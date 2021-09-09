Akpınar’da korku tüneli binası

Fevzi Çakmak Caddesi’ndeydim. Yaya olarak yürüyordum. Caddenin en alımlı ve çalımlı noktası olarak nitelendirebileceğim ‘havuzlu yeşil alan’ın yanından geçiyordum ki; gördüklerim karşısında kahroldum. Canım yeşil alanda onlarca içecek şişesi ve kutusu...

Yetmemiş her metreye atılan onlarca çuvalı dolduracak çöpler... Yıllar önce törenle açılışı yapılan süs havuzunun hali ise perperişan... Suyu da kesilmiş olan havuzun elektrik aksamları havuzun her yerine sarmış, sarmalanmış...

Tıpkı kentimizdeki diğer anlamsız havuzlar gibi! Hem boşa giden yüzlerce milyon lira; kimin umurunda?

FOTOĞRAF ÇEKEMEZMİŞİM!

İşim gereği ilgili fotoğrafları çekerken havuzun en üst noktasına baykuş misali konuşlanan 15 – 17 yaşlarında olan bir genç, yudumlamakta olduğu içeceğiyle birlikte havuzun basamaklarından uçarak indi! Yanıma geldi.