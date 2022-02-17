Albay gitti sıra komşuda

Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan Keles Sorgun Köyü Kalkındırma Dernek Başkanı Muharrem Ulutaş’ın sitem tarafı ağır basan e-postasını özetimle aktarıyorum:

“Bizler Bursa’mızın en tepesinde bulunan dağ köyüyüz. Yani halk dilinde dağlı diye anılırız. Açıkçası bu söylemle de gurur duyarız. Ayrıca kendi yağımızla kavruluyoruz dersek yalan söylemiş olmayız. Sahipsiz olmamıza rağmen dünya ülkelerine ihraç ettiğimiz kirazımızla meşhuruz. Özellikle yaz aylarında İngiltere, Fransa, Japonya, Hollanda, Almanya gibi ülkelerden gelen turist misafirlerimizin her yıl arttığını görür olunca ayrı bir gurur duyuyoruz.”

DESTEK ALMADAN BÖYLE!

“Koyunlarını otlatırken tabiri caizse çobanlık yapan kızımız Nesrin Yavuz, oryantiring spor dalında milli takıma alındı. Şimdiyse Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyor. Dünya Etnospor Konfederasyonu şeçmelerinde 22 dalda ödül aldık. Köylümüz haricinde insan ayağının basmadığı tozdan, asit yağmurundan, radyasyondan uzak olan tertemiz yeşil alanlarımızda beslenen ineklerimizin, keçilerimizin ve koyunlarımızın sütlerinden elde ederek ürettiğimiz ve sürekli artarak siparişlerimizi karşılama anlamında zorlandığımız yüzde yüz katkısız peynirimiz de tam bir efsane. Bu ve bunun gibi onlarca başarı hikâyemizde maalesef hiçbir yetkiliden destek alamadık.”

ÖĞRENCİLERE BURS VERİYORLAR

“Beş yıl önce de ‘Eğitim Komisyonu’ adı altında bir işe giriştik. Köylü arkadaşlarımızın desteğiyle her ay aramızda para topluyoruz. Toplanan parayı geldi gitti hesabı sunarak bir bankada biriktiriyoruz. Bu parayı da eğitim bursu olarak lise ve üniversiteye giden köyümüzün başarılı öğrencilerine burs olarak veriyoruz. Üstün başarılı gençlerimize de ödediğimiz burslara ilave olarak küçük altın hediye ediyoruz. Bunları yaparken de hiç birimiz bir kuruş dahi olsa biriken paraya asla elimizi uzatmıyoruz. Arada sırada kermes düzenleyerek azalmaya başlayan paramızı çoğaltıyoruz. Bu etkinliği çok farklılaştırıyoruz. Sanatçı kardeşlerimizin seslendirdikleri şarkılarıyla bizlere destek oluyor. Kermesimize / etkinliğimize katılanlara onlarca çeşit gıda ikramlarımız var. Bunları da tamamen köylü kardeşlerimizin destekleriyle yapıyoruz. Yani misafirlerimizden asla para almıyoruz.”

BAŞKANLARA DAVET