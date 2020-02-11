Aman o tabelaya kanmayın

Bursa’nın yerlisi çok iyi bilir.
Özellikle kış aylarında Osmangazi, Göynükbelen (Köy) Mahallesi yolu çok zaman sabah ve akşam saatlerinde sise boğulur, tabiri caizse burnunun önünü dahi göremezsin. İşte bu kritik anlarda işaret levhaları birer kurtarıcı gibi karşınıza çıkıverirler. Bazıları ‘uçuruma’ bazıları da ‘tepelere’ dikkat çeker, can olurlar biz araç sürücülerine.
TUZAK KURUYOR
Fakat burada bir levha var ki, işte o levha bizlere tuzak kuruyor adeta! Söz konusu levha Seferiışıklar Mahallesi’nden (Köy) Göynükbelen’e gidiş yönünde 200 metre sonra sol kolda. ‘Doğrusu böyle olmalıdır’ dedim ve gösterdim! Bakalım Karayolları Bölge Müdürlüğü bu işe ne diyecek?
VAR OĞLU VAR!
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan Makine Mühendisi Üzeyir Uygun, özetimle bakınız ne diyor: “Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş Mahallesi Gölet Caddesinde bolca kilitli parke taşı var. Aracına ses geçirmezlik testi yaptırmak isteyenler için deve hörgücü gibi zeminler de, vahşi doğayı aratmayan çamurlu göletli alanları da... Diyeceğim şu ki, bizim buralarda var oğlu var. Kıymetli başkanlarımıza bizlere bu imkânları sundukları için çok teşekkür ederiz!” Teşekkür eden bir vatandaş... Ne mutlu!
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HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
MÜDAHALE EDİLDİ MÜSAADE EDİLMEYECEK
‘Can güvenliğimiz için o TIR’ları orada istemiyoruz’ başlıklı yayımımızla birlikte (Osmangazi, Mudanya Yolu FSM Mahallesi No 630 önü) gerekli çalışmaların ivedi olarak yapıldığı ve oradaki tır parklanmalarına müdahale edildiği bilgisini aldım. Ayrıca bundan sonra orada benzeri parklanmalara müsaade verilmeyecek. Değer ve destekleri için; Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’a ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum. Artık bu alanda “canımız yanacak, korkuyoruz” endişesi olmayacak. Özellikle mahalle sakinlerine ‘geçmiş olsun’ diyorum.
ARTIK ÇALINMAYACAK!
Dört gün önce ’Sizde hiç vicdan yok mu?’ başlıklı yayımımızda (Yıldırım, Vatan Caddesi) ‘BUSKİ Kanalizasyon İşleri Daire Başkanı Rafi Demirel, vaziyet böyle, acilen desteğiniz gerekiyor.’ demiştim. Ve aynı gün BUSKİ Kanalizasyon Daire Başkanı Rafi Demirel aradı. Mühim şikayetin gideriliş anını gerek video kaydı ile gerekse fotoğraflarıyla birlikte yolladı. Ayrıca yeni kapağın o vicdansızların işine yaramayacak taş malzemeden üretildiğini belirtti. Sağ ol Rafi Başkan, sağ ol…
CEZAİ İŞLEM UYGULANDI
“Yakışıyorsa sözüm yok’ başlıklı yazınız incelendi. Zabıta ekiplerimizce haklı şikâyetinize konu olan araç lastikleri kaldırılarak cezai işlem uygulanmıştır. Bilgilerinize sunarız. Yıldırım Belediyesi Koordinasyon İşleri Müdürlüğü.” Şahit belgeleriniz için de ayrıca teşekkür ediyorum Yıldırım Belediyesi.
AYNI GÜN İÇİNDE GELDİLER
‘Refüjün bakıma ihtiyacı var’ başlıklı yayımımızla birlikte aynı gün içinde Lefkoşe Caddesi üzerindeki refüjde çalışmaların başlatıldığını gördüm. Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı’na ve zanaatkar ekibine teşekkür ediyorum.
BUDO’DAN ‘WİFİ’AÇIKLAMASI
“Eğlence dolu bir yolculuk’ başlıklı haberinize istinaden gemilerimizdeki ‘wifi’ hizmetine dair bilgi verme gereği doğmuştur. Bursa hattımızda çalışan hızlı feribotlarımızda ücretsiz ‘wifi’ ücreti verilmekte olup, bağlanmak istenildiğinde öncelikle şifresiz olarak ‘wifi’ bağlantısı sağlanmakta, açılan kayıt ekranındaki yönergeler sonrasında da yolcunun cep telefonuna gelen özel şifre ile internet bağlantısı gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte açık denizlerde bağlantıda kesintiler yaşanabilmektedir. Saygılarımızla. Cenk Erdem, Medya Direktörü”
Cenk Erdem, açıklamanız için teşekkür ediyorum. Bu esnada, görüşme için benden okurumun bilgilerini almıştınız. Okurumu arayan olmamış bilginize!
Aman o tabelaya kanmayın
Bursa’nın yerlisi çok iyi bilir.
Özellikle kış aylarında Osmangazi, Göynükbelen (Köy) Mahallesi yolu çok zaman sabah ve akşam saatlerinde sise boğulur, tabiri caizse burnunun önünü dahi göremezsin. İşte bu kritik anlarda işaret levhaları birer kurtarıcı gibi karşınıza çıkıverirler. Bazıları ‘uçuruma’ bazıları da ‘tepelere’ dikkat çeker, can olurlar biz araç sürücülerine.
TUZAK KURUYOR
Fakat burada bir levha var ki, işte o levha bizlere tuzak kuruyor adeta! Söz konusu levha Seferiışıklar Mahallesi’nden (Köy) Göynükbelen’e gidiş yönünde 200 metre sonra sol kolda. ‘Doğrusu böyle olmalıdır’ dedim ve gösterdim! Bakalım Karayolları Bölge Müdürlüğü bu işe ne diyecek?
VAR OĞLU VAR!
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan Makine Mühendisi Üzeyir Uygun, özetimle bakınız ne diyor: “Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş Mahallesi Gölet Caddesinde bolca kilitli parke taşı var. Aracına ses geçirmezlik testi yaptırmak isteyenler için deve hörgücü gibi zeminler de, vahşi doğayı aratmayan çamurlu göletli alanları da... Diyeceğim şu ki, bizim buralarda var oğlu var. Kıymetli başkanlarımıza bizlere bu imkânları sundukları için çok teşekkür ederiz!” Teşekkür eden bir vatandaş... Ne mutlu!
----------
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
MÜDAHALE EDİLDİ MÜSAADE EDİLMEYECEK
‘Can güvenliğimiz için o TIR’ları orada istemiyoruz’ başlıklı yayımımızla birlikte (Osmangazi, Mudanya Yolu FSM Mahallesi No 630 önü) gerekli çalışmaların ivedi olarak yapıldığı ve oradaki tır parklanmalarına müdahale edildiği bilgisini aldım. Ayrıca bundan sonra orada benzeri parklanmalara müsaade verilmeyecek. Değer ve destekleri için; Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’a ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum. Artık bu alanda “canımız yanacak, korkuyoruz” endişesi olmayacak. Özellikle mahalle sakinlerine ‘geçmiş olsun’ diyorum.
ARTIK ÇALINMAYACAK!
Dört gün önce ’Sizde hiç vicdan yok mu?’ başlıklı yayımımızda (Yıldırım, Vatan Caddesi) ‘BUSKİ Kanalizasyon İşleri Daire Başkanı Rafi Demirel, vaziyet böyle, acilen desteğiniz gerekiyor.’ demiştim. Ve aynı gün BUSKİ Kanalizasyon Daire Başkanı Rafi Demirel aradı. Mühim şikayetin gideriliş anını gerek video kaydı ile gerekse fotoğraflarıyla birlikte yolladı. Ayrıca yeni kapağın o vicdansızların işine yaramayacak taş malzemeden üretildiğini belirtti. Sağ ol Rafi Başkan, sağ ol…
CEZAİ İŞLEM UYGULANDI
“Yakışıyorsa sözüm yok’ başlıklı yazınız incelendi. Zabıta ekiplerimizce haklı şikâyetinize konu olan araç lastikleri kaldırılarak cezai işlem uygulanmıştır. Bilgilerinize sunarız. Yıldırım Belediyesi Koordinasyon İşleri Müdürlüğü.” Şahit belgeleriniz için de ayrıca teşekkür ediyorum Yıldırım Belediyesi.
AYNI GÜN İÇİNDE GELDİLER
‘Refüjün bakıma ihtiyacı var’ başlıklı yayımımızla birlikte aynı gün içinde Lefkoşe Caddesi üzerindeki refüjde çalışmaların başlatıldığını gördüm. Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı’na ve zanaatkar ekibine teşekkür ediyorum.
BUDO’DAN ‘WİFİ’AÇIKLAMASI
“Eğlence dolu bir yolculuk’ başlıklı haberinize istinaden gemilerimizdeki ‘wifi’ hizmetine dair bilgi verme gereği doğmuştur. Bursa hattımızda çalışan hızlı feribotlarımızda ücretsiz ‘wifi’ ücreti verilmekte olup, bağlanmak istenildiğinde öncelikle şifresiz olarak ‘wifi’ bağlantısı sağlanmakta, açılan kayıt ekranındaki yönergeler sonrasında da yolcunun cep telefonuna gelen özel şifre ile internet bağlantısı gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte açık denizlerde bağlantıda kesintiler yaşanabilmektedir. Saygılarımızla. Cenk Erdem, Medya Direktörü”
Cenk Erdem, açıklamanız için teşekkür ediyorum. Bu esnada, görüşme için benden okurumun bilgilerini almıştınız. Okurumu arayan olmamış bilginize!