 Artık faturayı kağıt almasak mı

Takvimler 23 Temmuz 2020’yi gösteriyordu. köşemde Osmangazi ilçesi, Yeniceabat Köprüsü civarında bulunan (As Outlet karşısı) cadde üzerindeki 9 ayrı kuyuya köşemde dikkat çekmeye çalışmıştım.





Gerçekten de dikkat çekilmesi şart olan ve sorumsuzlukta sınırları aşan bu vurdumduymazlık için ‘YETKİLİLERİN UMURUNDA MI!’ demiştim. Yayımımızdan sonra da bu başlık biraz ağır oldu diye üzülmüştüm açıkçası... Geçen hafta da o konu aklıma geldi ve söz konusu adrese kontrole gittim. Bir de ne göreyim! O 9 adet kuyu halen üstleri açık vaziyette duruyor olmasın mı? Civar sakinlerine sordum durumu? “Bu kuyularla alakalı olarak gelen giden hiç olmadı mı?” diye... “Hayır kuyular bir yıldır böyle…” cevabını aldım; ve boşuna üzülmüş olduğumu anladım! Benim de dert ettiğim şeye bak!

COVID-19’UN BAĞLANTISINA BAKIN!



Adının açıklanmasını istemeyen bir okurumuz, diyor ki: “Sırameşeler Metro İstasyonu girişindeki kaldırım geçtiğimiz yıl kazılmıştı. Kazılana ve kırılana alıştık artık! Nasıl ki Covit-19 salgınıyla alakalı olarak maske takma zorunluluğunu benimseyip maskesiz evlerimizde dahi oturmayı yadırgar duruma geldiysek… O kadar alıştırdınız ki bizi bu kazma ve kırma işlerinize... Ellerinize sağlık! Lütfen her gün her santimetreyi kazın! Ama bir ricamız var lütfen kazdığınız yerleri uygun malzemeyle onarın!”

BİR DE BİZ İSTEYELİM!



