Belediye koridorlarında kaybolan bir araştırma

Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden Çekirge Mahalle Muhtarı Coşkun Alıntaş, mahalleesinin sınırları içinde başlayan bir inşaatın sırrını belediye koridorlarında kayboluncaya kadar uğraşsa da çözemediğini belirtiyor ve “Bu sırrı çözecek birini arıyorum, ancak bulamıyorum! Sizlerin bu konuda bana yardımcı olabileceğinizi düşünüyorum” diyor.
Mesajında “Osmangazi Belediyesi, Çardak Sokak’ta bir araziyi bir yıl önce kamulaştırmış. Ve mahalle yönetiminin en başında olan ben Muhtar, Coşkun Alıntaş olarak bu konu hakkında bilgi sahibi değilim. Bilgi sahibi olmadığım gibi yetkililerden de bilgi alamıyorum” diyor Altıntaş ve belediye koridorlarında kaybolan araştırmasını bakın nasıl anlatıyor:
ELDE VAR SIFIR
“Önünde poz verdiğim sır inşaat için Osmangazi Belediyesi’nin kaçak inşaatlardan sorumlu müdürünü aradım. Ertesi günü sekreteri aradı: “Biz yapıyoruz” dedi. “Kimin için yapıyorsunuz?” deyince de: “Ben size döneceğim…” dedi ve deyiş o deyiş; halen dönecek kısmet olursa! Fen İşleri Müdürünü aradım: “Biz yapıyoruz, mali hizmetler biliyor orasının ne olduğunu” yanıtını alınca oradan Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gittim. Müdürlük: “Fen işleri bu işi neden bize pas etmiş ki?” diyerek Fen İşleri Müdürünü aradı yanımda: “Müdürüm, muhtarımızı neden yolladın bize? Bizim ne alakamız var?” Oradan tekrar mali işlere pas ettiler beni. Araştır, sor, soruştur, yaz, yazıştır, koş koşuştur, elde var sıfıra sıfır. Pinpon topu gibi oynadılar. Araştırmam koridorlarda kayboldu.”
GÖÇEBE KUŞLAR GİBİ
Muhtarlık vazifesinde ikinci dönemini yürüttüğünü belirten Altıntaş, kendisine tahsis edilmiş muhtarlık makamı, binası, odası, masası, sandalyesi olmadığını da ifade ediyor. Göçebe kuşlara döndüğünü belirten muhtar, bu sorununu ise şöyle anlatıyor; “Öyle ki yıllarca yıkıldı yıkılacak olan bir otelin içinde dahi seçmenime hizmet verdim. Şimdi de bir hayırseverin: “Çok üzülüyorum senin durumuna. Gel burada otur sen muhtarım” diyerek davet ettiği eski binada muhtarlık vazifesini yapmaya devam ediyorum. Bana 15 metrekarelik bir alan yok. Ama mahallemizin göbeğinde ve kime hediye edileceği belli olmayan (En azından ben bilmiyorum!) lüks bir bina alt yapı çalışmalarıyla birlikte tam gaz büyümeye devam ediyor!”
YILDIRIM’DA ÖDÜLLÜ MATEMATİK TESTİ!
Okurlarımızdan Matematik Öğretmeni Aysel Kızmaz, özetimle diyor ki: “Yıldırım Belediyesi binası önündeki saat kulesinde hizmet veren ve çalıştığına rast gelmediğim analog saatler (üç adet) köşenizdeki ısrarcı yayımlarınız sonucunda sökülmüş ve yerine dijital saatler takılmıştı. Ancak bu saatlerin her birisinin arasında iki dakikalık bir fark var. Toplamda altı dakika! Sadece kuzey yöne bakan saat en doğrusu! O da normal saat diliminden bir dakika geride. Keşke yazmasaydınız da eskileri kalsaydı. En azından o saatler daha yakışıklıydı! Şimdi şöyle bir sorum olacak. Bu saatlerden hangisi doğru onu nasıl anlayacağız?” Aysel öğretmen, farklar birbirine çok yakın. İki, dört ve altı. Bu ödüllü bir matematik testi olabilir. Uyanık olmak gerekebilir!
GELİN VE ONU KOMPLE GÖMÜN!
Emekli Diyetisyen Yeşim Işıkova: “Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi 324. Sokak (Atalaykent Sitesi önü) üzerindeki kaldırımımız da bakım ve onarım şansına nail oldu! Oleyyy! Bakınız, çok da güzel olmamış mı ama? Buradaki çalışmalarda en çok dikkatimi çekense UEDAŞ’a ait olan trafosunun kaldırıma gömülmesi kısmındaki başarıları oldu. Malum o trafolar asla lüzum etmez! Bakmışsın biri gelir de onun kapağını açmaya kalkar. Açamayınca da öfkelenir… Gelin ve onu komple gömün!” diyor.
KAMERAYI KİM ASKIYA ALDI?
Adının açıklanmasını istemeyen bir kamu çalışanı, şöyle diyor: “Nilüfer ilçesi Karaman, İzmir Yolu Caddesi üzerinde hizmet veren Karaman yaya üst geçidinin asansörlerinde bulunan güvenlik kameraları birilerince iptal edilmiş! 7/24 kontrol altında olduğu iddia edilen bu aksaklığa neden müdahale edilmiyor? En azından bu iptal işlemi kim ya da kimlerce devreye alınmış? Bari onu merak edin!” Desenize kamera kaydı askıya alındı! BURULAŞ’ın dikkatlerine…
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
ORASI DURAK DEĞİL başlıklı yayımımızla birlikte Ankara Caddesi (152 Evler Metro istasyonu giriş - çıkışı) üzerinde minibüslerin yasaklı, aynı zamanda da tehlikeli yolcu alımlarına yönelik olarak uygulama başlatıldığı ve bu sürece dahil olanlara cezai işlem uygulandığı bilgisini aldım. Bununla birlikte kontrollerin sivil ekiplerce de desteklenerek artırıldığını öğrendim. Bilgileri gerek video kayıtlarıyla gerekse fotoğraflarıyla destekleyen Bursa Emniyet Müdürlüğü / Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum.
Belediye koridorlarında kaybolan bir araştırma
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden Çekirge Mahalle Muhtarı Coşkun Alıntaş, mahalleesinin sınırları içinde başlayan bir inşaatın sırrını belediye koridorlarında kayboluncaya kadar uğraşsa da çözemediğini belirtiyor ve “Bu sırrı çözecek birini arıyorum, ancak bulamıyorum! Sizlerin bu konuda bana yardımcı olabileceğinizi düşünüyorum” diyor.
Mesajında “Osmangazi Belediyesi, Çardak Sokak’ta bir araziyi bir yıl önce kamulaştırmış. Ve mahalle yönetiminin en başında olan ben Muhtar, Coşkun Alıntaş olarak bu konu hakkında bilgi sahibi değilim. Bilgi sahibi olmadığım gibi yetkililerden de bilgi alamıyorum” diyor Altıntaş ve belediye koridorlarında kaybolan araştırmasını bakın nasıl anlatıyor:
ELDE VAR SIFIR
“Önünde poz verdiğim sır inşaat için Osmangazi Belediyesi’nin kaçak inşaatlardan sorumlu müdürünü aradım. Ertesi günü sekreteri aradı: “Biz yapıyoruz” dedi. “Kimin için yapıyorsunuz?” deyince de: “Ben size döneceğim…” dedi ve deyiş o deyiş; halen dönecek kısmet olursa! Fen İşleri Müdürünü aradım: “Biz yapıyoruz, mali hizmetler biliyor orasının ne olduğunu” yanıtını alınca oradan Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gittim. Müdürlük: “Fen işleri bu işi neden bize pas etmiş ki?” diyerek Fen İşleri Müdürünü aradı yanımda: “Müdürüm, muhtarımızı neden yolladın bize? Bizim ne alakamız var?” Oradan tekrar mali işlere pas ettiler beni. Araştır, sor, soruştur, yaz, yazıştır, koş koşuştur, elde var sıfıra sıfır. Pinpon topu gibi oynadılar. Araştırmam koridorlarda kayboldu.”
GÖÇEBE KUŞLAR GİBİ
Muhtarlık vazifesinde ikinci dönemini yürüttüğünü belirten Altıntaş, kendisine tahsis edilmiş muhtarlık makamı, binası, odası, masası, sandalyesi olmadığını da ifade ediyor. Göçebe kuşlara döndüğünü belirten muhtar, bu sorununu ise şöyle anlatıyor; “Öyle ki yıllarca yıkıldı yıkılacak olan bir otelin içinde dahi seçmenime hizmet verdim. Şimdi de bir hayırseverin: “Çok üzülüyorum senin durumuna. Gel burada otur sen muhtarım” diyerek davet ettiği eski binada muhtarlık vazifesini yapmaya devam ediyorum. Bana 15 metrekarelik bir alan yok. Ama mahallemizin göbeğinde ve kime hediye edileceği belli olmayan (En azından ben bilmiyorum!) lüks bir bina alt yapı çalışmalarıyla birlikte tam gaz büyümeye devam ediyor!”
YILDIRIM’DA ÖDÜLLÜ MATEMATİK TESTİ!
Okurlarımızdan Matematik Öğretmeni Aysel Kızmaz, özetimle diyor ki: “Yıldırım Belediyesi binası önündeki saat kulesinde hizmet veren ve çalıştığına rast gelmediğim analog saatler (üç adet) köşenizdeki ısrarcı yayımlarınız sonucunda sökülmüş ve yerine dijital saatler takılmıştı. Ancak bu saatlerin her birisinin arasında iki dakikalık bir fark var. Toplamda altı dakika! Sadece kuzey yöne bakan saat en doğrusu! O da normal saat diliminden bir dakika geride. Keşke yazmasaydınız da eskileri kalsaydı. En azından o saatler daha yakışıklıydı! Şimdi şöyle bir sorum olacak. Bu saatlerden hangisi doğru onu nasıl anlayacağız?” Aysel öğretmen, farklar birbirine çok yakın. İki, dört ve altı. Bu ödüllü bir matematik testi olabilir. Uyanık olmak gerekebilir!
GELİN VE ONU KOMPLE GÖMÜN!
Emekli Diyetisyen Yeşim Işıkova: “Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi 324. Sokak (Atalaykent Sitesi önü) üzerindeki kaldırımımız da bakım ve onarım şansına nail oldu! Oleyyy! Bakınız, çok da güzel olmamış mı ama? Buradaki çalışmalarda en çok dikkatimi çekense UEDAŞ’a ait olan trafosunun kaldırıma gömülmesi kısmındaki başarıları oldu. Malum o trafolar asla lüzum etmez! Bakmışsın biri gelir de onun kapağını açmaya kalkar. Açamayınca da öfkelenir… Gelin ve onu komple gömün!” diyor.
KAMERAYI KİM ASKIYA ALDI?
Adının açıklanmasını istemeyen bir kamu çalışanı, şöyle diyor: “Nilüfer ilçesi Karaman, İzmir Yolu Caddesi üzerinde hizmet veren Karaman yaya üst geçidinin asansörlerinde bulunan güvenlik kameraları birilerince iptal edilmiş! 7/24 kontrol altında olduğu iddia edilen bu aksaklığa neden müdahale edilmiyor? En azından bu iptal işlemi kim ya da kimlerce devreye alınmış? Bari onu merak edin!” Desenize kamera kaydı askıya alındı! BURULAŞ’ın dikkatlerine…
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
ORASI DURAK DEĞİL başlıklı yayımımızla birlikte Ankara Caddesi (152 Evler Metro istasyonu giriş - çıkışı) üzerinde minibüslerin yasaklı, aynı zamanda da tehlikeli yolcu alımlarına yönelik olarak uygulama başlatıldığı ve bu sürece dahil olanlara cezai işlem uygulandığı bilgisini aldım. Bununla birlikte kontrollerin sivil ekiplerce de desteklenerek artırıldığını öğrendim. Bilgileri gerek video kayıtlarıyla gerekse fotoğraflarıyla destekleyen Bursa Emniyet Müdürlüğü / Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum.