VAR’a İzmir’den mobil hakem

Her şey Murat Albayrak’ın ‘Bir fikrim var ve bunun marka haklarını nasıl korurum’ sorusuna cevap aramasıyla başlar.
Albayrak, bu sorunun cevabını ise Avukat Okan Özaydın’da bulur. Özaydın, hakemlerin ‘VAR’ uygulamasında verdiği kararlara seyircinin de katılabileceği mobil uygulamanın hem marka haklarını korumaya alır hem de yeni yatırımcılar bulmanın kapısını açar. Kısa sürede 10 binlerce indirmeye ulaşan İzmirli VAR Online, bugün 13 ortaklı bir yapıyla yoluna devam ediyor. Anlık oylarla interaktif şekilde kamuoyu görüşünün belirlenebileceği platformda Albayrak ve Özaydın, bunu tüm dünyaya yaymayı hedefliyor.
VAR Online... Bilişim kenti olma hedefiyle yoluna devam eden İzmir’de ortaya çıkan çiçeği burnunda bir girişim. Her zaman gündem oluşturmaya en müsait alanlardan biri olan futbolda hayata geçirilen teknolojik bir atılım. Rope’nin markası olan VAR Online’nın kuruluş hikayesini ve gelecek planlarını, kurucu ortaklardan Murat Albayrak ile Okan Özaydın’dan dinledik. Fotoğrafçılık eğitimi alan 34 yaşındaki Murat Albayrak, Türkiye ve diğer futbol ülkelerinde hakemlerin hep tartışma konusu olduğunu belirterek, VAR’ın bu tartışmaları bazı noktalarda minimuma indirdiğini, bazı noktalarda ise tavan seviyesine çıkardığını paylaştı. Albayrak, şöyle devam etti:
O SORULARIN CEVABI
“Bir hakemin ısrarla VAR’a gitmemesi üzerine bu işin içine taraftarları da dahil etmek gerektiğini ve bunun bir mobil uygulamayla olabileceğini düşünmeye başladım. Tabii, sadece bir fikirdi bu ve yaklaşık 6 ay kadar yatırımcı aramakla, bol bol fikri anlatmakla geçirdim. İşte tam bu noktada avukat Okan Özaydın’la yolumuz kesişti ve bu fikri nasıl daha iyi korurum, ileriye taşırım sorusuyla birleşti. Asıl macera da burada başladı. Girişim nasıl olur, yatırımcı nasıl bulunur, marka hakları ve birçok konuda Okan Özaydın’ın deneyimiyle pekişerek güzel bir iş çıkardık. Ve 2019 Haziran’da VAR Online doğdu. Tabii, Okan Özaydın’ın daha önce Ege Genç İş İnsanları Derneği yöneticisi olması benim için ayrıca şans oldu.”
SEYİRCİ MAÇA DAHİL OLDU
Futbolla yatıp kalkan bir ülkeyi oyunun içine “VAR Online” uygulamasıyla dahil ettiklerini söyleyen Murat Albayrak, mobil uygulamayla ilgili şu bilgileri verdi:
“Konuşma kültürü gelişmiş bir ülke olduğumuzdan olsa gerek, futbol hayatımızda neşe kaynaklarından biri. Bu noktada bize düşen iş, her taraftarın söz hakkı olmasını ve pozisyonlarla ilgili tek çatı altından fikrini beyan etmesine olanak sağlamak. Futbol izleyicisiz hiç bir anlam ifade etmez, biz daha fazla etki etmesi için interaktif uygulama geliştirdik. Pozisyonda kaç oy kullanılmış ve oy kullananların takımlarını istatistik olarak tutarak taraflı tarafsız o pozisyon hakkında genel görüşü hakemle birlikte taraftara sunuyoruz. Sosyal bir uygulama olmak ilk hedefimiz. Kullanıcıların zamanla arkadaşlarıyla verdiği oyları görebilme ve tartışabilmeleri için çalışıyoruz. Bunun yanında yaklaşık 50 ülkenin iddaa, puan durumu, fikstür, haber ve canlı skorlarını sunarak farklı bir uygulamaya ihtiyaç duymadan keyifli bir platform olmayı amaçlıyoruz.”
ORTAKLIKLARLA BÜYÜYOR
Bilişime karşı hep meraklı olan avukat Okan Özaydın, VAR Online’nın ortaklıklarla büyüdüğünü dile getirdi. Kuruluştan itibaren kendisinin dışında Murat Albayrak ve Gözde Albayrak’ın olduğunu paylaştı. Özaydın, “Stratejik ortaklar Hande Göktepe-Erkan Karagöz ve yatırımcılar olmak üzere toplam 13 ortağız. Şirketin yüzde 82,5 hissesi girişimcilere ait. Yatırım aldıktan sonra tek bir yapı değişti. Yatırımcı tavsiyesi ile yazılım kadrosunun tamamı şirkete dahil edildi. EGİAD Melekleri’nden 1.5 milyon TL değerleme ile 230 bin TL yatırım aldık. Yatırımcılarımız kendi alanlarında ciddi istihdam yaratan iş insanları. Biz arayışımızda sadece para bulmadan öte akıllı parayı tercih ettik. Yatırım aldığımız insanların mental olarak da bize çok şey kattığını söyleyebilirim. Temel Aycan Şen, Alp Avni Yelkenbiçer, Frederic Pagy, Halil Nadas, Levent Kuşgöz, Tamer Ustaoğlu, Gökmen Ulusoy ve Nazif Ulusoy’dan yatırım desteği aldık” diyerek VAR Online’ın yapısını aktardı.
HEDEF GLOBAL
OYUNCU OLMAK
VAR Online’nın interaktif bir uygulama olduğunu ve anlık olarak hakemle birlikte karar alındığını söyleyen Murat Albayrak, “Milyonlarca hakem olan bir uygulama olması bizi sosyal platformlarda öne çıkaracak. Yurtiçi hedeflerimize ulaşırken bunu diğer futbol ülkelerine pazarlamak için adımları şimdiden atıyoruz. Bu sektörle ilgili yeni projelerimiz devam edecek. Amacımız, İzmir’den başlayıp tüm Türkiye’ye, daha sonra dünyaya açılacağımız yapılanmayı hayata geçirmek. Bu konuda iddialıyız. VAR sisteminde biz de ‘VAR’ız” diyor.
ABİ KARDEŞİN
YANINA ANAYASA
MOBİL uygulamanın 13 ortaklı bir yapıyla gücüne güç kattığını söyleyen Okan Özaydın, ortak kültürünü değerlendirdi, şu bilgileri aktardı: “Ege, insanların birbirine saygı duyduğu ve özgürlüklerin kısıtlanmadığı bir bölge. Ortaklıkların mantıklı insanlarla doğru yapıda kurulduğunda saygı ve sevgi çerçevesinde olumlu etkileri olduğunu yaşayarak görüyoruz. Bizde bu biraz ‘abi-kardeş gibi sevgi saygı çerçevesinde, sorunsuz olarak yola devam ediyor. Her kurulu düzende olduğu gibi bizim de bir anayasamız var.”
VAR’a İzmir’den mobil hakem
Her şey Murat Albayrak’ın ‘Bir fikrim var ve bunun marka haklarını nasıl korurum’ sorusuna cevap aramasıyla başlar.
Albayrak, bu sorunun cevabını ise Avukat Okan Özaydın’da bulur. Özaydın, hakemlerin ‘VAR’ uygulamasında verdiği kararlara seyircinin de katılabileceği mobil uygulamanın hem marka haklarını korumaya alır hem de yeni yatırımcılar bulmanın kapısını açar. Kısa sürede 10 binlerce indirmeye ulaşan İzmirli VAR Online, bugün 13 ortaklı bir yapıyla yoluna devam ediyor. Anlık oylarla interaktif şekilde kamuoyu görüşünün belirlenebileceği platformda Albayrak ve Özaydın, bunu tüm dünyaya yaymayı hedefliyor.
VAR Online... Bilişim kenti olma hedefiyle yoluna devam eden İzmir’de ortaya çıkan çiçeği burnunda bir girişim. Her zaman gündem oluşturmaya en müsait alanlardan biri olan futbolda hayata geçirilen teknolojik bir atılım. Rope’nin markası olan VAR Online’nın kuruluş hikayesini ve gelecek planlarını, kurucu ortaklardan Murat Albayrak ile Okan Özaydın’dan dinledik. Fotoğrafçılık eğitimi alan 34 yaşındaki Murat Albayrak, Türkiye ve diğer futbol ülkelerinde hakemlerin hep tartışma konusu olduğunu belirterek, VAR’ın bu tartışmaları bazı noktalarda minimuma indirdiğini, bazı noktalarda ise tavan seviyesine çıkardığını paylaştı. Albayrak, şöyle devam etti:
O SORULARIN CEVABI
“Bir hakemin ısrarla VAR’a gitmemesi üzerine bu işin içine taraftarları da dahil etmek gerektiğini ve bunun bir mobil uygulamayla olabileceğini düşünmeye başladım. Tabii, sadece bir fikirdi bu ve yaklaşık 6 ay kadar yatırımcı aramakla, bol bol fikri anlatmakla geçirdim. İşte tam bu noktada avukat Okan Özaydın’la yolumuz kesişti ve bu fikri nasıl daha iyi korurum, ileriye taşırım sorusuyla birleşti. Asıl macera da burada başladı. Girişim nasıl olur, yatırımcı nasıl bulunur, marka hakları ve birçok konuda Okan Özaydın’ın deneyimiyle pekişerek güzel bir iş çıkardık. Ve 2019 Haziran’da VAR Online doğdu. Tabii, Okan Özaydın’ın daha önce Ege Genç İş İnsanları Derneği yöneticisi olması benim için ayrıca şans oldu.”
SEYİRCİ MAÇA DAHİL OLDU
Futbolla yatıp kalkan bir ülkeyi oyunun içine “VAR Online” uygulamasıyla dahil ettiklerini söyleyen Murat Albayrak, mobil uygulamayla ilgili şu bilgileri verdi:
“Konuşma kültürü gelişmiş bir ülke olduğumuzdan olsa gerek, futbol hayatımızda neşe kaynaklarından biri. Bu noktada bize düşen iş, her taraftarın söz hakkı olmasını ve pozisyonlarla ilgili tek çatı altından fikrini beyan etmesine olanak sağlamak. Futbol izleyicisiz hiç bir anlam ifade etmez, biz daha fazla etki etmesi için interaktif uygulama geliştirdik. Pozisyonda kaç oy kullanılmış ve oy kullananların takımlarını istatistik olarak tutarak taraflı tarafsız o pozisyon hakkında genel görüşü hakemle birlikte taraftara sunuyoruz. Sosyal bir uygulama olmak ilk hedefimiz. Kullanıcıların zamanla arkadaşlarıyla verdiği oyları görebilme ve tartışabilmeleri için çalışıyoruz. Bunun yanında yaklaşık 50 ülkenin iddaa, puan durumu, fikstür, haber ve canlı skorlarını sunarak farklı bir uygulamaya ihtiyaç duymadan keyifli bir platform olmayı amaçlıyoruz.”
ORTAKLIKLARLA BÜYÜYOR
Bilişime karşı hep meraklı olan avukat Okan Özaydın, VAR Online’nın ortaklıklarla büyüdüğünü dile getirdi. Kuruluştan itibaren kendisinin dışında Murat Albayrak ve Gözde Albayrak’ın olduğunu paylaştı. Özaydın, “Stratejik ortaklar Hande Göktepe-Erkan Karagöz ve yatırımcılar olmak üzere toplam 13 ortağız. Şirketin yüzde 82,5 hissesi girişimcilere ait. Yatırım aldıktan sonra tek bir yapı değişti. Yatırımcı tavsiyesi ile yazılım kadrosunun tamamı şirkete dahil edildi. EGİAD Melekleri’nden 1.5 milyon TL değerleme ile 230 bin TL yatırım aldık. Yatırımcılarımız kendi alanlarında ciddi istihdam yaratan iş insanları. Biz arayışımızda sadece para bulmadan öte akıllı parayı tercih ettik. Yatırım aldığımız insanların mental olarak da bize çok şey kattığını söyleyebilirim. Temel Aycan Şen, Alp Avni Yelkenbiçer, Frederic Pagy, Halil Nadas, Levent Kuşgöz, Tamer Ustaoğlu, Gökmen Ulusoy ve Nazif Ulusoy’dan yatırım desteği aldık” diyerek VAR Online’ın yapısını aktardı.
HEDEF GLOBAL
OYUNCU OLMAK
VAR Online’nın interaktif bir uygulama olduğunu ve anlık olarak hakemle birlikte karar alındığını söyleyen Murat Albayrak, “Milyonlarca hakem olan bir uygulama olması bizi sosyal platformlarda öne çıkaracak. Yurtiçi hedeflerimize ulaşırken bunu diğer futbol ülkelerine pazarlamak için adımları şimdiden atıyoruz. Bu sektörle ilgili yeni projelerimiz devam edecek. Amacımız, İzmir’den başlayıp tüm Türkiye’ye, daha sonra dünyaya açılacağımız yapılanmayı hayata geçirmek. Bu konuda iddialıyız. VAR sisteminde biz de ‘VAR’ız” diyor.
ABİ KARDEŞİN
YANINA ANAYASA
MOBİL uygulamanın 13 ortaklı bir yapıyla gücüne güç kattığını söyleyen Okan Özaydın, ortak kültürünü değerlendirdi, şu bilgileri aktardı: “Ege, insanların birbirine saygı duyduğu ve özgürlüklerin kısıtlanmadığı bir bölge. Ortaklıkların mantıklı insanlarla doğru yapıda kurulduğunda saygı ve sevgi çerçevesinde olumlu etkileri olduğunu yaşayarak görüyoruz. Bizde bu biraz ‘abi-kardeş gibi sevgi saygı çerçevesinde, sorunsuz olarak yola devam ediyor. Her kurulu düzende olduğu gibi bizim de bir anayasamız var.”