Ailem az kalsın yok oluyordu

Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan Nurer Çalıştıran, (DOSAB’ta hizmet veren PMS Alüminyum Dış Ticaret Müdürü) “UEDAŞ’ı anladıysam belediyemizi de anlamak zorundayım” diyerek vurgu yaptığı şikâyetini özetimle aktarıyorum:

“MUHAMMET Bey. Dört gün önce ikamet adresimiz olan Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi 220. Sokak’ta bulunmayan aydınlatma direklerine yönelik olan yazmış olduğum şikâyetimi yayımlamıştınız. Sonra düşündüm de; işin muhatabı olan UEDAŞ’ın bizi takmayacağı ve takmaması çok doğal! Çünkü asıl amaçları kâr elde etmek ya... Bizler evlerimizden aldığımız elektrik enerjisiyle sokaklarımızı aydınlatıyor muyuz? Evet aydınlatıyoruz. Şimdi... UEDAŞ’ın yerinde olsam bu şikâyeti duymazdan ve de görmezden gelirdim. Çünkü UEDAŞ sokağımıza direk takmış olsa bizler aydınlatma sistemlerimizi toplayacağımız için UEDAŞ’a ödediğimiz elektrik faturalarında azalma olacak. Yani az da olsa UEDAŞ’ın kazancı düşecek!”

NEDEN ONARILSIN Kİ(!)

“Bunu geçelim... Diğer bir hususa gelelim. Bisiklet yolu ve kaldırımı da içine alan sokağımızın girişi az yağan yağmurda dahi göl oluyor. Buradaki sıkıntılı zemini onarmak da Nilüfer Belediyesi’nin işi... Doğru mu? Doğru. Aslında taaa en başında bu iş ya da işler düzgün yapılsa da böyle olmasa... Neyse olmuş bir kez; ölecek değiliz ya! Şimdi, yine empati yaptım. Kendimi Nilüfer Belediyesi Başkanı Turgay Erdem’in yerine koydum. Burasını onarmış olsaydık belediye olarak bir kazancımız olacak mıydı? Hayır. Öyle ise neden onarayım ki(!) Hem üç beş kişi ıslandı diye bu masrafı yapmak günah olurdu! Ayrıca burası Muson iklimde kalan, dolaysıyla en çok yağmur yağan ülke olan Hindistan mıydı? Hayır tabii ki... Bazen kendime çok kızıyorum. Vatandaş olarak amma çok şey istiyorsun eyyy Nurer diyorum!”

KİMSE ÜZÜLMESİN DİYE...

Nurer Çalıştıran. Cidden çok farklı ve çok güzel bir bakış açısı sergilediniz. Konulara bu gözle bakmak lazım aslında. Böylece ne yetkililer yorulur ne de bizler üzülürüz. Bu fikir mutlak suretle ödüllendirilmeli ve hayata geçirilmeli!

33 YILLIK ZANAATKÂR DA AKIL ERDİREMEMİŞ!