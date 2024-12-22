‘Vazgeçmeyeceğim bir isim olmalı’ dedi kızları Ceylin ve Beril’den CeyBer’i yarattı

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ÇAĞRI merkezi sektörü tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızlı büyüyor. Milyarlarca doların konuşulduğu bir alan… Türkiye’de ise yaklaşık 50 milyar TL’lik bir pazar olarak gösterilen çağrı merkezlerinde bugün 150 bine yakın kişi çalışıyor. Bu pazarın büyümesi için emek veren isimlerden biri de Ergun Civelek… Kurumsal hayata nokta koyup kendi hikayesini yazmak için 2016’da İzmir’den yola çıkan Civelek, CeyBer’le bugün 70'ten fazla proje deneyimiyle e-ticaret, teknoloji ve lojistik gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmalara hizmet sunuyor. Sürece yapay zekâ ve teknolojiyi de ekleyerek farkındalık yaratan Ergun Civelek’le girişimcilik serüveninde yarınlara dair planlarına kadar birçok konu başlığını konuştuk.

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HEM OKUYUP HEM ÇALIŞTI

Ev kadını bir anne ile karayollarında işçi bir babanın 3 erkek çocuğunun en küçüğü olarak 1980’de Trabzon’da doğmuş. Annesinin yönlendirmesiyle 8’li yaşlarda pazarda çanta satarak aslında çalışma hayatına ilk adımı atmış. Hem okuyup hem de çalışmış. Süreç içinde beyaz eşya da satmış, gazete de simit de… 17 yıl yaşadığı Trabzon’dan, üniversite eğitimi için İstanbul’a gittiğinde çıkmış. Marmara Üniversitesi Elektronik Haberleşme Bölümü’nde okurken de boş durmamış. Çalışmaya devam etmiş ve bir fast food zincirinde harçlığını çıkarmış. Bir süre sonra kendini geliştirecek alanlara odaklanmış ve telekomünikasyon sektöründe kariyerine yön vermeye başlamış, çağrı merkezinde çalışmış.

DÜŞMEMEK İÇİN HEP KOŞTU

Üniversite yıllarında başlayan profesyonel iş hayatında süreç içinde farklı kurumlarda çalışarak devam etmiş. Sabancı, Borusan, Turkcell ve en sonunda da yolu Türk Telekom’la kesişmiş. Çalıştığı her kurumda da hedeflerini her zaman gerçekleştiren bir profesyonel olmuş. Çocukluk yıllarından itibaren yaptığı işlerin de payıyla, satıştan büyük bir keyif alarak yol yürümüş. Pratik zekasına olan güveniyle hep çalışmış. “Düşmemek adına hep koştum” diyen Civelek, günün sonunda da artık kendi hikayesini yazmanın geldiğini düşünmeye başlamış.

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GARANTİ İŞ BIRAKILIR MI

Aslında Ergun Civelek’i yaklaşık 17 yıl süren kurumsal hayat sonrası kendi girişimini hayata geçirme fikrini tetikleyen çeşitli faktörler olmuş. Civelek, hikayesinin devamını şöyle anlatıyor:

"Okuduğum bir makalede Türkiye’de markalaşmanın azlığına dikkat çekiyordu. Para kazanmaya odaklı bir yapı var. Aslında markaya ne kadar çok yatırım yaparsanız kazanacağınız para o kadar artıyor. Bu nedenle ‘uzmanlaşmanın önemini bilerek’ yıllardır çalıştığım sektörde bir markalaşma hikayesi yazmak istedim. İstanbul’daki profesyonel kariyerimi noktalayarak geldiğim İzmir’de 2016’da CeyBer Çağrı Merkezi’ni kurdum. CeyBer iki kızımın ismi… Ceylin ve Beril’den ilham aldı. Markayı oluştururken, ‘Özellikle vazgeçmeyeceğim, çok sahipleneceğim, ufacık bir çizik gelmesine bile engel olabileceğim bir isim ve değer olması lazım’ dedim. Onun için kızlarımın ismini koydum. CeyBer’i kurma sürecinde, ‘Garanti iş bırakılır mı, yapamazsın’ diyen çok olsa da hiçbirine kulak asmadım. Ama yeni bir kentte yeni bir hikâye yazmak çok da kolay olmadı. İlk iki yıl oldukça sıkıntılı geçti. Teori ve pratik uymadı. Tabii zamanla tablo tersine döndü, büyümeye başladık. Çok koşarak CeyBer’i bugün 70'ten fazla proje deneyimiyle e-ticaret, teknoloji ve lojistik gibi çeşitli alanda faaliyet gösteren sektörün önemli bir aktörü haline getirdik.”

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YAPAY ZEKA VE TEKNOLOJİYE YATIRIM

ERGUN Civelek, ülkeye bir değer katma hedefiyle çalışan bir isim... Bu hedef doğrultusunda hem kendi işine hem de işini geliştirecek alanlara yatırım yapıyor. Civelek, “CeyBer bir çağrı merkezi. Ama sadece bir çağrı merkezi değil. İşin yapay zekâ ve teknolojiyle beraber çok daha evrimleşeceğine inanıyoruz. Biz de buna uygun adımlar atıyoruz. CeyBer çatısı altında yazılım şirketlerimiz bulunuyor. Ayrıca bu alanda ortak olduğumuz alanlar ve farklı farklı sektörlerde girişimlerimiz de var” diyor.







SEKTÖRÜNÜN HIZLI BALIĞI

“KOŞMAZSAN düşersin” felsefesini benimseyen Ergun Civelek’in bu stratejisi şirketin büyüme verilerine de yansımış. Civelek, TOBB’un ‘En Hızlı Büyüyen 100 Şirket’ listesine girmeyi başardıklarını paylaşıyor. “2021 verilerine göre ilk 30’dayız. İzmir’in ise en hızlı büyüyen 3’üncü şirketiyiz. Yüzde 640 gibi bir büyümeden söz ediyoruz. 2023’te 8 basamak yükseldik ve 22’nci sırada yerimizi aldık. Bu listeye iki kere üst üste giren tek şirket olduk” diye konuşuyor.





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ROTADA YURTDIŞI DA VAR

CEYBER’in İzmir’in yanı sıra İstanbul’da bir ayağı bulunuyor. Ergun Civelek, şirketin geldiği noktayı ve geleceğe dair planlarını şöyle anlatıyor: “2016’da 10 kişiyle yola çıktığımız serüvenimiz bugün 600’e ulaştı. 60’a yakın şirketle çalışıyoruz. Bizim daha önce Adıyaman’da da yerimiz vardı ama Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bina yıkılınca kapatmak zorunda kaldık. Şimdi Mardin’de bir merkez açmaya hazırlanıyoruz. Tabii home ofis çalışma modeliyle Türkiye’nin birçok kentinde çalışma arkadaşlarımız var. 2025 Şubat’ta çalışan sayımız 750, yıl sonunda da bin 250 ulaşacak. Yurtdışıyla ilgili de planlarımız bulunuyor. Azerbaycan, İspanya ve Almanya yatırım için gündemimizde olan ülkeler. Yapay zekayı da kullanarak sektörde ayrışmayı amaçlıyoruz. Bu da 3-5 yıl içinde gerçekleşecek. Yazılımda, çağrı merkezleri çözümlerinde büyüyeceğiz. Şirketlerin daha çok içine entegre olacağız.”





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KISA KISA

* Ergun Civelek, bazı özel günlerde hızlı büyüyüp, küçülebildiklerini söylüyor ve ekliyor: “2020 14 Şubat Sevgililer Günü’nde 240 olan çalışan sayımızı bin 400 çıkarmıştık. 15 günün tabi tekrar eski rakamımıza geldik. Burada kullandığımız yazılımızın da etkisiyle elimizde iyi bir veri havuzu var. Kurumsal şirketi esnaf gibi yönettik. Bizimle çalışanların ücretini iş bittiğinde hemen ödedik.”

* Müşteriyi değil, müşterinin müşterisini mutlu etmek üzere bir stratejileri olduğunu söylüyor Ergun Civelek… Civelek, “Bu mantıkla da yapay zekayı da kullandığımız birçok yazılım geliştirdik. Müşterinin farklı kanallardan tek tek uğraşmasının önüne geçenden, çağrı merkezlerine özel çözümler üretene, insan kaynaklarından hangi kalitede hizmet verdiğimizi ölçmeye kadar birçok yazılımız var. Bir yazılımımızla uluslararası bir yarışmadan ödül de aldık. Gelecekte daha büyük sürprizlerimiz olacak” şeklinde konuşuyor.

* CeyBer’in İzmir’de bulunan yerinin çevreye duyarlı bir yaklaşımı esas aldığını ifade eden Ergun Civelek, ekliyor: “Bornova’daki binamızın çatısında bulunan güneş panelleriyle enerji ihtiyacımızın yüzde 70’ini karşılıyoruz. Yağmur sularını arıtarak su ihtiyacımızın yüzde 30’unu elde ediyoruz. Sürdürülebilir enerji ve çevre dostu uygulamalarımız bulunuyor.”