Yeni Balıklar Projesi

Akdeniz Koruma Derneği, 2012’den bu yana Gökova Körfezi’nde deniz koruma çalışmaları yürütüyor. Amaçları denizlerin biyoçeşitliliğini, ekosistemini korumak, küçük ölçekli balıkçılığı desteklemek ve gelecek kuşaklara deniz balığı bırakabilmek.
Araştırmaları sırasında Kılkuyruk Mercan, Beyaz Sokar, Esmer Sokar, Lokum Balığı ve Aslan Balığı gibi daha önce sularımızda yaşamayan, fakat Süveyş Kanalı ve iklim değişikliği nedeniyle artık yaşamaya başlayan, sayıları giderek artan yeni türler gözlemlemişler.
Yenilebilir olmalarına karşın tüketici tarafından bilinmemeleri onları harekete geçirmiş. 2015’te yürüttükleri tanıtım çalışmaları sayesinde Kılkuyruk Mercan, Akyaka Su Ürünleri Kooperatifi’ne gelir getiren türlerden biri haline gelmiş. Son dönemde ise ilk kez Bodrum’da bu yıl açılan Malva Restoran’da yediğim Aslan Balığı’nın tanıtılması ve tüketiminin artması için çalışmalar yapıyorlar, yeni projeler hayata geçiriyorlar.
Hafta içinde Akdeniz Koruma Derneği’nin gönüllü iletişim danışmanlığını yapan şefler ve restoranlar ile görüşerek bu yeni balıkları menüye almalarını öneren Tohum İstanbul’un kurucusu Emel Erden, balık ve sürdürülebilirlikle ilgili birçok projeye destek veren Mey Diaggio İnovasyon Müdürü Gözdem Gürbüzatik ve şef Burçak Kazdal ile Apartıman Yeniköy’de bir araya geldik.
İzmir’de yaşayan Akdeniz Koruma Derneği Başkanı Zafer Kızılkaya ise Covid-19’daki artış nedeniyle tüm seyahatlerini ertelediği için aramıza katılamadı. Onunla da yazıştık. Daha önce kendisinin bir konuşmasını dinlemiştim ama bir kez daha yeni balıkları tüketmemizin önemini ve nedenini sordum.
EKOSİSTEME VE BALIKÇILIĞA ZARARLARI
Kızılkaya’ya göre yeni balık türleri, denizlerimize hızla uyum sağlayabiliyor. Ancak yerli balıkları ve yumurtalarını tüketerek ekosisteme, dolayısıyla balıkçılığa zarar veriyorlar.
Bu yeni balık türlerinin denizden uzaklaştırılması ve daha fazla üreyip yayılmalarını önlemek için avlanıp tüketilmesi gerekiyor. Tüketici tarafından tanınmasının en güzel yolu ise önce restoranların menülerine girmesi, bilinirliğinin artması.
Şu anda birçok kentte şefler balıkları deneyerek kendi reçetelerini çıkarmaya çalışıyormuş.
Apartıman Yeniköy’ün şefi Burçak Kazdal da menüsüne satsuma ile marine ettiği, deniz börülcesi, kırmızı soğan ve ekşi maya kızarmış ekmek eşliğinde sunduğu çiğ Aslan Balığı tabağı koymuş. Neredeyse doğanın tüm renklerini üstünde toplamış, görkemli ve gösterişli balığın beyaz eti çok lezzetli. Burçak şef Aslan Balığı ile yakında menüye girecek yeni tarifler de deniyor.
Zaten Burçak ve Murat Kazdal kardeşlerin 3 yıl önce açtığı Apartıman Yeniköy’ün menüsünde çoğunlukla kendi çiftliklerinde yetişen taze ve mevsiminde ürünler kullanılıyor ve yerel üreticileri destekliyorlar. Hamsi, sardalya gibi küçük balıkları da menüden eksik etmiyorlar.
Aslan Balığı eğer bir restoranda karşınıza çıkarsa mutlaka deneyin derim.
Ekosistemin korunmasına, küçük ölçekli balıkçılığa destek vermenizin yanı sıra lezzetli yeni bir balığa daha ulaşmış olacaksınız. Ben de balıkçılarda bulursam mutlaka alıp yapmayı, yeni bir şey yaratmayı deneyeceğim...
Projeyi destekleyen restoranlar
◊ Malva Restoran / Bodrum
◊ Apartıman Yeniköy / İstanbul
◊ Swissotel / İstanbul
◊ Kalbur / Ankara
◊ Raja / Karacasöğüt
◊ Mezetaryen / Kaş
◊ Dragoman Bahçe / Kaş
◊ Asmaaltı / Kaş
◊ Maşuk / Kaş
◊ Vati Restoran / Kaş
◊ Passarella / Kaş
◊ Smiley’s / Kaş
◊ Sardelaki / Kaş
Trans yağ sorunu
Trans yağlar dünya genelinde her yıl kalp ve damar hastalıklarına bağlı 540 bin ölüme neden oluyormuş.
Türk Kardiyoloji Derneği’nin Sağlığa Evet Derneği işbirliğiyle başlattığı, endüstriyel trans yağların insan sağlığına olumsuz etkilerine dikkati çeken kampanyasında trans yağların gofretten çikolataya, pizzadan patates kızartmasına, dondurmadan pastane ürünlerine, kahvaltılık gevreklerden hamburgere birçok üründe bulunduğuna dikkat çekiliyor.
Uzmanlar, ülkemizde 2007’den bu yana mevzuat olduğunu, 2021 başlangıcından itibaren 100 gram yağa en fazla 2 gram trans yağ sınırlaması geleceğini söylüyor. Ancak dendiğine göre bu oranın nasıl ölçüleceği belli değilmiş.
Umarım ilgili kurumlar tağşiş ürünlerde olduğu gibi analizler yaptırıp orana sadık kalmayan markaları açıklar, hatta onlara karşı etkin müeyyideler uygular.
İngiltere’nin en iyi 100’ü arasında
Hangi alanda olursa olsun Türkiye’den bir ismin uluslararası arenada en iyiler arasına girmesi insanın hoşun gidiyor.
Türkiye’nin önde gelen plastik cerrahlarından Doç. Dr. Tunç Tiryaki de İngiltere’nin önde gelen dergilerinden Tatler’in 2020 Kozmetik Rehberi’nde İngiltere’nin En İyi 100 Yüz Cerrahı arasında yer almış.
Çalışmalarını İstanbul-Londra’da arasında sürdüren Tunç Tiryaki’nin başarılarının devamını diliyoruz.
Kara İçinde Ak Bir Umut
Uzun bir aradan sonra her türlü hijyen önlemleri alınmış, dikkatli bir şekilde ağırlama ve ziyaret kabul eden sergiler birer birer açılmaya başladı.
Bunlardan biri de Türk resminin ustalarından Abidin Dino’nun desen sergisi.
“Kara İçinde Ak Bir Umut” başlıklı sergi, Galeri Selvin ve Harmonyhip işbirliğiyle gerçekleşiyor.
Yaşamı boyunca öfke, sevgi, hüzün, mutluluk gibi birçok duygunun resmini yapan çok yönlü sanatçı, ressam, karikatürist, yazar ve yönetmen Dino’nun 17 Eylül’de Nişantaşı Galeri Selvin’de açılacak sergisini merakla bekliyorum.
Yeni Balıklar Projesi
Akdeniz Koruma Derneği, 2012’den bu yana Gökova Körfezi’nde deniz koruma çalışmaları yürütüyor. Amaçları denizlerin biyoçeşitliliğini, ekosistemini korumak, küçük ölçekli balıkçılığı desteklemek ve gelecek kuşaklara deniz balığı bırakabilmek.
Araştırmaları sırasında Kılkuyruk Mercan, Beyaz Sokar, Esmer Sokar, Lokum Balığı ve Aslan Balığı gibi daha önce sularımızda yaşamayan, fakat Süveyş Kanalı ve iklim değişikliği nedeniyle artık yaşamaya başlayan, sayıları giderek artan yeni türler gözlemlemişler.
Yenilebilir olmalarına karşın tüketici tarafından bilinmemeleri onları harekete geçirmiş. 2015’te yürüttükleri tanıtım çalışmaları sayesinde Kılkuyruk Mercan, Akyaka Su Ürünleri Kooperatifi’ne gelir getiren türlerden biri haline gelmiş. Son dönemde ise ilk kez Bodrum’da bu yıl açılan Malva Restoran’da yediğim Aslan Balığı’nın tanıtılması ve tüketiminin artması için çalışmalar yapıyorlar, yeni projeler hayata geçiriyorlar.
Hafta içinde Akdeniz Koruma Derneği’nin gönüllü iletişim danışmanlığını yapan şefler ve restoranlar ile görüşerek bu yeni balıkları menüye almalarını öneren Tohum İstanbul’un kurucusu Emel Erden, balık ve sürdürülebilirlikle ilgili birçok projeye destek veren Mey Diaggio İnovasyon Müdürü Gözdem Gürbüzatik ve şef Burçak Kazdal ile Apartıman Yeniköy’de bir araya geldik.
İzmir’de yaşayan Akdeniz Koruma Derneği Başkanı Zafer Kızılkaya ise Covid-19’daki artış nedeniyle tüm seyahatlerini ertelediği için aramıza katılamadı. Onunla da yazıştık. Daha önce kendisinin bir konuşmasını dinlemiştim ama bir kez daha yeni balıkları tüketmemizin önemini ve nedenini sordum.
EKOSİSTEME VE BALIKÇILIĞA ZARARLARI
Kızılkaya’ya göre yeni balık türleri, denizlerimize hızla uyum sağlayabiliyor. Ancak yerli balıkları ve yumurtalarını tüketerek ekosisteme, dolayısıyla balıkçılığa zarar veriyorlar.
Bu yeni balık türlerinin denizden uzaklaştırılması ve daha fazla üreyip yayılmalarını önlemek için avlanıp tüketilmesi gerekiyor. Tüketici tarafından tanınmasının en güzel yolu ise önce restoranların menülerine girmesi, bilinirliğinin artması.
Şu anda birçok kentte şefler balıkları deneyerek kendi reçetelerini çıkarmaya çalışıyormuş.
Apartıman Yeniköy’ün şefi Burçak Kazdal da menüsüne satsuma ile marine ettiği, deniz börülcesi, kırmızı soğan ve ekşi maya kızarmış ekmek eşliğinde sunduğu çiğ Aslan Balığı tabağı koymuş. Neredeyse doğanın tüm renklerini üstünde toplamış, görkemli ve gösterişli balığın beyaz eti çok lezzetli. Burçak şef Aslan Balığı ile yakında menüye girecek yeni tarifler de deniyor.
Zaten Burçak ve Murat Kazdal kardeşlerin 3 yıl önce açtığı Apartıman Yeniköy’ün menüsünde çoğunlukla kendi çiftliklerinde yetişen taze ve mevsiminde ürünler kullanılıyor ve yerel üreticileri destekliyorlar. Hamsi, sardalya gibi küçük balıkları da menüden eksik etmiyorlar.
Aslan Balığı eğer bir restoranda karşınıza çıkarsa mutlaka deneyin derim.
Ekosistemin korunmasına, küçük ölçekli balıkçılığa destek vermenizin yanı sıra lezzetli yeni bir balığa daha ulaşmış olacaksınız. Ben de balıkçılarda bulursam mutlaka alıp yapmayı, yeni bir şey yaratmayı deneyeceğim...
Projeyi destekleyen restoranlar
◊ Malva Restoran / Bodrum
◊ Apartıman Yeniköy / İstanbul
◊ Swissotel / İstanbul
◊ Kalbur / Ankara
◊ Raja / Karacasöğüt
◊ Mezetaryen / Kaş
◊ Dragoman Bahçe / Kaş
◊ Asmaaltı / Kaş
◊ Maşuk / Kaş
◊ Vati Restoran / Kaş
◊ Passarella / Kaş
◊ Smiley’s / Kaş
◊ Sardelaki / Kaş
Trans yağ sorunu
Trans yağlar dünya genelinde her yıl kalp ve damar hastalıklarına bağlı 540 bin ölüme neden oluyormuş.
Türk Kardiyoloji Derneği’nin Sağlığa Evet Derneği işbirliğiyle başlattığı, endüstriyel trans yağların insan sağlığına olumsuz etkilerine dikkati çeken kampanyasında trans yağların gofretten çikolataya, pizzadan patates kızartmasına, dondurmadan pastane ürünlerine, kahvaltılık gevreklerden hamburgere birçok üründe bulunduğuna dikkat çekiliyor.
Uzmanlar, ülkemizde 2007’den bu yana mevzuat olduğunu, 2021 başlangıcından itibaren 100 gram yağa en fazla 2 gram trans yağ sınırlaması geleceğini söylüyor. Ancak dendiğine göre bu oranın nasıl ölçüleceği belli değilmiş.
Umarım ilgili kurumlar tağşiş ürünlerde olduğu gibi analizler yaptırıp orana sadık kalmayan markaları açıklar, hatta onlara karşı etkin müeyyideler uygular.
İngiltere’nin en iyi 100’ü arasında
Hangi alanda olursa olsun Türkiye’den bir ismin uluslararası arenada en iyiler arasına girmesi insanın hoşun gidiyor.
Türkiye’nin önde gelen plastik cerrahlarından Doç. Dr. Tunç Tiryaki de İngiltere’nin önde gelen dergilerinden Tatler’in 2020 Kozmetik Rehberi’nde İngiltere’nin En İyi 100 Yüz Cerrahı arasında yer almış.
Çalışmalarını İstanbul-Londra’da arasında sürdüren Tunç Tiryaki’nin başarılarının devamını diliyoruz.
Kara İçinde Ak Bir Umut
Uzun bir aradan sonra her türlü hijyen önlemleri alınmış, dikkatli bir şekilde ağırlama ve ziyaret kabul eden sergiler birer birer açılmaya başladı.
Bunlardan biri de Türk resminin ustalarından Abidin Dino’nun desen sergisi.
“Kara İçinde Ak Bir Umut” başlıklı sergi, Galeri Selvin ve Harmonyhip işbirliğiyle gerçekleşiyor.
Yaşamı boyunca öfke, sevgi, hüzün, mutluluk gibi birçok duygunun resmini yapan çok yönlü sanatçı, ressam, karikatürist, yazar ve yönetmen Dino’nun 17 Eylül’de Nişantaşı Galeri Selvin’de açılacak sergisini merakla bekliyorum.