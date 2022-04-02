Oruç tutmanın anlamı

Son 3 yıldır daha önce deneyimlemediğimiz bir süreçten geçiyoruz. Pandemi koşulları nedeniyle tüm iş yapma biçimlerimiz, sosyal yaşantımız, hatta gelecekten beklentilerimiz bile değişime uğradı.
Tam normalleşiyoruz derken yanı başımızda başlayan Rusya-Ukrayna savaşı bizi bambaşka gerçeklerle yüz yüze getirdi.
Bugün başlayan ramazan ayı da 2020 ve 2021 yılları gibi olmasa da çocukluğumuzdan bu yana alıştığımız ramazanlardan farklı olacak. Her ramazan yazımda tekrarlarım; görkemli iftar yemeklerindeki israf beni üzer, oruç tutmanın anlamına ve amacına ters düştüğünü, içinin boşaltıldığını düşünürüm.
Bu yıl çok daha hassas bir dönemden geçiyoruz. Tüm dünya gibi bizi de etkisi altına alan ekonomik kriz, savaş nedeniyle bazı temel ihtiyaç ürünlerine ulaşmadaki zorluk hepimizi daha tutumlu ve bilinçli olmaya yöneltiyor, yöneltmesi gerekiyor.
Daha fazla empati yapmamız, koşulları bizlerden daha kötü olanlara, ihtiyaç sahiplerine, zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışanlara destek olmamız şart.
Merkezi ve yerel yönetimler sorumluluklarını tabii ki yerine getirmeli ama böylesi zamanlarda toplumsal paylaşımın, bireysel katkının da anlamı büyük...
Portakal çiçeği karnavalı
2013’te yola koyulan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, 2 yıllık bir aradan sonra geçen hafta içinde yeniden sokaklarda kutlanmaya başladı.
Aslında her yıl nisanın ilk haftasında yapılan karnaval bu yıl ramazan dolayısıyla 1 hafta öne çekildi.
Mottosu dostluk, kardeşlik ve sevgi şemsiyesi altında buluşmak olan Nisanda Adana’da Portakal Çiçeği Karnavalı’nın açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Karnaval Komitesi Başkanı ve Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt’un katılımıyla yapıldı.
Türünün ilk örneği olan, katılımın büyük olduğu Adana karnavalını başarılı ve içten buluyorum. Ancak ‘dost acı söyler’ deyip birkaç eleştirimi de eklemek istiyorum. İlki, karnaval sırasında trafiğin çok tıkanması. Bu durum tam bir kaos ortamı yaratıyor.
Gelecek yıllarda belki daha iyi bir planlama yapılabilir, trafiğin şehrin ana arterlerinde akması sağlanabilir.
İkinci eleştirimse Seyhan Nehri üstündeki asma köprülerin yarattığı tehlikeye ilişkin. Aşırı kalabalık ve kontrolüz geçiş, sıkışıklığa ve sorunlara neden oluyor.
Yaya trafiği için tasarlanan köprülerden dört kişilik ailelerin motorları üstünde geçmesi, gençlerin köprünün dışından sarkarak içeriye atlamaya çalışması, giriş ve çıkışların bir bölümü turnikelerle kapanması rağmen bebek arabalarıyla geçişe müsaade edilmesi faciaya davetiye çıkarıyor. Umarım en kısa sürede gerekli onarımlar ve düzenlemeler yapılır, önümüzdeki yıl kente çok yakışan bu köprülerden güvenle geçilir.
Beşinci kuşak genç bir çiftçi
Adana’nın fahri elçisi gibi çalışan, aynı zamanda Karnaval Komitesi üyesi Tayyar Zaimoğlu her gidişinde beni yeni isimlerle tanıştırır. Bu kez de Çukurova’da çiftçilik yapan Boydak Ailesi’nin beşinci kuşağı Ziraat Mühendisi Hasan Can Boydak ile bir araya geldik.
Aile konvansiyonel tarım yaparken, bir yandan da sürdürülebilir tarım anlayışıyla organik ve iyi tarım sertifikalı atalık tohumlarla karakılçık buğdayı ve Derviş pirinci ekiyor. Türkiye’de ilk kez beyaz kinoa yetiştirmeye de başlamışlar. Kinoa yerine bulgur diyenlerdenim her zaman ama yerli üretimse neden olmasın? Ürünlerini İpekova Gıda markasıyla tüketiciyle buluşturuyorlar.
ETROG
Adana’ya büyük bir katkısı olduğunu düşündüğüm bir başka proje de narenciye üretimi yapan Suat ve Şule Kalfa çiftinin hayata geçirdiği ETROG markası. Narenciye çeşitleriyle yaptıkları reçellerin ardından butik lokum üretimine de başlamışlardı. Şimdi ise portakallı çikolata denemeleri yapıyorlar. Tadı hâlâ damağımda.
Portakallı lezzetler yarışması
Karnaval kapsamında Adana Ticaret Odası, Park Zirve Zaimoğlu, Onbaşılar Kebap ile Sheraton Otel sponsorluğunda düzenlenen “Portakallı Lezzetler Yarışması”na her zamanki gibi talep büyüktü.
“Soğuk yemekler”, “sıcak yemekler”, “pasta-tatlı” ve “analı kızlı” olmak üzere dört kategoriden oluşan yarışmaya şefler, gastronomi bölümü öğrencileri ve ev kadınlarından oluşan 60’a yakın kişi katılmıştı. Soğuk yemekler kategorisinde İlayda Özben Ünler, sıcak yemeklerde Muhammet Yatağanlı, pasta-tatlıda Bedirhan Ercan, analı kızlıda ise Sefalet Sömek ve Melek Sömek Üçgül birinci oldu.
Sıcak yemekler kategorisinde jüri üyesiydim. En yüksek puanı verdiğim portakal dolmasının birinci olması da beni ayrıca mutlu etti. Türk mutfağı dendiğinde ilk akla gelen yemeklerden olan dolma nedense portakalla yapılmaz, oysa çok lezzetli olmuştu.
Muhammet Yatağanlı baharat kullanımını abartmadan tüm malzemeleri dozunda kullanmıştı.
Uğramadan olmaz
Adana’ya her gidişimde mutlaka ziyaret ettiğim iki yer var. Biri Ciğerci Mehmet Usta, diğeri de Onbaşılar Kebap. Onbaşılar’ın efsane kebap ustası, 80’li yaşların sonuna gelmesine karşın çalışmayı sürdüren İsmail Cambaz’la konuşmak bile başlı başına muhteşem bir duygu. Sheraton Otel’in içindeki Onur Kebap’a da ilk kez gittim. Listeme bir yer daha eklenmiş oldu.
Oruç tutmanın anlamı
Son 3 yıldır daha önce deneyimlemediğimiz bir süreçten geçiyoruz. Pandemi koşulları nedeniyle tüm iş yapma biçimlerimiz, sosyal yaşantımız, hatta gelecekten beklentilerimiz bile değişime uğradı.
Tam normalleşiyoruz derken yanı başımızda başlayan Rusya-Ukrayna savaşı bizi bambaşka gerçeklerle yüz yüze getirdi.
Bugün başlayan ramazan ayı da 2020 ve 2021 yılları gibi olmasa da çocukluğumuzdan bu yana alıştığımız ramazanlardan farklı olacak. Her ramazan yazımda tekrarlarım; görkemli iftar yemeklerindeki israf beni üzer, oruç tutmanın anlamına ve amacına ters düştüğünü, içinin boşaltıldığını düşünürüm.
Bu yıl çok daha hassas bir dönemden geçiyoruz. Tüm dünya gibi bizi de etkisi altına alan ekonomik kriz, savaş nedeniyle bazı temel ihtiyaç ürünlerine ulaşmadaki zorluk hepimizi daha tutumlu ve bilinçli olmaya yöneltiyor, yöneltmesi gerekiyor.
Daha fazla empati yapmamız, koşulları bizlerden daha kötü olanlara, ihtiyaç sahiplerine, zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışanlara destek olmamız şart.
Merkezi ve yerel yönetimler sorumluluklarını tabii ki yerine getirmeli ama böylesi zamanlarda toplumsal paylaşımın, bireysel katkının da anlamı büyük...
Portakal çiçeği karnavalı
2013’te yola koyulan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, 2 yıllık bir aradan sonra geçen hafta içinde yeniden sokaklarda kutlanmaya başladı.
Aslında her yıl nisanın ilk haftasında yapılan karnaval bu yıl ramazan dolayısıyla 1 hafta öne çekildi.
Mottosu dostluk, kardeşlik ve sevgi şemsiyesi altında buluşmak olan Nisanda Adana’da Portakal Çiçeği Karnavalı’nın açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Karnaval Komitesi Başkanı ve Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt’un katılımıyla yapıldı.
Türünün ilk örneği olan, katılımın büyük olduğu Adana karnavalını başarılı ve içten buluyorum. Ancak ‘dost acı söyler’ deyip birkaç eleştirimi de eklemek istiyorum. İlki, karnaval sırasında trafiğin çok tıkanması. Bu durum tam bir kaos ortamı yaratıyor.
Gelecek yıllarda belki daha iyi bir planlama yapılabilir, trafiğin şehrin ana arterlerinde akması sağlanabilir.
İkinci eleştirimse Seyhan Nehri üstündeki asma köprülerin yarattığı tehlikeye ilişkin. Aşırı kalabalık ve kontrolüz geçiş, sıkışıklığa ve sorunlara neden oluyor.
Yaya trafiği için tasarlanan köprülerden dört kişilik ailelerin motorları üstünde geçmesi, gençlerin köprünün dışından sarkarak içeriye atlamaya çalışması, giriş ve çıkışların bir bölümü turnikelerle kapanması rağmen bebek arabalarıyla geçişe müsaade edilmesi faciaya davetiye çıkarıyor. Umarım en kısa sürede gerekli onarımlar ve düzenlemeler yapılır, önümüzdeki yıl kente çok yakışan bu köprülerden güvenle geçilir.
Beşinci kuşak genç bir çiftçi
Adana’nın fahri elçisi gibi çalışan, aynı zamanda Karnaval Komitesi üyesi Tayyar Zaimoğlu her gidişinde beni yeni isimlerle tanıştırır. Bu kez de Çukurova’da çiftçilik yapan Boydak Ailesi’nin beşinci kuşağı Ziraat Mühendisi Hasan Can Boydak ile bir araya geldik.
Aile konvansiyonel tarım yaparken, bir yandan da sürdürülebilir tarım anlayışıyla organik ve iyi tarım sertifikalı atalık tohumlarla karakılçık buğdayı ve Derviş pirinci ekiyor. Türkiye’de ilk kez beyaz kinoa yetiştirmeye de başlamışlar. Kinoa yerine bulgur diyenlerdenim her zaman ama yerli üretimse neden olmasın? Ürünlerini İpekova Gıda markasıyla tüketiciyle buluşturuyorlar.
ETROG
Adana’ya büyük bir katkısı olduğunu düşündüğüm bir başka proje de narenciye üretimi yapan Suat ve Şule Kalfa çiftinin hayata geçirdiği ETROG markası. Narenciye çeşitleriyle yaptıkları reçellerin ardından butik lokum üretimine de başlamışlardı. Şimdi ise portakallı çikolata denemeleri yapıyorlar. Tadı hâlâ damağımda.
Portakallı lezzetler yarışması
Karnaval kapsamında Adana Ticaret Odası, Park Zirve Zaimoğlu, Onbaşılar Kebap ile Sheraton Otel sponsorluğunda düzenlenen “Portakallı Lezzetler Yarışması”na her zamanki gibi talep büyüktü.
“Soğuk yemekler”, “sıcak yemekler”, “pasta-tatlı” ve “analı kızlı” olmak üzere dört kategoriden oluşan yarışmaya şefler, gastronomi bölümü öğrencileri ve ev kadınlarından oluşan 60’a yakın kişi katılmıştı. Soğuk yemekler kategorisinde İlayda Özben Ünler, sıcak yemeklerde Muhammet Yatağanlı, pasta-tatlıda Bedirhan Ercan, analı kızlıda ise Sefalet Sömek ve Melek Sömek Üçgül birinci oldu.
Sıcak yemekler kategorisinde jüri üyesiydim. En yüksek puanı verdiğim portakal dolmasının birinci olması da beni ayrıca mutlu etti. Türk mutfağı dendiğinde ilk akla gelen yemeklerden olan dolma nedense portakalla yapılmaz, oysa çok lezzetli olmuştu.
Muhammet Yatağanlı baharat kullanımını abartmadan tüm malzemeleri dozunda kullanmıştı.
Uğramadan olmaz
Adana’ya her gidişimde mutlaka ziyaret ettiğim iki yer var. Biri Ciğerci Mehmet Usta, diğeri de Onbaşılar Kebap. Onbaşılar’ın efsane kebap ustası, 80’li yaşların sonuna gelmesine karşın çalışmayı sürdüren İsmail Cambaz’la konuşmak bile başlı başına muhteşem bir duygu. Sheraton Otel’in içindeki Onur Kebap’a da ilk kez gittim. Listeme bir yer daha eklenmiş oldu.