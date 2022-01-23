Zeytin ağacının dallarında hayata yeniden tutundu

HER şeyi koklayan, iyi yemek isteyen ve kolay beğenmeyen biri olarak mutfağa ilgisi çok küçük yaşlarda başlar.

Kalbindeki meslekle profesyonel olarak tanışması ise biraz geç olur. Güvenli alanından çıkan Birnur Çölok, aşçılık okur. Önce İstanbul, ardından da Amerika’da önemli şeflerin yanında deneyim kazanan Birnur Çölok, daha sonra rotasını Bodrum’a çevirir. Burada Bernie’s Kitchen’ı açar. Pandemi sürecinde ise ‘eve servis yapmıyor musunuz’ sorusuyla mekanını kapatan Birnur Çölok, Bernie’s Private Chef Services markasıyla yeni bir oluşumu hayata geçirir. Şef kiralama sistemiyle bugün ev ve teknelere mutfağını taşıyan Birnur Çölok’un hedefinde ise hem özel şeflik konseptini Türkiye’ye yaymak hem de bir restoran projesi var.

BİRNUR Çölok... Korku ve tereddütlerini bir kenara bırakarak hayalindeki mesleğin peşinden giderek şef olan bir isim. Mekanlardan bağımsız geliştirdiği sistemle de farkındalıkları hayata geçiren bir girişimci. Bernie’s Private Chef Services’in kurucusu Birnur Çölok ile hem kariyer yolculuğunu hem de gelecekle ilgili planlarını konuştuk. 1989 İstanbul doğumlu Birnur Çölok, mutfağa ilgisinin çok küçük yaşlarda başladığını söyleyerek, şöyle devam etti:

SORULARINA YANIT ARADI

“Her şeyi koklayan, iyi yemek yemeği isteyen, kolay beğenmeyen bir çocuktum. ‘Önüme konan yemek nasıl yapılmış, içinde ne var’ sorularına yanıt arardım. Meraklıydım. Anne ve babam da yoğun çalıştığı için bunu fırsat bilip kendimi mutfağa atardım. En sevdiğim şeylerden biri kalabalık sofralardı. Konu komşuyu çağırıp, yaptığım yemekleri tatsınlar, denesinler isterdim. Buna bayılırdım.”

KORKULAR BİR KENARA KONDU