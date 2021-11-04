Bari siz yapmayın!

Kim yapar nasıl yapar bilemiyorum; ama birileri bu işe bir yasak getirmeli. O iş de lastik kaplama işçiliği. Ağır tonajlı araçlara uygulanan bir sistem bu…



Aracının lastiği aşınan sürücü maliyetini azaltmak için (Yeni teker almak yerine) lastiğini soğuk kaplama diye bilinen sistemle kaplatıyor. Bu kaplama işçiliği uzun ömürlü olmamakla birlikte yapılan iş ne kadar güvenli ve ne kadar kaliteli acaba? Sonra; fren sistemine en büyük katkısı olan lastikler zayıf olunca perde arkasına kalan kazalar… Yitirilen canlar ve boşa savrulan milli servet…

En önemlisi de birileri kâr ederken birileri de bu birilerin kâr bedelini canları ve mallarıyla ödüyor. Bunu böyle düşünmek kimsenin aklına gelmedi değil mi? Çünkü alan memnun veren memnun! ‘Altta kalanın canı çıksın’

HER GÜN MUCİZE

Çoğumuzun gördüğü ve yine çoğumuzun dikkatini çekmediği bir lastik olayı daha var ki o da Kösle ailesini yok edecekti belki de… İstanbul Caddesi devamı Bursa Yalova Yolu üzerinde önümüzde giden bir kamyonun lastik kaplaması koparak yola savruldu. Bordüre çarpan kaplama biraz yuvarlandıktan sonra devrildi. Ani fren yapmak zorunda kaldım. Arkamızda seyreden araç da öyle… Aracımıza çarpmasına yarım metre kala durabildi. Lastiği düşen araç yoluna devam etti gitti. Yani kelek lastiğiyle… Birilerinin canına ve malına ziyan verdi mi bunu bilemem işte. Bildiğim tek şey var; yaşadığımız her gün bir mucize!

BÜYÜKŞEHİR KENT ESTETİĞİ BİZİ KIRMAZ Kİ



