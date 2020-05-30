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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Belki biri sesimizi duyar

30 Mayıs 2020

Hürriyet Bursa okurumuz Sağlık Aktüel Genel Yayın Koordinatörü Abdullah Gökhan Pekak, özetimle şöyle diyor:

Belki biri sesimizi duyar

“Nilüfer ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı, Dörtçelik Çocuk Hastanesi ile Menzil Kuruyemiş arasında kalan alanda biriken sudan rahatsız oluyorum. Resimde gördüğünüz su birikintisi, iki gün önce yağan yağmurdan arta kalan su birikintisidir. Bir de burasını yağmur yağarken görün. Bu durum özellikle yayalar için hiç de hoş neticeler vermiyor! Lütfen ilgili kişiler sesimizi duysun!” Abdullah Gökhan Pekak, sanırım bu alan Büyükşehir ve Nilüfer Belediyesi’nce gözden çıkartılmış bir alan! Çünkü ilgili şikâyetinizi daha öncede gündeme getirmiştik ve hala şikayetler sürüyor. Yetkililerin dikkatine...


‘Kimsenin canı yansın istemeyiz’

Belki biri sesimizi duyar

Hürriyet Bursa okurumuz Salih Yaşar, bakınız ne diyor: “Nilüfer Alaaddinbey Caddesi üzerindeki eski evin varlığına bir diyeceğimiz yok. Malum Bursa’mız bu konuda çok başarılı! Ancak bu ev birinin canını yakacak o zaman da iş işten geçmiş olacak. Burası tarihi özelliği bulunan bir ev değil! Yetkililere Hürriyet Bursa aracılığı ile seslenmek istiyorum: Mahaller halkı olarak bu evin etrafında kimsenin canı yanmadan bir önlem almasını istiyoruz. Kolay gelsin!” Hiç kimsenin canının yanmasını istemeyiz yetkililerin dikkatine...

‘Tam iki yıldır bir çukurumuz var’

Belki biri sesimizi duyar
Okurumuz Gamze Reyhanlı, diyor ki: “Nilüfer Cumhuriyet Mahallesi Aydın Sokak 9/A önündeki çukur tam iki yılını doldurdu ve halen resimde gördüğünüz gibi. O çukur bizleri rahatsız ve tedirgin ediyor ama yetkilileri etmiyor sanırım... Çünkü o çukur bazı kişilerin canını yaktı. Sağlam olan zeminin asfaltı yenilenirken bu ve benzeri bozuk alanlara neden müdahale edilmiyor? Neden yetkililer sesimizi duymuyor?” Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin dikkatine.

Merak ediyoruz...

Belki biri sesimizi duyar

Adının açıklanmasını istemeyen bir kamu çalışanı bakınız özetimle ne diyor: “Nilüfer Cumhuriyet Mahallesi Şehit Mesut Beyazıt Caddesi No 12 önünde bulunan menhol kapağının etrafındaki kırık çukur alanın onarılmasını rica ediyoruz. Köşeniz aracılığıyla kentimizdeki benzeri sorunlara sıkça rastlıyoruz. Yetkililerin hiç mi aklına gelmiyor buraları onarmak ya da onarırken daha kalıcı malzeme kullanmak! Kimsenin canı yanmasın diye önlem almak... Mahalle halkı olarak merak ediyoruz.”

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