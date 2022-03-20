Yönünü güneşe çevirdi

Memurluk ve bankacılığın kendisine göre bir meslek olmadığına karar verir, odağını yenilenebilir enerjiye çevirir. Güneş enerjili sistemlerde kullanılan ürünlerin satışı için 2015’te İzmir’de e-ticaret sitesi kurar. 2017’de ithal güneş paneline getirilen vergi Aysun Aktaş Akdoğan’ın tüm iş planını altüst etse de pes etmez. Aysun Aktaş Akdoğan, 500 metrekarelik bir alanda güneş paneli üretmek için kolları sıvar. Süreç içerisinde esnek güneş paneli üretimini de portföyüne ekleyerek, ihracata başlar. Bugün İTOB OSB’de 5 bin metrekarelik bir tesiste 107 çalışanıyla güneş panelleri üreten Aysun Aktaş Akdoğan’ın hedefinde ise hem kapasite artışı hem de batarya üretimi hem de yeni pazarlar var.
AYSUN Aktaş Akdoğan... Bir şeyleri farklılaştırma, değiştirme ve yeni şeyleri keşfetme çabasında olan bir iş insanı. Zor olanın peşinden giden mücadeleci bir girişimci. ACS Enerji’nin kurucusu Aysun Aktaş Akdoğan ile hem kariyer yolculuğunu hem üretim macerasını hem de yarınlara dair planlarını konuştuk. Memur baba ile ev kadını annenin 3 çocuğunun en büyüğü, 1987 Kars doğumlu Aysun Aktaş Akdoğan, liseye kadar burada yaşadığını söyleyerek, hikayesinin devamını şöyle anlattı:
ÇALIŞMA HAYATINA İLK ADIM
“Dedem, yıllar önce rahatsızlığı nedeniyle önce Bursa’ya sonra da İzmir’e taşındı. Babam ve annem de yıllar sonra İzmir’den bir ev aldı. Ama bizim İzmir’e gelmemiz erkek kardeşimin burada lise kazanmasıyla oldu. Bir yerde eğitim için Kars’tan İzmir’e geldik. Ben de lise eğitimimi İzmir’de tamamladıktan sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi Matematik Bölümü’nü kazandım. Yine aynı bölümde de yüksek lisan yaptım. Bu süreçte bir kamu kuruluşunda iş hayatına ilk adımı attım. Sabahları çalışıyordum, akşamları da yüksek lisans derslerine giriyordum.”
EN BÜYÜK TALEP SURİYE’DEN
Aysun Aktaş Akdoğan, bir süre sonra memurluğun çok da ona uygun olmadığını düşünüp istifa eder. Daha sonra bir bankada işe girse de bu macerası da uzun sürmez. Bankacılığında çok da kendisine uygun olmadığını gören Aysun Aktaş Akdoğan, “Tüm bu kariyer yolcuğu sürecinde de işletme üzerine doktora yapıyordum. Bu kez akademisyen olmaya karar verdim ama işler pek de istediğim gibi gitmedi. İki erkek kardeşim vardı ve hiçbir zaman bebeklerle oynayan bir çocuk olmadım. Yeni şeyleri keşfetmeyi seven bir yapım vardı. Tüm iş tecrübelerimin ardından da yenilikçi fikirler üretip, fikirlerimi hayata geçirmeyi maaşlı çalıştığım bir yerde gerçekleştiremeyeceğimi fark ettim. Ve kendi işimi kurmak adına da doktorayla birlikte yürütmesi kolay olacağı düşüncesiyle e-ticaret sitesi enerjipazari.com.tr’yi 2015’te İzmir’de kurdum. İlgimi çektiği için yenilenebilir enerji sektörünü seçtim. Güneş enerjili sistemlerde kullanılan ürünlerin satışını yapıyordum. Ufak ufak ithalatlar yapıyordum. E-ticarete başladığım yıl Suriye’de savaş vardı ve enerji sistemleri bombalandığı için bir anda güneş enerji sistemlerine bu ülkeden büyük bir talep oldu” diyerek, buraya yaptığı satışlarla işlerini çok büyüttüğünü paylaştı.
İŞİN SEYRİNİ VERGİ DEĞİŞTİRDİ
Aysun Aktaş Akdoğan, hem Suriye hem de iç piyasadan taleplerle girişimcilik kariyerinde basamakları birer birer çıkar. Ama 2017’de yerli üretimi korumak adına ithal edilen güneş panellerine gözetim vergisi gelir. Aysun Aktaş Akdoğan, o süreci şöyle anlattı:
“Gelen bu vergiyle ürünlerin fiyatlarında ciddi artışlar oldu. Bu vergiyle birlikte çökme noktasına geldik. Sektör mü değiştireyim diye de düşündüm. Ama daha sonra ‘neden üretmeyelim’ demeye başladım. Üretim detaylarını öğrenmek için Çin’e gittim. Sonra 2017’de İzmir Pınarbaşı’nda 500 metrekarelik bir alanda 3 makineyle güneş paneli üretmeye başladım. Tabii bu da hiç kolay olmadı. Çünkü, bu alanda yetişmiş iş gücü bulmak da çok zordu. Günlerce işyerinde sabahladığım oldu. İnsanlar, ‘garanti mesleğin varken neden bunu yapıyorsun’ diyorlardı. Tüm zorlukların ardından gençlerden oluşan 10 kişilik bir ekiple üretime başladık. Süreç içinde işlerimiz büyüdü ve İTOB Organize Sanayi Bölgesi’nde bin metrekarelik bir yere geçtik. Tabi zamanla o da yetmedi ve bugün aynı OSB’de 5 bin metrekarelik tesisimizde, 107 kişilik ekibimizle birlikte 200 MW kapasiteyle fotovoltaik güneş paneli üretiyoruz. Bunu de hep iç piyasa hem de başta Avrupa olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç ediyoruz.”
PANELİ ESNETTİ
ZORLU bir sürecin ardından sektörde ilkelere de imza atan Aysun Aktaş Akdoğan, “Standart güneş panelinin yanı sıra esnek güneş paneline de talep vardı. Ama bu ürün o zaman Türkiye’de üretilmiyordu. Mevcut üretimin yanında ‘bunu da yapabiliriz’ dedik. Uzun bir araştırma sonucunda piyasada olan esnek güneş panellerinin tüm iyi yanlarını alarak kendimize özgün bir ürün geliştirdik. Bu Türkiye’de bir ilkti. Tescilli markamız Lexron’la gerçekleştirdiğimiz AR-GE çalışmalarıyla ürün kalitesini sürekli iyileştirdik. Bu kapsamda da KOSGEB AR-GE Projesi kapsamında desteklenen ve tamamlanan ‘Fiber Mercekli Esnek Panel Üretimi’ ile ortaya çıkan ürün bize yeni pazarların da kapısını açtı. Avrupa’da Orta Doğu’ya esnek güneş paneli ihraç eder hale geldik” diyerek, katma değerli bir ürün üretmenin mutluluğunu yaşadığını paylaştı.
DÜN YÜZÜNE BAKMIYORLARDI
ŞİMDİ SIRAYA GİRİYORLAR
AYSUN Aktaş Akdoğan, küçük bir adımla ‘merhaba’ dediği yenilenebilir enerji sektöründe kendini sürekli geliştiren bir isim. Bu küçük adım sürecinde de sektörün taleplerini, son kullanıcının beklentisini iyi analiz ettiğini söyleyen Akdoğan, “Daha sonra da bayinin ne istediğini öğrendim ve en sonunda tüm bunları üretimde kullandım. Yeni ürünler geliştirerek piyasada farklı bir tarzımız var. Şu an ürettiğimiz esnek güneş panellerinin yüzde 80’ni başta Avrupa olmak üzere çeşitli ülkeler ihraç ediyoruz. Standart güneş panelinde ise tamamen iç piyasaya veriyoruz. Çünkü büyük bir talep var. Daha önce 5-7 yıl olan amorti süreleri son elektrik fiyat artışları sonrası 3 yılın altına düştü. Yıllar önce fabrika çatılarınızı güneş paneliyle kapatın dediğimizde yüzümüze baklayanlar, şimdi sıraya girme yarışında” diyor.
SIRADA DEPOLAMA VAR
SEKTÖRDE fotovoltaik güneş paneli üretip aynı zamanda enerji depolama, enerji dönüştürme ürünlerinin hepsinin hizmetini veren tek şirket olduklarını paylaşan Aysun Aktaş Akdoğan, şöyle devam etti:
“Üretimle birlikte AR-GE departmanımız mevcut, yeni ürünler geliştiriyoruz. Yeni mezun gençlere ve kadınlara istihdamda öncelik sağlıyoruz. Ve sürekli gelen taleple birlikte kapasite artışımız söz konusu. Yurtdışında ağırlığımızın artmasını istiyoruz. Odağımızda sadece enerjinin üretilmesi de yok. Enerjinin depolanması konusuna da çalışıyoruz. Bu kapsamda lityum bataryalarla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Şu anda yüzde 51 yerlilik oranıyla üretim yapıyoruz. İlerde bu oranı da artırmak istiyoruz.”
KISA KISA
* 2015’te yola tek başına çıkan Aysun Aktaş Akdoğan, süreç içinde ACS Enerji’nin bir aile şirketine dönüştüğünü paylaştı, “Kardeşim, eşim ve onun kardeşi de bugün ACS Enerji için emek veriyor. Hatta annem geçmişte hep çalışmak istiyordu ama bizleri büyütme mücadelesi bu isteğini ertelemesine neden oluyordu. Bugün annem de bizimle. Herkesin görev alanı belli” diyor.
* Aysun Aktaş Aydoğan, bugün fabrika çatılarının yanı sıra, konuttan yata, karavandan savunma sanayine ve tarımsal sulamaya kadar birçok alana güneş paneli verdiklerini söyledi.
Yönünü güneşe çevirdi
Memurluk ve bankacılığın kendisine göre bir meslek olmadığına karar verir, odağını yenilenebilir enerjiye çevirir. Güneş enerjili sistemlerde kullanılan ürünlerin satışı için 2015’te İzmir’de e-ticaret sitesi kurar. 2017’de ithal güneş paneline getirilen vergi Aysun Aktaş Akdoğan’ın tüm iş planını altüst etse de pes etmez. Aysun Aktaş Akdoğan, 500 metrekarelik bir alanda güneş paneli üretmek için kolları sıvar. Süreç içerisinde esnek güneş paneli üretimini de portföyüne ekleyerek, ihracata başlar. Bugün İTOB OSB’de 5 bin metrekarelik bir tesiste 107 çalışanıyla güneş panelleri üreten Aysun Aktaş Akdoğan’ın hedefinde ise hem kapasite artışı hem de batarya üretimi hem de yeni pazarlar var.
AYSUN Aktaş Akdoğan... Bir şeyleri farklılaştırma, değiştirme ve yeni şeyleri keşfetme çabasında olan bir iş insanı. Zor olanın peşinden giden mücadeleci bir girişimci. ACS Enerji’nin kurucusu Aysun Aktaş Akdoğan ile hem kariyer yolculuğunu hem üretim macerasını hem de yarınlara dair planlarını konuştuk. Memur baba ile ev kadını annenin 3 çocuğunun en büyüğü, 1987 Kars doğumlu Aysun Aktaş Akdoğan, liseye kadar burada yaşadığını söyleyerek, hikayesinin devamını şöyle anlattı:
ÇALIŞMA HAYATINA İLK ADIM
“Dedem, yıllar önce rahatsızlığı nedeniyle önce Bursa’ya sonra da İzmir’e taşındı. Babam ve annem de yıllar sonra İzmir’den bir ev aldı. Ama bizim İzmir’e gelmemiz erkek kardeşimin burada lise kazanmasıyla oldu. Bir yerde eğitim için Kars’tan İzmir’e geldik. Ben de lise eğitimimi İzmir’de tamamladıktan sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi Matematik Bölümü’nü kazandım. Yine aynı bölümde de yüksek lisan yaptım. Bu süreçte bir kamu kuruluşunda iş hayatına ilk adımı attım. Sabahları çalışıyordum, akşamları da yüksek lisans derslerine giriyordum.”
EN BÜYÜK TALEP SURİYE’DEN
Aysun Aktaş Akdoğan, bir süre sonra memurluğun çok da ona uygun olmadığını düşünüp istifa eder. Daha sonra bir bankada işe girse de bu macerası da uzun sürmez. Bankacılığında çok da kendisine uygun olmadığını gören Aysun Aktaş Akdoğan, “Tüm bu kariyer yolcuğu sürecinde de işletme üzerine doktora yapıyordum. Bu kez akademisyen olmaya karar verdim ama işler pek de istediğim gibi gitmedi. İki erkek kardeşim vardı ve hiçbir zaman bebeklerle oynayan bir çocuk olmadım. Yeni şeyleri keşfetmeyi seven bir yapım vardı. Tüm iş tecrübelerimin ardından da yenilikçi fikirler üretip, fikirlerimi hayata geçirmeyi maaşlı çalıştığım bir yerde gerçekleştiremeyeceğimi fark ettim. Ve kendi işimi kurmak adına da doktorayla birlikte yürütmesi kolay olacağı düşüncesiyle e-ticaret sitesi enerjipazari.com.tr’yi 2015’te İzmir’de kurdum. İlgimi çektiği için yenilenebilir enerji sektörünü seçtim. Güneş enerjili sistemlerde kullanılan ürünlerin satışını yapıyordum. Ufak ufak ithalatlar yapıyordum. E-ticarete başladığım yıl Suriye’de savaş vardı ve enerji sistemleri bombalandığı için bir anda güneş enerji sistemlerine bu ülkeden büyük bir talep oldu” diyerek, buraya yaptığı satışlarla işlerini çok büyüttüğünü paylaştı.
İŞİN SEYRİNİ VERGİ DEĞİŞTİRDİ
Aysun Aktaş Akdoğan, hem Suriye hem de iç piyasadan taleplerle girişimcilik kariyerinde basamakları birer birer çıkar. Ama 2017’de yerli üretimi korumak adına ithal edilen güneş panellerine gözetim vergisi gelir. Aysun Aktaş Akdoğan, o süreci şöyle anlattı:
“Gelen bu vergiyle ürünlerin fiyatlarında ciddi artışlar oldu. Bu vergiyle birlikte çökme noktasına geldik. Sektör mü değiştireyim diye de düşündüm. Ama daha sonra ‘neden üretmeyelim’ demeye başladım. Üretim detaylarını öğrenmek için Çin’e gittim. Sonra 2017’de İzmir Pınarbaşı’nda 500 metrekarelik bir alanda 3 makineyle güneş paneli üretmeye başladım. Tabii bu da hiç kolay olmadı. Çünkü, bu alanda yetişmiş iş gücü bulmak da çok zordu. Günlerce işyerinde sabahladığım oldu. İnsanlar, ‘garanti mesleğin varken neden bunu yapıyorsun’ diyorlardı. Tüm zorlukların ardından gençlerden oluşan 10 kişilik bir ekiple üretime başladık. Süreç içinde işlerimiz büyüdü ve İTOB Organize Sanayi Bölgesi’nde bin metrekarelik bir yere geçtik. Tabi zamanla o da yetmedi ve bugün aynı OSB’de 5 bin metrekarelik tesisimizde, 107 kişilik ekibimizle birlikte 200 MW kapasiteyle fotovoltaik güneş paneli üretiyoruz. Bunu de hep iç piyasa hem de başta Avrupa olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç ediyoruz.”
PANELİ ESNETTİ
ZORLU bir sürecin ardından sektörde ilkelere de imza atan Aysun Aktaş Akdoğan, “Standart güneş panelinin yanı sıra esnek güneş paneline de talep vardı. Ama bu ürün o zaman Türkiye’de üretilmiyordu. Mevcut üretimin yanında ‘bunu da yapabiliriz’ dedik. Uzun bir araştırma sonucunda piyasada olan esnek güneş panellerinin tüm iyi yanlarını alarak kendimize özgün bir ürün geliştirdik. Bu Türkiye’de bir ilkti. Tescilli markamız Lexron’la gerçekleştirdiğimiz AR-GE çalışmalarıyla ürün kalitesini sürekli iyileştirdik. Bu kapsamda da KOSGEB AR-GE Projesi kapsamında desteklenen ve tamamlanan ‘Fiber Mercekli Esnek Panel Üretimi’ ile ortaya çıkan ürün bize yeni pazarların da kapısını açtı. Avrupa’da Orta Doğu’ya esnek güneş paneli ihraç eder hale geldik” diyerek, katma değerli bir ürün üretmenin mutluluğunu yaşadığını paylaştı.
DÜN YÜZÜNE BAKMIYORLARDI
ŞİMDİ SIRAYA GİRİYORLAR
AYSUN Aktaş Akdoğan, küçük bir adımla ‘merhaba’ dediği yenilenebilir enerji sektöründe kendini sürekli geliştiren bir isim. Bu küçük adım sürecinde de sektörün taleplerini, son kullanıcının beklentisini iyi analiz ettiğini söyleyen Akdoğan, “Daha sonra da bayinin ne istediğini öğrendim ve en sonunda tüm bunları üretimde kullandım. Yeni ürünler geliştirerek piyasada farklı bir tarzımız var. Şu an ürettiğimiz esnek güneş panellerinin yüzde 80’ni başta Avrupa olmak üzere çeşitli ülkeler ihraç ediyoruz. Standart güneş panelinde ise tamamen iç piyasaya veriyoruz. Çünkü büyük bir talep var. Daha önce 5-7 yıl olan amorti süreleri son elektrik fiyat artışları sonrası 3 yılın altına düştü. Yıllar önce fabrika çatılarınızı güneş paneliyle kapatın dediğimizde yüzümüze baklayanlar, şimdi sıraya girme yarışında” diyor.
SIRADA DEPOLAMA VAR
SEKTÖRDE fotovoltaik güneş paneli üretip aynı zamanda enerji depolama, enerji dönüştürme ürünlerinin hepsinin hizmetini veren tek şirket olduklarını paylaşan Aysun Aktaş Akdoğan, şöyle devam etti:
“Üretimle birlikte AR-GE departmanımız mevcut, yeni ürünler geliştiriyoruz. Yeni mezun gençlere ve kadınlara istihdamda öncelik sağlıyoruz. Ve sürekli gelen taleple birlikte kapasite artışımız söz konusu. Yurtdışında ağırlığımızın artmasını istiyoruz. Odağımızda sadece enerjinin üretilmesi de yok. Enerjinin depolanması konusuna da çalışıyoruz. Bu kapsamda lityum bataryalarla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Şu anda yüzde 51 yerlilik oranıyla üretim yapıyoruz. İlerde bu oranı da artırmak istiyoruz.”
KISA KISA
* 2015’te yola tek başına çıkan Aysun Aktaş Akdoğan, süreç içinde ACS Enerji’nin bir aile şirketine dönüştüğünü paylaştı, “Kardeşim, eşim ve onun kardeşi de bugün ACS Enerji için emek veriyor. Hatta annem geçmişte hep çalışmak istiyordu ama bizleri büyütme mücadelesi bu isteğini ertelemesine neden oluyordu. Bugün annem de bizimle. Herkesin görev alanı belli” diyor.
* Aysun Aktaş Aydoğan, bugün fabrika çatılarının yanı sıra, konuttan yata, karavandan savunma sanayine ve tarımsal sulamaya kadar birçok alana güneş paneli verdiklerini söyledi.