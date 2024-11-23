BİR ÖDÜL GECESİ...

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Bazen ben bile inanamıyorum ama son yedi yıldır, pandemi sürecindeki zorunlu evlere kapanma dışında hiç ara vermeden çalışıyoruz. Bir rehber raflara çıktıktan hemen sonra gelecek yıl için hazırlıklar başlıyor. Yeni açılan ve kapanan restoranların araştırılması, gizli müfettiş listeleri, rehbere dahil olacak bölümlerin belirlenmesinin ardından yolculuk başlıyor.

İstanbul zaten başlı başına bir serüven. Avrupa’daki çoğu devletten büyük bir nüfusa ve ihtiyaçlar doğrultusunda azımsanamayacak sayıda restoran ve lezzet noktasına sahip. Bodrum, İzmir, Antalya, Ankara, Bursa, Adana, Gaziantep kentleri ve bu yıl rehbere giren Bağ Yolu Rotası seyahatlerinin ardında da yoğun bir araştırma ve emek var.





Ve tüm bunların ardından sıra en önemli aşamaya geliyor. Değerlendirme sistemi açılıyor. Sistem kapanıp sonuçlar ortaya çıktıktan, inciler belirlendikten sonra kitabın hazırlıkları devreye giriyor, metinler yazılıyor, tasarım belirleniyor.

Baskıya verildikten sonra ise o dört haftalık sürede sonuçların açıklanacağı, ödül gecesi için hazırlıklar başlıyor.

Ama sanıldığı gibi bu süreçlerin hiçbiri yıllar içinde deneyim kazandıkça kolaylaşmıyor.

Ancak bir ilk olmanın sorumluluğu, bir sonraki daha iyi olmalı hedefiyle heyecanımız hiç bitmiyor ve yola devam diyoruz...



ONLAR OLMASA OLMAZDI...



Hürriyet Gazetesiyle birlikte inisiyatif alarak bu yolculuğu mümkün kılan, maddi manevi desteğiyle hep yanımızda olan Karaca Grup CEO’su Fatih Karaca’yla Türkiye’nin değerlendirme ve derecelendirme sistemiyle hazırlanan ilk restoran rehberini yapmaya karar verişimizin üzerinden 8 yıl geçti.

İlk yıldan bu yana vakit ayırıp değerlendirmelerini yapan gizli müfettişlerimiz de bu projenin görünmez kahramanları oldu. Onlara ve önerileriyle yapıcı eleştirileriyle hep yanımızda olan Ahmet Örs, Teoman Hünal, Mehmet Yalçın, Reha Tanör, Nuri Çolakoğlu, Hande Arslanalp ve Nedim Atilla başta olmak üzere tüm Danışma Kurulu üyelerimize minnettarız.

Daha öncekiler gibi altıncı İncili Gastronomi Rehberi de kolektif bir çabanın ürünü.

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Demirören Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı Orçun Çevikoğulları, Hürriyet Reklam Grup Başkan Yardımcısı Kaan Koşbay, Entegre Projeler Reklam Direktörü Sinem Arat, Demirören Medya Pazarlama ve İletişim ekibi, Kelebek Yayın Yönetmeni Selim Akçin, Kelebek ekibi, Bernaylafem İletişim Danışmanlığı Ajansı Başkanı Berna Sağlam ve ekipleri, ilk günden bu yana yol arkadaşım Gamze İneceli, bu yıl aramıza katılan İpek İzci, son dört yıldır gecenin sunuculuğunu üstlenen Elfin Yüksektepe ekip ruhunun ne demek olduğunu ispatlayan olmazsa olmazları.

Rehberin kapsamı her yıl genişlerken Jumbo da ana sponsor olarak aramıza katıldı. Bu yıl DS Automobiles yedi kenti kapsayan seyahatlerimizi konforuyla kolaylaştırdı. Hilton Otelleri konaklama sponsorluğunu üstlendi. Unilever Food Solutions da ‘Geleceğin Menüleri’ ödülleriyle katkıda bulundu.

18 Kasım Pazartesi akşamı yapılan ödül törenine ev sahipliği yapan, kentin kimlikli otellerinden Conrad İstanbul Bosphorus, içecek sektörünün öncü markalarından Kavaklıdere Şarapları A.Ş., Pernod Ricard Türkiye ve Beylerbeyi İçecek Pazarlama A.Ş. etkinliğimizin gastronomik çıtasını bir üst seviyeye taşıyan destekçilerimizdi...

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REHBERE DAİR



Sekiz kenti kapsayan 2024-2025 altıncı ‘İncili Gastronomi Rehberi’nde 5 İncili 21; 4 İncili 79, 3 İncili 204, 2 İncili 251; 1 İncili 122 olmak üzere 677 restoran ve 537 Lezzet Noktası yer alıyor.

Her zaman söylediğimiz gibi inci alan restoranların tümü gastronomi kültürümüz için önemli ve değerli. Bir iki ve üç incilileri ödül törenine davet edilememesinin nedeni sayılarının çokluğu. Ama 577 restoran ve 537 ‘Lezzet Noktası’nın plaketleri de en kısa sürede yollanıyor.





SIRADA NE VAR?



2023 Ocak ayında İncili Gastronomi Rehberi’nin ilk İngilizce versiyonunu gerçekleştirmiş ve lansmanını Londra’da d.ream grubuna ait Rüya London’da yapmıştık.

Şimdi sırada ikinci İngilizce rehberimiz ‘The Pearl Gastronomy Guide Türkiye’nin çalışmaları var.

Bu kez rehbere yeni bir bölüm olarak Londra’daki Türk Restoranları ve Türklerin sahip olduğu işletmeleri de dahil ediyoruz.

Ocak ayında ziyaretlerimiz başlıyor. Londra’da gerçekleştireceğimiz yeme- içme dünyasının önde gelen isimlerinin davetli olacağı, İngilizce versiyonun sunuşunun yapılacağı geceyi nisan ayı içinde düzenlemeyi planlıyoruz...