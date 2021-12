Aklıselim herkesi şoke eden karar!

Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan bir özel sektör çalışanı olan Sevilay Efeoğlu’nun e-postasını özetimle aktarıyorum:

“Bursa’da bisiklet yolu hizmetini ilk olarak uygulayan Nilüfer sakinlerindenim. Bu hizmet için yapılan çalışmaları görünce açıkçası çok sevinmiştik. Zaten Nilüfer ilçesinin başkanları da ‘Bisiklete binmenin ayrıcalığını Nilüfer’de yaşayacaksınız. Sorunsuz ve sıkıntısız bisiklet yollarımız için çalışmalarımız başlatılmıştır’ diye konuşmuşlardı… Lakin gelin görün bu hiç de böyle olmadı. Her bisiklet yolunda bitmek bilmeyen engellerle karşılaşır olmaktan bıktık usandık. İnanın bisiklete binmek insanın içinden gelmiyor yolların durumundan. Fotoğraftaki tuzaklı bisiklet yolu FSM Caddesi üzerinde. Tam adres vermiyorum. Çünkü versem ne olacak? Onlarcası benzeri şikayetleri yayımladınız ve bizler de okuduk. Ancak bu şikayetlere yönelik olarak Nilüfer Belediyesi’nin tarafınıza yaptığı bir açıklamayı şimdiye kadar köşenizde okumadık. Yani, şikayetlerimizin ‘Hürriyet’ gibi Türkiye basınının amiral gemisi olan gazetemizde sunulması dahi belediyemizin radarlarına takılmıyorsa bizim bireysel şikayetlerimiz ne kadar önemsenir bilemedim.”

Alt geçitler geçilmek için yapılmış

Hürriyet Bursa okuru ticari taksi sürücüsü Tarık K.’nın şikayetini özetimle yayınlıyorum: “Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli adreslerinden biri olan Atatürk Caddesi üzerinde yeterli miktarda asansörlü ve yürüyen merdivenli alt geçitlerimiz var. Bu konuda belediyemize teşekkür ediyorum. Fakat gelin görün ki her gün binlerce vatandaşımız bunları kullanmaktan kaçınıyor. Bunu anlamak mümkün değil. Kendi can güvenliklerini hiçe sayıyorlar. Bu caddede hizmet veren bir emekçi olarak evime gittiğim her gün bir yayaya çarpmadığım için binlerce kez şükür ediyorum! Buradaki yasaklı/tehlikeli ve saygısız yaya geçişlerine şahit olan fotoğrafımı sunmak için aracımdan indim ve 32 saniye bekledim. Ve balık akımı gibi başladı yayaların geçişi! Biz araç sürücülerine ceza var ancak kurallara uymayarak kendi canlarını ve bizlerin hayatlarını karartma cesaretini gösteren yayalara ceza yok; öyle mi?” diyor. Burası Ulucami ile Kapalıçarşı girişi, yani sağında ve solunda yaya alt geçidi var. En fazla 40 saniyelik yürüme mesafesini kâr bilmek ne büyük bir aymazlık. Bu alt geçitler burada olmasaydı; yine kural tanımaz ve saygı bilmez vatandaşlar ‘Alt geçit istiyoruz. Belediyemiz nerede? Bizim ölmemizi mi istiyor yetkiler? Bakınız yine bir kaza oldu.’ gibi feryat figan ederlerdi. Ne diyelim; Allah yardımcımız olsun!

İki yıldır yolun yapılmasını bekliyoruz

Adının açıklanmasını istemeyen bir esnaf okurumuz: “Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi Haşim İşcan Caddesi (Abdal Simit Fırını önü / Ankara’ya gidiş yönü) üzerindeki bozuk zemini kim onaracak? Burası en az iki yıldır böyle” diyor. Çok zaman söylüyorum. ‘Her işi belediyemizden beklemeyin’ diye. Burasının iki yıldır böyle olduğunu ifade ediyorsunuz üstelik. Bir el arabası çimento hazırlayıp dökseniz. Yoksa bu işi yaparsanız günaha girerim diye mi korkuyorsunuz?