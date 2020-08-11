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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Balıklıdere’ye kaydıraklı sistem şart!

11 Ağustos 2020

Bazı utançlarımız ve üzüntülerimiz var ki ne siz sorun ne de biz söyleyelim...

Bunların en başında geleni ise Yıldırım ilçesinde bulunan ve yirmi yıl öncesine kadar üzerinden gürül gürül suların aktığı, balıkların tutulduğu bir zamanların meşhur Balıklıdere’sinden söz ediyorum. Şimdilerde her gün boşaltılan ve fırlatılan çöplerle boğulan dereyi görünce üzülüp kahrolmamak için taş insan olmak gerekir.

Balıklıdere’ye kaydıraklı sistem şart

CEZAİ İŞLEM UYGULANMALI

Sadece biz yazıyoruz ve Yıldırım Belediyesi de yayımlarımız sonrasında tonlarca çöpleri yılmadan, onlarca çalışanıyla, kamyonlarıyla, iş makineleriyle toplayıp temizliyor. Sonra, çöplük ‘doldum yine’ diye imdat verince biz tekrar yazıyoruz ve aynı gün içinde yine temizleniyor.

Balıklıdere’ye kaydıraklı sistem şart

Velhasıl atma ve fırlatma özgürlüğü olan bir adres olmuş burası! Çünkü belediye ilgili ziyankârlara cezai işlem uygulayıp sorunu kökten kesmek yerine yüz binlerce lira masraf edip temizlemeyi yeğliyor! Yazık...

BÜYÜK PROJE!

Balıklıdere’ye kaydıraklı sistem şart

Alanı incelediğimde gördüm ki derenin üst noktalarında bekletilen tonlarca asbestli kanserojen malzemeler ve inşaat atıkları dereye kavuşmayı dört gözle bekliyordu! Düşündüm de onları ve bugüne kadar boşaltılan binlerce ton utançlarımızı dere içinde kaydırarak yuvarlamak oldukça zahmetli olsa gerek! Yıldırım Belediyesi’ne bir önerim olacak!

Balıklıdere’ye kaydıraklı sistem şart

Dere yamaçlarına çocuk oyun parklarında bulunan kaydırak malzemeleri döşensin. Sonra da saygısız, sorumsuz ve nasipsiz yaratıklar, çöplerini kaydıraktan ve yuvarlayarak dere içine atsın! Kolaylık sağlamak erdemliktir!

Balıklıdere’ye kaydıraklı sistem şart

Derenin temizlenmesi kısmına gelince... Personeliniz kaydıraktan istifade edemeyeceğine göre; her on beş metreye asansör düzeneği kurulsun. Çöpler asansörlerle çıkartılsın! Buyurun size bedava proje. Bu önerim kaçırılmamalı bence!

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

Balıklıdere’ye kaydıraklı sistem şart

MART sokağında temmuz çukuru’ başlıklı yayımımızdaki çok kötü zeminin (Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi) asfalt yamasıyla düzeltildiğini gördüm. Okurumuz Gürcan Pehlivan da: “Dört yıldan beri onlarca aracın tamponunu kıran ve kartelleri delen sorun giderildi. Sizlere nasıl teşekkür etsek bilemiyoruz” diyor. Hemşehrilerimize hayırlı olsun...

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