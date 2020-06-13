Restoranlar açılıyor ama...

Sadece yemek yediğimiz, karın doyurduğumuz yerler değil, yaşadığımız kentin ya da semtin buluşma noktaları, sosyal yaşamın olmazsa olmazı olan restoranlar, 3 ay kapalı kaldıktan sonra açılmaya başladı.
Benim yaşadığım yer olan Göktürk kahveler, restoranlar kapalıyken hayalet köy gibiydi. Yürürken bir şeylerin eksikliğini, yaşadığınız yerin terk edilmişliğini hissediyordunuz.
Şimdi hayat, canlılık geri geldi. Ancak kuşkular, kaygılar hâlâ sürüyor. Çünkü salgın kontrol altına alınsa da tehlike geçmedi, Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu bizleri hijyen ve sosyal mesafe konusunda uyarmaya devam ediyor.
Geçen hafta ülkemizin önde gelen şeflerinden Hazer Amani, Maksut Aşkar ve Pelin Çakar’la Hürriyet TV’de yayınlanan bir video sohbeti yaptık. Mekanlarının kapalı olduğu dönemi değerlendirdiler, neler yaptıklarını, yeni projelerini anlattılar. Sohbetimizde de sosyal mesafe ve hijyen sorunu öne çıkan başlıklar oldu.
Restoranların saat 22.00’de kapanmasının sakıncalarını da konuşmuştuk ama neyse ki bu uygulamadan vazgeçildi. Yeme-içme mekanları artık saat 24.00’e kadar açık. Ve artık 65 yaş üstü sınırlı olsa da hepimiz dışarıdayız.
Ama asıl sorun bundan sonra başlıyor. Açılan mekanların tümü hijyen kurallarını göstermelik değil de gerçekten ve inanarak uygulayacak mı? Sosyal mesafeye saygı gösterilecek mi?
Bana öyle geliyor ki, geçiş döneminde çoğumuz yeni keşifler yapmak yerine güvendiğimiz yerleri tercih edeceğiz. İşin ilginç yanı, şefler de benimle aynı kaygıları taşıyor.
Hazer Amani “Çok yakın bir süreçte emin olmadığım, tanımadığım yerlere gideceğimi pek sanmıyorum” diyor.
Bir diğer önemli konu da fiyat-kalite dengesi olacak gibi görünüyor. Uzun bir süre evlerimizde yedik, paramızın hesabını daha çok yaptık. Belki gelirimiz azaldı, belki de gelecek endişemiz arttı. Ancak sebep ne olursa olsun bundan sonra toplumun ağırlıklı bir kesimi harcadığı paraya daha çok dikkat edecek. Yani restoranlardan kaliteyi düşürmeden, lezzet çıtasını indirmeden fiyatlardan fedakârlık etmesi beklenecek.
Oysa sosyal mesafe kuralı nedeniyle masa sayıları neredeyse yarı yarıya azaldı. Bu, daha az müşteri demek. Hijyenle ilgili önlemler de onlara ekstra yük getiriyor.
Kısacası ortada zor bir denklem var. Bu denklemi en iyi çözen, yaratıcı formüller üreten kazanacak. Dünyada da Türkiye’de de bu yönde çalışmalar var. Restoran sektörü yeni normale uyum sağlıyor. Beklentilerin kesiştiği noktalarda buluşacağız...
Şeflerden güzel haberler
Maksut Aşkar ve Levon Bağış’ın tasarladığı, 2019’un son günlerinde açılan Foxy Karaköy, ortaya atıştırmalık yemekler ve makul fiyatlı şarap konseptiyle kısa sürede popüler olmuştu. Tabii bu son gelişmeler onları da bir dizi değişikliğe yöneltiyor.
Atıştırmalıklar ortaya değil, kişiye özel olacak. Sosyal mesafe kuralını korumak amacıyla randevu sistemiyle çalışacaklar. Ve bu arada ilk şubelerini Nişantaşı’nda açma hazırlığındalar.
Hazer Amani de Ataşehir’de açtığı sokak lezzetleri ağırlıklı Fireroom’un Maslak ve Bebek şubelerini açmıştı. Şimdi de müzikle yemeği bir araya getireceği farklı bir konsept üzerine çalışıyor.
Sevgilisi Sıla’nın müzik danışmanlığı, Amani’nin yaratıcı yemekleriyle en iyisini yapacaklarına hiç kuşkum yok.
Pelin Çakar çok fazla detaya girmedi ama Lucca ve Cantinery’de de radikal değişikler olacak gibi görünüyor.
Pestisitler yasaklanıyor
Hafta içinde bir güzel haber de Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlık 16 pestisit etken maddesinin yasaklanmasına karar verdi. Bu sadece tarım sektörünü, üreticileri ilgilendiren bir olay değil.
Sonuçta Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘yüksek seviyede tehlikeli’ ve muhtemelen kanserojen olan pestisitlerin son durağı sofralarımız.
Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin öncülüğünde 100’ün üzerinde kurum ve inisiyatifin yer aldığı Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı’nın başlattığı Zehirsiz Kampanya da toplumda büyük bir farkındalık yarattı.
Umarız bakanlık tarafından üniversitelerden görüş istenen 41 etken maddenin tamamı vakit kaybedilmeksizin yasaklanır. Avrupa Birliği, bu 41 etken maddeden 32’sini zaten yasaklamış, kalan 9 maddenin yasaklanmasını da gündemine almıştı.
20 Mayıs Dünya Arı Günü’nde AB Komisyonu, 2030’a kadar pestisitlerin genel kullanımının yüzde 50 azaltılması, pestisitlerin agroekolojik uygulamalarla değiştirilmesi, AB’nin tarım arazilerinin yüzde 25’inin organik tarıma ayrılması yönündeki kararını açıklamıştı.
AB geçiş sürecinde bugüne kadar 180’in üstünde pestisit etken maddesi yasaklanmış. Buğday Derneği Genel Müdürü Batur Şehirlioğlu’nun söylediği gibi “Mesele sadece pestisitleri yasaklamak değil, ekolojik, sağlıklı, adil ve sürdürülebilir tarım - gıda sistemine bir an evvel geçebilmek için AB gibi hedefleri ve yol haritasını belirlemek”.
Ben sürdürülebilir tarımın önümüzdeki yıllar içinde ülkemizde de gerçekleşeceğine inanıyorum.
Şifalı Bitkiler Ormanı
Norveçli boya markası Jotun, çevreyi korumaya yönelik sosyal sorumluluk projeleri ‘YeşilAdımlar’ kapsamında bu kez Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ile işbirliği yapmış.
Hafta içinde yaptıkları online basın toplantısında Jotun pazarlama direktörleri Başak Kanat ve Merve Ergün, çorak bir alanı ekinezya, lavanta, kekik, adaçayı gibi şifalı bitkilerden oluşan ormana dönüştürecek yeni projelerini anlattılar.
Hedefleri 15 bin fide dikmek.
Önceki yıllarda atılan her adım yeşile dönüşürken bu yıl oynadıkça doğaya katkıya dönüşecek bir oyun hayata geçirilmiş.
www.jotunyesiladimlar.com internet sitesine girerek oyuna başlanacak ve oyunda yerine ulaşan her tohum için proje kapsamında doğaya bir fide dikilecek.
Yeniden açılan restoranlar
İncili Gastronomi Rehberi’nde yer alan ve yeniden açılmaya başlayan yerleri haberlerini aldıkça vermeye devam ediyoruz...
∆ Spago / İstanbul
∆ Neni Brasserie / İstanbul
∆ Firuze / İstanbul
∆ Monkey Bar / İstanbul
∆ Shatto / İstanbul
∆ Mazi / İstanbul
∆ Onur Kebap & Steakhouse / İstanbul
∆ Lacivert / İstanbul
∆ Apartıman Yeniköy / İstanbul
∆ Divan Brasserie / İstanbul
∆ Papermoon / İstanbul
∆ Şans Restaurant / İstanbul
∆ Ulus 29 / İstanbul
∆ 16 Roof / İstanbul
∆ Batard / İstanbul
∆ Azur Yeniköy / İstanbul
∆ Da Mario / İstanbul
∆ Ringa / İstanbul
∆ Ali Ocakbaşı / İstanbul
∆ Şans / İstanbul
∆ BTA Restoranları / İstanbul
∆ The Barn Grandma’s Wonderland / İstanbul
∆ La Boom / İstanbul
∆ Suvla Kanyon / İstanbul
∆ Orfoz / Bodrum
∆ Miam / Bodrum
∆ Balmumu Lokanta / İzmir
∆ Vino Lokale / İzmir
∆ Kebapçı İskender Yavuz İskenderoğlu / Bursa- İstanbul
Restoranlar açılıyor ama...
Sadece yemek yediğimiz, karın doyurduğumuz yerler değil, yaşadığımız kentin ya da semtin buluşma noktaları, sosyal yaşamın olmazsa olmazı olan restoranlar, 3 ay kapalı kaldıktan sonra açılmaya başladı.
Benim yaşadığım yer olan Göktürk kahveler, restoranlar kapalıyken hayalet köy gibiydi. Yürürken bir şeylerin eksikliğini, yaşadığınız yerin terk edilmişliğini hissediyordunuz.
Şimdi hayat, canlılık geri geldi. Ancak kuşkular, kaygılar hâlâ sürüyor. Çünkü salgın kontrol altına alınsa da tehlike geçmedi, Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu bizleri hijyen ve sosyal mesafe konusunda uyarmaya devam ediyor.
Geçen hafta ülkemizin önde gelen şeflerinden Hazer Amani, Maksut Aşkar ve Pelin Çakar’la Hürriyet TV’de yayınlanan bir video sohbeti yaptık. Mekanlarının kapalı olduğu dönemi değerlendirdiler, neler yaptıklarını, yeni projelerini anlattılar. Sohbetimizde de sosyal mesafe ve hijyen sorunu öne çıkan başlıklar oldu.
Restoranların saat 22.00’de kapanmasının sakıncalarını da konuşmuştuk ama neyse ki bu uygulamadan vazgeçildi. Yeme-içme mekanları artık saat 24.00’e kadar açık. Ve artık 65 yaş üstü sınırlı olsa da hepimiz dışarıdayız.
Ama asıl sorun bundan sonra başlıyor. Açılan mekanların tümü hijyen kurallarını göstermelik değil de gerçekten ve inanarak uygulayacak mı? Sosyal mesafeye saygı gösterilecek mi?
Bana öyle geliyor ki, geçiş döneminde çoğumuz yeni keşifler yapmak yerine güvendiğimiz yerleri tercih edeceğiz. İşin ilginç yanı, şefler de benimle aynı kaygıları taşıyor.
Hazer Amani “Çok yakın bir süreçte emin olmadığım, tanımadığım yerlere gideceğimi pek sanmıyorum” diyor.
Bir diğer önemli konu da fiyat-kalite dengesi olacak gibi görünüyor. Uzun bir süre evlerimizde yedik, paramızın hesabını daha çok yaptık. Belki gelirimiz azaldı, belki de gelecek endişemiz arttı. Ancak sebep ne olursa olsun bundan sonra toplumun ağırlıklı bir kesimi harcadığı paraya daha çok dikkat edecek. Yani restoranlardan kaliteyi düşürmeden, lezzet çıtasını indirmeden fiyatlardan fedakârlık etmesi beklenecek.
Oysa sosyal mesafe kuralı nedeniyle masa sayıları neredeyse yarı yarıya azaldı. Bu, daha az müşteri demek. Hijyenle ilgili önlemler de onlara ekstra yük getiriyor.
Kısacası ortada zor bir denklem var. Bu denklemi en iyi çözen, yaratıcı formüller üreten kazanacak. Dünyada da Türkiye’de de bu yönde çalışmalar var. Restoran sektörü yeni normale uyum sağlıyor. Beklentilerin kesiştiği noktalarda buluşacağız...
Şeflerden güzel haberler
Maksut Aşkar ve Levon Bağış’ın tasarladığı, 2019’un son günlerinde açılan Foxy Karaköy, ortaya atıştırmalık yemekler ve makul fiyatlı şarap konseptiyle kısa sürede popüler olmuştu. Tabii bu son gelişmeler onları da bir dizi değişikliğe yöneltiyor.
Atıştırmalıklar ortaya değil, kişiye özel olacak. Sosyal mesafe kuralını korumak amacıyla randevu sistemiyle çalışacaklar. Ve bu arada ilk şubelerini Nişantaşı’nda açma hazırlığındalar.
Hazer Amani de Ataşehir’de açtığı sokak lezzetleri ağırlıklı Fireroom’un Maslak ve Bebek şubelerini açmıştı. Şimdi de müzikle yemeği bir araya getireceği farklı bir konsept üzerine çalışıyor.
Sevgilisi Sıla’nın müzik danışmanlığı, Amani’nin yaratıcı yemekleriyle en iyisini yapacaklarına hiç kuşkum yok.
Pelin Çakar çok fazla detaya girmedi ama Lucca ve Cantinery’de de radikal değişikler olacak gibi görünüyor.
Pestisitler yasaklanıyor
Hafta içinde bir güzel haber de Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlık 16 pestisit etken maddesinin yasaklanmasına karar verdi. Bu sadece tarım sektörünü, üreticileri ilgilendiren bir olay değil.
Sonuçta Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘yüksek seviyede tehlikeli’ ve muhtemelen kanserojen olan pestisitlerin son durağı sofralarımız.
Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin öncülüğünde 100’ün üzerinde kurum ve inisiyatifin yer aldığı Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı’nın başlattığı Zehirsiz Kampanya da toplumda büyük bir farkındalık yarattı.
Umarız bakanlık tarafından üniversitelerden görüş istenen 41 etken maddenin tamamı vakit kaybedilmeksizin yasaklanır. Avrupa Birliği, bu 41 etken maddeden 32’sini zaten yasaklamış, kalan 9 maddenin yasaklanmasını da gündemine almıştı.
20 Mayıs Dünya Arı Günü’nde AB Komisyonu, 2030’a kadar pestisitlerin genel kullanımının yüzde 50 azaltılması, pestisitlerin agroekolojik uygulamalarla değiştirilmesi, AB’nin tarım arazilerinin yüzde 25’inin organik tarıma ayrılması yönündeki kararını açıklamıştı.
AB geçiş sürecinde bugüne kadar 180’in üstünde pestisit etken maddesi yasaklanmış. Buğday Derneği Genel Müdürü Batur Şehirlioğlu’nun söylediği gibi “Mesele sadece pestisitleri yasaklamak değil, ekolojik, sağlıklı, adil ve sürdürülebilir tarım - gıda sistemine bir an evvel geçebilmek için AB gibi hedefleri ve yol haritasını belirlemek”.
Ben sürdürülebilir tarımın önümüzdeki yıllar içinde ülkemizde de gerçekleşeceğine inanıyorum.
Şifalı Bitkiler Ormanı
Norveçli boya markası Jotun, çevreyi korumaya yönelik sosyal sorumluluk projeleri ‘YeşilAdımlar’ kapsamında bu kez Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ile işbirliği yapmış.
Hafta içinde yaptıkları online basın toplantısında Jotun pazarlama direktörleri Başak Kanat ve Merve Ergün, çorak bir alanı ekinezya, lavanta, kekik, adaçayı gibi şifalı bitkilerden oluşan ormana dönüştürecek yeni projelerini anlattılar.
Hedefleri 15 bin fide dikmek.
Önceki yıllarda atılan her adım yeşile dönüşürken bu yıl oynadıkça doğaya katkıya dönüşecek bir oyun hayata geçirilmiş.
www.jotunyesiladimlar.com internet sitesine girerek oyuna başlanacak ve oyunda yerine ulaşan her tohum için proje kapsamında doğaya bir fide dikilecek.
Yeniden açılan restoranlar
İncili Gastronomi Rehberi’nde yer alan ve yeniden açılmaya başlayan yerleri haberlerini aldıkça vermeye devam ediyoruz...
∆ Spago / İstanbul
∆ Neni Brasserie / İstanbul
∆ Firuze / İstanbul
∆ Monkey Bar / İstanbul
∆ Shatto / İstanbul
∆ Mazi / İstanbul
∆ Onur Kebap & Steakhouse / İstanbul
∆ Lacivert / İstanbul
∆ Apartıman Yeniköy / İstanbul
∆ Divan Brasserie / İstanbul
∆ Papermoon / İstanbul
∆ Şans Restaurant / İstanbul
∆ Ulus 29 / İstanbul
∆ 16 Roof / İstanbul
∆ Batard / İstanbul
∆ Azur Yeniköy / İstanbul
∆ Da Mario / İstanbul
∆ Ringa / İstanbul
∆ Ali Ocakbaşı / İstanbul
∆ Şans / İstanbul
∆ BTA Restoranları / İstanbul
∆ The Barn Grandma’s Wonderland / İstanbul
∆ La Boom / İstanbul
∆ Suvla Kanyon / İstanbul
∆ Orfoz / Bodrum
∆ Miam / Bodrum
∆ Balmumu Lokanta / İzmir
∆ Vino Lokale / İzmir
∆ Kebapçı İskender Yavuz İskenderoğlu / Bursa- İstanbul