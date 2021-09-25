Altı forma üstü sorma!

“Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi, Yunuseli Kanalı yanında sabah yürüyüşümü yapıyordum. Fotoğrafımda odaklandığım kuyudan fırlayarak önüme çıkan fareyi görünce çok korktum ve çığlık attım. Korkum geçtikten sonra cesaretimi toplayarak kuyunun içine baktım. Kuyunun içinde elektrik kabloları vardı. Sorunun muhatabının UEDAŞ olacağını düşünüyorum. Ayıca burada yürüyüş yapan vatandaşımızın özellikle de çocukların bu kuyuya düşme ihtimalleri çok yüksek. Gerekli tedbirin derhal alınması konusunda talebim var. Bakalım talebim itibar görecek mi?”
Bir faremiz eksikti o da gelmiş! Bremen Mızıkacıları gibiyiz mübarek!
İLAN ALMAYAN DİREK YOK!
HÜRRİYET Bursa gazetesi abonesi Serkan Özgiray, (ODTÜ 99 Yüksek Makine ve Yüksek Endüstri Mühendisi) özetimle diyor ki: “16 Eylül 2021 tarihli yayımınızda: “Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Sadık Kibar’ın dikkatlerine... Okurumuz yerden göğe kadar haklı. Bursa dilencilere teslim olmuş durumda!” demiştiniz. Dilenci meselesi cidden zıvanadan çıktı. Açıkçası ailecek korkmaya başladık. Adres bildiren nokta atışınız sonrasında da yetkililerden ‘klasik bir açıklama’ alacağınızı tahmin ediyorum. Hayırlısı olsun diyorum! Dilenci meselenin çözümü zor mu? Orasını bilemem!”
BİR BABA NASİHATİ
“Ancak bir mesele var ki hem elle tutulur hem de gözle görülür cinsinden. Çözümü de istenilirse çok basit. Bakınız lütfen. İlgili fotoğraflarımı Nilüfer ilçesinde elli metrelik mesafe içinde çektim. İlan almayan direk ve otobüs durağı yok desem yeridir. Benzeri çirkinliklerin Bursa’mıza hâkim olması çok düşündürücü! 79 farklı ülke ziyaretinde bulunmuş biri olarak diyeceğim şudur. Çözümü çok basit olan bir meseleye dahi yetkin olmayan zabıta yönetimi varsa karşımızda... Yaşı ilerlemiş olmasına rağmen halen ülkemizin saygın profesörleri arasında bulunan ve seminerler vermeye devam eden babamın nasihatidir bana: “Haklı ve doğruysan karşındakinden asla korkma ve susma.” der. Başkan Sadık Kibar’a da ben de böyle diyeyim o vakit! Saygılarımla.”
Üstelik çoğunun maliyeti lüks bir daire fiyatından bile fazla! Bu havuzların yapılış amacı neydi? Su, kurulan ışıklı fıskiye düzeneğinden çeşitli şekiller alarak havuza düşsün. Düşerken de görsel şovuyla bizleri rahatlatsın, rahatlatırken de mutlu etmesiydi. Konuyu yanlış yorumladıysam kusura bakmayın lütfen!
YILLARDIR ATIL!
Ama hâsıl olan hizmetin amacında samimiyet yok ki! Olmayınca da böyle oluyor işte. Aksi olsaydı bu kadar para heba ettirilir miydi? Beraberinde oluşan çirkinliklere göz yumulur muydu? Buna en acı örneklerden birisi de Büyükşehir Belediyesi Osmangazi ilçesi D 575 Sanayi Caddesi (Mudanya Yolu) Özdilek AVM karşısında bulunan devasa süs havuzunu verebilirim. Yıllardır atıl vaziyette ve çift yönlü olarak kullanılan 6 şeritli caddenin tam da ortasında içler acısı haliyle duruyor.
MEVZU HAVUZ MUYDU?
Sağından ve solundan her gün yüzlerce üst düzey yetkili geçiyor. Geçiyor da ne oluyor? Birisi de görmüyor! Amaç hâsıl olmuştu çünkü. Planlar öncesi üzerine yapılmıştı. Sonrası yetkilileri ilgilendirmezdi! Havuzlar olacaktı ve oldu çünkü mevzu buydu!
BÖYLE BİR İŞ DÜNYANIN NERESİNDE VAR!
İyi ki de yolcusu en az olan vagona girmişim! Kişilerin birbirleriyle temas etmeden seyahat etmeleri mümkün değildi. Bu temastan ben de hem nasibimi aldım, hem verdim! Vay orta vagonların haline...
SOSYAL MESAFE YOK
Hani nerede sosyal mesafe? Var, var; sosyal mesafe var! O da istasyonda sık sık tekrar ettirilen anonslarda “Lütfen sosyal mesafeyi koruyalım” uyarısıyla sosyal mesafe kuralı var! Bir de belli saatlerde yoğun olarak kullanılan istasyonlara girişlerimizi sağlayan basamakların başlangıç noktasında vazifelendirilmiş olan özel güvenlik görevlileri var. Onlar da sosyal mesafeyi koruyalım hasta olmayalım diye basamakları tek yönlü olarak kullanmamızı zorunlu kılıyor. Yani basamakların birisinden sadece çıkışların, diğerinden de inişlerin yapılması kuralı uygulatılıyor!
BİZLERE DE BÖYLE!
Bu mudur sosyal mesafe kuralına uyum planınız? Helal olsun öyle ise sizlere. Yeterli genişlikte olan belediye binalarımıza giriş esnasında her vatandaşımızın tek tek ateşini ölçerek kendi sağlığınızı kontrol altına alırken; umumiyetle dar gelirli vatandaşların kullandığı tıka basa olan metrolarda tedbir olarak basamaklara tek yönlü kullanım mecburiyeti; içerisi balık istifi... Bizlere de böyle! Bir kez daha helal olsun sizlere!
AKSUNGUR VE ŞEHİR ÇÖPLÜĞÜ
Benim ki huy işte. Karışmadan edemiyorum, kusura bakmayın. Siz beni pek dikkate almayın! Ancak; D 200 - E 90 Karayolu üzeri, Kurşunlu / Pazaryeri yol ayrımı (İnegöl gidiş istikameti) yanında bulunan tünel bağlantı noktasına atılan kalıp betonunun, demir bağlantılarını da kopartarak bir yerlere gitme hazırlığı içinde bulunduğuna kanaat getiriyorum. Sanırım bunun da çok yakın zamanda gerçekleşeceğini düşünüyorum! Kıymetli Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü belirttiğim gibi; karışmadan edemiyorum. “Can çıkar huy çıkmaz” derler ya. Bu da böyle bir şey olsa gerek. Huy işte. Beni dikkate almayın siz. Bir şey olacağı yok!
RAHAT NEFES ALABİLECEKLER Mİ?
Okurlarımızdan olan Tansel Ilgazlı: “BOSAB’ın (Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi) samimi ve düzgün şekilde denetlenmesini rica ediyorum. Çünkü alanda bulunan onlarca fabrikanın bacalarında filtre sistemi yok. ‘Var’ diyen olursa da sabahın erken saatlerinde ve de akşam mesai bitiminde buralara uğrasın. Uğrasınlar bakalım rahat nefes alabilecekler mi? (!) diyor…
NE OLACAK BİZİM HALİMİZ
“Dedelerimizden kalma arazilerimizde mesleğimiz olan çiftçiliği ayakta tutabilmek için hırs yaptım. İnadım inat, yılmayacağım. Her geçen gün zorlaştırılan mesleğimiz daha da zorlaştırılıyor. Büyük Komutan Mustafa Kemal Atatürk’ün: “Köylü şehirlinin efendisidir.” Sözünün özüne öyle bir hasret kaldık ki… İnadım inat, çok kıymetli olan arazilerimi satmayacağım. Ölünceye kadar da çiftçilik mesleğimi yaşatacağım. Sizler tarlalarımıza giremeyelim diye mevcut yollarımızı yarım metre yükseltseniz de ben yılmayacağım. Gerekirse tarlalarımıza helikopterle gireceğim. Hatta giriş yerlerimize duvar örseniz dahi üzerine köprü kurup geçeceğim. Çiftçiyi yok edin bakalım o vakit ne yiyeceksiniz?”
Gerçekten çok üzücü bir durum… Neyse ki, kâğıt üzerinde bile olsa destek tam gaz devam! Her fırsatta çiftçinin yanında olduğunu açıklayan Başkan Alinur Aktaş umarım sizi duyar. En azından helikopter ve köprü desteği bulursunuz belki!
ÖNCE ÖN, SONRA ARKA PATLADI!
Okurlarımızdan olan emekli İngilizce öğretmeni Remzi Akabay’a geçmiş olsun diyorum. Akabay: “Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi Müzeyyen Senar Caddesi No. 169 karşısına isabet eden sözüm ona güvenli ve engelsiz olarak tanıtımları yapılan bisiklet yolunda ne hikmetse bisikletimin ön lastiği patladı! Evvelsi gün de yine aynı noktada bu kez arka lastiğim patlamasın mı? Burada bir tılsım var ancak bu tılsımı bir türlü çözemedim. Sanırım, yeteri kadar hikmet sahibi olmamam bu sırrı çözmeme engel oluyor! Başkan Turgay Erdem’in bu sırrı çözeceği konusunda inancım sonsuzdur! Ayrıca dün istihareye yattım. Patlayan tekerlerimin parasını belediyemiz veriyordu!” diyor.
BEN BİLMİYORDUM BABAM SÖYLEDİ
“Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olan Mustafakemalpaşa ilçesindeki Lalaşahin Mezarlığı’nın ilgisizliğine çok üzülüyoruz. Üzüntümüzü aktaracağımız bir makam bulamıyoruz! Mezarlığımızda bulunan ve amacı belli olmayan odalarda ne iş yapıldığı belli değil! Belli olan odaları ise hurda toplama noktası gibi. Çeşmesi var, musluğu yok. Künyesi var; tam bir rezalet. Mezarlıklar Şube Müdürlüğü yönetiminde olan ‘mezarlık bilgi sistem’ odası var. Pekâlâ, var da ne işe yarar? Hiç! Ortada sistem yok ki bilgi olsun. Mezarlığın otu, çöpü, ilgisizliği; standardımız oldu!
DUVAR ÖRGÜSÜ YAPMIŞLAR
Ancak öylesine acı olan bir yanı var ki… O da Osmanlı döneminden kalma tarihi mezar taşlarının duvar örgüsü olarak kullanılması. İşte bu acı; değil Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’nin bir acısıdır. Oysaki her birimizin muhakkak gideceği adres, mezarlıklardır. Ölülerimize sahip çıkmamak ayıplarımızın en büyüklerinden biridir! Bu esnada, aksatılmadan yapılan bir şey var. Bunu da belirtmezsem bu kez ben ayıp etmiş olurum. ‘Ayıp olmasın’ diye belirteyim. Tek aksatılmayan şey; mezarlık girişinde asılı olan tabelanın bakımı ve boyanması!” Gerçekten çok utanç verici bir durum bu Ali Osman Gürkan… Lakin diri olan bizlere dahi değer yokken ölülerimize değer beklemek pek de akılcı değil sanırım!
GEREK VAR MIYDI?
“Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi’nde kök salan tehlikeye dikkat çekmek istiyorum. Bir yanında Akpınar Hanımeli Parkı, diğer yanında da Pilot Sanayi İlkokulu bulunan sözüm ona kentsel dönüşüme istinaden boşaltılan binalar civar sakinlerine korkulu günler yaşatmaya başladı. Korkumuza bir örnek vermek isterim. Geçtiğimiz haftaydı. Saat 18.05 de bina içinde bir ağlama sesi duydum. Derhal polisimizi aradım. Polisimiz de ihbarım sonrası dört dakika içinde geldi. Korku tüneline dönüşen binaya girdiler. İçeride sarhoş bir adam varmış. Aldılar ve götürdüler. Sağ olsunlar. Benzeri olayları her daim yaşıyor olmamızla alakalı olarak korkuyoruz. Konuyla ilgili olarak mahalle muhtarını aradım. Muhtar da dertliydi buradaki durumdan. Daha önceden yangın da çıkarılmıştı bu binada. Binanın giriş kat sundurmasındaki kiremitler her rüzgârda düşüyor. Özetle yakın zaman öncesine kadar huzur ve güven sunan bina, şu anda tehlike saçıyor. İlgili yetkililer konuya sahip çıkmak için birimizin canının yanmasını mı bekliyor? Beklememelerini tavsiye ederim. Çünkü o gün çok yakın gibi görünüyor bana! Bu esnada bina önündeki yaya geçidi çizgilerini sık sık boyamaya geliyorsunuz ya; buradaki birinci önceliğiniz bu olmamalı diye düşünüyorum! Bilinçli bir vatandaş kültürüne sahip olduğumu düşünerek; Vali Yakup Canbolat’a, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a duyurulur. Saygılarımla.”
RALLİCİLERE EĞİLEN DİREK!
Yetmemiş her metreye atılan onlarca çuvalı dolduracak çöpler... Yıllar önce törenle açılışı yapılan süs havuzunun hali ise perperişan... Suyu da kesilmiş olan havuzun elektrik aksamları havuzun her yerine sarmış, sarmalanmış...
Tıpkı kentimizdeki diğer anlamsız havuzlar gibi! Hem boşa giden yüzlerce milyon lira; kimin umurunda?
FOTOĞRAF ÇEKEMEZMİŞİM!
İşim gereği ilgili fotoğrafları çekerken havuzun en üst noktasına baykuş misali konuşlanan 15 – 17 yaşlarında olan bir genç, yudumlamakta olduğu içeceğiyle birlikte havuzun basamaklarından uçarak indi! Yanıma geldi.
“Fotoğraflardaki acı ve utancın adresi bir mağara önünden çekilmiş değil! Burası Bursa’nın en modern yerleşim bölgesi olan Nilüfer İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Murat Sokak’ın tam da merkezi. En modern yerleşim yeri böyleyse; vay modern olmayanların hallerine... Aklıma gelmişken zabıta ne iş yapar; birden merak ettim de!” diyor.
ARACIN DURUMU NE OLACAK?
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi Tanju Ezgin’in, e-postasını özetimle aktarıyorum: “Nilüfer İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Zafer Sokak (Petrow Cafe önü) üzerinde unutulan aracın durumu ne olacak? Araç yıllardır orasını parselledi. Ne bir adım geri, ne de bir adım ileri! Öyle ki tekerleklerin havaları dahi indi. Araç park halindeyken mahallede değişim de devam etti. İki yıl önce cadde boydan boya kazılmıştı. Doğal olarak şu an halen orada bulunan aracın zemini de bundan payını aldı.
SAHİBİ BULUNAMADI
Daha sonra bu kazılan yer (Gazetemiz Hürriyet Bursa ekindeki köşenizde oluşturduğunuz şikayetlerimiz sonucu) yetkililerce asfalt yamasıyla kapatıldı. Durun! Burasını iyi okuyun. O aracın altında kalan kazılı alan var ya; işte orada unutulan aracın sahibi bulunamadığı için orasının onarımı yapılamadı. Şaka gibi değil mi? Konuyu Nilüfer Belediyesi’ne ilettik. İlettik de ne oldu değişen hiç bir şey olmadı. Yetkililer konuyu duymamazlıktan geldi. Yıllar geçiyor değişim devam ediyor ama araç hala yerini koruyor. Yokmudur bu görüntü kirliliğini ortadan kaldıracak bir birim.” Yetkililere duyurulur.
Bölgede uygun gördüğümüz bir alana yerleştik. Burada da sürekli yayımladığımız acı manzaranın aynısıyla karşılaştık. Piknik alanının içindeki oturma banklarının durumları perişan. Kirlilik ve alana atılan çöpler… Özellikle de kıyafetler; sormayın! Mahalle içinde bulunan çeşmelerden birisinin yalağı dolu; utanç verici…
Diğerinin de musluğundan yıllardır su akmamasıyla alakalı, yalağı çöplük olarak hizmet verir olmuş. Yanı da; kum ve çakıl sergisi olarak hazırlanmış! Mahalle ortasında Osmangazi’de...
BÜYÜK TEHLİKE OLUŞTURUYOR
Üstü eski model hal binası gibi kapatılmış. Ne işe yarar bilen yok! Mahallenin merkezi diye bilinen alanda olmazsa olmazlarımızdan olan boş havuz da unutulmamış! Yürüme alanına 16’lık burgu inşaat demirleri saplanmış. Bunların özellikle çocuklarımız için çok büyük tehlike arz edeceği yetkililerin sanırım gözünden kaçmış! Kaldırım bordür taşlarının da dağılmış olması pek mühim önemli değil sanırım! Bu esnada bizim UEDAŞ’ın direkte asılı olan paslı kutu içindeki saatleri; şehir merkezinde olduğu gibi!
“Muhammet Bey, iç piyasamızın yanı sıra çeşitli ülkelere de ihraç ettiğimiz son derece leziz ve kaliteli şeftalimizle meşhur olan Kestel ilçesine bağlı Dudaklı Mahallesi sakiniyim. Aynı zamanda şeftali ihracatçılığı yapan bir çiftçiyim. Derdimiz büyük. Mahallemizde doğal gaz yok. Geçtiğimiz yıl BURSAGAZ “Gerekli hizmet verilecek…” açıklamasını yapınca apartmanımızın her katına doğal gaz tesisatı çektirip petekleri döşettik. Lakin bu yıl da baca deliğine talim edecek olmamız bizleri üzdü. Bize 1,5 kilometre uzaklıkta olan Narlıdere Mahallesi’nde doğal gaz hizmeti var. Bizler neden bu hakkımızdan mahrum bırakılıyoruz? Suçumuz ne? Yıl 2021 olmuş bizim de rahat etmek hakkımız değil mi?” (!) BURSAGAZ’ın dikkatlerine. Dudaklı, neden hizmetinizden yararlanamıyor?
Bakalım kapaklar ne zaman takılacak?
Okurlarımızdan olan Emekli Maliye Bakanlığı çalışanı S. P. , özetimle şöyle diyor: “Dünyada ‘ters T’ planına sadece 3 tane bulunan tarihi 1. Murat Camii önündeki aydınlatma direklerinin klemens kapakları yok. Bu eksiklik çok önemlid. Hatırlatırım! İki hafta önce buradaki ihmalin bir benzeri sebebiyle Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi’nde 18 yaşındaki genç kardeşimiz öldü. UEDAŞ’ın böylesine disipliniz çalışması bizleri üzüyor! UEDAŞ kanadında yüzde yüz kontrollü ve hiç aksamayan bir şey var. O da elektrik faturalarının gününde tahsis edilmesi. UEDAŞ’ı vazifelerini yapmaya davet ediyorum!” Bakalım o kapaklar 2022 yılına kadar takılacak mı?
İlgili yetkililer de rahatsız oluyor mu acaba?
Esnaf okurumuz Sabri Yeşil: “Osmangazi ilçesi Demirkapı Mahallesi girişi de maalesef 7/24 çöplük olarak kullanılıyor. Bir konuya dikkat çekmek isterim. Burası birçok tarihi eserin girişine imkan sağlayan alanın başlangıcı. Özel tabelalar da buna şahit. Hani biz turizm kentlerinden de biriyiz ya ben oluşturulan çirkin oluşumdan rahatsızken; ilgili yetkililer de rahatsız oluyor mu acaba?” Diyor...
“Bir yıl dolmadı. TOGG (yerli otomobilimiz) yoluna, yani Gemlik ilçesinden Kurşunlu’ya giden yola 30 santim civarında çok kaliteli bir asfalt atılmıştı. O asfalt bugün (25 Ağustos) sökülmeye başlandı. Yazıktır, günahtır, haramdır. Yetsin artık kıymetli yetkililer! Özel yaşamınız konusunda bir şey diyemem ve diyemeyiz. Buna hakkımız yok. Ancak yaşamımızı etkileyen ve ilgilendiren konu olan idarecilik komutanıza ‘plan’ denen düzeni almanız hususunu şiddetle tavsiye ederim ve ederiz! Yetsin artık!”
ATAN KADAR SİZLER DE SUÇLUSUNUZ…
“İki çocuk annesi deyin bana” diyerek giriş yapan okurumuzun e-postasını aktarıyorum: “Mudanya ilçesi Yenimahalle Batman Çocuk Oyun Parkı içi, ilçe çöplüğünü aratmıyor! Çocuklarımız, mikrop bulaşması anlamında çok büyük risk altındadır. Bu kirliliği oluşturan yaratıklar suçlu mudur? Elbette suçludur. Ancak benzeri yaratıkları görmezden gelen dolayısıyla onları cesaretlendiren belediyemiz ve belediyelerimiz de bu kirliliği oluşturan yaratıklar kadar suçludur…”
ELİNİ UZATMIŞ VE TUTUYOR…
“Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi sakiniyiz. Mahallemiz Bursa’nın en modern villalarına da ev sahipliği yapan yerdir. Dolayısıyla Bursa ekonomisine yön veren şirketlerin, holdinglerin, kurumların ve kuruluşların en üst düzey yöneticilerinin ailelerine de ev sahipliği yapmaktadır burası. Bunu belirttim, kusura bakmayın lütfen. Sebebi şudur. Bizler de çöpe battık! Muhatabımız olan Mudanya Belediyesi bizleri bu konuda çok üzüyor. Bütünşehir statüsüyle ‘biz buradayız’ diyen Büyükşehir Belediyesi de seyirci kalıyor! Bizler de mağdur oluyorsak; vay garip vatandaşımızın haline vay! Bizlere itibar etmeyen yetkililer gazetemiz Hürriyet Bursa’yı okuyup da buralara gelmeyi düşünürlerse şayet, Bademli Jandarma Karakolu karşısı, sokak hayvanlarını bırakma noktası! Bu sebepten dolayı da her gün bir kedi ya da köpek araç altında kalarak eziliyor. Ezilme sebebi; bizim buralarda da ralliciler var! Karakol önüne de hız kesici set yapsınlar zahmet olmazsa!”
Benden de yazıklar olsun
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi Çekirge Mahalle Muhtarı Coşkun Alıntaş: “Geçen hafta köşenizde Dudaklı Mahallesi’ndeki ilköğretim okulu bahçesinde bulunan utanç verici Atatürk büstü konusunu “Yazıklar olsun” başlığınızla yayımlamıştınız. Bu kez de ben ‘yazıklar olsun’ demek istiyorum izninizle. Memleket Hastanesi önündeki Atatürk heykelinin çevresi acıları oynuyor. Bunları gören tek bir yetkili dahi yok mu Bursa’mızda!” diyor.
Nilüfer’de köpek çiftliği!
Bir şirketin üst düzey yöneticisi olan Sibel Bağcı, özetimle diyor ki: “Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Çağlayan Sokak’ta (Dört Yıldız, Müjde Çelik ve Beykent Sitesi arası) hizmet veren koşu ve yürüme yolu köpek çiftliğine döndü! Özellikle sabah saat 06 ile 09 arası tam curcuna. En az 10 köpek. Köpeklerden ikisi geçen hafta bir arkadaşımızı ısıracakmış ki civarda simit satan kardeşimiz koşmuş imdadına. Sorunu Nilüfer Belediyesi’ne bildirdik. Ama bizi dikkate alan yok. (Benzeri bir konuya ben de şahit olmuştum. Başkan Turgay Erdem de benim şahidimdir)
“Muhammet Bey. Bursa’mızın baş ayıplarından birisi olan Kent Meydanı’nın darmadağın olan zeminiyle alakalı olarak iki yıl öncesi; (24 Eylül 2019) uyarı, anımsatma, ikaz, hatta başa kakma niteliğindeki yazımı yayımlamıştınız. Başta Bursa’mız olmak üzere menfaatlerimize olan konulara sahip çıkmak, bunu yaparken de ilgili yetkililere vazifelerini hatırlatmak, hatırlatırken de yapmadıkları vazifelerini yapması konusunda uyarmak akabinde sonucunu takip edip şehrimizin / ülkemizin kazanması hususunda çalışmak ve aksaklıklara sebep olanlara hesap sormak üzere de yetkilendirilmiş biri olarak ben de ‘pes artık’ diyorum! Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı ve Sayın Osmangazi Belediye Başkanı; Kent Meydanı kimin sorumluluğunda? Bu zemin on yıldır bu şekilde maalesef. Sizler de on yıldır Bursa’da Belediye Başkanlığı yapmaktasınız. Hiç mi Kent Meydanı’ nından geçmediniz? Onca başkanlarınız, yardımcılarınız, müdürleriniz, şefleriniz, memurlarınız hiç mi sizleri uyarma cesareti gösteremedi? Bursa ‘turizm kenti’ diyoruz; ancak dünyanın hangi ülkesinin meydanı bizimki gibi bakımsızdır? Bir evladımız, bir vatandaşımız düşüp herhangi bir yeri kırılsa sorumluluğu kim üzerine alacak? 2 yıl önce yaptığım uyarımı dahi dikkate almayan sizler; vatandaşın ihbarını ve ricasını nasıl değerlendireceksiniz? Yetki sahibi olmak demek sizleri yetkili kılan kıymetli hemşehrilerimize sırt çevirmek değildir. Vatandaş sizleri hizmet için yetkilendirdi!”
“Nilüfer İlçesi’nde hizmet veren Dörtçelik Çocuk hastanesi önündeki çöp kutusu askılarına asılan siyah çöp torbalarına bakıyorum ve baktıkça hem gülüyorum hem de üzülüyorum. Binlerce lira maliyetle montajı yapılan çöp kutusu askılarını bu çöp naylonlarını asmak için mi yaptınız? Gülüyorum, siyah çöp poşetlerini kavurucu sıcak renklerini griye döndürüyor. Bu durumu yetkililer fark etmiyor! Bunu anlamakta güçlük çekiyorum.” Yetkililere duyurulur.
Madem öyle beni dava edin
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan inşaat teknikeri Remzi Ilgazlı’nın şikayetini özetimle aktarıyorum: “Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi 1. Hürriyet Caddesi üzerinde hizmet veren Ziraat Parkı’nda endişe var! Parkın içine araç girişi yasak ve bu girişi önlemek için dikilen delinatörler sökülmüş. Ayrıca mangal (ateş) kullanımının kesinlikle yasak olduğu bir dönemdeyiz. Bu yasağa uymayan vatandaşlar var! Durumu 153 Alo ihbar hattına bildirdim. 153’ten tarafıma yapılan açıklama da “Yapılan kontrollerde hiçbir olumsuzluğa rastlanılmamıştır…” denildi. Yani bu durumda ben yalan söylemiş oluyorum. Madem öyle beni dava etsin 153 ekibi, ‘yalan ihbarda bulundun’ diye. Maalesef bizde çok şey hikaye!” diyor.
Ne güzel bir şehir!
Emekli kamu çalışanı olan okurumuz Ümit Yalın’ın e-postasını özetimle aktarıyorum: “İlgili fotoğrafımı Osmangazi ilçesinde çektim. Kent trafiğini de tehlikeye atan yabancı uyruklu bir hurda toplayıcısı çuvaldan oluşturduğu plakasız aracını (!) kaldırım kenarına park etti ve ayrılırken de yanına trafik konisi bıraktı! Yani orası makam aracı park alanı gibi hurda aracına tahsis edilmiş oldu. Ne güzel bir şehir; Helal olsun valla!”
“Osmangazi Belediyesi önünde hizmet veren korku tüneli diye tarif edebileceğim yaya alt geçidinden haklı endişelerim var. Bu endişelerimi üç kez Osmangazi Belediyesi’ne bizzat bildirdim. Ama değişen bir şey yok! Kadın tacizleri haberlerini üzülerek ve de endişe ederek takip etmekteyim. Yani bir kadın olarak diyorum ki bu alt geçidi işim gereği yıllık ve kanuni izinlerim harici kullanmak zorundayım. Alt geçitte vergiden ve denetimden muaf olarak yasaklı satışlar yapanlar var. Bazı günler bazı satıcıların laf atmalarına, sözlü tacizlerine maruz kaldığım anlar dahi oldu. Korku tüneli içindeki kuyudan duvarlarına yazılan yazılara kadar her yönüyle endişe saçıyor. Alt geçitler kimin sorumluğunda bilemem ama adı Osmangazi Alt Geçidi! Bir ucu da Osmangazi Belediyesi’ne çıkıyor. Bu geçidi gece ve gündüz kullanmak zorunda olan bir çok insan var. Buraya acil olarak bir çözüm bulunmalı. Neden görmezden geliniyor anlayamıyorum.”
Kurnalı çeşme takımı görevini tamamladı
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan Endüstri Mühendisi Nazlı Uysal, bakınız ne diyor: “Mudanya Kumkaya Sokak No 43 önünden başlayıp devam eden alan çöplük gibi. Belediyemizin umurunda değil. Ayrıca orada inşaatı yapılan kurnalı çeşme takımına zamanında itirazım olmuştu. “ Bu konuda seminerlerim dahi oldu. Bunun kıymetini bilmeyiz. Böyle bir çalışma yapmayın. Gerekiyorsa müdürünüzle görüşeyim. Yazık olur emeklerimize ve paralarımıza…” dediğimde öylece suratıma bakıp işlerine devam etmişlerdi. Sanırım sakalım olmadığı için dikkate alınamamıştım! Niyet eder de buraları temizlemeye gelirse Mudanya Belediyesi kurnalı çeşme takımını da söküp götürsün. O vazifesini tamamladı çünkü!”
Dünyanın sekizinci harikası bizim buralarda
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan Çekirge Mahalle Muhtarı Coşkun Alıntaş: “Dünyanın sekizinci harikası olacağını düşündüğüm solucanlı, yılanlı mevsimsel otlu yapraklı dallı budaklı kemerin reklamını her ortamda yaptım ama yine başarılı olamadım! Her yaz ayında mevsimsel olarak çıkan sekizinci harikanın nerede olduğu konusunda Osmangazi Belediyesi’nin bilgisi var. Dünya değerine girmesi konusunda belediyemize kopya veriyorum. Çekirge’nin göbeğinde olan adresi belediyemiz biliyor! Saygılarımla.”
Bursa Kestel Dudaklı İlkokulu önündeki Atatürk kaidesinin üst bölümünü oluşturan Atamızın büstü kırılmıştı! İçi çöplük, yanı rezalet tabanı da atık toplama alanı gibiydi. Üstelik bırakın Türkiye’yi Amerika, Japonya, Hollanda, Belçika, Avustralya, İtalya, İsrail, Küba, Meksika, Şili gibi onlarca yabancı ülkede büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün heykelleri pırıl pırıl duruyor ve saygı duyuyor. (İnanmayan internetten baksın)
Hele Küba gibi adından sıklıkla bahsedilen kurallar ülkesinde Atatürk’ten başka hiçbir yabancı devlet adamının ülkede heykeli yok…
BURSA GİBİ BİR İLDE...
Sonra orduların harekât planlarını hazırlayıp yöneten, ülkemizi düşmanlardan temizleyen bizzat sahada bulunan ve zaferler üstüne zaferler kazandırıp bizlere cennet vatanımızı tekrar sunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün heykeline böyle yapılsın… Sonra da bu kimsenin dikkatini çekmesin! Hem de Bursa gibi bir ilde… Yazıklar olsun diyorum, başka bir şey demiyorum!
Harikasınız siz harika!
Okurlarımızdan Ali Demirtaş, diyor ki: “Akçam ve kızılçamın diyarı olan Orhaneli ilçesine bağlı Dağgüney Mahallesi (Köy) yerlisiyiz. 27 kuşaktır Dağgüneyliyiz. Son yıllarda tamamen kaderine terk edilen mahallemizde yaşları oldukça ilerlemiş büyüklerimizden başka yaşayan kalmadı.
Biz de Nilüfer ilçesinde ikamet ediyoruz. Ancak her hafta sonu mutlaka gideriz terk edilmiş can köyümüze. Köyümüzün en güzel hizmetlerinden birisine değinmek istiyorum. Belediyeye ait hiçbir toplu taşıma aracının gelmediği köyümüzde iki tane kapalı belediye otobüs durağı hizmetimiz var.
“Nilüfer ilçesindeki bir işletmenin sahibi olan ve son yıllarda canice işlenen kadın cinayetleriyle gündemlerimizden hiç düşmeyen cinsiyetin temsilcilerinden olan kadınlardan biriyim. Buna değindim çünkü çok yerde değerimiz yok maalesef. Köşeniz vasıtasıyla acımıza bir kez daha değinmiş oldum teşekkür ediyorum. Gelelim şikâyetime… Barış Mahallesi İstikbal Sokak AS. Deniz Apartmanı Duygu Çiçek önüne denk düşen kaldırımdaki kuyunun durumu ne olacak? Birileri zarar ve ziyan görmesin diye kuyunun etrafına koyduğum saksıları koymasam ne olurdu acaba? Merak ediyorum da! Bu esnada buradan Başkan Turgay Erdem’in dahi geçmiş olacağını düşünüyorum. Elbette beraberinde onlarca belediye yetkilisinin de… Şimdi geleyim asıl konuma. Kuyuya alışmamız biraz zaman almış olsa da alıştık işte. Kuyumuz fena da olmadı aslında. Çöp kutusu olarak kullanıyoruz! Belediyemizden bir ricamız var. Saksıdaki çiçekleri sulamamız konusunda desteklerini rica etsek; olur mu? (!)”
Nilüfer Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’nün dikkatlerine!
Her şeyi belediyeden beklemeyin melisa dikmeyi de ihmal etmeyin!
Adını ‘Haydar Yangitti’ olarak yazmamamı rica eden bir kamu çalışanı, özetimle: “Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü girişindeki sivri ve keskin uçlu taşlarla hizmetlerimize sunulan konforlu yürüme yolunun akıbeti ne olacak? Yazık günah. Burasını her gün binlerce vatandaşımız kullanıyor. Belediyemiz uyuyor mu? Osmangazi Belediyesi’ni göreve davet ediyoruz!” Değerli memur kardeşim, hep diyorum. Her şeyi belediyemizden beklemeyin lütfen. Üç – dört çuval deniz kumu doldurup çakıllı alanın üzerine dökseniz taşların sivriliği ve keskinliği ortadan kalkar sanırım. Çok mu zor dört çuval kumu doldurup dökmek? Bu esnada orada kedi bol… Kumu kullanacaklardır. Koku oluşumunu önlemek için de kaldırım kenarına melisa ekin!
Ferdi Tayfur’a şikâyet edin!
Yazının noktasına dahi müdahale etmedim. Buyurun hep birlikte okuyalım:
“Merhaba Muhammet Bey. Ben Ayşe Yener 2 çocuk annesi bir ev hanımıyım. Aslen Bursalı olsak da eşimin işi gereği İstanbul’da ikamet etmekteyiz. Geçen günlerde gezmek için Budo vasıtası ile Mudanya’ya geldik. En son yapılan sahil düzenlemesi sonrası ilk gelişimizdi. Yeni yapılan sahil bandında yürüyelim dedik ve akabinde edindiğimiz acı izlenimlerimizi köşeniz aracılığı ile vatandaşlara duyurmak istedik. Gidecek olanları şimdiden uyaralım; eğer bizim gibi bebek arabası ve küçük çocukla yürümek isterseniz yandınız! Yer yer kırık, yer yer kopuk, yer yer ise tuzaklı zeminde 5 yaşındaki çocuğumun ayağı, kopmuş zemine takıldı ve çok kötü düştü."
"Engelli parkur misali sık aralıklarla konulan anlamsız basamaklar bebek arabasındaki bebeğim ile bize zor anlar yaşattı. Her şeye rağmen bugün de hatıra kalsın diye fotoğraf çekilmek için destek aldığımız demirlerin pası kıyafetlerimizi boyadı. Sinirlerimiz bozulmuş halde oradan uzaklaşmaya çalışırken sağlam gibi gözüken zemindeki parça üstüne basmamızla adeta şahlandı ve çocuğuma çarparak tekrardan düşmesine sebep oldu."
Altı forma üstü sorma!
OKURLARIMIZDAN Semra Boyacı, Yunuseli Kanalı yürüyüş yolunda küçükbaş ve büyükbaş hayvanların gezdirildiğini belirterek şöyle diyor:
“Geçtiğimiz yıllarda ıslah çalışmaları sonrasında bizlere hizmet olarak kazandırılan Yunuseli Kanalı ve (Osmangazi Belediyesi) çevresindeki yürüyüş yolu için geçmiş dönem Büyükşehir belediye başkanlığı yapmış olan Recep Altepe’ye teşekkür ediyorum. Açılış konuşmasında “Bölgenin çehresi değişerek çevresine prestij kazandıracak...” açıklaması yapılmıştı. Gerçekten de öyle olmuştu. Ta ki iki yıl önce her şey değişti birden.”
UYARDIM AMA...
“Yürüme, koşu ve bisiklet yolunda kuzu / inek sürüsü gezdiriliyor. Şaka değil. Burası şehrin merkezi diyebiliriz. Keza kasabalar da dahi merkezde hayvan sürüsü gezdirmek ve beslemek yasakken... Civardaki apartmanlarda daire fiyatları bir milyon liradan başlıyor ve manzaraya bakınız! Altı forma üstü sorma! Etraf bir gün koyun pisliği, bir gün büyükbaş hayvan pisliğine bulanıyor. Sürü sahibini uyardım. Kadın olmasaydım kesin döverdi beni! Hangi devirdeyiz?”
SİZ YİNE DE BİLDİRİN
“Konuyu belediyemize bildirdim mi? diye sorarsanız; bildirmedim. Çünkü muhatap bulamayacağımı biliyorum. Keles ilçesinin Büyükdeliler Köyü’nde yaşayan bir arkadaşım var. Boş vakitlerinde ziyaretine giderek stres atıyoruz. İnanın orada bile böyle rezalete rast gelmedim. Ki orası köy... Geçimleri de umumiyetle hayvancılık üzerine olduğu halde bile böyle bir şeye rast gelmedim. İlgisiz belediyelerimizi kınıyorum” diyor özetimle Semra Boyacı...
Siz bu konuyu yine de bildirin Semra Hanım.
SALTANATA LAYIK GÖRÜLENE BAK!
HÜRRİYET Bursa okuru olan Ziya Yusuf Yüksel’in e-postasını özetimle aktarıyorum: “Kentimizin turist merkezi olan Tophane semtindeki Saltanat Kapısı girişine 15 metre mesafede utanç verici haliyle hizmet vermeye çalışan elektrik dağıtım panosunu gören yok mu? İddia ediyorum buradan her gün en az 30 bin civarı yaya geçiş yapıyor. Bunların içinde; Japon’u, Alman’ı, Fransız’ı, İngiliz’i Amerikalı’sı da var. Bunları çok iyi tanıyorum. Çünkü rehberim ben. Onca milletin geçtiği yerde herhalde bu dağıtım panosunun sorumlusu ve yöneticisi olan UEDAŞ’ın da sorumlularında birisi geçiyordur! Umarım mevzu anlaşılmıştır!”
DEVRİLME ANINDA ALTINDA BİRİSİ OLSA...
ADININ açıklanmasını istemeyen bir kamu çalışanı diyor ki: “Fotoğrafımdaki reklam panosu, (sanki çok gerekli) işi bittikten sonra ya unutulacak ya da unutulacak ve en sonrasında da hurdacılara gidecek! Bu kısmını geçelim. Hurdacılar da ekmek yesin! Ancak bu demir tabela sert esen rüzgâr sonucu ya da bir çocuğun ittirmesi sonucu devrilecek. (Çevremizde birçok devrik tabela var) Ya o devrilme anında altında bizlerden birisi olsa... Böyle bir sorumsuzluk örneğini sunanlara selam ederim!”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
UYGUN GÖRÜLMEMİŞ
Sayın Muhammet Kösle, 26 Ağustos 2021 tarihinde köşenizde yayınlanan ‘Vay Garip Vatandaşımızın Haline’ başlıklı konu ilgili birimimiz tarafından incelenmiştir. İlgili yazıda Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, Bademli Jandarma Karakolu karşısının sokak hayvanları barınma alanı olduğu, bu nedenle söz konusu yerde araçların hızlı seyir etmesinden dolayı, sokak hayvanlarının araçların altında kalarak ezildiği buna bağlı olarak ilgili yere hız kesici set yapılması talep edilmiştir.” Bayındırlık Bakanlığı’nın 13.10.1997, İçişleri Bakanlığı’nın 12.11.1997 tarihli genelgeleri ile UKOME Kurulu’nun 08.06.2005 tarih ve 216 sayılı kararlarında yalnızca okul önlerine ( giriş-çıkış ) TSE standartlarına uygun kasis yapılmasına izin verilmekte olup, ayrıca 2918 Sayılı Karayolu Trafik Kanununa göre yerleşim alanları ve yerleşim alanları dışındaki yollarda hız limitleri belirlenmiş olup, hız limitlerinin aşılmasına ilişkin denetimlerin İl veya ilçe Trafik Denetleme Birimleri tarafından yapılması gerekmektedir” denildiğinden; Yukarıda belirtilen genelgeler ve kararlar doğrultusunda, hız kesici set yapılması talebi uygun görülmemiştir. Bilginize sunar, iyi çalışmalar dileriz.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı”