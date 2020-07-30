Bayramda nerelere gidelim?

Yaza denk gelen bayramlar ister istemez tatillerle harmanlanıyor. Kurban Bayramı süresince birçoğumuz yazlık yerlerde olabiliriz.
Memleketlerimize aile ziyaretlerine gidebiliriz. Sizlere Karaca ve Hürriyet Gazetesi işbirliğiyle hazırlanan ve bu yıl üçüncüsü yayımlanan İncili Gastronomi Rehberi 2020’de yer alan, geleneksel Türk mutfağından örnekler sunan, her birine severek gittiğim, yemeklerini beğendiğim, yaz sıcağını hissettirmeyen ve aynı zamanda sosyal mesafe, hijyen kurallarına uyan yerlerden bir seçki yaptım. “Nereye gitsek?” dediğinizde aklınızda bulunsun. İyi, mutlu, huzurlu bir bayram dileğiyle...
İSTANBUL
* BEYTİ: 75 yıl önce Beyti Güler ve babası tarafından Küçükçekmece’de açılan, 1983 yılında ise Florya’ya şimdiki yerine taşınan Beyti, et ve İstanbul mutfağı söz konusu olduğunda göz ardı edilmemesi gereken yerlerin başında. (4 İncili), Tel: 0212 663 29 90
* DEVELİ SAMATYA: 1912’de Gaziantep’te açılan, 1966’da üçüncü kuşak Arif Develi’nin İstanbul’a gelerek Samatya’ya taşıdığı Develi Kebap, 108 yıldır kaliteden ödün vermeden yoluna devam ediyor. (3 İncili) Tel: 0212 529 08 82
* KARAKÖY LOKANTASI: 16 yıl önce modern esnaf lokantası olarak kapılarını açan Karaköy Lokantası bugün müdavimlerinin vazgeçmediği tam bir İstanbul klasiği hem yemekleri hem de ortamıyla. Bu yaz teraslarını da açtılar.
(4 İncili) Tel: 0212 292 44 55
* RAMAZAN BİNGÖL ET LOKANTASI: Ramazan Bingöl’ün Esenler’de açtığı et lokantasının en ünlü çeşitlerinden biri, coğrafi işaretli Birecik patlıcanıyla yaptığı ‘patlıcan kebap’. Yöresel yemekleriyle de iddialılar. (3 İncili)
Tel: 0212 438 30 83
* SERAF: Birkaç yıl önce Mahmutbey’de açılan Seraf, dekorasyonuyla, servis ve sunum kalitesiyle İstanbul’un en iyi geleneksel Türk mutfağı restoranları arasına girdi. Kullandıkları temel malzemelerin büyük bir bölümünü ya kendileri üretiyorlar ya da yerinden temin ediyorlar.
(4 İncili) Tel: 0212 445 55 05
* YANYALI FEHMİ: İstanbul’da Kadıköy Balık Pazarı’nın girişinde yer alan Yanyalı Fehmi, üçüncü kuşağın işbaşında olduğu, yüzyıllık geleneği sürdüren ender lokantalardan. Artık bir klasik olan patlıcanlı Yanya köfte denenmeli. (2 İncili) Tel: 0216 336 33 33
BODRUM
* BAĞARASI: Ümmühan ve İsmail Girgin’in Bitez’in ara sokaklarından birinde bahçe içinde açtığı Bağarası, 15 yıla yakın bir süredir Bodrum’un yerel ürünlerinin kullanıldığı geleneksel yemekleri en iyi yapan yerler arasında.
(3 İncili) Tel: 0252 363 76 93
* KISMET LOKANTASI: 1999 yılından bu yana kalitesini bozmadan hizmet veren Kısmet, Bodrum mutfağını yakından tanımak, geleneksel yemeklerini tatmak için en uygun lokanta.
(2 İncili) Tel: 0252 319 00 96
* ESKİ YER: Yalıkavak’ta denizin hemen kıyısında yer alan Eski Yer balık restoranı olarak biliniyor, ancak etli yaprak sarması, ılık şevket-i bostanı ve fener kavurması da damakta unutulmaz tatlar bırakır. Fiyat-kalite dengesi de yerindedir.
(2 İncili) Tel: 0252 313 60 53
İZMİR
* BEĞENDİK ABİ: Bir Urla klasiği olan Beğendik Abi’nin terası bayramda bir öğlen yemeği için ideal. Sadece yerel ve mevsiminde malzemelerle geleneksel Ege mutfağının ot ağırlıklı yemekleri yapılıyor. (1 İncili) Tel: 0232 342 77 09
* ASMA YAPRAĞI: 10 yıl kadar önce Alaçatı’da eksikliğini duyduğu “bölgeye özgü anne yemeklerini” yapmak üzere yola koyulan Ayşe Mıhçı’nın açtığı Asma Yaprağı, yaz başında Ovacık’ta zeytin ağaçlarının ortasındaki yeni yerine taşındı. (3 İncili) Tel: 0232 716 01 78
* İSABEY BAĞ EVİ: Menderes’te Sevilen bağlarının ortasında yer alan İsabey Bağ Evi Restoran da Ege mutfağı ağırlıklı taze ve mevsiminde ürünlerle oluşan yemekler sunuluyor. Yılın birkaç ayı dışında her zaman terasta oturmak mümkün. (4 İncili) Tel: 0232 782 49 59
* KAPLAN DAĞ RESTORAN: Tire’nin Kaplan köyünün en yüksek noktasında 28 yıl önce Lütfü Çakır’ın açtığı, Türkiye’de yemek için seyahat rotasının değiştirildiği, yoldan saptıran ender restoranlardan. Sadece yerel yemekler yapıyorlar. (3 İncili) Tel: 0232 511 22 55
ANTALYA
* 7 MEHMET: Yaklaşık 80 yıl önce dört sandalye ve bir masa ile açılan 7 Mehmet, bugün Antalya dendiğinde ilk akla gelen restoranlardan. Yörenin malzemeleriyle yapılan yemekleri, manzarası ve servisiyle özel ve özenlidir. (4 İncili) Tel: 0242 238 52 00
* SERASER: Kaleiçi’nde 300 yıllık bir konakta 10 yıl kadar önce açılan Seraser, dekorasyonu ve konumuyla Antalya ruhunu en iyi anlatan yerlerden. Geleneksel bölge yemekleri de, dünya mutfağından örnekler de bulunuyor menülerinde.
(4 İncili) Tel: 0242 247 60 15
* TOPÇU KEBAP: 1885 yılında açılan ve Antalya’nın en eski restoranlarından olan Topçu Kebap, bölgenin klasiği olan şiş köfte ve piyazı deneyimleyebileceğiniz yerlerin başında geliyor.
(2 İncili) Tel: 0242 241 16 16
BURSA
* İSKENDER YAVUZ İSKENDEROĞLU 1867: Döner kebabın mucidi Mehmet Oğlu İskender Efendi’nin torunlarından dördüncü kuşak Yavuz İskenderoğlu tarafından Botanik Park’ın içinde açılan restoran, lezzetli kebaplarının yanı sıra bir müze işlevi de görüyor. (3 İncili) Tel: 0224 451 42 33
* KAYHAN KÖFTECİSİ CEYHUN-ORÇUN YAMAN KARDEŞLER:
Kebaptan daha ekonomik olan ve Kayhan Çarşısı’nda doğan köfte, bugün Bursa’nın kebap gibi imza yemekleri arasında.
Orçun ve Yaman Kardeşler de Kayhan köfteyi iyi yapan yerler arasında. (3 İncili) 0224 451 42 33
* KEBAPÇI TAMER:
Kentin kebap söz konusu olduğunda en iyi adresleri arasında olan Kebapçı Tamer’in bahçesi de sıcak yaz günleri için çok uygun.
(3 İncili) Tel: 0224 451 42 33
NOT: Bursa’da dini bayramların ilk iki günü geleneksel restoranların büyük bölümü kapalı oluyor.
Bayramda nerelere gidelim?
Yaza denk gelen bayramlar ister istemez tatillerle harmanlanıyor. Kurban Bayramı süresince birçoğumuz yazlık yerlerde olabiliriz.
Memleketlerimize aile ziyaretlerine gidebiliriz. Sizlere Karaca ve Hürriyet Gazetesi işbirliğiyle hazırlanan ve bu yıl üçüncüsü yayımlanan İncili Gastronomi Rehberi 2020’de yer alan, geleneksel Türk mutfağından örnekler sunan, her birine severek gittiğim, yemeklerini beğendiğim, yaz sıcağını hissettirmeyen ve aynı zamanda sosyal mesafe, hijyen kurallarına uyan yerlerden bir seçki yaptım. “Nereye gitsek?” dediğinizde aklınızda bulunsun. İyi, mutlu, huzurlu bir bayram dileğiyle...
İSTANBUL
* BEYTİ: 75 yıl önce Beyti Güler ve babası tarafından Küçükçekmece’de açılan, 1983 yılında ise Florya’ya şimdiki yerine taşınan Beyti, et ve İstanbul mutfağı söz konusu olduğunda göz ardı edilmemesi gereken yerlerin başında. (4 İncili), Tel: 0212 663 29 90
* DEVELİ SAMATYA: 1912’de Gaziantep’te açılan, 1966’da üçüncü kuşak Arif Develi’nin İstanbul’a gelerek Samatya’ya taşıdığı Develi Kebap, 108 yıldır kaliteden ödün vermeden yoluna devam ediyor. (3 İncili) Tel: 0212 529 08 82
* KARAKÖY LOKANTASI: 16 yıl önce modern esnaf lokantası olarak kapılarını açan Karaköy Lokantası bugün müdavimlerinin vazgeçmediği tam bir İstanbul klasiği hem yemekleri hem de ortamıyla. Bu yaz teraslarını da açtılar.
(4 İncili) Tel: 0212 292 44 55
* RAMAZAN BİNGÖL ET LOKANTASI: Ramazan Bingöl’ün Esenler’de açtığı et lokantasının en ünlü çeşitlerinden biri, coğrafi işaretli Birecik patlıcanıyla yaptığı ‘patlıcan kebap’. Yöresel yemekleriyle de iddialılar. (3 İncili)
Tel: 0212 438 30 83
* SERAF: Birkaç yıl önce Mahmutbey’de açılan Seraf, dekorasyonuyla, servis ve sunum kalitesiyle İstanbul’un en iyi geleneksel Türk mutfağı restoranları arasına girdi. Kullandıkları temel malzemelerin büyük bir bölümünü ya kendileri üretiyorlar ya da yerinden temin ediyorlar.
(4 İncili) Tel: 0212 445 55 05
* YANYALI FEHMİ: İstanbul’da Kadıköy Balık Pazarı’nın girişinde yer alan Yanyalı Fehmi, üçüncü kuşağın işbaşında olduğu, yüzyıllık geleneği sürdüren ender lokantalardan. Artık bir klasik olan patlıcanlı Yanya köfte denenmeli. (2 İncili) Tel: 0216 336 33 33
BODRUM
* BAĞARASI: Ümmühan ve İsmail Girgin’in Bitez’in ara sokaklarından birinde bahçe içinde açtığı Bağarası, 15 yıla yakın bir süredir Bodrum’un yerel ürünlerinin kullanıldığı geleneksel yemekleri en iyi yapan yerler arasında.
(3 İncili) Tel: 0252 363 76 93
* KISMET LOKANTASI: 1999 yılından bu yana kalitesini bozmadan hizmet veren Kısmet, Bodrum mutfağını yakından tanımak, geleneksel yemeklerini tatmak için en uygun lokanta.
(2 İncili) Tel: 0252 319 00 96
* ESKİ YER: Yalıkavak’ta denizin hemen kıyısında yer alan Eski Yer balık restoranı olarak biliniyor, ancak etli yaprak sarması, ılık şevket-i bostanı ve fener kavurması da damakta unutulmaz tatlar bırakır. Fiyat-kalite dengesi de yerindedir.
(2 İncili) Tel: 0252 313 60 53
İZMİR
* BEĞENDİK ABİ: Bir Urla klasiği olan Beğendik Abi’nin terası bayramda bir öğlen yemeği için ideal. Sadece yerel ve mevsiminde malzemelerle geleneksel Ege mutfağının ot ağırlıklı yemekleri yapılıyor. (1 İncili) Tel: 0232 342 77 09
* ASMA YAPRAĞI: 10 yıl kadar önce Alaçatı’da eksikliğini duyduğu “bölgeye özgü anne yemeklerini” yapmak üzere yola koyulan Ayşe Mıhçı’nın açtığı Asma Yaprağı, yaz başında Ovacık’ta zeytin ağaçlarının ortasındaki yeni yerine taşındı. (3 İncili) Tel: 0232 716 01 78
* İSABEY BAĞ EVİ: Menderes’te Sevilen bağlarının ortasında yer alan İsabey Bağ Evi Restoran da Ege mutfağı ağırlıklı taze ve mevsiminde ürünlerle oluşan yemekler sunuluyor. Yılın birkaç ayı dışında her zaman terasta oturmak mümkün. (4 İncili) Tel: 0232 782 49 59
* KAPLAN DAĞ RESTORAN: Tire’nin Kaplan köyünün en yüksek noktasında 28 yıl önce Lütfü Çakır’ın açtığı, Türkiye’de yemek için seyahat rotasının değiştirildiği, yoldan saptıran ender restoranlardan. Sadece yerel yemekler yapıyorlar. (3 İncili) Tel: 0232 511 22 55
ANTALYA
* 7 MEHMET: Yaklaşık 80 yıl önce dört sandalye ve bir masa ile açılan 7 Mehmet, bugün Antalya dendiğinde ilk akla gelen restoranlardan. Yörenin malzemeleriyle yapılan yemekleri, manzarası ve servisiyle özel ve özenlidir. (4 İncili) Tel: 0242 238 52 00
* SERASER: Kaleiçi’nde 300 yıllık bir konakta 10 yıl kadar önce açılan Seraser, dekorasyonu ve konumuyla Antalya ruhunu en iyi anlatan yerlerden. Geleneksel bölge yemekleri de, dünya mutfağından örnekler de bulunuyor menülerinde.
(4 İncili) Tel: 0242 247 60 15
* TOPÇU KEBAP: 1885 yılında açılan ve Antalya’nın en eski restoranlarından olan Topçu Kebap, bölgenin klasiği olan şiş köfte ve piyazı deneyimleyebileceğiniz yerlerin başında geliyor.
(2 İncili) Tel: 0242 241 16 16
BURSA
* İSKENDER YAVUZ İSKENDEROĞLU 1867: Döner kebabın mucidi Mehmet Oğlu İskender Efendi’nin torunlarından dördüncü kuşak Yavuz İskenderoğlu tarafından Botanik Park’ın içinde açılan restoran, lezzetli kebaplarının yanı sıra bir müze işlevi de görüyor. (3 İncili) Tel: 0224 451 42 33
* KAYHAN KÖFTECİSİ CEYHUN-ORÇUN YAMAN KARDEŞLER:
Kebaptan daha ekonomik olan ve Kayhan Çarşısı’nda doğan köfte, bugün Bursa’nın kebap gibi imza yemekleri arasında.
Orçun ve Yaman Kardeşler de Kayhan köfteyi iyi yapan yerler arasında. (3 İncili) 0224 451 42 33
* KEBAPÇI TAMER:
Kentin kebap söz konusu olduğunda en iyi adresleri arasında olan Kebapçı Tamer’in bahçesi de sıcak yaz günleri için çok uygun.
(3 İncili) Tel: 0224 451 42 33
NOT: Bursa’da dini bayramların ilk iki günü geleneksel restoranların büyük bölümü kapalı oluyor.