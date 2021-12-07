Aklıselim herkesi şoke eden karar!

“Bursa’da bisiklet yolu hizmetini ilk olarak uygulayan Nilüfer sakinlerindenim. Bu hizmet için yapılan çalışmaları görünce açıkçası çok sevinmiştik. Zaten Nilüfer ilçesinin başkanları da ‘Bisiklete binmenin ayrıcalığını Nilüfer’de yaşayacaksınız. Sorunsuz ve sıkıntısız bisiklet yollarımız için çalışmalarımız başlatılmıştır’ diye konuşmuşlardı… Lakin gelin görün bu hiç de böyle olmadı. Her bisiklet yolunda bitmek bilmeyen engellerle karşılaşır olmaktan bıktık usandık. İnanın bisiklete binmek insanın içinden gelmiyor yolların durumundan. Fotoğraftaki tuzaklı bisiklet yolu FSM Caddesi üzerinde. Tam adres vermiyorum. Çünkü versem ne olacak? Onlarcası benzeri şikayetleri yayımladınız ve bizler de okuduk. Ancak bu şikayetlere yönelik olarak Nilüfer Belediyesi’nin tarafınıza yaptığı bir açıklamayı şimdiye kadar köşenizde okumadık. Yani, şikayetlerimizin ‘Hürriyet’ gibi Türkiye basınının amiral gemisi olan gazetemizde sunulması dahi belediyemizin radarlarına takılmıyorsa bizim bireysel şikayetlerimiz ne kadar önemsenir bilemedim.”
Alt geçitler geçilmek için yapılmış
Hürriyet Bursa okuru ticari taksi sürücüsü Tarık K.’nın şikayetini özetimle yayınlıyorum: “Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli adreslerinden biri olan Atatürk Caddesi üzerinde yeterli miktarda asansörlü ve yürüyen merdivenli alt geçitlerimiz var. Bu konuda belediyemize teşekkür ediyorum. Fakat gelin görün ki her gün binlerce vatandaşımız bunları kullanmaktan kaçınıyor. Bunu anlamak mümkün değil. Kendi can güvenliklerini hiçe sayıyorlar. Bu caddede hizmet veren bir emekçi olarak evime gittiğim her gün bir yayaya çarpmadığım için binlerce kez şükür ediyorum! Buradaki yasaklı/tehlikeli ve saygısız yaya geçişlerine şahit olan fotoğrafımı sunmak için aracımdan indim ve 32 saniye bekledim. Ve balık akımı gibi başladı yayaların geçişi! Biz araç sürücülerine ceza var ancak kurallara uymayarak kendi canlarını ve bizlerin hayatlarını karartma cesaretini gösteren yayalara ceza yok; öyle mi?” diyor. Burası Ulucami ile Kapalıçarşı girişi, yani sağında ve solunda yaya alt geçidi var. En fazla 40 saniyelik yürüme mesafesini kâr bilmek ne büyük bir aymazlık. Bu alt geçitler burada olmasaydı; yine kural tanımaz ve saygı bilmez vatandaşlar ‘Alt geçit istiyoruz. Belediyemiz nerede? Bizim ölmemizi mi istiyor yetkiler? Bakınız yine bir kaza oldu.’ gibi feryat figan ederlerdi. Ne diyelim; Allah yardımcımız olsun!
İki yıldır yolun yapılmasını bekliyoruz
Adının açıklanmasını istemeyen bir esnaf okurumuz: “Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi Haşim İşcan Caddesi (Abdal Simit Fırını önü / Ankara’ya gidiş yönü) üzerindeki bozuk zemini kim onaracak? Burası en az iki yıldır böyle” diyor. Çok zaman söylüyorum. ‘Her işi belediyemizden beklemeyin’ diye. Burasının iki yıldır böyle olduğunu ifade ediyorsunuz üstelik. Bir el arabası çimento hazırlayıp dökseniz. Yoksa bu işi yaparsanız günaha girerim diye mi korkuyorsunuz?
Piknik masası demek için bin şahit isteyen masalardan oyun parkındaki ilgisizliğe, yoldan başka her şeye benzeyen yollarına kadar tam bir üzüntü...
O esnada ben de oradan geçiyordum. Hele akülü engelli aracı kullanan bir dilenci vardı ki; sormayın gitsin. Kasıp kavurdu ortalığı! “Gücünüz bana mı yetiyor? Sıkıysa onları bunları alsanıza…” gibi klasik sözlerle ortalığı birbirine katmıştı.
ENGELLİ ARACI BELEDİYEDEN
Amaç belliydi. Halka ajitasyon yapıp infial oluşturacaktı. Bu tuzağa düşen bazılarımız da zabıtaya ver yansın gitmişti! Oysa bu dilenciler hepimizi isyan ettirmiyor muydu? Memurlar resmi kıyafetli zabıta ya; nasıl olsa vatandaşa da bir şey diyemez mantığı da hakim olunca “vurun abalıya” misali memurumuzun yanında olmak yerine halk dilenciyi savunmaya başlamıştı.
Çünkü ortada çok güzel tiyatro oynanıyordu. Hatta zabıtaya saldıranlar dahi gördüm. Çok üzücü bir durumdu bu. İşin ilginç yanıysa daha önce basındaki bir haberde dikkatimi çekmişti. O engelli aracı kullanan dilencinin akülü aracını dahi Büyükşehir Belediyesi vermişti.
MAAŞI DA VAR
Devletimizin verdiği engelli maaşının yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden de her türlü gıda yardımını almaktaydı. Olan kime oldu? Bizlerin ihbarlarını canı pahasına da olsa değerlendiren resmi kıyafetli zabıta çalışanlarına oldu. Zabıtamızın mevcut sıkıntılarının ve korkularının en aza inmesi için dilencileri toplayan ekibin mutlak suretle sivil olması gerekmektedir. Bizler zabıta olduklarını bilemeyelim ki vazifelerini daha rahat icra edebilsinler. Dolaysıyla bazı cahil vatandaşların çirkin sözlerine ve saldırılarına maruz kalmasınlar. Hani bir atasözümüz: “Yiğidi öldür hakkını yeme” diyor ya... Zabıtamızın da bir gururu var. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Sadık Kibar’ın tavsiyemi dikkate alacağını umuyor kolay gelsin diyorum.
BURASI DA BİR YILDIR BÖYLE OLURSA…
Tıpkı geçtiğimiz aylarda köprü kolonunun ateşe verilmesi gibi… İtfaiyenin müdahalesi ve de polisin incelemesi sonrası hayat yine normale döndü tabi. Ta ki yangının yenisi çıkartılıncaya kadar! Bu süreç hafta mı olur ay mı olur bilemeyiz elbette! Bekleyip göreceğiz.
Oluşturulması istenen ziyanın tekrar etmemesi için rallici vandalların gazabına uğrayan korkuluk demirlerinin tamamlanması gerekir diye düşünüyorum. İnsaniyet namına Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni haberdar ediyorum. Hepimize geçmiş olsun!
Birinin canının yanması mı gerekiyor?
Hürriyet Bursa okuru Yeşim Işıksaçan, özetimle bakınız ne diyor: “Yıldırım ilçesinde hizmet veren Bursa Teknik Üniversitesi önündeki aydınlatma direğinde de çok tehlikeli elektrik direk kabloları var. Üstelik şalteri de bedava! Tamamı bir takım olarak işkembesi boşaltılan kurban etinden çıkan bağırsaklar gibi görüntüsü. Hadi görüntüsünü geçtim ama birimizin canı yansa ya da bir çocuk elini oradaki kablolara dokundursa sonuç ne olur? UEDAŞ’a bir sorum olacak. Canımızın yanması size keyif mi veriyor?”
İki rulo boş elektrik faturası
“Bizler Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi 326 NO’lu Sokak sakiniyiz. Fotoğraflarımda gördüğünüz dağınıklık 5 numara önündedir. Burasını sekiz ay önce kazdılar. Kazı üstatları kazdıkları alana bir şeyler döşedikten sonra yangından mal kaçırır gibi pılılarını pırtılarını toplayarak sırra kadem basmışlardı!"
"Darmaduman edilen yerin toplanması için bildiğimiz kurumların tamamına ve de Gemlik Belediyesi’ne başvurmuştuk! Hem de kaç kez... Burada kazı mı olmuş diye gelip bakan bile olmadı. Yani gaipten birileri geldi ve burasını kazdıktan sonra buhar olup gitti! Sesimizi kime ve nasıl duyuracağız? Birisi böyle bir şeyi anlatsa inanın inanmazdık” diyor.
Gemlik Belediyesi’nin önem ve dikkatlerine; gaipten gelmişler ve sonra buhar olup gitmişler!
BİRİNE ZARAR VERSİN DİYE Mİ BIRAKTINIZ?
HÜRRİYET Bursa gazetesi okuru Işıl Gencer, diyor ki: “Büyükşehir Belediyesi Timsah Arena Stadyumu’nu da (Bursa Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yanı) gören kaldırımdaki sorumsuzluğa dikkat çekmek istiyorum. Yapımı bitip hizmete açılan kaldırımın ortasında bırakılan sivri uçlu inşaat demirinin bizlere zarar vermesi için bırakıldığını iddia ediyorum. Aksini düşünecek biri varsa söylesin. Bu demir birimizin ayağına girince yanan canın hesabını kim verecek? Bunu bırakan insan olamaz. Allah bizlere yardımcı olsun!”
Açıklamada; yüksekliği 12 metre olan şiir kulesinde 365 gün boyunca her gün saat 14.00’de şiir okunacağı belirtilmişti. Şahsım olarak birçok zaman o saatlerde oradan geçtim. Şiir okunduğuna rast gelmedim. Ya da okundu da benim dikkatimi çekmedi! Burada dikkatimi çeken tek şey oldu; o da kulenin üst noktasında bulunan saatlerin kafasına göre çalışır olmasıydı. Hatta öyle ki bu konuyu onlarca kez köşemde yayımlamıştık.
KAFASINA GÖRE ÇALIŞIYOR
Neticesi, kafasına göre çalışıyor olan saatler hep bildiğini okudu! İşin ilginç yanıysa bu saatleri birçok başkan ve müdürlerin makam odalarındaki camlarından görüyor olmasıydı. Dünya’nın belası haline gelen Covit-19’un dahi belini bükecek ilaç bulundu da bu saatlere bir çare bulunamadı! En sonunda şuna karar verdim. Bu saatlere doğru zaman dilimini göstertmek dünyanın en zor işi olsa gerek! Bir dip not; ilgili fotoğrafları 19 Kasım 2021’de saat 16.08’de çektim. (Civardaki güvenlik kameraları da şahidimdir) Bendeki, yani bizlerdeki saatler 16.08’yi gösterirken Şiir Kulesi’ndeki saatlerin batı yönüne bakanı 02.09’u, doğu yönüne bakanı da 03.08’i gösteriyordu. Saygılarımla!
ÖLMÜŞÜZ DE AĞLAYANIMIZ YOK...
Adının açıklanmasını istemeyen esnaf okurumuz: “Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi üzerindeki (Abdal Simit Fırını sonrası / Yıldırım ilçesine gidiş istikameti) akla sırra ermeyen tuzaktan şikâyetçiyiz. Bir ay önce buradaki tuzak sebebiyle motorlu bir kurye çok feci şekilde düşmüştü. Durumu Büyükşehir Belediyesi’ne, ardında da Osmangazi Belediyesi’ne bildirdik. Ayrıca bildirmemize gerek mi var? Burası ana arter. Önünden, yanından, kıyısından, köşesinden ve üzerinden her gün onlarca ilgilisi olan yetkili geçiyor. Ölmüşüz de ağlayanımız yok vesselam...” diyor.
BİRAZ SABIR LÜTFEN!
“Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi Feyiz Sokak No:12 karşısına isabet eden kaldırım üzerindeki kartal konma aparatının oradan kaldırılması için vermiş olduğumuz tüm mücadelelerimizden sonuç alamadık! Yetkililere bir sorum olacak. Kaldırımları engelsizce kullanmak bizlere haram mı?” Fikrimi beyan etmek istiyorum Kerim Temel. Bence haram, hem de milyon kere!
KALDIRILMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNENLERDENİZ!
HÜRRİYET Bursa okuru Reyhan Uysal, “Nilüfer ilçesi FSM Caddesi üzerinde (Menzil Kuruyemiş önü) bulunan riskli elektrik trafosunun kaldırılması gerektiğini düşünenlerdeniz! Trafonun sahibi olan ve bu gibi konuları görmezden gelen UEDAŞ’ı kınıyoruz...” diyor.
ASFALT KESİĞİ VE BURGAZ CADDESİ
OKURLARIMIZDAN olan bir dernek başkanı, bakınız ne diyor: “Mudanya Belediyesi Güzelyalı Mahallesi Burgaz Caddesi üzerindeki (Çayırbaşı Sokak girişi) asfalt kesiğinin onarılmasını rica ediyoruz. Umarım ricamıza sahip çıkan bir yetkili çıkar!”
“Muhammet Bey, merhaba. Daha önce de bu e-postamda anlatmaya çalışacağım şikâyetimi yayımlamıştınız. Derdimiz asfalt derdi. Pardon, asfalta benzeyen ya da benzemeye çalışan asfalt derdi! O da bizi gerdi! Gelelim şikâyetimize... Bizim ricamıza verdiğiniz değer sonrasında şikâyetimizi yayımlamıştınız. Yayımınızdan üç gün sonra da irili ufaklı olan yüzlercesi çukurların hepsi soğuk asfalt yamasıyla onarılmıştı. Hani derler ya: “Almanlar asfaltı, biz yamayı icat ettik” her şey ortada...”
YAMALARIN HEPSİ UÇTU
“Hele ki soğuk yama; hiç olmayacak iş bu. Öküzü çamaşır ipiyle bağlasan sabitlemeye yeter mi? İşte bizim olay da aynen böyle oldu... Yamaların hepsi uçtu gitti. Sanırsınız burası Ay, yer çekimi yok! Çeşitli dünya ülkelerine de ihraç ettiğimiz lezzetiyle kalitesi asla tartışılmaz keyifli olan kirazımız ve en doğal haliyle zerre hilesiz olarak ürettiğimiz Sorgun peynirinin de transportunun yapıldığı yollarımızdan illallah ettik! Daha önce de belirtmiştik. Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün: “Köylü milletin efendisidir.” sözüne sahip çıkanlardanız. Bu sözü yaşatmak için şehre inmeyeceğiz. Biz ecdadımızın mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Köyümüzün, ilçemizin ve Bursa’mızın ismine değer katma başarısında hız kesmeyeceğiz.”
İÇİMİZE SİNDİREMİYORUZ
“Bizler böyle mücadele ederken milyar kez hakkımız olan ve “medeniyet” olarak tarif edilen kusursuz yol hizmetinden mahrum bırakılmış olmamızı içimize sindirmeyeceğiz! İsyanımızı; muhtarlığımıza, Keles Belediyesi’ne, Orhaneli Belediyesi’ne, Osmangazi Belediyesi’ne, Büyükşehir Belediyesi’ne ve bazı milletvekillerine bildirdik. Köylüyüz diye dikkate alınmadığımız çok belli. Olsun canları sağ olsun! Seçim vakti oy istemek için bizlere de gelecekler. Az kaldı... O zaman biz de onları dikkate almayacağız! Artık köylü eski ‘saf köylü’ değil bunu da böyle bilsinler isteriz!”
“Osmangazi ilçesi Yeni Karaman Türk Telekom müdürlüğü önündeki kaldırıma hizmet olsun diye sunulan ankesörlerin montajı çöp yuvası önüne yapılmış. Kaldırım kullanma sevdalısı olan ben buradan geçerken yılan gibi kıvrılmak zorunda kaldım. Epey bir süre burasını takip ettim. Vatandaşın yılan gibi kıvrılmak yerine doğal olarak caddeden yürümeyi tercih ettiklerini gördüm. Ayrıca çöp kokuları içinde yapılan telefon görüşmesi kişiye ne kadar keyif verir bunu da düşündüm! Ama bir sonuca varamadım. Beraberinde, fotoğrafımda gördüğünüz trafik kaosu da aynı yerde. Bu fotoğrafı çekerken korna seslerinden çıkan makamlar konser alanını aratmıyordu! Yolun sağı ve solu araç parkına teslim olmuş. Ortada kalmış mı tek şerit? Yani burası bu haliyle çift şeritmiş! Şaka gibi... Karşıdan gelen araç sürücüleri geçişlerini yapamadıklarının isyanında... Yolu kapan diğer sürücüler de yolu kaptıklarının mutluluğunda! Mevcut ilgisizlikle alakalı olarak sorunlar için civar esnafıyla görüştüm. O sırada sohbetimize katılan civar sakinleriyle birlikte dertlerini dinledim. Demesinler mi: ‘Mağduriyetlerimizi Osmangazi Belediyesi’ne anlatıp yardım istedik. Onlar konu bizim sorumluluğumuzda değil diyor. Büyükşehir Belediyesi’ne anlattığımızda da muhatabı biz değiliz...’ diye... Üstelik burası hep böyleymiş. ‘Bütünşehir’ sloganlı Bursa Büyükşehir Belediyesi muhatap değil. Aldığı başarı ödülleriyle Bursa basınından inmeyen Osmangazi Belediyesi de sorumlusu olmadıklarını ifade etmişler! Af buyurun ama cadde ortasında mini göletleri de bulunan alanın sorumlusu Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’mı yoksa? (!)”
BU ÇİRKİNLİĞİ GÖRÜN YOK MU!
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan Çevre Mühendisi Aynur Erdemli: “Büyükşehir Belediyesi’nin gülümseten ilçesi olan Nilüfer ilçesindeki en modern alışveriş merkezlerinden birisi olan Sur Yapı Marka AVM önündeki bakımsız ve çirkin araziye gözümüz alıştı. Ne olur ellemeyin böyle kalsın! Fakat arazi üzerine bırakılan onlarca ton ağırlığındaki beton bariyerleri bir türlü hazmedemiyorum. Sanırsınız her biri karton kutu! Yıllar oldu onlar orada. Çok merak ediyorum, bu durumu gören bir tek dahi olsa dertli yönetici yok mu bu şehirde?” diyor.
“Gazetemiz Hürriyet Bursa ekindeki köşenizde yaya geçitlerindeki engellere ve umursamazlıklara yönelik olarak yayımlamış olduğunuz onlarca konu oldu. İşin ilginç yanı her birinin ilgililere kopya verir nitelikte olmasıydı. Bende bir örnek vermek istiyorum. Burası Mudanya’nın Güzelyalı kavşağı üzerindeki tanımlı yaya geçidi. Yaya geçidi çizgilerini takip ederseniz kendinizi otluk alanda bulursunuz! Vaziyet böyle olunca yaya geçidine girmek için de otluk alana çıkmanız lazım doğal olarak. Kuru havalarda pek sorun değil ama yağmuru ve karı da var bu işin! Engeli olan kardeşlerimizi unuttu sanmayın. Onları unutanlar yetkililerin ta kendileri! Ne olur bu sözüme engel koyup yayımınızdan kaldırmayın. Sözüm şudur; ilgili yetkililer resmen bizimle dalga geçiyor.” Okurumuzun yazdıklarını sizlere aktardım. Artık söz yetkililerin.
Engelli rampası neden yok?
Hürriyet Bursa gazetesi abonemiz muhasebe finans ve dış ticaret uzmanı Gizem Uygun, bakınız ne diyor: “Büyükşehir Belediyesi Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi üzerindeki (Akpınar Caddesi birleşim noktası) yaya geçidinin ortasında bulunan kaldırıma engelli rampası hizmetinin sunulması gerekmez mi? Hani herkes genç ya da sağlıklı değil… Durumu köşeniz aracılığıyla ilgili başkanlara ya da müdürlerine anlatmak istedim. Özellikle buradaki engelden rahatsız olduğumu bilsinler. Malum, oy için kapımıza geldiklerinde “Sizleri dinleyip taleplerinizi özellikle de şikayetlerinizi menfaatlerimize çevirmek için mücadele edeceğiz…” demişlerdi de!” Yetkililere duyurulur.
Bu fikir muhakkak çok gizli tutulmalı…
Adının açıklanmasını istemeyen bir otel işletmecisi, özetimle: “Büyükşehir Belediyesi Osmangazi ilçesi 1. Murat Caddesi üzerindeki kaldırımda bulunan (Gönlüferah Otel önü) aydınlatma direğinin üzerine azami hızın 30 kilometre olduğunu belirten demir levha bağladılar. Bu levhalardan cadde üzerinde onlarcası var. Hangi araç sürücüsünün umurunda? Belki yüzde beşimiz bu kurala uyuyor... Neyse, ben denetçi ya da sorgulayıcı değilim. Takın ya da asın, hatta her on metreye takın veya asın. İnsan zengin olunca böyle olur! Fakat bu sivri, dolayısıyla keskin uçları da bulunan levhayı yayalara ziyan verecek şekilde asmayın. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Benzeri levhaların hepsini direk tellerine asın. Malum helikopterler için direk tellerine ikaz küreleri asılıyor ya… Onların yerine bunları kullansınlar. Böylelikle bir taşla iki kuş vurmuş oluruz!”
Tarih 05 Kasım 2021, saatler 15.53’ü gösteriyordu. Önümüzde seyreden resmi plakalı bir kamyonet vardı. Kamyonet, kasasında kilitli parke taşları taşıyordu. Bunu net olarak görebiliyorduk. Çünkü kamyonetin arka kapağı takılı değildi! Merak bu ya; izlemek için aracın arkasına takılarak en az iki kilometre gittik. Biz istikametimizi değiştirince takipten ayrılmak zorunda kaldık. Gören Allah için söylesin. Böylesi yüksek riskli ve yasaklı taşıma iznini size kim verdi? Saygılarımı sunarım!” diyor. Ben de hayırlısı olsun diyorum…
BURULAŞ’TAN FEVKALADE HİZMET!
Okurlarımızdan Serenay Galip’in e-postasını özetimle aktarıyorum: “En son 6 Kasım tarihiydi. Yine Acemler İstasyonu’nda B 39’un geçeceği durakta otobüsümü bekliyordum. Telefonumda yüklü olan BursaKart Mobil uygulamasına girerek otobüsün durağa gelme saatini öğrenmek için durağın mobil sorgulama kodu olan D5267’yi girdim. Daha önce de iki kez sorgulattığımda da olduğu gibi bulunduğum yeri İnegöl Diş Hastanesi olarak tanımlamasın mı? Alın size BURULAŞ’tan fevkalade hizmet! Diş hastanesini ayağımıza getirmiş. Hem de taaaa İnegöl’den… Bence BURULAŞ biran evvel kurşun döktürmeli!”
Bildiğiniz biri var mı Serenay Galip?
AYNI YER AYNI SORUN
Sonra da merak ediyorum ‘bu kabloları ilgililer merak etmiyor mu? Diye! Ayrıca yine bir hususu merak ediyorum. İlgililer bu kablolar kopunca ne yaparlar; işte en çok bunu merak ediyorum! Merak işte; ne geldiyse başıma meraktan çekiyorum!” diyor. Burası Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi 2. Dilek Sokak üzerindeymiş. Açıkçası ben de merak etmeye başladım bu işin sonucunu. Bakalım yetkililer de merak edecekler mi Ömer Gönülkırmaz?
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
TEBRİK EDERİM GÜLENÇ MÜDÜR
BOMBA ATSANIZ başlıklı yayımımızla alakalı olarak BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç tarafınca arandım. Gülenç: “Mevzunun geçtiği yer olan Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi’ndeki yayımınızı ben de okumuştum. O esnada o bölgede çalışma yapan ekiplerimiz geldi aklıma. Dolayısıyla “Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır.” Sözünü benimsemiş biri olarak ekiplere “… Oradaki sorunun kaynağı biz değiliz ancak orasını da onarın. Onarın ki bu iş için harcanacak bedelin maliyeti en aza insin. Başta, o kaldırımı kullanacak olan vatandaşlarımıza ve milli servetimize zerre de olsa faydamız olsun…” diyerek sorunu giderdik…” dedi. Daha önce de benzeri desteklerinize şahit olan birisi olarak; binlerce kez tebrik ediyorum sizi ve kıymetli ekibinizi Gülenç Müdür. Ömrünüz uzun olsun inşallah…
ELLERİNİZE SAĞLIK…
“MUHAMMET kardeşim. 54 yaşındayım ve küçükken geçirdiğim bir hastalık sonucu 5 yaşından beri engelli aracıyla hayatımı devam ettiriyorum. Son 15 yıldır da akülü araç kullanıyorum. Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan (Tarihi Pirinç Han önünde) engelli aracı akü şarj ünitesi hizmete alındığı yıldan beri arızalıdır. Bizimle dalga geçmek için kurulduğunu düşündüğüm bu hizmet 29 Mayıs 2014’de devreye alınmıştı. Ertesi gün de bozulmuştu. Daha sonra da bir kez dahi çalışırken görmedim.”
PASLANDI BİLE!
“O gün başkan Mustafa Dündar, gazetelere verdiği demeçte: “...Belediye olarak engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamındaki engelleri kaldırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Osmangazi’de bir engel daha ortadan kalkmış olacak. Engelli Aracı Şarj Dolum İstasyonlarımız engelli vatandaşlarımıza hayırlı olsun...” açıklamasını yapmıştı. Ünitenin içler acısı halini anlatan şahit fotoğraflarımı yolluyorum. Hem bu saatten sonra da o üniteden bi’ cacık olmaz. Çünkü kullanımı mümkün olmayınca bakımı da olmadı. İşte bu yüzden de paslandı gitti! Diyeceğim şu; zaten acımız bize yetiyorken bir de bizimle dalga bari geçmeyin! Sizden özel bir ricam olacak Muhammet kardeşim. Arayacaklarına pek ihtimal vermiyorum. Ararlarsa sizi kimlik ve iletişim bilgilerimi isterlerse ne olur vermeyin. Çünkü onlarla muhatap olmak istemiyorum!”
AĞLAYANI OLMAYAN HAMAM!
“Yıllar önce bir çalışanımın ailesi belediyeye BESAŞ satış (Ekmek) büfesi işletmek için başvurmuştu. Belediye yetkilileri açılacak olan büfenin durumunu ve yerini inceleyerek, büfenin uygun şartları oluşturmadığı gerekçesiyle başvurularını iptal etmişti. Bu karara karşı bir itirazları olmamıştı. Ancak bir sorum olacak Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne! Kriterinize uygun olmak için büfenin görme engelli vatandaşlarımızın kullanacağı özel taşların üzerine monte edilmesi mi gerekiyordu? Burası Bursa’nın Fethiye Meydanı!”
DURUM ANLAŞILMAMIŞ!
Ömer Gönülkırmaz, bunu da gördüm ya... Şahsım olarak utandım ve yerin dibine girdim. Bunu derken inanın laf olsun diye demiyorum. Çünkü benzer tarzda yıllardır onlarca yayımlarımız burada yayımlanmıştı. Hatta çoğu, ana sayfada manşet haber olarak değer bulmuştu. Demek ki bunu anlatmayı başaramamışım. Yazıklar olsun bana!
BİR BAŞKAN BUNU DENESİN ARTIK
ADININ açıklanmasını istemeyen bir okurumuz, özetimle bakınız ne diyor: “İşaret ettiğim alana dikkatlice bakmanızı rica ediyorum lütfen. Burası Bursa Büyükşehir ili Osmangazi ilçesi Acemler Kavşağı Hayran Caddesi başlangıcı. Bitmek bilmeyen onarım/yenileme çalışması sonrasında yürüme engeli olan (Tekerlekli sandalye ve akülü engelli araç kullanıcıları) vatandaşlarımıza özel olarak bırakılan hayali rampanın (Birleşim yerinde de kanal var) uygun olmadığını çalışan ekibe aktarmıştım. Hatta itiraz dahi ederek ‘Engelli aracını kullanmaya mecbur kalan bir kardeşimiz aracıyla bu kaldırıma nasıl iner ve çıkar biriniz bana göstersin bakalım...’ demiştim.”
Aracının lastiği aşınan sürücü maliyetini azaltmak için (Yeni teker almak yerine) lastiğini soğuk kaplama diye bilinen sistemle kaplatıyor. Bu kaplama işçiliği uzun ömürlü olmamakla birlikte yapılan iş ne kadar güvenli ve ne kadar kaliteli acaba? Sonra; fren sistemine en büyük katkısı olan lastikler zayıf olunca perde arkasına kalan kazalar… Yitirilen canlar ve boşa savrulan milli servet…
En önemlisi de birileri kâr ederken birileri de bu birilerin kâr bedelini canları ve mallarıyla ödüyor. Bunu böyle düşünmek kimsenin aklına gelmedi değil mi? Çünkü alan memnun veren memnun! ‘Altta kalanın canı çıksın’
HER GÜN MUCİZE
Çoğumuzun gördüğü ve yine çoğumuzun dikkatini çekmediği bir lastik olayı daha var ki o da Kösle ailesini yok edecekti belki de… İstanbul Caddesi devamı Bursa Yalova Yolu üzerinde önümüzde giden bir kamyonun lastik kaplaması koparak yola savruldu. Bordüre çarpan kaplama biraz yuvarlandıktan sonra devrildi. Ani fren yapmak zorunda kaldım. Arkamızda seyreden araç da öyle… Aracımıza çarpmasına yarım metre kala durabildi. Lastiği düşen araç yoluna devam etti gitti. Yani kelek lastiğiyle… Birilerinin canına ve malına ziyan verdi mi bunu bilemem işte. Bildiğim tek şey var; yaşadığımız her gün bir mucize!
BÜYÜKŞEHİR KENT ESTETİĞİ BİZİ KIRMAZ Kİ
“MUHAMMET Bey. Dört gün önce ikamet adresimiz olan Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi 220. Sokak’ta bulunmayan aydınlatma direklerine yönelik olan yazmış olduğum şikâyetimi yayımlamıştınız. Sonra düşündüm de; işin muhatabı olan UEDAŞ’ın bizi takmayacağı ve takmaması çok doğal! Çünkü asıl amaçları kâr elde etmek ya... Bizler evlerimizden aldığımız elektrik enerjisiyle sokaklarımızı aydınlatıyor muyuz? Evet aydınlatıyoruz. Şimdi... UEDAŞ’ın yerinde olsam bu şikâyeti duymazdan ve de görmezden gelirdim. Çünkü UEDAŞ sokağımıza direk takmış olsa bizler aydınlatma sistemlerimizi toplayacağımız için UEDAŞ’a ödediğimiz elektrik faturalarında azalma olacak. Yani az da olsa UEDAŞ’ın kazancı düşecek!”
NEDEN ONARILSIN Kİ(!)
“Bunu geçelim... Diğer bir hususa gelelim. Bisiklet yolu ve kaldırımı da içine alan sokağımızın girişi az yağan yağmurda dahi göl oluyor. Buradaki sıkıntılı zemini onarmak da Nilüfer Belediyesi’nin işi... Doğru mu? Doğru. Aslında taaa en başında bu iş ya da işler düzgün yapılsa da böyle olmasa... Neyse olmuş bir kez; ölecek değiliz ya! Şimdi, yine empati yaptım. Kendimi Nilüfer Belediyesi Başkanı Turgay Erdem’in yerine koydum. Burasını onarmış olsaydık belediye olarak bir kazancımız olacak mıydı? Hayır. Öyle ise neden onarayım ki(!) Hem üç beş kişi ıslandı diye bu masrafı yapmak günah olurdu! Ayrıca burası Muson iklimde kalan, dolaysıyla en çok yağmur yağan ülke olan Hindistan mıydı? Hayır tabii ki... Bazen kendime çok kızıyorum. Vatandaş olarak amma çok şey istiyorsun eyyy Nurer diyorum!”
KİMSE ÜZÜLMESİN DİYE...
Nurer Çalıştıran. Cidden çok farklı ve çok güzel bir bakış açısı sergilediniz. Konulara bu gözle bakmak lazım aslında. Böylece ne yetkililer yorulur ne de bizler üzülürüz. Bu fikir mutlak suretle ödüllendirilmeli ve hayata geçirilmeli!
33 YILLIK ZANAATKÂR DA AKIL ERDİREMEMİŞ!
“Benim de dört gözle beklediğim balık mevsimi başladı. Mudanya ve Gemlik oltacılarla buluştu. Bu güzel ilçelerimiz bize biraz uzak olduğu için oralara gitmeye pek fırsat bulamıyorum. Malum, seçim yoluyla göreve getirilmiş birisi olarak seçmenlerime dolayısıyla mahalleme karşı ciddi sorumluluklarım var. Bu yüzdendir ki balık tutmayı çok seviyor olsam bile mesai günlerinde buralara gidemem. Yani menfaatleri şahsileştiremem. Her ne kadar çok ama çok kıymetli(!) belediye başkanlarına sesimi duyurmayı başaramadığım için seçmenlerime karşı cidden mahcup olsam da menfaatlerimize olan her ayrıntıyı mahalle sakinlerine duyurmak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Mesela, izniniz olursa bu kez de sizlerin aracılığıyla mahallemizin hatta ilimizin menfaatlerine olan bir hususu kıymetli hemşehrilerime duyurmak isterim. Hani bizim Selvinaz Sokak, (Yıldız Oteli yanı) var ya... İşte burası her yağmurda deniz oluyor. Dolayısıyla acayip büyük bir hizmet var ortada. Sağ olsun başkanlarımız! Diyeceğim o ki ben oltayı aldım ve ya bismillah diyerek salladım. Sizleri de beklerim!”
KEŞKE BİNMEZ OLSAYDIM!
Okurlarımızdan Ataberk M. , bakınız ne diyor: “Bisiklet kullanıcısıyım. Bursa’da bisiklet yolu deyince akla gelen tek ilçe olan Nilüfer’de yaşamaktayım. Bisiklet yollarımız var; ancak en fazla 150 metre engelsiz gidebiliyoruz. Bisiklet yolu ya patlak çatlak, ya yol bitiyor, ya araçlar park etmiş vs. vs... Kız arkadaşıma çektirdiğim fotoğrafımdaki patlaklı ve taş engelli bisiklet yolunun adresi de Altınşehir Mahallesi 220. Sokak başlangıcındadır. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i sahaya davet ediyoruz!”
Ataberk kardeşim. İnanın ben de bir anlam veremiyorum bu ilgisizliğe... Bir yetkili bir gün bir bisiklete binip de ‘Bir gün bir kez bir bisiklete bindim ve bir de ne gördüm? Bir bisiklet yolu böyle mi olmalı? Bir müdürüme diyeyim de bir alakadar olsun...’ demiyor işte!
HANİ TOPLATILMIŞTI?
“Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi 1. Kanal Caddesi Eczane Çaçar’ın karşısında bulunan yaya geçidi levhasının önüne, yani araçların geçtiği caddeye(!) yaya geçidi çizgisi çizilmesi hususunda onlarca müracaatım oldu Osmangazi Belediyesi’ne. Ayrıca size de yazmıştım, siz de yine yayımlamıştınız. Hatta ‘yaya geçidi çizgisine dikkat edip, yaya geçidini kullanacak ve üzerinden geçecek yayalara da ‘tam duruş’ gösterip yol verecek saygılı insanlar çıkacak’ demiştim. Haklı isteğimin yerine getirilmediğini her gördüğümde, insan yerine koyulmamış olmanın üzüntüsüyle yaşıyorum. Bizi dikkate almayanları seçim zamanı bizde dikkate almayacağız!”
DİPSİZ KUYU GİBİ KARARDI DÜNYAM
OKURLARIMIZDAN olan kamu emeklisi Fahri Balkanlı, özetimle şöyle diyor: “Nilüfer ilçesi Müzeyyen Senar Caddesi No: 61 önündeki yeşil alanda bulunan kuyuya düşen olursa Erol Evgin’in ‘Deli Divane’ şarkısındaki “Dipsiz kuyu gibi karardı dünyam” sözlerini söyleyebilir. Tavsiye ederim!”
ANLAŞMAZLIK VARDIR!
Fahri Balkanlı, şikâyetiniz belediyeler arasında paslaşmaya sebep olacak konu! Buna yüzde yüz eminim. Diyeceğim o ki ne kuyuya düşelim ne de dünyamız karasın... Sorunu çözse çözse hem de bir gün sonraya dahi bırakmadan Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Müdürü Yükseler Göktaş ve kıymetli zanaatkâr ekibi çözer. Paslaşma olmadan golü atın gitsin lütfen...
KİMSE BURALARA ÖZENMESİN
“Kıymetli Muhammet Bey, merhaba. Nevşehirliyim, 53 yaşındayım ve 40 yıldır Ankara’da yaşıyorum. 15 Temmuz gecesi ülkemizin bekası için direnenler arasında bulundum. Verdiğim mücadele sonrasında gazi oldum. Gücümün yettiği her aksaklığın üzerine gittim. Ankara ve Nevşehir başta olmak üzere şehirlerin sorunlarına karşı da sessiz kalmadım. Bursa’da ikamet eden akrabamızı ziyaretim esnasında tanışmıştım köşenizle. Daha sonra hiç istisnasız yazılarınızı internet üzerinden takip etmeye başladım. Ayrıca ülkemiz için faydalı işler yapma mücadelesinde olan her kişiyi takip etmeye çalışıyorum. Yine takibime aldığım kadarıyla köşeniz gibi istikrarlı ve tarafsız bir kent sorunları köşesine rast gelmediğimi bilmenizi isterim. Geçen hafta da Bursa’ya gelmiştim. Cuma günüydü… Cuma namazı vaktiydi ve Çekirge Mahallesi meydanında bulunan Lami Çelebi Camii önündeydim. Cuma namazımı burada kılayım dedim. Caminin duvarında hizmet veren abdest alma yerine gidince çerçevesi ayrılmış olan besmele lafzını ve yalağın kırık mermerlerini görünce sizin bu camiyle alakalı olan yayımınız aklıma geldi. (18 Eylül 2021 tarihli yayımımız) Fotoğraflarınızdan hatırladım. O cami bu camiydi. Hatta konu başlığınızda Bursa il müftüsünün adını geçirmiştiniz. Halen bu vaziyette olması hem de Bursa’nın en gözde semti olarak bildiğim merkezin de merkezinde bulunması cidden çok ayıp. İmamı görmüyor, cemaati oralı olmuyor, müftüsü duymuyor! Kimse kızmasın ama vaziyet bunu gösteriyor. Tam da Ahmet Kaya’nın; ‘Başım Belada’ şarkısında olduğu gibi; ‘Nerden baksan tutarsızlık, nerden baksan tutarsızlık’ Vay babam vayyy! Ankara’dan kucaklar dolusu selamlar sizlere…”
Bizden de size selam olsun Gazi İsmail Kantar. Bu kez de gazi imzasıyla diyeyim bakalım… İl Müftüsü İzani Turan’ın dikkatlerine!
İNCİR DALLARINA TESLİM OLAN SOKAK
Aklıselim herkesi şoke eden karar!
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi çiftçi Hüseyin Eryavuz, üzüntüsünü ve öfkesini bakınız nasıl dile getirmiş:
“Kıymetli Muhammet kardeşim, merhaba diyorum öncelikle. Zeytin ve zeytinyağı diyarı, dünya ülkelerinin çoğuna da yollamış olduğumuz ürünlerimizle meşhur Gemlik Kurtul Mahallesi’nin (Köy) yirmi dördüncü kuşağını devam ettiren çiftçi ve reislerin en büyüğü olan aile reisiyim! Yetkililerin; reisliğim / reisliğimiz / nesil devamım / devamlılığımız ve meşhurluğumuzun son bulması için oluşturdukları baskılardan, engellerden yoruldum / yorulduk. En son olarak da zeytin ekili arazilerimize giremememiz için yapılan engel bizleri zıvanadan çıkarttı! Onlarca müracaatımızın ve isyanımızın yanıtsız kalması sonucu şikâyetimizi size aktarmış, sizler de 14 Eylül 2021 tarihli köşenizde HELİKOPTERLİ ÇİFTÇİ başlığınızda; ‘Sizler tarlalarımıza giremeyelim diye mevcut yollarımızı yarım metre yükseltseniz de ben yılmayacağım. Gerekirse tarlalarımıza helikopterle gireceğim. Hatta giriş yerlerimize duvar örseniz dahi üzerine köprü kurup geçeceğim. Çiftçiyi yok edin bakalım o vakit ne yiyeceksiniz?’ yazıma yer vermiştiniz. Allah razı olsun sizlerden. Yayımınızdan sonra Gemlik Belediyesi Başkan Yardımcısı Mert Dimili aradı. Sonra 14. Bölge Karayolları Bölge Müdürlüğü Yapım Kontrol Mühendisi Samet Kalay, Mustafa Yüşan ve birçok meraklı aradı! Sonra ben üç kez Büyükşehir Belediyesi’ni de aradım. Bana, YETKİLİ diye bildirilip numarası verilen her YETKİSİZİ aradım! Engel sunulan yeri görmek istediler; gösterdim. Sağ olsunlar gördüler ve işi karara bağladılar! Sizi bilemeyiz tabii ki ancak bizi şoke eden o kararı sizlere de aktarmak istiyorum lütfen. O kararda: ‘Abicim sen 14. Bölge Karayolları’na gideceksin. Kendin karayollarından izin isteyeceksin. Karayollarından izin alırsan da çıkış yolunu kendi imkânlarınla dolduracaksın…’ dendi! Sanırım bunlar bizim helikopter meselesini gerçek sandılar! Ayrıca belirtmek isterim ki hamdolsun helikopter almaya dahi gücümüz var. Vaziyet o ki bu gidişle o işi evlatlarımız yapacak. Ancak onlar helikopterle gezip günlerini gün ederler. Arazi fiyatlarımızın ultra mega uçuk üstü değerleri bunu yaptırmaya muktedirdir. İşte öyle olduğu an yanar ortalık asıl! Yani yirmi beşinci kuşaklar satarsa arazilerimizi siz o vakit seyredin şehirlinin halini! Her fırsatta: “Çiftçinin yanındayız. Onlara sahip çıkmak vazifemiz…” diyen tarım ve orman bakanımıza ulaşmayı ve üzerimize oynanan oyunu anlatmak isterdim…”
Gerçekten çok ilginç… Aklıselim her kişiyi şoke edecek bir durum bu. TC: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin dikkatlerine. ‘İnadımız inat üreteceğiz şehre inmemek için dayanacağız.’ diyen çiftçi kardeşimizlerimiz mağdur edilmiş ve sahip çıkanı yok…
4 METRELİK ÖLÜM KUYUSUNUN SAHİBİ KİM?
Hürriyet Bursa gazetesi okuru, Burak Türker’in e-postasını özetimle aktarıyorum: “Mudanya ilçesi Güzelyalı, Siteler Mahallesi Bilim Caddesi Beyazgül Sokak üzerindeki kaldırımda bulunan 4 metrelik ölüm kuyusunun sahibi kim? Bu sokakta onlarcası çocuk var. Konuyu çok kez Mudanya Belediyesi’ne ilettik. Ancak kıymetli yetkililerin umurunda değil. Nasıl bir şehirde yaşıyoruz inanın anlamış değiliz. İvedi sonuç için neden birimizin ölmesini bekliyor bu yetkililer? Keza neden İNSAN gibi iş yapılmaz? Koltuklarınız o kadar mı konforlu ki kalkıp dolaşmazsınız? Bizim de bir evladımız var ve biz de bu sokakta ikamet ediyoruz. Sizlerin evlatları yok mu sayın başkanlar? (!)”
Bizim de evlatlarımız var Burak Türker. Yazdığınızı aktarırken kendimizin canının yandığı geçti aklımdan bir an; ürperdim… Böylesi rezalet işleri neden hep belediye kanadında görüyoruz ki? Bu sebeplerden dolayı yitirilen onlarca can var. Hiç mi vicdanlarınız sızlamaz ki?
MİMAR SİNAN BİLE SEKİZ YIL BEKLEMİŞ!
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi iş insanı ve armatör Sedat Rengiiyiler, dertliydi. Çok uğraşmış ve başaramamıştı. Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi Kanal Caddesi üzerindeki yaya geçidi levhasına dikkat çektirerek kapı kapı dolaşmıştı. Var olmayan yaya geçidi çizgisinin çizilmesi yönündeki uğraşıları yanıtsız kalmıştı. En sonunda da konuyu bize aktarmıştı. (26 Ekim 2021 tarihli köşemde yayımlamıştık) Yayımımızdan sonra Sedat Rengiiyiler beni arayarak: “Yayımınızla birlikte yaya çizgisi çizildi. Ancak ne hikmetse yaya çizgisi sadece yolun karşı kısmına çizildi. Yani arkadaşımın işaret ederek gösterdiği alan çizilmedi. İki ay olacak bu böyle. Diğer yarısının de çizilmesi gerekir diye düşünüyorum. Çok mu sabırsızım acaba, ne dersiniz Muhammet Bey?”
Sedat Sengiiyiler, Mimar Sinan bile Selimiye Camisi’nin temelini attıktan sonra sekiz yıl hiçbir şey yapmadan beklemiş. Kesinlikle sabırsızsınız, sabır tavsiye ederim!
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
BURASI DA BİR YILDIR BÖYLE OLURSA başlıklı yayımımızdaki utanç verici ilgisizlik (Osmangazi ilçesi Bursa Valiliği İl Müftülüğü Türkiye Diyanet Vakfı önü - Şehreküstü) Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Müdürlüğü bünyesinde vazifeli olan zanaatkârlar tarafınca giderilmiş. İlgili bilgiyi şahit fotoğrafınızla da desteklediniz.
Sağ olunuz. Bir kez daha kutluyorum sizleri; helal olsun Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği…