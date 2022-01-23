Zeytin ağacının dallarında hayata yeniden tutundu

Kalbindeki meslekle profesyonel olarak tanışması ise biraz geç olur. Güvenli alanından çıkan Birnur Çölok, aşçılık okur. Önce İstanbul, ardından da Amerika’da önemli şeflerin yanında deneyim kazanan Birnur Çölok, daha sonra rotasını Bodrum’a çevirir. Burada Bernie’s Kitchen’ı açar. Pandemi sürecinde ise ‘eve servis yapmıyor musunuz’ sorusuyla mekanını kapatan Birnur Çölok, Bernie’s Private Chef Services markasıyla yeni bir oluşumu hayata geçirir. Şef kiralama sistemiyle bugün ev ve teknelere mutfağını taşıyan Birnur Çölok’un hedefinde ise hem özel şeflik konseptini Türkiye’ye yaymak hem de bir restoran projesi var.
BİRNUR Çölok... Korku ve tereddütlerini bir kenara bırakarak hayalindeki mesleğin peşinden giderek şef olan bir isim. Mekanlardan bağımsız geliştirdiği sistemle de farkındalıkları hayata geçiren bir girişimci. Bernie’s Private Chef Services’in kurucusu Birnur Çölok ile hem kariyer yolculuğunu hem de gelecekle ilgili planlarını konuştuk. 1989 İstanbul doğumlu Birnur Çölok, mutfağa ilgisinin çok küçük yaşlarda başladığını söyleyerek, şöyle devam etti:
SORULARINA YANIT ARADI
“Her şeyi koklayan, iyi yemek yemeği isteyen, kolay beğenmeyen bir çocuktum. ‘Önüme konan yemek nasıl yapılmış, içinde ne var’ sorularına yanıt arardım. Meraklıydım. Anne ve babam da yoğun çalıştığı için bunu fırsat bilip kendimi mutfağa atardım. En sevdiğim şeylerden biri kalabalık sofralardı. Konu komşuyu çağırıp, yaptığım yemekleri tatsınlar, denesinler isterdim. Buna bayılırdım.”
KORKULAR BİR KENARA KONDU
MAJİ Atelier... Aslında iki kız kardeşin hayallerinin porselen ve ketene yansıması. İsminden aldığı anlamla da sofralarda büyülü efektler yaratmayı kendine amaç edinen bir marka. Maji Atelier’in kurucuları Rana Durak ve Eda Durak Yüksel ile hem markanın doğuş öyküsünü hem de geleceğe dair planlarını konuştuk. Manisa Akhisarlı demirci bir baba ile ev kadını bir annenin çocukları olan Rana ve Eda, sanatla dolu bir ortamda büyür. Rana Durak, o süreci şöyle anlattı.
EL BECERESİ ÇOCUKLUKTAN
“Çamurla tanışıklığımız çocukluk yıllarından geliyor. Aileden gelen bir el becerimiz de vardı. Annemin dergilerini kesip, resimlerden desenler çıkarıyorduk. Babamla da ahşap oymacılığı yapıyorduk. Böyle bir ortamda büyüdük. Ben böyle bir ortamda büyümeme rağmen çok farklı bir alanda kariyerime yön verdim. İktisat okudum ve 1990’da çalışma hayatına atıldım. Bu çalışma hayatımın da büyük kısmını bankacılık oluşturdu. Hayatının hep hayal ve sanat tarafında yer almayı seven kardeşim Eda ise güzel sanatlar tiyatro/dramatik yazarlık bölümünü bitirdi. Reklam, senaryo ve çocuk kitabı yazarlığı yapan Eda, kalemi elinden hiç bırakmadı. Takı tasarımı üzerine bir dönem markası da oldu.”
ELİNİ ÇAMURDAN ÇIKARAMADI
Rana Durak, yoğun ve stresli iş hayatının olumsuz etkilerini el becerilerini de geliştiren kurslara katılarak atar. Ahşap oymadan nakışa, boyamadan seramiğe kadar birçok şeyi deneyimleyen ve hobi olarak yapan Rana Durak, 2015’te emekli olur. Rana Durak, “Emeklilik sonrası bir süre çalışmadım. Bir süre sonra emlak işi yaptım, aile işlerine yardımcı oldum. Pandeminin başlarında bir porselen atölyesine gittim. Bu geçmişten gelen tanışıklık bir aşk doğurdu bende. Elimi çamurdan çıkaramaz oldum. Şimdi bizle çalışan Onur Bilgi ustamdan özel ders almaya başladım. Porselen bir tutku oldu. Kız kardeşim Eda da yaptıklarımı görünce, ‘bunu nasıl geliştirir, farklılaştırız’ üzerine beyin fırtınası yaptık. Ve aslında hep hayalini kurduğumuz yaşama bir adım atmış olduk” diyerek kız kardeşi Eda’yla güçlerini ve yeteneklerini birleştirerek 2020’nin sonlarında Maji Atelier’i kurduklarını paylaştı.
ASLI Özoğuz... Sporcu kimliğinin de etkisiyle mücadeleci ve disiplinli yapısıyla başarıyı yakalamış bir iş insanı. Yılların birikimini kendi markasına aktaran bir girişimci. SPM’nin Genel Koordinatörü ve Ashly Bedding markasının kurucusu Aslı Özoğuz ile kariyer yolculuğundan yarınlara dair planlarına kadar birçok konuyu konuştuk. Asker bir baba, ev kadını annenin kızı olarak 1983’te İzmir’de dünyaya gelen Aslı Özoğuz, çocukluğundan itibaren yabancı dillere karşı hep merakı olduğunu ama bu alanda çok da fırsatı olmadığını paylaştı, şöyle devam etti:
ÇALIŞMAM GEREKİYOR
“Dile olan merakım, Almanca ve İngilizce ile sınırlı kaldı. Bir diğer merakım ise spordu. Hayatım sporla geçti diyebilirim. Hentbol ve basketbol oynadım. Lisanlı sporcuydum. Tüm bunların yanı sıra ticaret ve iş hayatına karşı da ilgim vardı. İlkokul yıllarında amcamın bakkalında kasada durup, satış yaparak, fiş kesmişliğim de oldu. Ortaokuldan itibaren de sürekli, ‘benim çalışmam, iş hayatına atılmam gerekiyor’ diyordum. Burada da kendi işimi kurmaktan ziyade profesyonel çalışma hayatına yönetici olarak adım atmak istiyordum. Bu hedefle Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde ekonomi okudum.”
NAZİF İnam... Kamuda edindiği bilgi birikimini kendi işine aktararak katma değer yaratan deniz sevdalısı bir iş insanı. Tasarım ve dizaynla sektöründe farkını ortaya koyan bir üretici. Gözüyılmaz Mühendislik’in kurucusu Nazif İnam ile girişimcilik serüveninden geleceğe dair planlarına kadar birçok konuyu konuştuk. Çiftçi bir babanın ve ev kadını bir annenin oğlu olarak 1954 yılında Kütahya’da dünyaya ‘merhaba’ diyen Nazif İnam, denizi olmayan bir kentte büyüse de denize karşı büyük bir ilgisi olduğunu paylaşarak, hikayenin devamını şöyle aktardı:
ÖZGÜR RUHUN ESERİ
“Babam lise mezunuydu. Fransızca, Arapça ve eski Türkçe’yi de bilirdi. Vizyoner biriydi. Farklı düşündüğü için de önümüzü açtı. Bu yapıyla özgür bir ruhla büyüdüm. Ya uçak ya da gemi mühendisi olma hedefim vardı. Bu hedefle de İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Makineleri Bölümü’nü kazandım. 1975 yılında mezun oldum. Ve kariyerime İskenderun Demir Çelik Fabrikası Limanı’nda operasyon mühendisi olarak başladım. Daha sonra askere gittim. Ardından İzmir’e geldim ve DEGAŞ Tersanesi’nde olan kontrol mühendisi oldum.”
BİRÇOK KADEMEDE GÖREV
DEGAŞ’ın ardından Alaybey Tersanesi’nde dizayn ve planlama mühendisi olarak kariyerine devam eden Nazif İnam, “Daha sonra tekne imalat ve montaj atölyesinde üretimden sorumlu şef mühendis oldum. Üretim ve planlama şefliği yaptım. Değişik tipte geminin imalat ve donatım işlerinde bilfiil yer aldım. Birçok geminin bakım ve onarım işlerini gerçekleştirdim” diyerek, kamudan çalışanına fayda yaratan birçok farkındalığı hayata geçirdikten sonra 1996 yılında emekli olduğunu paylaştı.
ENİSE Soykan... Kurumsal hayatın stresini toprağa dokunarak atanlardan. Ve çiftçiliğin sadece erkek işi olmadığını, kadınların da bu alanda başarılı olabileceğini göstermek için emek sarfa eden bir üretici. Mevsim Tarımcılık’ın kurucusu Enise Soykan ile kurumsal hayattan tarlaya geçişi ile yarınlara dair hedeflerini konuştuk. 1986 Muğla Milas doğumlu Enise Soykan, üniversite yılları hariç hayatının büyük bir bölümünü Milas’ta geçirdiğini paylaşarak, şöyle devam etti:
NASIL ÜRETİM YAPABİLİRİM
“Üniversitede aldığım iktisat eğitimi sonrası tarım alanında uzmanlaşmış özel bir bankada gişe memuru olarak çalışmaya başladım. Kısa zamanda da kendi portföyümü oluşturdum. Ve tarım portföy yöneticisi konumuna kadar yükseldim. Tarım bankacılığı alanında bu işi yapmamın verdiği deneyimle de zaman içinde pek çok çiftçiyle tanışma şansı yakaladım. Bu da dolaylı yönden çiftçilikle ilgili bilgi ve deneyim kazanmamı sağladı. Özellikle bir şey üretiyor olmaları, beni bu alana en çok çeken nokta oldu. ‘Ben nasıl üretim yapabilirim’ diye araştırırken de Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ve tekniker Ünal Yılmaz ile uzun uzun görüşmeler yaptık. Karşılıklı bilgi alışverişi ve yönlendirmeler sonucu salep ve çilek üretimi yapmaya başladım. Ve 10 yıl kadar severek yaptığım portföy yöneticiliğinden severek de olsa ayrılıp yeni bir yola girdim.”
ELİF Abacıoğlu... Pandemi nedeniyle eve kapanma sürecinde boş durmayan ve yeni bir girişimin fitilini ateşleyen genç iş insanı. Yaratıcı ve farklı olmayı el yapımı ev dekorasyon ürünlerine aktaran Culaccino Art’ı kurucusu Elif Abacıoğlu’yla girişimcilik yolculuğundan yarınlara dair hedeflerine kadar birçok konuyu konuştuk. Ticaretle uğraşan bir anne ve babanın kızı olarak 1996’da İstanbul’da dünyaya gelen Elif Abacıoğlu, hikayesinin devamını şöyle aktardı:
SOSYAL GİRİŞİMCİ
“Ben göremedim ama dedem, ilk vida üreticilerinden. Babam ise vida makinesi ticaretiyle bu geleneği sürdürdü. Annem de halamla birlikte demir-çelik ticaretiyle ilgileniyordu. Yani ticaretin içinde büyüdüm ama çocukluğundan beri boyamaya, tasarlamaya ve geri dönüşümlü ürünler yapmaya çok meraklı oldum. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nü okudum. İş hayatına da sosyal girişim olan bir sivil toplum kuruluşunda başladım ve alanımla ilgili öğrencilik hayatım boyunca gönüllü olarak kent sosyolojisi üzerine çalışmalar yaptım.”
PANDEMİ FAKTÖRÜ
CAHİDE Erden... Çocuk yaşta başlayan tutkusunu işe dönüştüren bir iş insanı. Bunu da basamakları birer bire çıkarak hayata geçiren bir girişimci. Azure Tekstil’in kurucusu ve Nova Scotia markasının yaratıcısı olan Cahide Erden ile girişimcilik serüvenini ve yarınlara dair hedeflerini konuştuk. Giyim öğretmeni bir anne ile derici bir babanın kızı olarak 1982’de İzmir’de dünyaya ‘merhaba’ diyen Cahide Erden, tekstilin içinde büyüdüğünü paylaşarak, şöyle devam etti:
HEM DİSİPLİN HEM TUTKU
“Hem annem hem de babamın işleri nedeniyle tekstil sektörünün içine doğdum diyebilirim. Benim maceram ise annemin yönlendirmeleriyle oyuncak bebeklerime kıyafet tasarlayıp dikerek başladı. Hatta ilkokul yıllarında yine annemin öncülüğünde örgü de yaptım. Ama annem bunu hep bir kalıba göre yaptırdı. Yani hem bir disiplin hem de bir tutkuyla büyüdüm. Bu tutku eğitim tercihlerimde de yönlendirici oldu. Liseyi moda tasarım üzerine okudum. Daha sonra ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde hazır giyim üzerine eğitim aldım.”
KENDİ İŞİMİ KURMALIYIM
Cahide Erden, üniversiteden 2001’de mezun olduktan sonra İzmir’de tekstil sektöründe iş hayatına ilk adımı atar. Bir profesyonel olarak işin mutfağında çalışan Cahide Erden, “Üretim süreçlerine tanıklık ettim. En son bir İtalyan firmada çalışıyordum. Bu firma, global bir marka için üretim yapıyordu. Ben de o markanın Türkiye’deki üretiminden sorumluydum. Çok yoğun bir tempom vardı. Ama bir süre sonra İtalyan firma küçülme kararı aldı. Bu kararla ben de kendimi sorgulamaya başladım. Aslında liseden itibaren hep ‘kendi işimi yapmalıyım’ diyordum. Firmanın küçülme kararıyla birlikte de bunu hayata geçirmek için uygun zamanın geldiğini düşündüm” diyerek, hayalinin peşinden gittiğini anlattı.
ASLINDA her şey, 2010’lu yılların başında İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi’nde ardı ardına konut, rezidans, AVM, iş merkezi ve otel yatırımlarının yükselmesiyle başladı. Milyon dolarlık yeni projelerle birlikte biz de 2012’de Hürriyet EGE’de ‘İnşaat Dünyası’ ismiyle sektördeki gelişmelerden projelere birçok konuya yer vermeye başladık.
YÜZDE 126 BÜYÜDÜ
O yıl Ege’nin 8 kentinde, yani Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, İzmir, Manisa, Muğla ve Uşak’ta toplam 77 bin 669 konut satıldı. Bir yıl sonra sektörde büyük bir büyüme gerçekleşti ve Ege’de konut satış oranı yüzde 126 artarak 175 bin 751’e ulaştı. Aynı dönemde Türkiye’de ise 2012’ye kıyasla yüzde 63 büyümeyle 1 milyon 144 bin 989 konut satış yoluyla el değiştirdi. Bu, o zamana kadar Türkiye tarihinde en büyük satış rakamı olarak önemli bir rekordu. Bunun arkasında ise 2013 başında yapılan KDV düzenlemesi oldu. 2013 önceki ruhsatlı konutların yüzde 1 KDV, 2013 ruhsatlı konutların yüzde 18 KDV ile, yani daha yüksek fiyattan satılacak olması KDV’nin yüzde 1 olduğu konutlardan almak isteyenleri harekete geçirdi. Yüzde 1 KDV stokundan yararlanmak isteyenler 2013’te alıma geçti. Ayrıca konut kredi faizlerinin yılın son çeyreğine kadar düşük seviyelerde kalması da konut alacakları hareketlendirdi.
2018’DE DURAKLAMA
Gayrimenkul sektöründeki bu hareketlilik ve büyüme trendi önümüzdeki yıllarda da devam etti. Taki 2018’e kadar... 2017’de Ege özelinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 6.7’lik büyümeyle 228 bin 772 konut satıldı. 2018’de ise yüzde 3.7 küçülmeyle Ege’nin 8 kentinde 220 bin 144 konut satıldı. Faiz oranlarının yükselmesi, piyasalardaki belirsizlik ve döviz kurundaki hareketlilikle birlikte Ege’de de hem yatırım iştahı, hem de konut alma süreci yavaşlamaya girmiş oldu. Düşüş 2019’da da sürdü.
PANDEMİDE REKOR
TEVFİK Bilsev... Küçük bir dükkanda başlayan girişimcilik serüvenini 8 firmalı bir grup şirketine dönüştürmeyi başaran iş insanı. Piyasanın ihtiyaçlarını okuyan ve uzun araştırmalar sonunda da bunu işe dönüştürerek başarıyı yakalayan bir girişimci. Bilsev Group Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Bilsev ile hem mücadeleyle dolu girişimcilik öyküsünü hem de geleceğe dair planlarını konuştuk. 1967 İzmir Bornova doğumlu Tevfik Bilsev, ticaretle çok küçük yaşta tanıştığını belirterek, o süreci şöyle paylaştı:
VERESİYE SATIŞ YOK
“Babam, konsoloslukta görev yapıyordu, memurdu. Benim ticaret karşı büyük merakım vardı. Çok iyi gözlem yaptığımı düşünüyorum. İlkokul yıllarında manavların kese kağıdı kullandığını gördüğümde ben de bir fikir belirdi. Kimi zaman anneanneme kimi zamanda babaanneme hamur yaptırdım. Konu komşudan da gazeteleri toplayarak kese kağıdı yapmaya başladım ve bunları manavlara sattım. İlk ticari girişim böylece başlamış oldu. Bunu ortaokul yıllarında kola satışları izledi. Okul arkadaşlarıma kola satarak işi kendimce biraz büyütmüş oldum. Bu satışları çikolata izledi. Veresiye, ertesi gün öderim de yok. Çünkü oradan parayı alıp yeni ürün almam gerekiyordu.”
KÜÇÜK BİR DÜKKANDAN
LES Merimes... İrem’in modaya olan merakı ile Elif Merve’nin şapkaya aşkının harmanlanmasıyla ortaya çıkan bir marka. Genlerinde; özgünlük, farklılık ve güçlü durmayı barındıran bir girişim. Elif Merve - İrem Çopuroğlu kardeşlerden hem markanın doğuş öyküsünü hem de gelecekle ilgili planlarını konuştuk. 1986 İzmir doğumlu olan, çocukluğundan itibaren takıp takıştırmayı hep seven, yaş aldıkça da bu sevdası aksesuvarlarla birleştiren ve şapkalar en büyük tutkusu olan Elif Merve, Yeditepe Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nden mezun olur.
FARKLI KULVARLARDA YÜRÜDÜLER
1996 İzmir doğumlu İrem ise çocukluğundan beri onu hep heyecanlandıran, araştırmaya, gözlemlemeye iten, merak uyandıran alan moda olsa da Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü bitirir. Bugün bir yandan Bodrum’da iç mimarlık yapan Elif Merve ile İstanbul’da takı firmasının marka danışmanlığını yürüten İrem, öte tarafta ise ortak bir şeyler yapmak adına da kafa yorar. İrem, o süreci şöyle aktardı:
SİPARİŞ İSTEĞİNİ KARŞILAMADI
BURÇİN Ünal Kurt. Markalaşma konusundaki uzmanlığıyla yıllardır birçok şirketin büyümesinde itici güç olan bir isim. Şimdi de bu güç ve deneyimi sevimli dostların sağlıklı beslenmesi için kullanan bir girişimci. Origami Pet Food’un kurucularından Burçin Ünal Kurt ile hem kariyer yolculuğunu hem yeni markasının doğuş öyküsünü hem de yarınlara dair planlarını konuştuk. İzmir doğumlu olan 37 yaşındaki Burçin Ünal Kurt, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme’yi bitirdikten sonra yüksek lisans için yurtdışına gittiğini söyleyerek, hikayenin devamını şöyle aktardı:
DOĞDUĞU TOPRAKLARA DÖNDÜ
“Uluslararası pazarlama üzerine Paris’te 2.5 yıl süren bir eğitim hayatımın ardından İstanbul’a döndüm ve profesyonel iş hayatı başladı. Burada uzun yıllar marka danışmanlığı odağında bir kariyer yolculuğum oldu. Hızlı tüketim ürünleri için yıllarca marka yaratımları ve geliştirmeleri içerisinde başarılı hikayelerde rol aldım. 2014’te evlendim. Benim gibi İzmirli olan eşim Eren Kurt ise o dönem Ankara’da yaşıyordu. İstanbul ve Ankara arasında bir mekik dokuma sürecimiz oldu. Ve bir süre sonra doğduğumuz topraklara dönme kararı aldık. Çünkü İstanbul ve iş temposunun hiç de bana göre olmadığını artık fark ettim.”
GIDADA YENİ BİR YOLCULUK
2015’te İzmir’e dönen Kurt ailesi, gıda alanında yeni bir girişimi hayata geçirir. Burçin Ünal Kurt ise bu süreçte bu girişimin markalaşma sürecine katkı koyar. Burçin Ünal Kurt, “Bu katkı sürecini de kendi ajansımızı kurarak yaptık. Casual Consultancy ile markalarımız için dünya trendlerinin takibi, tüketici istekleri, marka konumlandırmaları, rakip analizleri ve konsept geliştirme konusunda faaliyet göstermeye başladık. Bir markayla başlayan yolculuğumuz 10’lara ulaştı” diyerek, gıda ve ajans sürecinde geldikleri noktayı paylaştı.
ADVOARD Robotik... Startup aşamasında Amerikalı bir şirketten yatırım desteği almayı başaran ve gelecekte hayatımızda oldukça fazla yer edinecek robot teknolojisini odağına alan bir girişim. Advoard Robotik’in kurucu ortakları Dr. Pınar Oğuz Ekim, Sercan Çağdaş Tekkök, Mehmet Emre Söyünmez ve Bekir Bostancı ile hem şirketin kuruluş serüveni hem de gelecekle ilgili planlarını konuştuk. 2003 ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan ve aynı bölümde de yüksek lisans yapan Dr. Pınar Oğuz Ekim, yüksek lisans yaptığı süreçte de TÜBİTAK-SAGE’de AR-GE mühendisi olarak çalışır. Portekiz’de Lizbon Teknik Üniversitesi’nde doktora yapan Ekim, şöyle devam etti: “Beş yılın ardından eşimin işi nedeniyle Türkiye’ye döndüm. Gebze Teknik Üniversitesi’nde çalışmaya başladım. Daha sonra ise Singapur süreci başladı. Nanyang Teknik Üniversitesi’nde akıllı trafik sistemleri üzerine çalıştım. İkinci çocuğum dünyaya gelince Türkiye’ye dönme kararı aldım. 2018’den bu yana da İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik–Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak kariyer yolculuğuma devam ediyorum.”
DERSTEN ORTAKLIK ÇIKTI
Mehmet Emre Söyünmez, 2016’da Sercan Çağdaş Tekkök ve Bekir Bostancı da 2015’te İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü tam burslu kazanır. Ve sınıf arkadaşı olan üç genç, Dr. Pınar Oğuz Ekin’den önce ‘mikro elektronik aygıtlar’, ardından da ‘sinyaller ve sistemler’ dersini alır. Bu süreçte Mehmet Emre Söyünmez, Sercan Çağdaş Tekkök ve Bekir Bostancı’nın başarıları, Dr. Pınar Oğuz Ekin’in dikkatini çeker. Ve Dr. Ekin, 3 öğrencisiyle birlikte TÜBİTAK için projeler geliştirmeye başlar. Bir yandan TÜBİTAK için proje geliştiren ekip, 2020’de de şirketleşme kararı alır. Advoard Robotik Ar-Ge Yazılım A.Ş.’yi kurarlar. Bekir Bostancı, o süreci şöyle anlattı:
“Okulu bitirdikten sonra, hep kendi işimi kurma üzerine bir hayalim vardı. Bir şirket kurup ülkeme katma değer yaratmak istiyordum. Yazılım alanında da bir birikimim vardı. Pandemi öncesi Mehmet Emre ve Sercan Çağdaş, yurtdışına gitme planları yapıyordu. Ama bu gerçekleşmeyince, TÜBİTAK projeleriyle başlayan birlikte iş yapma kültürünü ortaklığa çevirme kararı aldık. Bize ilk günden itibaren güvenen hocamız Dr. Pınar Oğuz Ekim’le birlikte TÜBİTAK desteğiyle İzmir Bilimpark’ta şirketimizi kurduk.”
BENHÜR Öncel.. Atletizm tutkusunun peşinden giden ama bu uğurda yaşadığı olumsuzluğu da fırsata dönüştürmeyi başaran bir sporcu. Suyun kaldırma gücünden faydalanarak ilklere imza atan bir girişimci. BENHUR ONCEL’S Aquarunning’in kurucusu Benhür Öncel’le markalaşma sürecinden gelecek planlarına kadar birçok konuyu konuştuk. 1986 Bodrum doğumlu Benhür Öncel, çok küçük yaşlarda atletizmle tanıştığını paylaşarak, şöyle devam etti:
HER ŞEY KIRIKLA BAŞLADI
“Yıllardır profesyonel lisanslı atlet olarak yurtiçinde yarışıyorum. Atletizm Federasyonu’nun yapmış olduğu yarışmalarda da birçok ödülüm var. Hayatımın hep içinde olan sporun yanı sıra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olduktan sonra da kurumsal iş hayatım başladı. Bankacılık sektöründe kariyerime devam ettim. Koşuya olan tutkum sebebiyle de kurumsal hayatın çalışma temposu içinde koşuyu hiç bırakmadım. Atlet olduğunuz zaman belli bir mesafede antrenman yapmanız gerekir. Bu aslında kemiklere ve eklemlere de doğal olarak yük bindirir. Yoğun yarış dönemlerinden birinde, ağır bir idman esnasında kaval kemiğimde bir stres kırığı oluştu.”
KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ
Takı tasarımcısı bir akrabasının da desteğiyle Naz Şahin, İzmir’de kendi koleksiyonunu hazırlar. Ürünler çok beğenilince de, bunu ‘Iris The Brand’ ismiyle markalaştırmaya karar verir. Bugün bir yandan online olarak elektrik elektronik mühendisliği eğitimine devam eden Naz Şahin, öte taraftan da markasını büyütmek için uğraş veriyor. Hedefte ise İbiza ve Mykonos’a mağaza açmak var.
NAZ Şahin... Aslında elektrik elektronik mühendisliği alanında eğitim alsa da girişimini farklı bir alanda hayata geçiren genç bir girişimci. İhtiyacını markalaştıran bir iş insanı. Iris The Brand markasının kurucusu Naz Şahin ile hem kariyer yolcuğunu, hem yeri markasını, hem de yarınlara dair hedeflerini konuştuk. 1998 İzmir doğumlu Naz Şahin, lise ikinci sınıfta Karşıyaka Spor Kulübü’nde profesyonel voleybol oynarken 2017’de Amerika’dan burs kazandığını ve Winchendon School Boston’da 3 yıl okuduğunu paylaştı. Naz Şahin, şöyle devam etti:
VOLEYBOLA VEDA
“Daha sonra iki yıl Central Wyoming College’da voleybol oynadım, aynı zamanda STEM Major’de ön lisans programı aldım. Ardından da California State Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği sürecim başladı. Şu an 3 dönemim kaldı. Üç dönem sonra mezun olacağım. Üniversitenin ilk iki yılından sonra ise voleybolu bırakmak zorunda kaldım, çünkü zor bir bölümde okuyordum ve ders yükü oldukça ağır.”
ABD’YE DÖNEMEDİ
ORHAN Küçükgül...Zor olanın peşinden giderek çöpe giden endüstriyel gıda atıklarından katma değerli bir ürün üreten sıra dışı bir girişimci. Ecorec Çevre ve Enerji Teknolojileri A.Ş.’nin kurucusu Dr. Orhan Küçükgül ile hem kariyer yolculuğunu hem kompost organik gübreyi hem de girişimcilik serüvenini konuştuk. 1963 Kars doğumlu olan Orhan Küçükgül, ziraat mühendisi babasının memuriyeti nedeniyle ilkokul eğitimini Manisa’da aldığını, daha sonra Erzurum’a gittiğini söyledi. Orhan Küçükgül, şöyle devam etti:
ÜNİVERSİTE İÇİN İZMİR’E
“Ortaokul ve liseyi de Erzurum’da okudum. Ama lise son sınıfta babam, benim eğitimimi de düşünerek batıya tayin istedi ve Eskişehir’e yerleştik. Daha sonra üniversite macerası başladı ve İzmir’e geldim. Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği’nden mezun oldum. Ve aynı okulda yüksek lisans yapmaya başladım. Aynı zamanda da araştırma görevlisi olarak kariyerime yön verdim.”
BULAŞIKÇILIK DA YAPTI
Tuba Kadik, Bodrum’da kargo dışında ekmek-peynir, sokakta oyuncak, internetten anne-kız pijaması satışı gibi farklı işler yapmak istese de başarılı olamaz. En büyük birikim ve sermayesinin kargoculuk olduğuna karar veren Tuba Kadik, Bodrum Cargo’yu kurar. Bugün Bodrumluların kargolarını yurtdışına göndermek için mücadele veren Tuba Kadik’in hedefleri arasında ise sektördeki kadın sayısının artması var.
TUBA Kadik... Erkek egemen sektörde ayakta kalmayı başarabilen bir isim. Tüm olumsuz tablolara rağmen pes etmeyip küllerinden yeniden doğan yeni bir girişimci. Bodrum Cargo’nun kurucusu Tuba Kadik ile hem kariyer yolculuğunu hem de yeni girişimini konuştuk. 1974 İstanbul doğumlu olan Tuba Kadik, 2 yaşında anne ve babası ayrılınca babaannesi tarafından büyütülür. Aile özlemiyle büyüyen Tuba Kadik, bu durumun kendisini duygusal olarak narin, naif, hayat mücadelesinde ise cesur ve güçlü yaptığını paylaştı. Kariyer yolculuğuna ilk adımı sigortacılık sektöründe attığını söyleyen Tuba Kadik, hikayenin devamını şöyle aktardı:
İDDİAYA BİLE GİRDİLER
“2003’te ise yolum kargo sektörüyle keşişti. Kargoculuk mesleğimin ilk yıllarında kadın kargocu yok denilecek kadar azdı. Beni gören müşteriler önce çok şaşırdı, sonra çok sevindi. Sırf kadın kargocu olmamdan ötürü müşteriler de beni destekledi. O yıllarda şirkette erkek egemenliği mevcuttu. Gerek personel, gerekse şirket yöneticileri ve çalışanlar önceleri benim bir kadın ve naif, hassas kişiliğimden dolayı şube işletmeciliği yapamayacağımı ve bu konuda pes edeceğimi düşündü. Hatta iddiaya bile girenler oldu. Bu durumu lehime çevirdim, benim enerjim oldu ve en zirveye kadar ulaştım. Bu zirve yolculuğum ise benim kişilik yapıma tamamen ters durum oldu, mesleki deformasyon yaşayarak kişilik yapımı değiştirdi. Naif Tuba gitti, yerine keskin ve sert çizgileri olan Tuba geldi. Maalesef kargo sektöründe yaşanan zorluklar kimlik yapımı değiştirdi. Bundan da hiç hoşnut değildim ama yapacak bir şey yoktu. Erkek egemenliği yoğun olarak yaşanan sektörde böyle olması gerekiyordu.”
TUTKUSU KABUSA DÖNDÜ
Yıllarca kargo sektöründe şube müdürlüğü ve acente işletmeciliği yapan Tuba Kadik, görev aldığı süreçte hiç dinlenmeden gece - gündüz çok büyük özveri ve sevgiyle çalıştığını söyledi. Kadik, “Lakin son yıllarda kargoculukta yaşanan müşteri yapı değişikliği, sektörün bu duruma pek hazır olmaması, yaşanan tüm sorunların ilk durağı şube ortamların olması ve kargo işleyişini bilen kişi sayısının azalması gibi durumlar beni çok fazla yıprattı. İş yerinde yaşadığım sorunlarla, anne-baba kaybından sonraki depresyon birleşti. Rahatsızlığımdan dolayı tutkuyla yaptığım iş kabusum oldu. Uyumuyor, yarın ne olacak endişesi sürekli zihnimde dolaşıyordu. Bunun yanı sıra, yapmış olduğum işimin devam edebilmesi için annemden kalan evimi satmıştım, bu durum beni çok etkilemişti. Acı içinde kıvranıyordum. Maalesef benim bu durumu kimse görmedi ve çözüm oluşturulmadı” diyerek, dayanacak gücüm kalmadığında ise çalıştığı kargo şirketinden ayrılarak 2019’da Bodrum’a yerleşme kararı aldığını paylaştı.
SİMAY Dinç... Zor olanın peşinden giderek farkındalıklara imza atan bir sosyal girişimci. Kardeşi Eray Dinç’in de vizonuyla birlikte paylaştıkça değer yaratan işler üretmeyi kendine ilke edinmiş bir isim. Recontact Games ve Kıraarthane’nin kurucularından Simay Dinç ile kariyer yolculuğundan oyun endüstrisine, markaların doğuş öyküsünden Küçükköy’ün dönüşümüne kadar birçok konuyu konuştuk. 1986 İstanbul doğumlu Simay Dinç, hem annesinin hem de babasının kendi işlerini yapması nedeniyle girişimci bir ruhla büyüdüğünü aktardı. Dinç, şöyle devam etti:
DÜNYAYI KEŞFE ÇIKTI
“17 yaşında İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü’nü kazandım. Ama okula girdikten sonra sadece mezun olmakla kendi hayalimi gerçekleştiremeyeceğimi düşündüm. Çünkü eğitim aslında bir şey kazandırmıyor. Bu nedenle 18 yaşımda, dünyada neler olup bittiğini keşfetmek için yurtdışına açılma kararı aldım. Ve ilk adımı Amerika’yla attım. Her yaz tatilimde bir ülke deneyimi yaşadım. Eğitim, araştırma ve çalışma odaklı Avusturya’dan Japonya’ya, Almanya’dan Singapur’a kadar 40’a yakın ülke gezdim. Çalışarak hem kendi paramı kazandım, hem de gideceğim ülke için kaynak yarattım. Bu keşif 27 yaşıma kadar devam etti.”
IŞIK MOMA’DA YANDI
Beş yaşından itibaren bilgisayar oyunlarına merak salan ve atari salonlarından çıkmayan Simay Dinç, hem oyun teknolojilerine hem de sanata karşı olan merakıyla gittiği yurtdışında teknoloji fuarları, sanat galeri, müzeleri gezdiğini paylaştı. Dinç, “2013’te Amerika’da Museum of Modern Art’ı(MoMa-Modern Sanat Müzesi) gezerken, bir katının oyunlara ayrıldığını gördüm. İşte o zaman tüm keşif sürecim şekillendi. Oyun, sanat ve milyarlarca dolarlık bir endüstriyi bir potada eritmem gerektiği fikri ortaya çıktı. Kardeşim Eray Dinç’le de sinemayı oyuna çevirmek gibi hayalimiz vardı. Türkiye’ye döndüm ve kardeşimle birlikte Recontact Games’i kurduk. 2015’te de oynanabilir sanat üretmek mottosuyla ilk oyunumuz Recontact İstanbul’ı çıkardık. Oyun App Store Türkiye’de ‘yılın oyunu’ seçildi. Daha sonra ise Los Angeles New Media Film Festivali, International Mobile Games Awards gibi önemli ödülleri Türkiye’ye getirdik. Şimdi serinin üçüncü oyunu ile ilk defa bilgisayar oyuncularıyla buluşmaya hazırlanıyoruz. Recontact: Londra için başrol koltuğunda Game of Thrones’ta Whitewalker olarak karşımıza çıkan, Doctor Who, Clash of Titans gibi projelerde yer almış ünlü İngiliz aktör Ross Mullan yer alıyor. Ayrıca, oyunculara ve sinema seyircilerine yeni bir deneyim sunabilmek adına Londra’da yapılan çekimler için 8 milyon sanat eserini sergileyen British Museum kapatıldı” diyerek, oyun teknolojilerinde geldikleri durumu aktardı.
Eski zeytinyağı fabrikasını yiyecek içecek merkezine dönüştürme fikriyle hareket eden Polat çifti, bu süreçte pandeminin başlamasıyla bir anda kendilerini sektörün içinde bulur. Payeli Restaurant’ı kuran Fikret ve Şermin Polat, bir yandan da Tariş Meydan ismi verilen eski zeytinyağı fabrikasını yiyecek-içecek merkezine dönüştürmek için mücadele ediyor. Hedefte ise orta vadede şubeleşmek var.
PAYELİ Restaurant... Hem kendi bünyesinde hem de yer aldığı Tariş Meydan’da farklı konseptlerle Ayvalık’ın gastronomi zenginliğine yeni soluk getiren bir mekan. Fikret ve Şermin Ateş Polat çifti ile hem Payeli’nin doğuş öyküsünü hem de geleceğe dair planlarını konuştuk. Payeli Restaurant’ın İstanbul merkezli Polindek Boya İnşaat’ın bir markası olduğunu dile getiren Fikret Polat, şöyle devam etti:
10 YILLIK DENEYİM
“Bizim girişimcilik hikayemizin asıl başlangıcı Polindek... Burayı, dekorasyon boyaları tatbik ve uygulama metodlarından edindiğimiz 10 yıllık deneyimle 2003’te kardeşimle kurduk. Aynı yıl İtalya’nın önde gelen boya üreticilerinden Materispaints Grubu’nun Baldini Vernici markasıyla distribütörlük anlaşması yaparak bu markanın Türkiye ve KKTC dağıtımına başladık. 2006 yılında ise İtalyan Spiver SRL ile anlaşarak bu markanın ürünlerinin Türkiye-KKTC-Irak-Azerbaycan pazarında satış ve dağıtımında yetkili tek distiribütörü olma hakkını elde ettik. İtalyan stil 100’den fazla ürün ve efektiyle ev, otel, işyeri, sosyal ve kültürel birçok yapı projelerinde ürünlerini başarıyla sunuyoruz. Standart ürün efektleri haricinde özel uygulama teknikleriyle geliştirmiş olduğu 50 farklı özel efekt ürünüyle de sektörde farklılığımızı ortaya koyduk. Dekorasyon boyaları haricinde 2010’da ‘Art on the Wall’ imajıyla duvar kaplamaları konusunda yurtiçi ve yurtdışı birçok önemli projeye özel duvar kağıtları ve 3 boyutlu duvar panelleri ithal ediyoruz.”
ASLI Sağgül... Sağlık sorunu nedeniyle karşısına çıkan fırsatı girişime dönüştürmeyi başaran çiçeği burnunda genç bir girişimci. La Marvie Cheesecake & Coffee’nin kurucusu Aslı Sağgül ile hem kariyer yolculuğunu, hem yeni markasını, hem de geleceğe dair planlarını konuştuk. 1992 İzmir doğumlu olan Aslı Sağgül, babasının mimar olması nedeniyle sektörün içinde büyüdüğünü, yaz tatillerinde şantiyelere gittiğini paylaştı. “Aslında hep mimarlık mesleğinin içindeydim” diyen Aslı Sağgül’ün bu durumu, üniversite tercihinde de etkili olur. Bahçeşehir Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nü kazanınca İstanbul sürecinin başladığını ifade eden Aslı Sağgül, şöyle devam etti:
BİLİNÇLİ BİR TERCİH
“Hem sektörün içinde büyüdüm hem de küçüklüğümden itibaren ne zaman bir mekana girsem, ‘ben olsam nasıl tasarlarım’ diye düşünürdüm. Babamın mimarlıkla ilgili dergilerini karıştırırdım. Yani meslek seçimimim bilinçli bir tercih oldu. Günün sonunda insanları mutlu eden alanlar yaratmak bana ayrı bir heyecan vereceğini düşünüyordum. Ve 2014’te mezun olur olmaz da İstanbul’da pek çok iç mimarlık ofisi deneyimim oldu. 2016’da ise doğduğum topraklara geri döndüm. Babamın kurduğu Mobilite Mimarlık’ta kariyerime devam etme kararı aldım. Şu an orada kurucu ortak olarak mesleğime ve tasarımlarıma devam ediyorum.”
İLK GİRİŞİM OLUMSUZ
Aile şirketinin büyümesi için mücadele eden Aslı Sağgül, bir yandan da içindeki girişimci ruhla yeni arayışlara girer. İç mimarlıkla da bağı olduğu için ev aksesuvarları üzerine bir çalışma başlattığını söyleyen Aslı Sağgül, “Bu, yaklaşık 2-3 yıl önce hobi amaçlı bir adımdı.
Zeytin ağacının dallarında hayata yeniden tutundu
Yaşadığı rahatsızlıkla birlikte rotasını İstanbul’dan Çanakkale’nin Kozlu Köyü’ne çevirir. Kıdemli bir ralli yarışçısı olan ve ağır iş makinesi ticaretiyle uğraşan Akın Bilgütay, Kozlu’da önce otel işletmeciliği yapar. Ama hastalığın verdiği yorgunlukla otel işine ara verir. Yönünü döndüğü mutfakta ise Çanakkale yöresinin zeytinyağlarıyla tanışır. Ve bu tanışıklık bir süre sonra da kendi markasını yaratmakla sonuçlanır. Akın Bilgütay, bölgedeki antik kent Lamponia’yı markasıyla yeniden ayağa kaldırır. Bugün zeytinyağından zeytin kahvesine çeşitli ürünleriyle tüketicinin karşısına çıkan Akın Bilgütay, hem iç piyasada hem de yurtdışında daha fazla eve konuk olmak istiyor.
AKIN Bilgütay... Kanserle giriştiği mücadeleyi kazanan; kaderiyle dövüşmeyi bırakıp, barış anlaşması imzalayan bir isim. Bir zeytin ağacının dallarında yeniden filizlenerek kendi girişimcilik hikayesini yazan bir iş insanı. Lamponia Olive Oil’in kurucusu Akın Bilgütay ile hem İstanbul’dan Kozlu’ya geliş sürecini, hem markanın doğuş öyküsünü hem de yarınlara ilişkin hedeflerini konuştuk. 1970 İstanbul doğumlu Akın Bilgütay, lise öğrenimini motor meslek lisesinde tamamladıktan sonra 2 yıl da turizm okuduğunu söyleyerek, hikayenin devamını şöyle anlattı:
HASTALIK HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ
“İş hayatına ise aile şirketinde başladım. İş makineleri kiralama, alım-satımı konusunda çalıştım. Daha sonra ise otomobil sporcusu oldum. Bu kariyerim 30 yıl devam etti. Birçok şampiyonluğa imza attım. Biraz müzikle uğraştım. Amatör olarak bateri eğitimi aldım ve bu hala devam ediyor. Tüm bunları yaşarken 2011’de kanser rahatsızlığıyla birlikte benim için yeni bir süreç başladı. İstanbul’dan uzaklaşma kararı aldım ve yolum Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinin Kozlu Köyü’ne düştü.”
ZEYTİNYAĞIYLA TANIŞTI
42 yaşında ağır bir hastalık sonucu Kozlu Köyü’ne yerleşen Akın Bilgütay, burada da yeni bir girişimcilik hikayesi yazmak adına ilk adımı atar. Bir otel işletmeye başladığını söyleyen Akın Bilgütay, “Ama hastalığın da verdiği yorgunluk nedeniyle bu macerayı sonlandırma kararı aldım. Bu süreçte hem biraz yorgunluktan hem de stresten uzaklaşmak için kendimi biraz mutfağa attım. Aslında yemek yapmak en büyük zevklerimden biriydi. Bu hobim bir süre sonra Çanakkale yöresinin enfes zeytinyağlarıyla buluşunca bir lezzet şöleni ortaya çıktı” diyerek, zeytinyağıyla tanışma hikayesini paylaştı.
YENİDEN DOĞUŞUN SİMGESİ
Mutfakta zeytinyağıyla harikalar yarattıkça zeytin ve zeytinyağı mucizesini daha da yakından tanımak isteyen Akın Bilgütay, o süreci şöyle aktardı:
“Zeytin ve zeytinyağı hakkında araştırmalar yaptım. Üretim ve hasat zamanı iki yıl Kozlu Köyü’nde kaldım. Burasının doğal hayatını soludum. Assos, hayatımda yıllarca sadece arada sırada tatil yaptığım bir kıyı beldesiydi. Zeytin ise kahvaltı sofrasında çatalımı uzattığım bir tabağın çeşnisiydi. Ama zeytin ve zeytinyağıyla tanışma birçok şeyi değiştirdi. Binlerce yıldır aynı imbikten süzülen saf zeytinyağının şifacı kollarına bıraktım kendimi. Ve zeytinyağının doğal bir şifa olduğuna inandığım için de bunun üretimine karar verdim. Kendi markamı yaratıp insanlara yararlı olmak adına bin yıllar önce tarihe gömülmüş ve şimdilerde pek de hatırlanmayan antik medeniyet Lamponia, zeytin ağaçlarının dallarında yeniden filizlendi. Kanseri yenen biri olarak da bu marka benim için her yönüyle yeniden doğuşu simgeliyor.”
SANAT VE MÜZİĞİN BÜYÜSÜ
LAMPONİA Olive Oil’ın adını Kozlu’nun mitolojik isminden doğduğunu ifade eden Akın Bilgütay, “İlk günden itibaren işin her aşamasında yer alarak, bir atölye kurdum. Bu atölye dolum ve depodan oluşuyor ama aynı zamanda resim sergileri ve müzik yapabildiğimiz bir yer haline de getirdim. Zeytini farklı işleyerek sanat ve müzikle sevdirdik. Kozlu’da yerel zeytin üreticileriyle güçlerimizi birleştirdik. Kozlu zeytinyağı üretim tesislerinde, tıpkı geçmişteki gibi enfes rayihalı has nefasetini, koku ve lezzetini kaybetmeden zeytinyağına dönüşmesini sağlıyoruz. Geleneksel yöntemler uygulanarak, taş baskıyla zeytinyağını elde ediliyor. Lamponia; tüketiciye dürüst, güvenilir ve kendi bölgesinin zeytinlerini kullanmayı felsefe edinerek, yöreye farkındalık getirmeyi bir ilke edindi” diyor.
MİLLİ SERVETİMİZ DAHA
ÇOK SOFRADA OLSUN
AKIN Bilgütay, Lamponia’nın butik bir firma olduğunu ifade ederek, bugün hem e-ticaret hem de gurme restoranlarda ve gümrüksüz alanlarda tüketiciyle buluştuklarını paylaştı. Bilgütay, “Bu süreçte Sri Lanka’ya da satışımız oldu. Bu arada bir yenilik daha yaptık ve zeytin bağlarının bakımlarını üstlendik. 3 adet iyi tarım uyguladığımız müşterimiz var. 5 yıllık deneyimle de marka değerimizi oluşturduk. Seçici olmaya çalışıyoruz. Amaç; milli servetimiz olan zeytinimizi daha çok ülkeye tanıtmak ve iç piyasada da zeytinyağı tüketicisini bilinçlendirmek” diyerek, sağlık dolu meyve suyunu daha çok eve sokmak istediklerini paylaştı.
KAHVESİ DE VAR
PEELİNGİ DE
“ZEYTİNİN yağını, meyvesini, kısaca her ürününü bir mücevher gibi işleyip Lamponia’nın asil ruhuyla bütünleştiriyorum” diyen Akın Bilgütay, ürünleriyle ilgili şu bilgileri aktardı:
“Yeniden doğuşun büyüleyici hikayesini, şifa niyetine şişeleyerek kendi neslime aktarmaya devam ediyorum. İlk ve geç hasatlardan oluşan, kendimize özgü 5 değişik lezzette yağlar elde ediyoruz. Bunların yanı sıra zeytinin çekirdeğinden yüz peelingi, etli kısmından da zeytin pudrası yaptık. Bu ürünü de zeytin yemeyen 0-3 yaş grubu çocukların, çorba ve kahvaltılarına karıştırarak zeytin tadına alıştırıyoruz. Zeytin kahvesi de ürettik. Zeytin yaprağı ekstraklı sabunumuz da çok tuttu. Paket limon soslu zeytinyağı da ürünlerimizden biri. Yani zeytin ve zeytinyağının peşinde koşarak bir katma değer yaratmaya çalışıyoruz.”
KISA KISA
* Akın Bilgütay, “Lamponia artık sadece antik bir medeniyetin ya da gencecik yaşında talihin en ağır darbesini alıp da yeniden doğan bir adamın hikayesi değil. Yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarının hepimize sunduğu bir hazinenin, pırıl pırıl, saf, şifa dolu bir zeytinyağının hikayesi” diyor.