Ağlanacak halimize gülümsüyoruz!

Uzun uzadıya yazılmış çok farklı bir e-posta aldım genç kardeşim Enes Caner Şentürk’ten. Okurken; kah güldüm kah hüzünlendim, kah daldım…

‘Gençlere sahip çıkmak gerekir’ diyerek özetini çıkarttığım haklı serzenişin hikayesini aktarıyorum: “Muhammet Abi, merhaba. Fotoğrafımızda gördüğünüz neşeli, heyecanlı, azimli ve çevresine zerre ziyanları olmayan biz gençler kaykay kullanmayı çok seviyoruz. Bu bizim sporumuz. Bu sporu yaparken de başta kendimizi, ailemizi ve karşı tarafı üzmemek adına araçların seyrettiği alanlarda kaykaylarımıza binmiyoruz. Bakınız. Biz Bursa’nın en modern ilçesi olan Nilüfer’de yaşıyoruz. Gördüğünüz kaykay alanı da 45 metrekarelik bir yer. Burası da Nilüfer’in en meşhur dinlenme, eğlenme ve eğlence merkezlerinden biri olan PodyumPark içerisindeki kaykay parkıdır. 45 metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Tavuk kümesinden biraz büyükçe! Vaziyet böyle olunca da bizlerin sakatlanma ve yaralanma ihtimali olabildiğince artıyor. Bursa’daki tek kaykay parkının da (Avrupa standartlarında değil. Ama kötünün iyisi) Sukay Park’ın içinde olması çok ilginç! Çünkü burası merkez olan 3 ilçenin de en uzak noktasında bulunuyor. Ayrıca Sukay Park’ın kış sezonundan dolayı saat 17.00’de kapanması biz kaykay sevdalıları için büyük bir sorundur.”

YEDİNCİ KELİME ÇIKMADI

“Geçen günlerde Bursa’da konuyla alakalı olarak bir açılış yapılmıştı. Açılışta görevli sıfatıyla bulunmuştum. Davete bir siyasi partinin hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımıcısı geldiğinde sevindim ve açılışın sonlarına doğru onu bekledim. İsteklerimizi anlatmak istedim. Fakat daha altıncı kelime ağzımdan çıkmıştı ki kartını uzatarak beni bir canlı gibi görmeyerek yanındaki arkadaşlarıyla çekip gitti! Ben de verdiği kartı o an yırtıp attım! Bizler başta da belirttiğim gibi çevresine zerre ziyanı olmayan ve iyiden güzelden yana ne varsa herkesi seven-sayan gençleriz. Bizlere neden sahip çıkılmıyor?”

Alinur Aktaş, Mustafa Dündar, Oktay Yılmaz ve Turgay Erdem başkanların dikkatlerine. Bizleri seven ve sayan gençlere sahip çıkmak gerekmez mi?

DEVEYE SORMUŞLAR

Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden Pernur Şamaz’ı dikkati için kutluyorum. Diyor ki: “Üç gün önce, Uludağ Üniversitesi Metro İstasyonu çıkışındaki üzücü ve bir o kadar da düşündürücü olan pankart tuzağına yer vermiştiniz. O da bir şey mi? Çünkü o pankart oraya on gün önce asıldı. Yani henüz çok taze!