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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Akıl erdiremiyorum

25 Şubat 2020

Alinur Aktaş Başkan’ın: “Bursa trafiğini ‘rahatlattık, rahatlatacağız’ gibi açıklamaları elbette çok değerli. Ancak mevcut imkânlarla bu sözün icraata geçirilmesi mümkün değil.

Akıl erdiremiyorum
Akıl erdiremiyorum
1960’lı yıllarda döneminin valisi Zübeyde Hanım Caddesi’ni geliş ve gidiş olarak üç şeritli olarak hizmete açtığında “Uçak mı inecek buraya?” diye tenkit etmişler. Caddeden saatte 2 ya da 4 arabanın geçtiği yıllarda ilerisini görmek… Minnetle anıyor sizleri Bursa. Oysaki şimdilerde yeni yerleşim yerlerinde çoğu yer iki şerit olarak yapılıyorken…

OTOBÜSÜN ÖNÜ BOMBOŞ

Ve Bursa’nın kanayan öyle bir yarası var ki… Oturup ağlasan yeridir! Söz konusu yara neresi mi? Burası İzmir Caddesi üzeri (BUSKİ karşısı), Acemler Otobüs Durakları önü. Kaldırımda müsait alan da olmasında rağmen cep oluşturularak içeriye çekilmeyen otobüs durağı sebebiyle özellikle saat 18.00 civarında oradaki araç trafiği Korupark’a kadar kuyruk oluşturuyor. Yani 9 ve 10 kilometrelik bir alan şişiyor. Abarttığımı düşünen varsa buyursun takip etsin. Bakınız ilgili fotoğrafımı öğle saatlerinde çektim. Yani trafiğin en rahat olduğu saatlerde. Otobüsün peşine takılan sürücüler şerit değiştirebilme hesabında. Otobüsün önüyse bomboş. Buna rağmen onlarca yıldır o durağın caddeden içeriye çekilip oraya cep oluşturulmamasına asla akıl erdiremiyorum…

İNSAF LÜTFEN İNSAF

Akıl erdiremiyorum
Adının açıklanmasını istemeyen bir esnaf okurumuz bakınız ne diyor: “Her ay olduğu gibi bu ay da hesaplı su faturamız geldi. İsyan yine isyan. Tıpkı her ayki isyanlarımız gibi. Toplamda 3 metre küp su tüketmişiz. Bunun bedeli de 27.57 lira olarak belirlenmiş. Buraya kadar her şey çok güzel ve doğru. Ancak o ilavesi, bu ilavesi derken 27.57 lira olan fatura bedelim 131 lira olmuş yine. Bizler küçük esnafız. Küçük esnaf olarak şu dönemlerde resmen can çekişiyoruz. Şunu demek istiyorum. İnsaf lütfen insaf. Birazcık insaf! 

OLDU MU ŞİMDİ?

Akıl erdiremiyorum
Okurlarımızdan olan Suna G, “Geçtiğimiz hafta cumartesi günü saat 14.45’de BuKart’ımın vizesini yeniletmek için Şehreküstü Metro İstasyonu’nda bulunan büroya gittim. İçeride yine onlarca insan vardı. Ben de girdim. Ancak içerideki yetkili: “Kapalıyız, kapıda da bunu belirten açıklamamız var” dedi. İçerisi çok  kalabalık. Böyle bir açıklamaya pes diyorum. Bunun doğrusu, çalışma saatlerini belirten çizelge asılması olmalıdır. Tekrar geri döneceğim. Zamanım boşa gitti. Oldu mu şimdi?”

BİRİLERİ DUR DEMELİ

Akıl erdiremiyorum
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan İlker Yavuz, özetimle bakınız ne diyor: “Onlarca kez gündem yaptığınız delinatör furyasına bir örnek de benden gelsin lütfen. Burası Mudanya Caddesi üzerinde bir adres. Belediye çalışanları geldi ve çok dar bir alana 30 adet delinatörü dikip gitti. Ne işe yarayacak anlamış değilim. Ve dikilen delinatörlerin iki tanesi haftasında ezildi. Birileri bu işe dur demeli.” 

 HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

GÜVENLİ SERTİFİKASINA KAVUŞTU

Akıl erdiremiyorum
Akıl erdiremiyorum
En son “EN GÜVENLİSİ ÇALIŞMAYANIN TA KENDİSİ” başlığıyla yazdığım ısrarcı yazılarımız sonucunda Acemler Yaya Üst Geçidi asansörünün ‘güvenli’ sertifikasına kavuşturulmuş olduğunu gördüm nihayet. Umarım sadece sertifika değiştirilmemiştir!

CEZAİ İŞLEM UYGULANMIŞTIR

Akıl erdiremiyorum
DERT YAPIYORUM ÇÜNKÜ DERTLİYİM başlıklı yayımımız sonrası Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü: “… Sürücüye cezai işlem uygulanmıştır…” BURULAŞ da: “… Sürücü video kayıtlarından incelendi. Telefonla konuştuğu, ters elle vites değiştirdiği, kapısının açık gittiği ve durakta durmadığı tespit edilmiştir. Şoför dört başlık altında ceza komisyonuna sevk edilecektir. Ayrıca tüm şoförlerimizi tekrar eğitime alacağız…” Sahiplenmeleri için Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve kıymetli mesai arkadaşlarına, BURULAŞ Genel Müdürü Kürşat Çapar’a, yardımcısı Cüneyt Aksakal’a ve değerli çalışanlarına teşekkür ediyorum.  

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