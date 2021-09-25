Altı forma üstü sorma!

OKURLARIMIZDAN olan Esra A.’ya ‘geçmiş olsun’ diyor ve e-postasını özetimle aktarıyorum:

“Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi, Yunuseli Kanalı yanında sabah yürüyüşümü yapıyordum. Fotoğrafımda odaklandığım kuyudan fırlayarak önüme çıkan fareyi görünce çok korktum ve çığlık attım. Korkum geçtikten sonra cesaretimi toplayarak kuyunun içine baktım. Kuyunun içinde elektrik kabloları vardı. Sorunun muhatabının UEDAŞ olacağını düşünüyorum. Ayıca burada yürüyüş yapan vatandaşımızın özellikle de çocukların bu kuyuya düşme ihtimalleri çok yüksek. Gerekli tedbirin derhal alınması konusunda talebim var. Bakalım talebim itibar görecek mi?”

Bir faremiz eksikti o da gelmiş! Bremen Mızıkacıları gibiyiz mübarek!

İLAN ALMAYAN DİREK YOK!

HÜRRİYET Bursa gazetesi abonesi Serkan Özgiray, (ODTÜ 99 Yüksek Makine ve Yüksek Endüstri Mühendisi) özetimle diyor ki: “16 Eylül 2021 tarihli yayımınızda: “Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Sadık Kibar’ın dikkatlerine... Okurumuz yerden göğe kadar haklı. Bursa dilencilere teslim olmuş durumda!” demiştiniz. Dilenci meselesi cidden zıvanadan çıktı. Açıkçası ailecek korkmaya başladık. Adres bildiren nokta atışınız sonrasında da yetkililerden ‘klasik bir açıklama’ alacağınızı tahmin ediyorum. Hayırlısı olsun diyorum! Dilenci meselenin çözümü zor mu? Orasını bilemem!”

BİR BABA NASİHATİ

“Ancak bir mesele var ki hem elle tutulur hem de gözle görülür cinsinden. Çözümü de istenilirse çok basit. Bakınız lütfen. İlgili fotoğraflarımı Nilüfer ilçesinde elli metrelik mesafe içinde çektim. İlan almayan direk ve otobüs durağı yok desem yeridir. Benzeri çirkinliklerin Bursa’mıza hâkim olması çok düşündürücü! 79 farklı ülke ziyaretinde bulunmuş biri olarak diyeceğim şudur. Çözümü çok basit olan bir meseleye dahi yetkin olmayan zabıta yönetimi varsa karşımızda... Yaşı ilerlemiş olmasına rağmen halen ülkemizin saygın profesörleri arasında bulunan ve seminerler vermeye devam eden babamın nasihatidir bana: “Haklı ve doğruysan karşındakinden asla korkma ve susma.” der. Başkan Sadık Kibar’a da ben de böyle diyeyim o vakit! Saygılarımla.”