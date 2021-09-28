Beş kez de kontrol ettim

OKURLARIMIZDAN Semra Boyacı, Yunuseli Kanalı yürüyüş yolunda küçükbaş ve büyükbaş hayvanların gezdirildiğini belirterek şöyle diyor:

“Geçtiğimiz yıllarda ıslah çalışmaları sonrasında bizlere hizmet olarak kazandırılan Yunuseli Kanalı ve (Osmangazi Belediyesi) çevresindeki yürüyüş yolu için geçmiş dönem Büyükşehir belediye başkanlığı yapmış olan Recep Altepe’ye teşekkür ediyorum. Açılış konuşmasında “Bölgenin çehresi değişerek çevresine prestij kazandıracak...” açıklaması yapılmıştı. Gerçekten de öyle olmuştu. Ta ki iki yıl önce her şey değişti birden.”

UYARDIM AMA...

“Yürüme, koşu ve bisiklet yolunda kuzu / inek sürüsü gezdiriliyor. Şaka değil. Burası şehrin merkezi diyebiliriz. Keza kasabalar da dahi merkezde hayvan sürüsü gezdirmek ve beslemek yasakken... Civardaki apartmanlarda daire fiyatları bir milyon liradan başlıyor ve manzaraya bakınız! Altı forma üstü sorma! Etraf bir gün koyun pisliği, bir gün büyükbaş hayvan pisliğine bulanıyor. Sürü sahibini uyardım. Kadın olmasaydım kesin döverdi beni! Hangi devirdeyiz?”

SİZ YİNE DE BİLDİRİN

“Konuyu belediyemize bildirdim mi? diye sorarsanız; bildirmedim. Çünkü muhatap bulamayacağımı biliyorum. Keles ilçesinin Büyükdeliler Köyü’nde yaşayan bir arkadaşım var. Boş vakitlerinde ziyaretine giderek stres atıyoruz. İnanın orada bile böyle rezalete rast gelmedim. Ki orası köy... Geçimleri de umumiyetle hayvancılık üzerine olduğu halde bile böyle bir şeye rast gelmedim. İlgisiz belediyelerimizi kınıyorum” diyor özetimle Semra Boyacı...