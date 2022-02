Albay gitti sıra komşuda

Hürriyet Bursa gazetesi abonesi Fatih Talı (İpragaz AŞ. SHV Energy Bilgi Güvenliği Sorumlusu) özetimle bakınız ne diyor:





“Muhammet Bey; Hürriyet Bursa’da yayımladığınız konuları her okuduğumuzda canımızdan öte can küçük kızımız Naz’ı getiriyoruz aklımıza. Biliyoruz ki kaleme aldığınız yayımlarınızdaki sebeplerden dolayı nice canlar yanıyor. Masum hayatlar sona eriyor. Bence bu acılara karışanların aileleri ömürlerinin sonlarına kadar her gün ölüyor ve her gün diriliyor... Sebebi kim? Sebebi tabii ki ilgisiz yetkililerdir! Mesela köşenizde neredeyse her hafta yayımladığınız UEDAŞ meseleleri... Bizler UEDAŞ’ın gamsızlıklarından dolayı oluşan yayımlarınızı okurken korkuyor ve endişelerimizden kaynaklı olarak hasta oluyoruz da, UEDAŞ bu işin neresinde oluyor acaba! Bakınız lütfen. Uçları tamamen açıkta bırakılan elektrik kabloları var. Trafo kutusu da evlere şenlik! Üstelik bunlar yeşil alan üzerindedir. Zeminden yüksekliği de 50 - 60 santim civarındadır. Asıl işiniz söz verdiğiniz vizyonlarınız ve misyonlarınızdaki değerleriniz olsun. Önceliğiniz elektrik fiyatlarına düzenli olarak zam yapıp ücretlerini de derhal tahsil etmek olmasın!”

Valla ne diyeyim Fatih Talı. Yerden göğe kadar haklısınız. Elektrik işi şakaya gelmemelidir. Şahsım olarak çok üzülüyorum. Ayrıca yıllar oldu UEDAŞ’tan ben de yanıt alamıyorum. Acaba Bursa’dan taşındılar da haberimiz mi olmadı! Biri merak eder de ‘burası neresi ki’ derse; konum Nilüfer ilçesi Ahıska Caddesi (Akçalar peynircilik satış mağaza önü) üzerindeymiş…

DİKKAT HUSUMET VAR!



Hürriyet Bursa gazetemizin en yeni abonelerinden bir kurumsal şirketin üst düzey yöneticisi (Bilgisayar ve endüstri mühendisi) Ramazan Ünal: “Nilüfer ilçesi Bilginler Caddesi No. 6 belediye otobüs durağı arka yüzüne denk düşen alandaki kaldırım taşları bordür taşlarıyla husumet içindedir. İlgili husumetin daha da büyümemesi için arabulucuların devreye girmesi insaniyet namına çok önemelidir!” diyor.