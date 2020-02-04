Atın gözlerindeki teşekkür ifadesi

Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan Mustafa Boğdu’ya duyarlılığı için teşekkür ediyorum ve yazdıklarını özetimle aktarıyorum:
“Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi Barbaros Parkı’ndan geçiyordum. Parkın ortasında kanaması olan bir ata rast geldim.
14 DAKİKADA GELDİLER
Durumu hiç iyi değildi. Aklıma Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü geldi. Numarayı buldum, aradım ve konuyu anlattım. Daha sonra atın başında bekledim. 14. dakikada ekipler tam teçhizatlı olarak geldi. Bu hız için ayrıca teşekkür ederim. Muayene sonrası orada adeta ameliyathane oluşturuldu. Serumuyla, dikişiyle, pansumanıyla müdahale edildi. At neler hissetti elbette bilme şansım yok. Ancak atın gözlerindeki teşekkür ifadesini çok rahat görebiliyordum. Sonra atı çekici marifetiyle bir araca koyup götürdüler. O esnada ihbarımla alakalı olarak tanıştığım Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Altuntaş’a, müdahaleyi yapan Veteriner Hekim Bülent Çiftçi’ye ve sürece telefonla dahil olduğunu duyduğum Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Mert Vahit Aslan’a çok teşekkür ediyorum.” Ne mutlu ki böyle güzel bir ekibiniz var Oktay Yılmaz Başkan.
NE OLACAK BİZİM HALİMİZ?
Makine Mühendisi Ersin Erdem, bakınız ne diyor:
“Can sıkıcı fotoğraflar; Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi’ndedir. Köşenizde de birçok kez bu caddenin görülemeyen yönlerine değinmiştiniz. Ama halen değişen bir şey yok. Ne olacak bizim halimiz?”
Nilüfer Belediyesi Başkanı Turgay Erdem; ardı arkası bitmeyen şikâyetler var. Siz ne dersiniz?
BU DURUMDA NE TAVSİYE EDERSİNİZ?
Adının açıklanmasını istemeyen bir okurumuz: “Ben bebek arabası kullanan genç bir anneyim. Değerli BURULAŞ yetkilileri; neredeyse her gün bir metro istasyonunun asansörü arızalı. Metro girişlerinde de; “Bebek arabası ve diğer tekerlekli araçlarla merdiveni kullanmayınız” yazısı asmışsınız ya! Bu durumda ne tavsiye edersiniz? Uçalım mı?” diyor.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
TEŞEKKÜRLER TOKSOY
HATALI PARK YÜZÜNDEN CANINDAN OLACAKTI başlıklı yayımımıza istinaden yayımımızla birlikte aynı günün sabahında gün boyu süren çalışmalarla (Osmangazi Mudanya Yolu FSM Mahallesi No. 630 önü) yasaklı tır parklarına ve dorse (treyler) zaptlarına müdahale edildiği bilgisini aldım. Bilgiyi gerek video kayıtlarıyla, gerekse şahit fotoğraflarıyla birlikte aktaran Trafikten Sorumlu Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Uğur Toksoy’a ve kıymetli mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Ayrıca o alanın sürekli kontrol edileceği bilgisini de aldım. Kolay gelsin…
DÖRT YILLIK ŞİKAYET GİDERİLDİ
“DÖRT YIL OLDU başlıklı şikâyetinizdeki (Cumhuriyet Caddesi üzerinde) sorun giderilmiştir. Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü” İlgili yetkililerin görmezden geldiği dört yıllık bir şikâyetti bu! Özel desteğiyle alakalı olarak Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Uzmanı Nazlı Çavdar ve belediyenin bakım - onarım ekibi çalışanları; sağ olunuz. Şahit fotoğraf için de ayrıca teşekkür ediyorum Nazlı Çavdar.
Atın gözlerindeki teşekkür ifadesi
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan Mustafa Boğdu’ya duyarlılığı için teşekkür ediyorum ve yazdıklarını özetimle aktarıyorum:
“Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi Barbaros Parkı’ndan geçiyordum. Parkın ortasında kanaması olan bir ata rast geldim.
14 DAKİKADA GELDİLER
Durumu hiç iyi değildi. Aklıma Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü geldi. Numarayı buldum, aradım ve konuyu anlattım. Daha sonra atın başında bekledim. 14. dakikada ekipler tam teçhizatlı olarak geldi. Bu hız için ayrıca teşekkür ederim. Muayene sonrası orada adeta ameliyathane oluşturuldu. Serumuyla, dikişiyle, pansumanıyla müdahale edildi. At neler hissetti elbette bilme şansım yok. Ancak atın gözlerindeki teşekkür ifadesini çok rahat görebiliyordum. Sonra atı çekici marifetiyle bir araca koyup götürdüler. O esnada ihbarımla alakalı olarak tanıştığım Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Altuntaş’a, müdahaleyi yapan Veteriner Hekim Bülent Çiftçi’ye ve sürece telefonla dahil olduğunu duyduğum Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Mert Vahit Aslan’a çok teşekkür ediyorum.” Ne mutlu ki böyle güzel bir ekibiniz var Oktay Yılmaz Başkan.
NE OLACAK BİZİM HALİMİZ?
Makine Mühendisi Ersin Erdem, bakınız ne diyor:
“Can sıkıcı fotoğraflar; Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi’ndedir. Köşenizde de birçok kez bu caddenin görülemeyen yönlerine değinmiştiniz. Ama halen değişen bir şey yok. Ne olacak bizim halimiz?”
Nilüfer Belediyesi Başkanı Turgay Erdem; ardı arkası bitmeyen şikâyetler var. Siz ne dersiniz?
BU DURUMDA NE TAVSİYE EDERSİNİZ?
Adının açıklanmasını istemeyen bir okurumuz: “Ben bebek arabası kullanan genç bir anneyim. Değerli BURULAŞ yetkilileri; neredeyse her gün bir metro istasyonunun asansörü arızalı. Metro girişlerinde de; “Bebek arabası ve diğer tekerlekli araçlarla merdiveni kullanmayınız” yazısı asmışsınız ya! Bu durumda ne tavsiye edersiniz? Uçalım mı?” diyor.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
TEŞEKKÜRLER TOKSOY
HATALI PARK YÜZÜNDEN CANINDAN OLACAKTI başlıklı yayımımıza istinaden yayımımızla birlikte aynı günün sabahında gün boyu süren çalışmalarla (Osmangazi Mudanya Yolu FSM Mahallesi No. 630 önü) yasaklı tır parklarına ve dorse (treyler) zaptlarına müdahale edildiği bilgisini aldım. Bilgiyi gerek video kayıtlarıyla, gerekse şahit fotoğraflarıyla birlikte aktaran Trafikten Sorumlu Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Uğur Toksoy’a ve kıymetli mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Ayrıca o alanın sürekli kontrol edileceği bilgisini de aldım. Kolay gelsin…
DÖRT YILLIK ŞİKAYET GİDERİLDİ
“DÖRT YIL OLDU başlıklı şikâyetinizdeki (Cumhuriyet Caddesi üzerinde) sorun giderilmiştir. Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü” İlgili yetkililerin görmezden geldiği dört yıllık bir şikâyetti bu! Özel desteğiyle alakalı olarak Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Uzmanı Nazlı Çavdar ve belediyenin bakım - onarım ekibi çalışanları; sağ olunuz. Şahit fotoğraf için de ayrıca teşekkür ediyorum Nazlı Çavdar.