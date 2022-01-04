576 sorun, 493 çözüm

Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan bir işletme sahibinin akıllara fren yaptıran e-postasını okurken gülesim geldi gülemedim, ağlayasım geldi ağlayamadım! Sizler için hikâyenin özeti çıkartım, diyor ki:

“AYDINLATMA direklerindeki klemens yuvası kapaklarının olmadığı yönündeki onlarcası üzücü yayımlarınızı anlatımlarınızdaki mizansenle alakalı olarak kâh gülerek kâh da endişe ederek okuduk. Hatta “UEDAŞ’a tavsiyem var. Kapak başkanlığı kurulsun. Alt kollarında da başkanlar, müdürler, amirler, şefler vazife alsın” demiştiniz ya, işte o gündür bugündür o başkanlık gerçekten kurulacak mı diye merak ediyorduk. Derken; 24 Aralık 2021’de kuşların yuva yaptığı, arıların bal bıraktığı, çay ve kahve partisi verilip dondurma faslına geçilme planı olan direğin denginde (Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı) bir hareketlilik başlayınca esnaf komşularımla birlikte izlemeye başladık.”

KAPAKLAR ORADA!

“Birçok UEDAŞ çalışanı o meşhur direkle beraber yol boyunca hizmet veren direklerin klemens yuvası kapaklarının tamamını sökerek yenilerini takmasınlar mı? Ardından söktükleri sağlam kapakları direklerin diplerine atmasınlar mı? Oysaki bu cadde üzerinde sizlerin ısrarcı yayımları sayesinde kapaksız direk kalmamıştı. Var olan sağlam kapakları sök ve sökülen kapakları da direklerin diplerine at git; oh ne ala! Hatta atılan kapakların bazılarının yanına ‘bir alana bir bedava’ misali fazladan kapak bıraktılar. Bu komediyi oğlum anlatmış olsaydı inanın ‘sallama’ derdim! Evet, aynen böyle oldu.”

KİM TOPLAYACAK?

“Dört gündür izliyoruz o kapakları caddede görev yapan temizlik çalışanı da almıyor. Vaziyet şu ki UEDAŞ sizi dinlemiş ve kapak başkanlık birimini kurmuş! Ancak var olan kapakları söküp yerine yeni kapakları takmak ve sökülenleri de direk dibinde bırakmak aklıselim bir iş olmasa gerek. Bu uygulamanın bir benzeri başka yerde var mı acaba? Bari o sökülen kapakları kapaksız direklere taksaydınız! Bu esnada attığınız kapakları kim toplayacak?”

