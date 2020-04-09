Restoran sektörünü neler bekliyor - 2

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de koronavirüs salgınıyla birlikte kapılarını kapatan restoranlar zor bir süreçten geçiyor. Geçtiğimiz cumartesi günü başladığımız; restoran sektörünün önde gelen şeflerinin kriz hakkındaki düşüncelerini, süreci nasıl yönettiklerini, geleceğe ilişkin endişelerini ve beklentilerini anlattıkları dosyaya bugün de devam ediyoruz.
Maksut Aşkar – Erim Leblebicioğlu / Neolokal
◊ Yeme-içme sektörünün en çok zarar gören sektörlerden biri olduğunu düşünüyoruz. Önceliğimiz, bir aile olarak gördüğümüz ekibimiz. Şu anda Neolokal ailesi olarak tam kadro evde bekliyoruz.
◊ Açıkçası süreç çok hızlı gelişti. Birlikte birkaç planımız var ama şu anda erken olduğunu düşünüyoruz. Şimdilik hepimiz için evde kalmak en iyisi gözüküyor.
◊ En büyük beklentimiz bu salgının bir an önce bütün dünyada en az kayıpla sona ermesi. Ancak bu krizden sonra bütün dünyada yaşanacak olan ekonomik krizin etkilerinin bize nasıl yansıyacağı konusunda endişelerimiz var.
◊ Salgın bitse bile döneceğimiz dünyanın aynı dünya olmayacağına inanıyoruz. Ekonomik sorunlar bu yeni dünyanın negatif tarafı olacak. Pozitif yanı ise ümit ediyoruz ki, artık dünyanın sorunlarına daha bilinçli bir gözlükle bakacağız. Dünyada ve ülkemizde felaketlere yol açabilecek daha birçok problem var. Bunların başında da iklim değişikliği, küresel ısınma, tarımda kullanılan kimyasallar geliyor.
Osman Sezener / Od Urla / Pizzeria Venedik
◊ Aile şirketimiz 41 senedir sektörün içinde. Bugüne dek birçok kriz gördük, yaşadık. Ancak bu kadar etkili, sonunu bu kadar göremediğimiz bir sürece girmemiştik daha önce.
◊ Takım arkadaşlarımızdan hiçbiriyle yollarımızı ayırmadık. Tüm ekip aynı şekilde devam edeceğiz. Bu süreçte herkes kendi evlerinde sosyal izolasyonda.
◊ Gelecekle ilgili endişelerimiz var. Sektörün eski haline dönmesi ciddi bir zaman alacak. Hem yurtiçi hem de yurtdışından gelen misafirlerimizin bu gelişmelere nasıl tepki vereceklerini ise şu an için kestirmek güç.
◊ Türkiye’de bu sektörün ayakta kalabilmek adına çok ciddi destek alması gerekiyor.
Yoksa ne yazık ki birçok firma, bu durumdan sağ çıkamaz ve bir daha açılamayabilir. Yiyecek sektörü dolaylı yoldan başka sektörlerle de bağlantılı olduğu ve ciddi bir istihdam yarattığı için, hasar zincirleme olmamalı.
◊ Öngörüm haziran gibi tekrar işletmelerimizi açabileceğimiz yönünde, fakat bir süre işlerimiz eskisi gibi olmayacak, bir toparlanma süreci gerekecek.
Fatih Tutak / Turk
◊ Şefler olarak her şeyden önce bu kriz sürecini hem kendimiz hem de bizi takip eden insanlar için verimli bir şeye dönüştürmeye çalışıyoruz.
Şef arkadaşlarımızla dayanışma halindeyiz. Sosyal medya sayesinde bu süreçte hâlâ insanlara ulaşabiliyoruz ve onların iyi hissetmelerini sağlayıp gastronominin yarattığı mutluluğu paylaşmak için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz.
◊ Turk’e gelirsek, restoranı ne zaman açabileceğimizi bilmemek durumu zorlaştırıyor tabii.
Planlama ve menü yaratımı bizde çok vakit alan süreçler ama ekiple sürekli iletişim halindeyiz, birbirimizin moralini yükseltiyoruz. Kaç restoran 3 ay kapalı kalmaya finansal olarak dayanabilir?
◊ Umudumu yüksek tutmamı sağlayan şeyler de var.
Dünya tarihine baktığınızda böyle karanlık dönemlerin bitiminde insanların daha çok dışarı çıktığını, dışarıdaki hayatla daha iç içe olduğunu görüyoruz.
Bu günler geçecek ve geçtiğinde daha yaratıcı olmaya çalışan bir sektör ortaya çıkacak bence, insanlar bunu talep edecek.
Sahir Erozan / Maçakızı
◊ Gerçekten çok sıra dışı bir dönemden geçiyoruz. Dayanışma içinde birbirimizi koruyarak ve yardım ederek bu dönemi en az hasarla atlatmayı ümit ediyoruz.
◊ Maçakızı olarak bütün gayretimiz çalışanlarımızla birlikte çok emek vererek birlikte yarattığımız markamızı yaşatmak. Benim işimle evim her zaman bir oldu, ekibim de ailemdir. Bu yüzden benim içimde çok zorlu geçen bu dönemin, şu an bizi zayıflatıyor gibi görünse de sonunda daha güçlendireceğine eminim. Çünkü bizi düşündürüyor, yeni fikirler üretmeye, yeni şeyler yaratmaya itiyor.
◊ Bu günlerin hepimiz için bir milat olacağına inanıyorum. Tüm değerlerimizi, yaşam biçimimizi, tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçireceğimiz, yeni bir sayfa açacağımız bir süreçteyiz.
◊ Bencillik ve bireysellikten uzaklaşıp birlik olmayı, toplumsal fayda yaratmayı, doğaya karşı daha saygılı olmayı öğreneceğiz. Tüm bunlar bittiğinde yüzümüzde hissedeceğimiz ilk yaz güneşinin değerini daha iyi bilerek yaşayacağız.
◊ Dijital dünyanın bizi birbirimizden uzaklaştırdığı ve biraz da yalnızlaştırdığını düşünüyorum aslında ama şu dönemdeki birleştirici gücünü de hafife alamayız...
Pınar Taşdemir / Araka
◊ Henüz kimseyi işten çıkarmadım. Ama nisan ayı ortası itibarıyla çıkarmak zorunda kalacağım. Bir-iki aylık bir süreç olduğunu düşünmüyorum.
◊ Dünyanın daha önce yaşamadığı, farklı dinamikleri olan bir kriz yaşıyoruz.
Gerçekleşebilecek senaryolar için alternatif fikirler geliştirmeye çalışıyorum.
Paket servise başlarım, ki bu da ayrı bir yatırım. Ama sokağa çıkma yasağı başlayabilir.
Şu an aksiyon almak için erken. Krizin seyrini gözlemlemek gerek diye düşünüyorum.
◊ En iyi ihtimalle salgın haziranda biterse zaten ölü sezona başlamış oluyoruz.
İnsanların toparlanması, işlerin açılması
kasımı bulur diye düşünüyorum. Restoranımı 8-9 ay iş yapmadan yaşatmam çok zor.
◊ Bu sektörün yok olmaması için devlet desteği gerekiyor. Zaten normalde kazancımın yüzde 40’ı vergiye gidiyor.
Restoran sektörünü neler bekliyor - 2
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de koronavirüs salgınıyla birlikte kapılarını kapatan restoranlar zor bir süreçten geçiyor. Geçtiğimiz cumartesi günü başladığımız; restoran sektörünün önde gelen şeflerinin kriz hakkındaki düşüncelerini, süreci nasıl yönettiklerini, geleceğe ilişkin endişelerini ve beklentilerini anlattıkları dosyaya bugün de devam ediyoruz.
Maksut Aşkar – Erim Leblebicioğlu / Neolokal
◊ Yeme-içme sektörünün en çok zarar gören sektörlerden biri olduğunu düşünüyoruz. Önceliğimiz, bir aile olarak gördüğümüz ekibimiz. Şu anda Neolokal ailesi olarak tam kadro evde bekliyoruz.
◊ Açıkçası süreç çok hızlı gelişti. Birlikte birkaç planımız var ama şu anda erken olduğunu düşünüyoruz. Şimdilik hepimiz için evde kalmak en iyisi gözüküyor.
◊ En büyük beklentimiz bu salgının bir an önce bütün dünyada en az kayıpla sona ermesi. Ancak bu krizden sonra bütün dünyada yaşanacak olan ekonomik krizin etkilerinin bize nasıl yansıyacağı konusunda endişelerimiz var.
◊ Salgın bitse bile döneceğimiz dünyanın aynı dünya olmayacağına inanıyoruz. Ekonomik sorunlar bu yeni dünyanın negatif tarafı olacak. Pozitif yanı ise ümit ediyoruz ki, artık dünyanın sorunlarına daha bilinçli bir gözlükle bakacağız. Dünyada ve ülkemizde felaketlere yol açabilecek daha birçok problem var. Bunların başında da iklim değişikliği, küresel ısınma, tarımda kullanılan kimyasallar geliyor.
Osman Sezener / Od Urla / Pizzeria Venedik
◊ Aile şirketimiz 41 senedir sektörün içinde. Bugüne dek birçok kriz gördük, yaşadık. Ancak bu kadar etkili, sonunu bu kadar göremediğimiz bir sürece girmemiştik daha önce.
◊ Takım arkadaşlarımızdan hiçbiriyle yollarımızı ayırmadık. Tüm ekip aynı şekilde devam edeceğiz. Bu süreçte herkes kendi evlerinde sosyal izolasyonda.
◊ Gelecekle ilgili endişelerimiz var. Sektörün eski haline dönmesi ciddi bir zaman alacak. Hem yurtiçi hem de yurtdışından gelen misafirlerimizin bu gelişmelere nasıl tepki vereceklerini ise şu an için kestirmek güç.
◊ Türkiye’de bu sektörün ayakta kalabilmek adına çok ciddi destek alması gerekiyor.
Yoksa ne yazık ki birçok firma, bu durumdan sağ çıkamaz ve bir daha açılamayabilir. Yiyecek sektörü dolaylı yoldan başka sektörlerle de bağlantılı olduğu ve ciddi bir istihdam yarattığı için, hasar zincirleme olmamalı.
◊ Öngörüm haziran gibi tekrar işletmelerimizi açabileceğimiz yönünde, fakat bir süre işlerimiz eskisi gibi olmayacak, bir toparlanma süreci gerekecek.
Fatih Tutak / Turk
◊ Şefler olarak her şeyden önce bu kriz sürecini hem kendimiz hem de bizi takip eden insanlar için verimli bir şeye dönüştürmeye çalışıyoruz.
Şef arkadaşlarımızla dayanışma halindeyiz. Sosyal medya sayesinde bu süreçte hâlâ insanlara ulaşabiliyoruz ve onların iyi hissetmelerini sağlayıp gastronominin yarattığı mutluluğu paylaşmak için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz.
◊ Turk’e gelirsek, restoranı ne zaman açabileceğimizi bilmemek durumu zorlaştırıyor tabii.
Planlama ve menü yaratımı bizde çok vakit alan süreçler ama ekiple sürekli iletişim halindeyiz, birbirimizin moralini yükseltiyoruz. Kaç restoran 3 ay kapalı kalmaya finansal olarak dayanabilir?
◊ Umudumu yüksek tutmamı sağlayan şeyler de var.
Dünya tarihine baktığınızda böyle karanlık dönemlerin bitiminde insanların daha çok dışarı çıktığını, dışarıdaki hayatla daha iç içe olduğunu görüyoruz.
Bu günler geçecek ve geçtiğinde daha yaratıcı olmaya çalışan bir sektör ortaya çıkacak bence, insanlar bunu talep edecek.
Sahir Erozan / Maçakızı
◊ Gerçekten çok sıra dışı bir dönemden geçiyoruz. Dayanışma içinde birbirimizi koruyarak ve yardım ederek bu dönemi en az hasarla atlatmayı ümit ediyoruz.
◊ Maçakızı olarak bütün gayretimiz çalışanlarımızla birlikte çok emek vererek birlikte yarattığımız markamızı yaşatmak. Benim işimle evim her zaman bir oldu, ekibim de ailemdir. Bu yüzden benim içimde çok zorlu geçen bu dönemin, şu an bizi zayıflatıyor gibi görünse de sonunda daha güçlendireceğine eminim. Çünkü bizi düşündürüyor, yeni fikirler üretmeye, yeni şeyler yaratmaya itiyor.
◊ Bu günlerin hepimiz için bir milat olacağına inanıyorum. Tüm değerlerimizi, yaşam biçimimizi, tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçireceğimiz, yeni bir sayfa açacağımız bir süreçteyiz.
◊ Bencillik ve bireysellikten uzaklaşıp birlik olmayı, toplumsal fayda yaratmayı, doğaya karşı daha saygılı olmayı öğreneceğiz. Tüm bunlar bittiğinde yüzümüzde hissedeceğimiz ilk yaz güneşinin değerini daha iyi bilerek yaşayacağız.
◊ Dijital dünyanın bizi birbirimizden uzaklaştırdığı ve biraz da yalnızlaştırdığını düşünüyorum aslında ama şu dönemdeki birleştirici gücünü de hafife alamayız...
Pınar Taşdemir / Araka
◊ Henüz kimseyi işten çıkarmadım. Ama nisan ayı ortası itibarıyla çıkarmak zorunda kalacağım. Bir-iki aylık bir süreç olduğunu düşünmüyorum.
◊ Dünyanın daha önce yaşamadığı, farklı dinamikleri olan bir kriz yaşıyoruz.
Gerçekleşebilecek senaryolar için alternatif fikirler geliştirmeye çalışıyorum.
Paket servise başlarım, ki bu da ayrı bir yatırım. Ama sokağa çıkma yasağı başlayabilir.
Şu an aksiyon almak için erken. Krizin seyrini gözlemlemek gerek diye düşünüyorum.
◊ En iyi ihtimalle salgın haziranda biterse zaten ölü sezona başlamış oluyoruz.
İnsanların toparlanması, işlerin açılması
kasımı bulur diye düşünüyorum. Restoranımı 8-9 ay iş yapmadan yaşatmam çok zor.
◊ Bu sektörün yok olmaması için devlet desteği gerekiyor. Zaten normalde kazancımın yüzde 40’ı vergiye gidiyor.