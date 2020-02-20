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Haberler>Yazarlar>Muhammet KÖSLE>137 gün sonra 1000 gün dolacak
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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

137 gün sonra 1000 gün dolacak

20 Şubat 2020

Bursa Hafif Raylı Sistemi Acemler – Nilüfer Arası İstasyon İnşaatı Yapım İşi çalışması için 10 Ekim 2017 tarihinde ihale açıldı ve sonuca varılarak:

137 gün sonra 1000 gün dolacak

“9.210.000,00 TL bedelli iş, 240 gün sonra bitecek” açıklaması yapıldı. Aradan günler, aylar ve yıllar geçti. Taahhüt edilen 240 doldu da üstüne 623 gün bile geçti. Gözle görülen tek icraat, fotoğrafımda görmüş olduğunuz devasa tabeladır. Bu tabelanın da yüzlerce metre öteden görünür olması büyük bir başarıdır. Neyse, 137 gün sonra 1000 gün dolacak. Seyredelim bakalım ne olacak!

DERT YAPIYORUM ÇÜNKÜ DERTLİYİM

Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olup adının açıklanmasını istemeyen emekli gemi kaptanı, ‘dertliyim’ diyor ve ekliyor: “17.02.2020 tarihinde (Pazartesi) göğüs numarası B 39, plakası 16 M 00245 olan ve kontrolü BURULAŞ’ta bulunan belediye otobüsündeydim. Sürücüsü eksik olmasın, telefon konuşmasına öyle bir dalmış ki (Saat 12.45) yaşı ilerlemiş olan bir kadın Çekirge Doruk Hastanesi denginde ‘DURACAK’ düğmesine basmış olmasına rağmen fark edemediği için o kadını Dikkaldırım Caddesi Beykapı karşısındaki durakta indirmek zorunda kaldı. Oradan geriye çıkmak mevcut yokuşla alakalı olarak yaşı ilerlemiş kişi için hiç de kolay olmasa gerek. Onlarca can taşıyan bir sürücü... Dertliyim! Çünkü dert yapıyorum! Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü’ne ve BURULAŞ’ a şikâyet ediyorum. Saygılarımla.”

BIKTIK USANDIK

137 gün sonra 1000 gün dolacak

Hürriyet Bursa gazetesi abonesi Hamide Cantez, özetimle şöyle diyor: “Osmangazi, Kükürtlü Mahallesi 1. Posta Sokak’ın (Nasreddin Hoca Parkı yanı) yokuşu bize yetiyor zaten. Bir de sokağın ortasında yol seviyesinden 15 – 20 santim aşağıda bırakılan menhol kapağı yok mu? Yetkililerce önemsenmeyen bu düşük seviyenin önemini oradan geçene sorsunlar. Bunlardan bıktık usandık.”

YAPMAYIN NE OLUR YAPMAYIN

137 gün sonra 1000 gün dolacak

Okurlarımızdan olan Desinatör Simay Günsar’ın e-postasını özetimle aktarıyorum: “Nilüfer’de görme engeli olan vatandaşlarımıza rehber olsun diye döşenen özel taşlar (YALAN TAŞLARI), aniden bitmiş. Kimse kusura bakmasın ama bu durum acıların en büyüğü olan ‘görememe’ imtihanına tabi tutulan kardeşlerimizle dalga geçmekten başka bir şey değildir. Yapmayın ne olur yapmayın…” Maalesef sizinle aynı fikirdeyim Simay Günsar…

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

137 gün sonra 1000 gün dolacak

İŞ MAKİNELERİNİN DESTEĞİYLE TEMİZLENDİ

137 gün sonra 1000 gün dolacak

“ ‘ZAFER KÖPRÜSÜ YARDIM BEKLİYOR’ başlıklı yayımınızı bizzat Başkan Yardımcımız Ali Mollasalih takip edip son derece düşündürücü ve çirkin duruma anında müdahale ettirmiştir. (Zafer Köprüsü çevresi) Söz konusu kirlilik iş makinelerinin de desteğiyle temizlik ekiplerimizce giderilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Yıldırım Belediyesi Koordinasyon İşleri Müdürlüğü” Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Ali Mollasalih’e, gerek video kayıtlarınızın gerekse fotoğraflarınızın ulaşması için de çaba sarf eden Yıldırım Belediyesi Koordinasyon İşleri Uzmanı Bayram Adaletsever’e ve de kıymetli temizlik işleri çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bununla birlikte ecdat mirası olan köprü çevresindeki çöplerin toplanması için iş makinelerine ihtiyaç duyulacak kadar kirleten kişilerin, kendisini bilen insan olamayacağını düşündüğümü belirtmeden edemeyeceğim…

 

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