Acımız bize yetiyorken dalga geçmeyin!

Hürriyet Bursa gazetesi abonesi iş insanı Ömer Gönülkırmaz BESAŞ’ın engellileri nasıl engellediğini şöyle dile getiriyor:

“Yıllar önce bir çalışanımın ailesi belediyeye BESAŞ satış (Ekmek) büfesi işletmek için başvurmuştu. Belediye yetkilileri açılacak olan büfenin durumunu ve yerini inceleyerek, büfenin uygun şartları oluşturmadığı gerekçesiyle başvurularını iptal etmişti. Bu karara karşı bir itirazları olmamıştı. Ancak bir sorum olacak Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne! Kriterinize uygun olmak için büfenin görme engelli vatandaşlarımızın kullanacağı özel taşların üzerine monte edilmesi mi gerekiyordu? Burası Bursa’nın Fethiye Meydanı!”

DURUM ANLAŞILMAMIŞ!

Ömer Gönülkırmaz, bunu da gördüm ya... Şahsım olarak utandım ve yerin dibine girdim. Bunu derken inanın laf olsun diye demiyorum. Çünkü benzer tarzda yıllardır onlarca yayımlarımız burada yayımlanmıştı. Hatta çoğu, ana sayfada manşet haber olarak değer bulmuştu. Demek ki bunu anlatmayı başaramamışım. Yazıklar olsun bana!

BİR BAŞKAN BUNU DENESİN ARTIK

ADININ açıklanmasını istemeyen bir okurumuz, özetimle bakınız ne diyor: “İşaret ettiğim alana dikkatlice bakmanızı rica ediyorum lütfen. Burası Bursa Büyükşehir ili Osmangazi ilçesi Acemler Kavşağı Hayran Caddesi başlangıcı. Bitmek bilmeyen onarım/yenileme çalışması sonrasında yürüme engeli olan (Tekerlekli sandalye ve akülü engelli araç kullanıcıları) vatandaşlarımıza özel olarak bırakılan hayali rampanın (Birleşim yerinde de kanal var) uygun olmadığını çalışan ekibe aktarmıştım. Hatta itiraz dahi ederek ‘Engelli aracını kullanmaya mecbur kalan bir kardeşimiz aracıyla bu kaldırıma nasıl iner ve çıkar biriniz bana göstersin bakalım...’ demiştim.”