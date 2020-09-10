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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Bahtsız Trilye’den selamlar!

10 Eylül 2020

OKURLARIMIZDAN olan Nuriye ve Ahmet Altın çifti, özetimle bakınız ne diyor:

Bahtsız Trilye’den selamlar

“Mudanya ilçesinin bahtsız beldesi olan Trilye’den selamlar! Trilye’mizde bakımsızlık modası bu sene pek tuttu. Özellikle de Polutanya mevkisi... Mudanya Belediyesi bizleri dikkate almıyor. Kaldırımlarımız, kanallarımız, yollarımız kan ağlıyor. Parke döşeli olan zeminler onlarca noktada çökmüş ve çökmeye de devam ediyor.”

‘SORUNLAR BİTMİYOR’

“Eşim de ben de rahatsızız. Sorunları bitmeyen yollarda, düşe kalka yürüyoruz. Çok şükür bunu da başarabiliyoruz! Kanalları kanallıktan çıkmış durumda. Geçen gün neredeyse kanallardan birisine düşecektim. Zeminler pislik içinde, hele dere... Onu sormayın kimseye! Güvenli ve rahat bir şekilde yürüyeceğimiz yol da yok, kaldırım da yok! Mudanya Belediyesi’ni göreve davet ediyoruz!”

CANKURTARAN SİMİDİ TAKALIM MI?

Bahtsız Trilye’den selamlar

ADININ açıklanmasını istemeyen bir zabıta memuru, “Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerindeki (FSM Metro İstasyonuna 30 metre mesafede, İzmir istikameti gidişi) kaldırımda bulunan direğe yapılan başarılı bir dalış olmuştu! Birinci ayına girecek olan dalış sonrası oluşan dalgalar yayalara engel olmaya devam ediyor! Cankurtaran simidi takalım mı?” diyor…

AKMAYAN ÇEŞMEDE ARAÇ NASIL YIKANIR?

Bahtsız Trilye’den selamlar

ADININ açıklanmasını istemeyen Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan bir sağlık çalışanı, diyor ki: “Yıldırım ilçesi, Ankara Caddesi Tapu ve Kadastro IV Bölge Müdürlüğü önüne yapılan çeşmeye yine kör tıpa taktılar! Sizden ricamız var. Lütfen bu e-postamızı yayımlayınız. Çünkü siz yayımlayınca kör tıpa sökülüyor. Bunu daha gördük. Bir de şunu çok merak ediyorum. Çeşme üzerindeki plakada: “Araç yıkamak yasaktır. -Yıldırım Belediyesi” yazıyor. Akmayan çeşmede araç nasıl yıkanır?” Haklısınız, yazdık ve dört kez söküldü. Beşinciye de vesile de olalım.

AKLIMIZI MI TEST EDİYORLAR?

Bahtsız Trilye’den selamlar

OKURLARIMIZDAN olan İsmet Ufak, şikayetini şöyle dile getiriyor: “Geçtiğimiz yıl köşenizde yayımlanan haklı şikâyet sonrasında (Engelli rampası yapılması hususunda) Yıldırım ilçesinde yaya geçişi için tahsis edilen yolun ortasında bulunan bordür, zemine sıfır seviyede indirilirken kaldırım kenarlarındaki bordür taşları sadece 3 santim aşağıya alınmıştı. Vaziyet böyle olunca 3 santim kimin işine yarar onu bilemedik! İlgili mühendisler aklımızı mı test ediyorlar?”

MESAFEYİ İNDİRİN(!)

İsmet Bey, her şeyi de yetkililerden beklememek lazım. Mesela geçen ay bir okurumuz BUSKİ’nin dağıtarak etrafa attığı parke taşlarını (06 Ağustos 2020 tarihi köşem) tekrar döşemişti. (Yaptıktan sonra bizzat onu da kontrol ettim. Çok başarılı da olmuştu) Geri kalan mesafeyi de siz indirseniz günaha mı girersiniz?(!)

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