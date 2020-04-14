TAKİBİNDE olduğumuz 9 Ocak 2020 tarihli yayımımızda, Osmangazi, Çekirge Mahallesi, Hamamlar Caddesi için ‘zafer’ de diyebileceğim ve en sonunda başlanılmış olan kaldırımlarıyla asfaltının yenileme çalışmalarının nihayete ermek üzere olduğunu yazmıştım.
Bir ay süren zorlu ve sıkıntılı çalışma sonucunda özellikle Çekirge Mahallesi sakinleri, 39 yıllık çektikleri engellerden ve çirkinliklerden kurtulmuştu.
BİTTİ AMA...
lbette teşekkürümü de yayımlamıştık. Onlarca kez yaptığımız ısrarcı haberlerimizin neticesi sonrasında alabildiğimiz bir hizmet vardı karşımızda... Bu, çok geç kalınmış bir çalışmaydı aslında... Biraz kırgın ve kızgın da olsak, neticesiyle mutlu olduğumuz bir icraatı görünce karşımızda. Kırgınlığımız da kızgınlığımız da bitivermişti. Derken bu başarılı hizmetin üçüncü ayını doldurmasına haftalar kala, gerek enlemesine gerek derinlemesine başlatılan yine çok başarılı kazıların organize olarak başlatılmış olmasına tanık oldum!
DEVAMI GELECEK GİBİ...
Aslına bakarsanız geç bile kaldınız! Hamamlar Caddesi’ndeki kazıların devam edeceğini, hatta caddenin; ‘aman kaldırımlar gücenmesin’ diye kazı çalışmalarından kaldırımlarına da pay vereceğini düşündüğüm kazıların devamının geleceğine inanıyor ve eskiden olduğu gibi; yamalı, çukurlu, patlak zeminli alanı göreceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyorum! Ve konuyu takip ederek neticesini siz kıymetli okurlarımızla paylaşacağım. Umarım yanılayım.
SİZ BİR DE BU YÜZÜNÜ GÖRÜN
HÜRRİYET Bursa gazetesi abonelerinden olan İnsan Kaynakları Uzmanı (TOFAŞ) Ali İmdat, şöyle diyor: “Yıldırım, Yeşil Mahallesi, İnce Aralığı Sokak No:23 karşısında çok önemli bir tarihi yapıtımız var. Bunda ne var derseniz; elbette bir şey yok. Gelgelim o tarihi yaptın arka yüzünde oraya yakışmayan çok şeyler var! Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere; Yıldırım Belediyesi’ni de ilgili alandaki yakışı almayan duruma müdahale etmeleri konusunda ricalarımı sunarım. Saygıyla.”
NEREYİ KAZSAN BİR KAPAK ÇIKIYOR
OKURLARIMIZDAN Güner Günsar: “Nereyi kazsan bir kapak çıkıyor” dediği e-postasını özetimle aktarıyorum: “Nilüfer, Cumhuriyet Mahallesi, Gazi Caddesi üzerindeki (Serdar Sokak karşısı) bisiklet yolunda da rögar kapağı buldular! Mübarek sürüsüne bereket! Nereyi kazsan bir kapak çıkıyor. Allah sonumuzu hayır eylesin.”
‘BU KALDIRIMA NE OLMUŞ’ DEMEDİNİZ Mİ?
OKURLARIMIZDAN olan Şadi Gülcan, özetimle: “Nilüfer, Kültür Mahallesi, Kumova Sokak, Yükselen Park önündeki kaldırım kenarları geçtiğimiz yıl ağaçlandırılmıştı. Teşekkür ediyoruz. Keşke iki yıldır darmadağın olan kaldırım da dikkatlerinize takılıp ‘bu kaldırıma ne olmuş böyle?’ dedikten sonra orasını da onarmış olsaydınız” diyor.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
AYNI GÜN İÇİNDE BAKIM YAPILDI
ÜÇ gün önce yayımlanan ‘Yeşil alanlara bakım lazım‘ başlıklı yayımımızla birlikte Tophane yamaçları için “Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Başkanlığı... Buraya da bekleniyorsunuz; selamlar...” diye belirttiğim ricam sonrası bizleri kırmayarak aynı gün içinde bahçıvanlarıyla birlikte oraya ekip yollayan Büyükşehir Kent Estetiği Başkanlığı’na ve kıymetli çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum.
HALKIMIZ İÇİN SESİMİZİ DUYDULAR
‘ULUCAMİ Caddesi de yıkanmayı bekliyor’ başlıklı yayımımızdan sonra Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Memiş Memiş: “Gereği derhal yapılacaktır...” dedi ve gereğinin yapıldığına şahit olan video kaydını yolladı. Desteği için Memiş Memiş Müdüre ve emekleri için de kıymetli çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum.
‘İZNİMİZ DIŞINDA YAPILDI’
BURSAGAZ, ‘Yılın trajikomedisi’ yayımımızın ardından bir açıklama yaptı: “Sayın Muhammet Kösle. Hürriyet Bursa gazetesindeki köşenizde 7 Nisan 2020 tarihinde “Yılın trajikomedisi” başlığıyla yayınlanan habere konu olan ve onayımız olmadan müdahale edildiği tespit edilen doğal gaz tesisatıyla ilgili olarak, sizi ve okurlarınızı bilgilendirmek isteriz. Söz konusu tesisatın tesisat kabulü 2016 yılında yapılmış olup, bu tarihte onayladığımız proje kapsamında hermetik cihaza ait atık gaz baca çıkışı, sizinle paylaştığımız fotoğrafta da görülebileceği üzere, standartlara uygun olarak yer seviyesinden yüksekte olacak şekilde yapılmıştır.”
İZİNSİZ YAPILMIŞ
“Şikâyete sebep olan ve kaldırım seviyesinde konumlandırılan baca çıkışının ise şirketimizin onayı ve bilgisi dışında müdahale edilerek yapıldığı tespit edilmiştir. Haberinizi ihbar kabul eden ekiplerimiz, 8 Nisan tarihinde söz konusu okula tesisat kontrolü için gitmiş ancak okul kapalı olduğu için yetkililerle görüşme sağlanamamıştır. Tesisata onayımız dışında müdahale edildiği ve proje kapsamında hermetik cihaz üzerinde bulunması gereken parçalar söküldüğü için tesisatın gaz arzı durdurulmuştur. Bursagaz olarak önceliklerimiz arasında birinci sırada yer alan güvenli doğalgaz kullanımı konusundaki duyarlılığınız için teşekkür ederiz. Saygılarımızla. Bursagaz.”
Açıklamanız ve şahit fotoğrafınız için teşekkür ediyorum BURSAGAZ. Pek anlamam ama bu baca İSİG standartları içine giremez diye his var içimde!
Aslına bakarsanız geç bile kaldınız
TAKİBİNDE olduğumuz 9 Ocak 2020 tarihli yayımımızda, Osmangazi, Çekirge Mahallesi, Hamamlar Caddesi için ‘zafer’ de diyebileceğim ve en sonunda başlanılmış olan kaldırımlarıyla asfaltının yenileme çalışmalarının nihayete ermek üzere olduğunu yazmıştım.
Bir ay süren zorlu ve sıkıntılı çalışma sonucunda özellikle Çekirge Mahallesi sakinleri, 39 yıllık çektikleri engellerden ve çirkinliklerden kurtulmuştu.
BİTTİ AMA...
lbette teşekkürümü de yayımlamıştık. Onlarca kez yaptığımız ısrarcı haberlerimizin neticesi sonrasında alabildiğimiz bir hizmet vardı karşımızda... Bu, çok geç kalınmış bir çalışmaydı aslında... Biraz kırgın ve kızgın da olsak, neticesiyle mutlu olduğumuz bir icraatı görünce karşımızda. Kırgınlığımız da kızgınlığımız da bitivermişti. Derken bu başarılı hizmetin üçüncü ayını doldurmasına haftalar kala, gerek enlemesine gerek derinlemesine başlatılan yine çok başarılı kazıların organize olarak başlatılmış olmasına tanık oldum!
DEVAMI GELECEK GİBİ...
Aslına bakarsanız geç bile kaldınız! Hamamlar Caddesi’ndeki kazıların devam edeceğini, hatta caddenin; ‘aman kaldırımlar gücenmesin’ diye kazı çalışmalarından kaldırımlarına da pay vereceğini düşündüğüm kazıların devamının geleceğine inanıyor ve eskiden olduğu gibi; yamalı, çukurlu, patlak zeminli alanı göreceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyorum! Ve konuyu takip ederek neticesini siz kıymetli okurlarımızla paylaşacağım. Umarım yanılayım.
SİZ BİR DE BU YÜZÜNÜ GÖRÜN
HÜRRİYET Bursa gazetesi abonelerinden olan İnsan Kaynakları Uzmanı (TOFAŞ) Ali İmdat, şöyle diyor: “Yıldırım, Yeşil Mahallesi, İnce Aralığı Sokak No:23 karşısında çok önemli bir tarihi yapıtımız var. Bunda ne var derseniz; elbette bir şey yok. Gelgelim o tarihi yaptın arka yüzünde oraya yakışmayan çok şeyler var! Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere; Yıldırım Belediyesi’ni de ilgili alandaki yakışı almayan duruma müdahale etmeleri konusunda ricalarımı sunarım. Saygıyla.”
NEREYİ KAZSAN BİR KAPAK ÇIKIYOR
OKURLARIMIZDAN Güner Günsar: “Nereyi kazsan bir kapak çıkıyor” dediği e-postasını özetimle aktarıyorum: “Nilüfer, Cumhuriyet Mahallesi, Gazi Caddesi üzerindeki (Serdar Sokak karşısı) bisiklet yolunda da rögar kapağı buldular! Mübarek sürüsüne bereket! Nereyi kazsan bir kapak çıkıyor. Allah sonumuzu hayır eylesin.”
‘BU KALDIRIMA NE OLMUŞ’ DEMEDİNİZ Mİ?
OKURLARIMIZDAN olan Şadi Gülcan, özetimle: “Nilüfer, Kültür Mahallesi, Kumova Sokak, Yükselen Park önündeki kaldırım kenarları geçtiğimiz yıl ağaçlandırılmıştı. Teşekkür ediyoruz. Keşke iki yıldır darmadağın olan kaldırım da dikkatlerinize takılıp ‘bu kaldırıma ne olmuş böyle?’ dedikten sonra orasını da onarmış olsaydınız” diyor.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
AYNI GÜN İÇİNDE BAKIM YAPILDI
ÜÇ gün önce yayımlanan ‘Yeşil alanlara bakım lazım‘ başlıklı yayımımızla birlikte Tophane yamaçları için “Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Başkanlığı... Buraya da bekleniyorsunuz; selamlar...” diye belirttiğim ricam sonrası bizleri kırmayarak aynı gün içinde bahçıvanlarıyla birlikte oraya ekip yollayan Büyükşehir Kent Estetiği Başkanlığı’na ve kıymetli çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum.
HALKIMIZ İÇİN SESİMİZİ DUYDULAR
‘ULUCAMİ Caddesi de yıkanmayı bekliyor’ başlıklı yayımımızdan sonra Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Memiş Memiş: “Gereği derhal yapılacaktır...” dedi ve gereğinin yapıldığına şahit olan video kaydını yolladı. Desteği için Memiş Memiş Müdüre ve emekleri için de kıymetli çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum.
‘İZNİMİZ DIŞINDA YAPILDI’
BURSAGAZ, ‘Yılın trajikomedisi’ yayımımızın ardından bir açıklama yaptı: “Sayın Muhammet Kösle. Hürriyet Bursa gazetesindeki köşenizde 7 Nisan 2020 tarihinde “Yılın trajikomedisi” başlığıyla yayınlanan habere konu olan ve onayımız olmadan müdahale edildiği tespit edilen doğal gaz tesisatıyla ilgili olarak, sizi ve okurlarınızı bilgilendirmek isteriz. Söz konusu tesisatın tesisat kabulü 2016 yılında yapılmış olup, bu tarihte onayladığımız proje kapsamında hermetik cihaza ait atık gaz baca çıkışı, sizinle paylaştığımız fotoğrafta da görülebileceği üzere, standartlara uygun olarak yer seviyesinden yüksekte olacak şekilde yapılmıştır.”
İZİNSİZ YAPILMIŞ
“Şikâyete sebep olan ve kaldırım seviyesinde konumlandırılan baca çıkışının ise şirketimizin onayı ve bilgisi dışında müdahale edilerek yapıldığı tespit edilmiştir. Haberinizi ihbar kabul eden ekiplerimiz, 8 Nisan tarihinde söz konusu okula tesisat kontrolü için gitmiş ancak okul kapalı olduğu için yetkililerle görüşme sağlanamamıştır. Tesisata onayımız dışında müdahale edildiği ve proje kapsamında hermetik cihaz üzerinde bulunması gereken parçalar söküldüğü için tesisatın gaz arzı durdurulmuştur. Bursagaz olarak önceliklerimiz arasında birinci sırada yer alan güvenli doğalgaz kullanımı konusundaki duyarlılığınız için teşekkür ederiz. Saygılarımızla. Bursagaz.”
Açıklamanız ve şahit fotoğrafınız için teşekkür ediyorum BURSAGAZ. Pek anlamam ama bu baca İSİG standartları içine giremez diye his var içimde!