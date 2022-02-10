172 gün geçti...

Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan ve adının açıklanmasını istemeyen emekli albay, özetimle:





“Muhammet Bey. Benim de ikamet adreslerimden birisi olan Osmangazi ilçesindeki Kutlukbey Caddesi yani sizin yüzde yüz yüz haklı tanımınızla Çöplükbey Caddesi maceram artık bizim için bitti. Çünkü ben ve ailemin bu rezaleti görme tahammülü bitti! Sırf bu çöpler yüzünden heyecan ve sevinçle satın alıp yerleştiğimiz ikametimizi bu hafta sattık. Nasip olursa on gün içinde de bir daha buralara uğramamak düşüncesiyle Marmaris’deki evimize taşınmaya ve bundan sonraki hayatımızı da orada geçirmeye karar verdik. Bu süreçte sizden bir ricam olacak. En son olarak 13 Ocak 2022 tarihli yayımınızdaki köşenizde Osmangazi Belediyesi tarafınca size yollandığını belirtiğiniz açıklamayı ‘Şehrimizde çevre ve insan sağlığını tehdit eden her türlü çöp, moloz ve döküntüye karşı 7/24 kesintisiz hizmet veriyor, ‘Osmangazi’de moloza geçit yok’ sloganıyla ekiplerimizle mücadele ediyoruz.’ yayımlamıştınız.

İşte bu açıklamanızdan sonra bile tam da ‘DİKKAT ÇÖP VE MOLOZ DÖKMEK YASAKTIR’ yazılı tabelanın dibine pisliklerin boşaltıldığını gördüm. Bu esnada o tabelalar günü birlik getirilen ve yayımınız sonrasında kaldırılan devasa demir kasa yapbozundan sonra çakılmıştı! Seyahatlerimden kaynaklı olarak ikametimde yoktum. Buradan sadece iki kez geçtim ve iki kez de bunları gördüm. Aldığım ve verdiğim disiplin eğitimleri beni ve ailemi çıkmaza soktu! Elveda Bursa, olacağı buydu. Fakat yazılarınızı internet ortamından takip edeceğiz yine. Ancak şu aklımda kaldı ve sormak istiyorum izninizle. Size bu “topladık, sahip çıktık, kontrol ettik, attırmayacağız, atanlara hesabını sorduk…” gibi açıklamalar gerçekten geliyor mu? Yoksa asparagas haber olarak siz mi yazıyorsunuz?”

SİZ DE HAKLISINIZ

Kıymetli albayım. Yerden göğe kadar haklısınız düşüncenizde. Bu açıklamaları bizzat almamış olsaydım inanınız ben de aynı şeyleri düşünürdüm. Keşke Bursa’mızdan gitmeseydiniz. Ama olsun. Yurdumuzun her karışı; bizim ilimiz, bizim ilçemiz, bizim mahallemiz, bizim sokağımız, bizim köyümüz. Selametle gidiniz. Vesileyle ‘Çöplükbey’ rahat bi’nefes alsın yokluğunuzla! En azından ilgisiz yetkililer rahatlar bu fırsatla! Selametle gidiniz, yolunuz açık olsun albayım.

SİNYALİZASYON ÇALIŞMIYOR…