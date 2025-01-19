Zanaatına sanat kattı sabit mobilya sektöründe marka oldu

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HEMEN hemen hepimizin yarınlara dair birçok ‘hayali’ var. Girişimci ruha sahip olanlar ise bu düşünceleri gerçeğe dönüştürerek farkındalığını ortaya koyuyor. Aydınlı Ahmet Geçgel de hayalini girişimle taçlandıranlardan... Üniversite yıllarında, arkadaşlarının öğretmen olmayı planladığı ortamda, ‘Kendi işimin patronu olacağım’ demiş ve bu hedefini de 25’inde gerçeğe dönüştürmüş. Mutfak, banyo, kapı, vestiyer, dolap, ray dolap, dekorasyon ürünlerini bir çatı altında toplayan Ahmet Geçgel, Themore Concept ve Orge Yapı Tasarım şirketleriyle sektörünün önemli bir aktörü olmayı başarmış. Orge Grup A.Ş. CEO’su Ahmet Geçgel ile girişimcilik yolculuğundan gelecek planlarına birçok konuyu konuştuk.

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HEM ALAYLI HEM MEKTEPLİ

Marangoz bir baba ile ev kadını bir annenin evladı olarak 1983 Aydın doğmuş. Esnaflık kültüründen gelen bir ailede büyüyen Ahmet Geçgel, küçük yaşta çalışma hayatına atılmış. Babasından hem marangozluğu hem de iş ahlakını öğrenmiş. Baba mesleği, Ahmet Geçgel’in eğitim hayatında da yönlendirici olmuş. Meslek lisesinde mobilya dekorasyon okumuş. Daha sonra ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mobilya Dekorasyon Öğretmenliği ve İç Mimarlık Bölümü’nü kazanmış. Üniversite döneminde de basketbol hakemliğinden atölyelerde mimarlık hizmeti vermeye kadar oldukça parlak ve hareketli bir süreci yaşamış.

AKADEMİSYENLİK DE YAPTI

Erasmus Programı’yla Fransa’ya gitmiş. Burada da boş durmayan Ahmet Geçgel, bir yandan hem dil öğrenmiş hem de okuldan arta kalan zamanında inşaatlarda çalışarak sektörüyle ilgili tecrübe kazanmış. Üniversitenin ardından yüksek lisans yapan Ahmet Geçgel, Adnan Menderes Üniversitesi Mobilya Dekorasyon Bölümü’nde de öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamış. Bu süreçte de boş zamanlarında ’AutoCAD’ gibi tasarım programları üzerine öğrencilerine dersler vermiş. Ahmet Geçgel, hikayesinin devamını şöyle anlatıyor:

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O TEKLİF YENİ KAPI AÇTI

“Bu derslere katılan öğrencim, bir gün kapımı çaldı. Ailesinin ulusal bir zincir market için anahtar teslim mağazalar kurduğunu anlattı. Proje için mimar ihtiyaçlarından söz etti. Ben de kurumdan izin alarak boş zamanda bu mağazaların tasarımlarını yapmaya başladım. Bu süreç bir yıl sürdü. Süreç içinde iş çok büyüdü ve ikinci bir firma ihtiyacı doğdu. Bana teklifte bulundular. Ben de 2008’de Orge Yapı Tasarım’ı kurdum. Akademik kariyer ve yüksek lisan koşuşturmacasına yeni bir alan kattım. 25 yaşımda şirketim oldu. Akademisyen kimliğimle de kurduğumuz mağazaları da geliştirdik. Zamanla başka bir zincir market için de anahtar teslim mağazalar yapmaya başladık. Tabii tek bir kanaldan iş yapma riskti. Bu nedenle asıl mesleğim alanında da bir şey yapmak istedim. Toplu konut ve villaların; mutfak, banyo, kapı, vestiyer, dolap, ray dolap ve dekorasyon gibi ürünlerini üretmek için 2013’te hikayeye yeni bir halka ekledik. Herkesin çok yapmadığı bir alana odaklandık. Çünkü tüm bu ürünleri tek çatı altında üreten sayılı firmalar vardı. İlk fabrika satış mağazamızı 2015’te Aydın’da açtık. Tabii inşaat sektöründeki dalgalanmalar ve krizlerin etkisini hafifletmek adına perakende ayağında mağaza sayılarını artırmaya başladık. 2018’de de markalaşma kararı aldık. Orge Grup çatısı altında 2019’da Themore Concept doğdu ve marka kartopu gibi büyüyerek bugüne geldi.”

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HEM İÇ HEM DIŞ PAZARDA

MAĞAZA SAYISI ARTIYOR

ORGE Grup, bugün yoluna iki şirketle devam ediyor. Bunun ilki Orge Yapı Tasarım... Burası; ulusal market zincirlerine anahtar teslim mağaza ve depolar kuruyor. Diğeri ise Themore Concept… Sabit mobilya endüstrisinin dinamik bir aktörü. Ahmet Geçgel, üretimin yanı sıra mağazacılık ayağında da önemli bir başarı hikayesi yazdıklarını söylüyor ve ekliyor:

"Aydın, İzmir, İstanbul, Bodrum ve Kuşadası'nda 5 büyük fabrika satış mağazamız bulunuyor. Bunlar bize bağlı. Ayrıca franchise modeliyle 15 satış noktamız daha var. Yani Türkiye’de 20 mağazamız bulunuyor. Mağaza noktasında hedefimiz 2025’te bu sayıyı 35’e çıkarmak. 2026’da da 60’lara yaklaşmak. Mağazalaşma hedefimiz sadece iç piyasa yönelik değil. Bugün 20’ye yakın ülkeye ihracatımız var. Fransa ve Umman’da da mağazamız var. Bunun yanı sıra satış noktaları da bulunuyor. Bu yıl yurtdışında 5 yeni mağaza daha açmak istiyoruz. Amerika, İngiltere ve Orta Doğu gibi lokasyonlara odaklandık. 2025’te Amerika’da bir şirket kurulacak. Fabrika satış mağazası sonrası da bu pazarda satış ağımızı genişletmek hedeflerimiz arasında.”

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20 MİLYON DOLARLIK

YATIRIMLA YENİ TESİS GELİYOR

AHMET Geçgel, Themore Concept’in Aydın’da ASTİS Sanayi Sitesi’nde 17 bin metrekare kapalı alanda üretim yaptığını, Orge Yapı Tasarım’ın ise Umurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyetlerini sürdürdüğünü söylüyor. Tüm yapıyı tek bir çatı altında toplamak adına yatırım yaptıklarını paylaşan Geçgel, “Umurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde 20 milyon dolarlık yatırımla yeni bir tesis kuruyoruz. 45 bin metrekarelik kapalı alana sahip bir üretim tesisimiz olacak. 2025 sonunda mevcut fabrikayı bu yeni tesise taşıyarak üretim kapasitemizi yüzde 50 artırmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin en büyük sabit mobilya endüstri tesisi olmak adına önemli bir adım atacağız. 400 olan istihdam sayımız da 500’e çıkacak” diyor.

KISA KISA

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* Sabit mobilya sektörü sürekli bir yenilenme ve değişim içinde olduğunu söyleyen Ahmet Geçgel, “Bu nedenle Ar-Ge çok önemli. Bu nedenle; mobilya endüstrisinde 11’nci, mutfak-kapı-banyo üretiminde ilk Ar-Ge Merkezi’ni biz kurduk. Fonksiyonel, tasarım ve malzeme açısından yeni şeyler üretmek için çalışıyor, konseptler oluşturuyoruz” diyor.

* Ahmet Geçgel, aylık 400 dairenin ihtiyacını karşılayabilecek bir sabit mobilya üretimlerinin olduğunu söylüyor.

* Yatırım yaptıkları bir alanın da yenilenebilir enerji olduğunu söylüyor Ahmet Geçgel, “Yeni tesisimiz için 25 milyon TL’lik bir yatırımla hayata geçireceğimiz güneş enerji sistemi projemiz bulunuyor” şeklinde konuşuyor.