Ve sonuçlar açıklanıyor... İnciler sahipleriyle buluşuyor

Türkiye’de ilk kez değerlendirme ve derecelendirme yöntemi kullanarak gastronomi rehberi hazırlamaya karar verişimizin üzerinden 4 yıl geçti.
Daha dün gibi demek isterdim ama içinde yoğun emek ve zorlu bir süreç barındırdığı,
neredeyse her günü sorumlukla ve titiz bir çalışmayla sürdürdüğümüz için bana sanki çok daha uzun bir süre geçmiş gibi geliyor.
İncili Gastronomi Rehberi ortak akıl ve gerçek bir ekip çalışmasıyla ortaya çıktı.
Hürriyet Gazetesi’nin restoranlar için şeffaf bir değerlendirme sistemi oluşturma misyonunu üstlenmesi, Karaca Grup CEO’su Fatih Karaca’nın “Türkiye’de restoranların bir arada göründüğü güvenilir bir rehberin eksikliğini biz de duyuyorduk” diyerek işbirliğini kabul etmesiyle İncili Gastronomi Rehberi projesini hayata geçirebildik.
Müfettiş seçimleri, restoranların listelenmesi, değerlendirme kriterlerinin saptanması, soruların hazırlanması, sistemin kurulması kolay olmadı.
Her iyi iş gibi biz de bu projeye çok emek verdik.
Böylesi kapsamlı bir proje ancak sağlam işbirliğiyle ortaya çıkabilirdi.
Türkiye’nin en saygın yeme-içme yazarları, danışma kurulu üyelerimiz ve isimsiz kahramanlarımız gizli müfettişlerimiz projeye inandı ve bizi destekledi.
Yanımızda olmaları, eleştirileri, katkıları bize güç verdi, vermeye de devam edecek.
Eğer olmasalardı bu projeyi hayata geçirecek enerjiyi ve heyecanı bulamazdık.
İşin bir diğer güzel yanı, restoran sektörü de ortaya çıkan rehberi sahiplendi.
Görebildiğim kadarıyla onlar da sonuçları heyecanla bekliyor.
İlk yıl İstanbul, Bodrum, Çeşme ve Alaçatı’yı kapsayan rehberimizde 280 restoran ve 284 lezzet noktası yer aldı. İkinci yıl İzmir ve Ankara
kentlerini de değerlendirme kapsamına aldık.
2018-2019 İncili Gastronomi Rehberi’nde 422 restorana ulaşıldı.
2020 rehberimize ise iki yeni kent; Antalya ve Bursa da dahil oldu.
Mutluyuz ki bu yıl da sektörü etik kurallar çerçevesinde değerlendiren, işini iyi yapanları teşvik eden, gastronomi tutkunlarına yol gösteren bir rehber ortaya çıkardık.
Sonuçlar 24 Şubat Pazartesi günü Shangri-La Bosphorus İstanbul’da düzenlenecek törende açıklanıyor ve ‘İnciler’ sahiplerini buluyor.
Bu yıl inci sayısı artanlar kadar eksilenler de var. Henüz sonuçları restoran sahipleri de bilmiyor.
Beş ve dört İnci alanlar arasında sürpriz mekanlar da bulunuyor.
İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Bodrum’u kapsayan rehberde 5 İncili 5, 4 İncili 59, 3 incili 138, 2 incili 152 ve 1 incili 164 olmak üzere toplam 518 restoran ve 364 lezzet noktası var. Tüm liste Hürriyet Gazetesi’nin Kelebek ekinde ve İncili Gastronomi Rehberi’nin web sayfasında yayınlanacak.
Ve ödülleri de sahiplerine ulaştırılacak.
Daha yola koyulurken her yıl yeni yeni kentlerin girmesini ve sonuçta ortaya Türkiye’nin gastronomi haritasının çıkmasını hedeflemiştik. Önümüzdeki yıl için çalışmalara şimdiden başladık. 2021 rehberine iki yeni kent daha girecek.
İçinde sürpriz birçok restoranın yer aldığı, kapsamı genişleyen İncili Gastronomi Rehberi’nin 3’üncüsü 27 Şubat’tan itibaren Türkiye’nin önde gelen kitabevlerinin raflarındaki yerini alıyor.
Bitmeden edinin derim. Biz çok uğraştık ama sizlere büyük kolaylık olacak seçimlerinizi yaparken...
Kemal Koç’tan yeni bir ocakbaşı: Mazi
Garsonlukla yeme-içme sektörüne adım atan, Şamdansa, Discorium, Julianas gibi 1980’lerin en popüler mekanlarında çalışan Kemal Koç, 30 yıl kadar önce rezervasyonsuz yer bulunamayan Le Select ile İstanbul yeme-içme sahnesinin en ünlü işletmecileri arasına girdi. Daha sonra Venge, Komşu Kebap markalarını yarattı, ardından Göktürk’te Suda Kebap’ın işletmesini üstlendi.
Sonra Le Select Göktürk’ü oğluyla beraber açtı. Kendisi de 10 yıla yakın süredir Göktürk’te yaşayan Kemal Bey’le arada karşılaşır ve sohbet ederiz. Birkaç gün önce köyde yürüyüş yaparken açılmak üzere olan bir restoranın önünde Kemal Koç’u gördüm. Meğer merak ettiğim projenin arkasında o varmış. Çalışmalar son hızıyla sürerken Mazi adını verdiği kebap ve et restoranını birlikte dolaştık. Ocakbaşı, taş fırını, barı, alt kattaki mutfağı, depoları, çalışanlara özel yemekhane ve banyosuyla muhteşem bir yer yaratmışlar yatırımcı ortağıyla beraber.
Koç yine çok heyecanlı. 40 yıllık birikimini kullanarak tasarımdan, hijyen koşullarına dört dörtlük, İstanbul’da az sayıda örneği bulunan bir mekâna imza atmış.
VE YEMEKLER
Mazi Ocakbaşı’na açılıştan bir gün önce, Koç’un dostlarını, arkadaşlarını, hatta kapıdan açıldı zannedip girenleri ağırladığı, son ince dokunuşların da bir yandan yapıldığı perşembe akşamı gittim.
Bir kebapçının olmazsa olmazı balon pide, Trabzon’dan gelen tereyağı ve tulum peyniriyle başladık. Hemen ardından Antep işi sarımsaklı çıtır lahmacunumuz geldi. Adana kebap, kuzu pirzola ve kaburga ile devam ettik. Kebaplarda sadece Balıkesir Kıvırcık kuzu kullanıyorlarmış. Etlerin yanı sıra cevizli, nar ekşili kuru domates başta olmak üzere salatalar da çok lezzetliydi.
Hafta sonu döner servisine de başlayacaklarmış. Haftada bir kuzu gerdandan sebzeli güveç ve kuzu koldan tandır yapacaklarmış.
Kemal Koç daha önce işletmesini üstlendiği mekanlarda birlikte çalıştığı piyasanın en iyisi ustalar ve servis sorumlularından oluşan çok güçlü bir ekip kurmuş.
Hiç kuşkum yok Mazi kısa sürede sadece Göktürk’ün değil tüm İstanbulluların buluşma noktalarından biri olacak.
Kemal Bey sporseverleri de mutlu edecek bir sistem kurmuş. Futboldan basketbola tüm önemli maçları satın almış. Nerede oturursanız oturun dev ekranlardan izleyebiliyorsunuz...
Ve sonuçlar açıklanıyor... İnciler sahipleriyle buluşuyor
Türkiye’de ilk kez değerlendirme ve derecelendirme yöntemi kullanarak gastronomi rehberi hazırlamaya karar verişimizin üzerinden 4 yıl geçti.
Daha dün gibi demek isterdim ama içinde yoğun emek ve zorlu bir süreç barındırdığı,
neredeyse her günü sorumlukla ve titiz bir çalışmayla sürdürdüğümüz için bana sanki çok daha uzun bir süre geçmiş gibi geliyor.
İncili Gastronomi Rehberi ortak akıl ve gerçek bir ekip çalışmasıyla ortaya çıktı.
Hürriyet Gazetesi’nin restoranlar için şeffaf bir değerlendirme sistemi oluşturma misyonunu üstlenmesi, Karaca Grup CEO’su Fatih Karaca’nın “Türkiye’de restoranların bir arada göründüğü güvenilir bir rehberin eksikliğini biz de duyuyorduk” diyerek işbirliğini kabul etmesiyle İncili Gastronomi Rehberi projesini hayata geçirebildik.
Müfettiş seçimleri, restoranların listelenmesi, değerlendirme kriterlerinin saptanması, soruların hazırlanması, sistemin kurulması kolay olmadı.
Her iyi iş gibi biz de bu projeye çok emek verdik.
Böylesi kapsamlı bir proje ancak sağlam işbirliğiyle ortaya çıkabilirdi.
Türkiye’nin en saygın yeme-içme yazarları, danışma kurulu üyelerimiz ve isimsiz kahramanlarımız gizli müfettişlerimiz projeye inandı ve bizi destekledi.
Yanımızda olmaları, eleştirileri, katkıları bize güç verdi, vermeye de devam edecek.
Eğer olmasalardı bu projeyi hayata geçirecek enerjiyi ve heyecanı bulamazdık.
İşin bir diğer güzel yanı, restoran sektörü de ortaya çıkan rehberi sahiplendi.
Görebildiğim kadarıyla onlar da sonuçları heyecanla bekliyor.
İlk yıl İstanbul, Bodrum, Çeşme ve Alaçatı’yı kapsayan rehberimizde 280 restoran ve 284 lezzet noktası yer aldı. İkinci yıl İzmir ve Ankara
kentlerini de değerlendirme kapsamına aldık.
2018-2019 İncili Gastronomi Rehberi’nde 422 restorana ulaşıldı.
2020 rehberimize ise iki yeni kent; Antalya ve Bursa da dahil oldu.
Mutluyuz ki bu yıl da sektörü etik kurallar çerçevesinde değerlendiren, işini iyi yapanları teşvik eden, gastronomi tutkunlarına yol gösteren bir rehber ortaya çıkardık.
Sonuçlar 24 Şubat Pazartesi günü Shangri-La Bosphorus İstanbul’da düzenlenecek törende açıklanıyor ve ‘İnciler’ sahiplerini buluyor.
Bu yıl inci sayısı artanlar kadar eksilenler de var. Henüz sonuçları restoran sahipleri de bilmiyor.
Beş ve dört İnci alanlar arasında sürpriz mekanlar da bulunuyor.
İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Bodrum’u kapsayan rehberde 5 İncili 5, 4 İncili 59, 3 incili 138, 2 incili 152 ve 1 incili 164 olmak üzere toplam 518 restoran ve 364 lezzet noktası var. Tüm liste Hürriyet Gazetesi’nin Kelebek ekinde ve İncili Gastronomi Rehberi’nin web sayfasında yayınlanacak.
Ve ödülleri de sahiplerine ulaştırılacak.
Daha yola koyulurken her yıl yeni yeni kentlerin girmesini ve sonuçta ortaya Türkiye’nin gastronomi haritasının çıkmasını hedeflemiştik. Önümüzdeki yıl için çalışmalara şimdiden başladık. 2021 rehberine iki yeni kent daha girecek.
İçinde sürpriz birçok restoranın yer aldığı, kapsamı genişleyen İncili Gastronomi Rehberi’nin 3’üncüsü 27 Şubat’tan itibaren Türkiye’nin önde gelen kitabevlerinin raflarındaki yerini alıyor.
Bitmeden edinin derim. Biz çok uğraştık ama sizlere büyük kolaylık olacak seçimlerinizi yaparken...
Kemal Koç’tan yeni bir ocakbaşı: Mazi
Garsonlukla yeme-içme sektörüne adım atan, Şamdansa, Discorium, Julianas gibi 1980’lerin en popüler mekanlarında çalışan Kemal Koç, 30 yıl kadar önce rezervasyonsuz yer bulunamayan Le Select ile İstanbul yeme-içme sahnesinin en ünlü işletmecileri arasına girdi. Daha sonra Venge, Komşu Kebap markalarını yarattı, ardından Göktürk’te Suda Kebap’ın işletmesini üstlendi.
Sonra Le Select Göktürk’ü oğluyla beraber açtı. Kendisi de 10 yıla yakın süredir Göktürk’te yaşayan Kemal Bey’le arada karşılaşır ve sohbet ederiz. Birkaç gün önce köyde yürüyüş yaparken açılmak üzere olan bir restoranın önünde Kemal Koç’u gördüm. Meğer merak ettiğim projenin arkasında o varmış. Çalışmalar son hızıyla sürerken Mazi adını verdiği kebap ve et restoranını birlikte dolaştık. Ocakbaşı, taş fırını, barı, alt kattaki mutfağı, depoları, çalışanlara özel yemekhane ve banyosuyla muhteşem bir yer yaratmışlar yatırımcı ortağıyla beraber.
Koç yine çok heyecanlı. 40 yıllık birikimini kullanarak tasarımdan, hijyen koşullarına dört dörtlük, İstanbul’da az sayıda örneği bulunan bir mekâna imza atmış.
VE YEMEKLER
Mazi Ocakbaşı’na açılıştan bir gün önce, Koç’un dostlarını, arkadaşlarını, hatta kapıdan açıldı zannedip girenleri ağırladığı, son ince dokunuşların da bir yandan yapıldığı perşembe akşamı gittim.
Bir kebapçının olmazsa olmazı balon pide, Trabzon’dan gelen tereyağı ve tulum peyniriyle başladık. Hemen ardından Antep işi sarımsaklı çıtır lahmacunumuz geldi. Adana kebap, kuzu pirzola ve kaburga ile devam ettik. Kebaplarda sadece Balıkesir Kıvırcık kuzu kullanıyorlarmış. Etlerin yanı sıra cevizli, nar ekşili kuru domates başta olmak üzere salatalar da çok lezzetliydi.
Hafta sonu döner servisine de başlayacaklarmış. Haftada bir kuzu gerdandan sebzeli güveç ve kuzu koldan tandır yapacaklarmış.
Kemal Koç daha önce işletmesini üstlendiği mekanlarda birlikte çalıştığı piyasanın en iyisi ustalar ve servis sorumlularından oluşan çok güçlü bir ekip kurmuş.
Hiç kuşkum yok Mazi kısa sürede sadece Göktürk’ün değil tüm İstanbulluların buluşma noktalarından biri olacak.
Kemal Bey sporseverleri de mutlu edecek bir sistem kurmuş. Futboldan basketbola tüm önemli maçları satın almış. Nerede oturursanız oturun dev ekranlardan izleyebiliyorsunuz...