua ediyoruz. ‘Hastalığı kapıp ailemiz başta olmak üzere dostlarımıza ziyan vermeyelim’ diye.
Hastalıktan korunma yöntemleri arasında en önemlimiz olan maske ihtiyacımızın karşılanması konusunda şirketimizin desteğini alamıyoruz. Şöyle ki aylardır uygulanan maske kullanım zorunluluğu süresince imza karşılığında üç maske verildi. Yanlış okumadınız. Sadece üç maske… Gerek belediyemizin gerekse şirketimizin vatandaşlarımıza dağıttığı on binlercesi maskeleri görüyoruz. Bizim başımız kel mi? (!)”
Evet sevgili BURULAŞ, buna çözümünüz var mı?
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
KUMUN KALİTESİNDEN ENDİŞE EDİYORUZ başlıklı yayımımızda önce dağıtılan ardında da kumla onarılan kaldırıma (Bursa Anadolu Lisesi önü) müdahale edildiğini gördüm. Hemşehrilerimize hayırlı olsun.