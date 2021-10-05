Batıda çöplükbey doğuda çöplüdere!

Adeta çöp furyasına teslim olan kentimizden bir kesit daha! Bu kez önünden yine binlerce yayanın geçtiği farklı bir adresteyiz.

Burası; Osmangazi ilçesinde bulunan Gökdere Metro istasyonunun tam da girişi. Terk edilmiş bir arsa. Böylesini arasanız bulamazsınız valla! Bir köşesini hurda araç opsiyonlamış. Diğer köşesini de çöpler sahiplenmiş!

Tam tekerlemelik! Öyle ise şöyle tekerleyelim; şu köşe hurda köşesi şu köşe çöp köşesi ortası bin bir çeşit içecek şişesi. Bakalım ne olacak neticesi!

BUNLARA NEDEN GÖZ YUMULUYOR?

Okurlarımızdan Bayhan Eşkek: “BURULAŞ’ın denetiminde ve kontrolünde olan belediye otobüs duraklarına yapıştırılan yasaklı ilanlara yönelik olarak yapmış olduğunuz onlarca haberi üzülerek takip ettim. Her biri birinden beter! İlgili yetkililerin bu çirkinliklere neden göz yumduklarını anlamış değilim” diyor.

Hem gömmemiş hem…