Ayıp yaptın esnaf kardeş!

Askerlik yıllarımda (İzmir / Menemen) Özcan Şahin adlı bölük astsubayıma tarifsiz bir hayranlığım oluşmuştu.



Onu kendime rol model aldım. Sert, disiplinli, azimli, ilgili, milliyetçi, devletçi, gözü kara ve mükemmel bilgili biriydi. Öyle ki general düzeyinde yapılan her denetimde Özcan Şahin, alay komutanın dahi önünde karşılama komitesinde bulunurdu. Çünkü askerlikle ilgili ne sorulursa sorulsun cevabını ilgili kitaplarda tanımlanan maddesinden fıkrasına, fıkrasından bendinden, noktasına varıncaya kadar anlatırdı. Sorulacak sorunun cevapsız kalması imkânsız gibi bir şeydi.

GEÇEN HAFTA AÇILDI

İşin en güzel tarafıysa kurallara ilk önce kendisi harfiyen uyardı. Vaziyet böyle olunca da özellikle astları farklısını yapamazdı. Ancak rütbesinin küçük olması birçok aksaklığa müdahale etmesine engel oluyordu! Yolunda gitmeyen işler onu kahrediyordu. Her yolunda gitmeyen işe müdahale edemediğinde “arayan yok soranı seveyim” diye bağırarak inletirdi ortalığı. Bu söz de bana miras kaldı. Aradan geçen 30 yıla rağmen Özcan Şahin’i hiç unutmadım. Sözünü de tabii ki… Şimdi; yapımı geçen hafta biten ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’yle Nilüfer Çayı arasındaki yeni yola kazandırılan harika bisiklet yolunun haftası gelmeden kazıldığını görünce! Baktım çevrem boş, bağırsam birilerinin de deli deme ihtimali yok! Ben de bağırdım avazım çıktığı kadar...

BENİM HAKLILIĞIM NE OLACAK?



Okurlarımızdan olan Aysuda Burçak, şöyle diyor: “Fotoğrafımda görmüş olduğunuz saygısız parklanmanın net adresi Bursa’dır! Adım başı göreceğiniz bu saygısızlara göz yumuluyor. Kural tanımaz araç sahiplerine sorsanız ‘neden bunu yaptın?’ Diye; ya ‘nereye koyayım’ ya ‘hemen gidecektim’ derler! Elbette şanslıysan bu cevapları alırsın. Yok değilsen; yanarsın! Kendilerince haklı yönleri vardır! Ancak benim de aracım var ve bu güne kadar hiçbir kaldırıma aracımla çıkmadım. Trafiği engelleyecek bir parklanma yapmadım. Benim haklılığım ne olacak? Gerek ilgili polis birimlerine, gerekse ilgili zabıta memurlarına rica ediyorum. Ne olur bizlere daha çok sahip çıkın. Saygıyla”

İŞ VATANDAŞA KALIRSA