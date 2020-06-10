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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

1,5 metrelik çukur ikinci yılına girdi

10 Haziran 2020

Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan K. H, özetimle:

1,5 metrelik çukur ikinci yılına girdi
“Büyükşehir Belediyesi Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Bağlan Caddesi TC. Ziraat Bankası Mutluevler Lojmanları (No 8) ile Seyirtepe Çocuk Parkı karşısında bulunan kaldırımdaki 1,5 metrelik çukur ikinci yılına girdi. Şaka gibi… Onlarca kez belediyemize ve aklımıza gelen adreslere şikâyet ettik. Hatta 05 Mayıs 2020 tarihli köşenizde de bu bezginliğimize sahip çıktığınızı görünce öyle sevindik ki, sevincimizi tarif edemeyiz. Ancak buna rağmen bile böylesine işlek ve önemli bir adres üzerinde bulunan ihbarımıza gelen yok. Bizi kim duyacak Muhammet Bey?” K. H, ben de şaşkınım açıkçası. O gün dublör olarak kuyuya girmiştim. O da korka korka… Bütünşehir mantığıyla yola çıkan Büyükşehir’den ses yok. Sorumlusu olan Osmangazi Belediyesi’nden de tık yok. Ama ortada çok ciddi bir mesele var.

BUNA NE DİYECEKSİNİZ?

1,5 metrelik çukur ikinci yılına girdi
Okurlarımızdan olan Laborant Ümit Seçkin’in şaşkınlık ve hayret ifadelerine teslim olmuş olan e-postasını özetimle aktarıyorum: “Muhammet Bey, merhaba. Malum, kentimiz ana arterleri başta olmak üzere binlerce nokta alan resmen çukur tarlası gibi! Bunları neden kimse görmez diye soru sorar dururdum kendi kendime. Ta ki ilgili fotoğrafımda gördüğünüz dev çukuru görene kadar. Neden mi bu fotoğrafım? Derseniz, açıklayayım. Efendim bu çukurun fotoğrafını Ankara Caddesi gibi vızır vızır araç işleyen bir caddede çektim. Siz; ‘bunlardan bizde çok var Ümit Seçkin. Açıklaman bu mu?’ diyeceğinizi tahmin eder gibiyim. Ancak asıl önemlisini diyorum, bekleyin! Burası Ankara Caddesi’nde TAM DA Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü girişindedir. Buna ne diyeceksiniz? Saygılarımla.” Ne diyebilirim ki Ümit Seçkin. Sadece üç kelimeyle; Sözün bittiği yer diyorum...

ASFALTIN SULANMASINI RİCA EDİYORUZ

1,5 metrelik çukur ikinci yılına girdi
Okurlarımızdan olan Nevin Aksu, bakınız ne diyor: “Nilüfer ilçesi Kültür Mahallesi Bilginler Caddesi sakiniyim. Caddemizin asfaltı iki yıl önce kurak geçen yaz mevsimiyle alakalı olarak çatlamıştı. O çatlaklar daha sonra birçok noktaya da metastaz etti! Asfaltın çatlaklarının giderilmesi için sulanmasını rica ediyoruz!”

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