Türkiye’den çıkıp globalde marka oldu

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BİR ürün, hizmet ya da süreç için gereklilikler sağlandığında standartların yerine getirilip getirilmediğinin doğrulanabilmesi için mutlaka bir kontrol mekanizmasına ihtiyaç duyuluyor. İşte tam da bu kontrol mekanizması sürecinde uygunluk değerlendirme şirketleri devreye giriyor. Nesrin Serin Onkardeşler de global oyuncuların boy gösterdiği bu sektörde kurduğu USB Certification’la önemli bir aktör olmayı başarmış girişimci. Merdivenlerin basamaklarını birer birer çıkarak 30 yılı aşkın süredir iş hayatının içinde olan Nesrin Serin Onkardeşler ile kariyer yolculuğundan geleceğe dair planlarına kadar birçok konuyu konuştuk.

İLK ADIM ÜNİVERSİTEDE

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Dokuma ustası bir baba ile terzi bir annenin dört kızının en küçüğü olarak Kayseri’de dünyaya gelmiş. İlk, orta ve lise eğitimini Kayseri’de tamamlayan Nesrin Serin Onkardeşler, üniversite eğitimi için Ankara’nın yolunu tutmuş. Boğaziçi İşletme istese de yanlış tercihler sonucu Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’ni kazanmış. 1990’da mezun olduğunda Nesrin Serin Onkardeşler’in hayali, Ankara’da bulunan bir fabrikada mesleğiyle ilgili profesyonel iş hayatına adım atmakmış. Ama Körfez krizi nedeniyle iş bulamamış. Üniversite son sınıfta iken Kayseri’ye yapılan teknik gezide tanıştığı dönemin Erciyes Üniversitesi’nin rektörünün yönlendirmesiyle Fen Bilimleri Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olarak kariyerine başlamış. Üniversite öğrencisiyken otobüslerde dağıtılan çay kahve bardaklarını toplayıp fidanlıklara satması nedeniyle araştırma görevlisi olduğu süreçte de odağını çevre konularına çevirmiş. Nesrin Serin Onkardeşler, o süreci şöyle anlatıyor:

24’ÜNDE ŞİRKETİNİ KURDU

"Bir anda çevreyle ilgili tüm işlerin içinde kendimi buldum. Katı atık yönetmeliğinin delegasyonunda yer aldım. Çevre sempozyumu düzenledim. Kayseri’deki fabrikaların atık kağıtlarını toplayıp, sattım. Buradan elde ettiğim gelirle de fidan alıp, üniversitenin kampüsüne dikilmesini sağladım. Kalite üzerine yüksek lisan yaparken danışmanlık serüvenim başladı. Kariyer yolculuğuma daha sonra, Türk Standartları Enstitüsü'nde ‘kalite yönetim uzmanlığını’ da ekledim. Tarihler 1993’ü gösterdiğinde, 24 yaşımda kendi danışmanlık şirketimi kurma kararı aldım. O dönem üniversiteden de ayrılmıştım. 1993 Şubat’ta YÖNDES Yönetim Danışmanlığı doğdu ve Ankara serüveni başladı.”

İSTANBUL’DAN İZMİR’E

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Tabii hiçbir şey kolay olmamış. Kentler arasında mekik dokuyan Nesrin Serin Onkardeşler, birçok firmanın kalite sistemlerini kuruyormuş. İstanbul’a 1995’te önce ofis, 1996’da ise şirket merkezini taşımış Nesrin Serin Onkardeşler… 1998’de insan kaynakları alanında danışmanlık vermek üzere Polaris’i kurmuş. 2000’li yılların başında ‘artık denetim tarafına geçmeliyim’ sözüyle de Onkardeşler, yetkilendirme ve temsilcilik faaliyetlerine başlamış. Onkardeşler, “2005’te evlendim. Eşim Alpay İzmirli… Yeni bir macera başladı. İstanbul – İzmir trafiğimiz arttı. 2005’te İzmir’de de ofis açtık. Süreç içinde de Polaris, USB Certification’a dönüştü. Ulusal ve uluslararası standartlara göre uygunluğun denetlenmesini ve belgelendirmesini gerçekleştiren USB Certification’un merkezini 2011’de İzmir’e taşıdık. 2017’de de YÖNDES İzmirli oldu. Ulusal ve uluslararası akreditasyonlarımız, yetkilerimiz, temsilciliklerimiz, çözüm ortaklarımız, alanında uzman ve deneyimli profesyonel kadromuzla müşterilerimizin ulusal/uluslararası alanda sürdürülebilirlik ve rekabet gücünü artırma hedefiyle çalışıyoruz. Tüm bunlara yakın zamanda bir de İstanbul’da kurduğumuz laboratuvarımızı ekledik” diyor.

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3 BİN ŞİRKETLE TEMAS

USB Certification, artık sektöründe global bir aktör. Türkiye’de 150, yurtdışında ise 200’e yakın yani 350 kişilik bir ekip USB Certification’un büyümesi için emek veriyor. Nesrin Serin Onkardeşler, 10 ülkede faaliyet gösterdiklerini anlatıyor ve ekliyor: “Türkiye’nin yanı sıra Bangladeş, Çin, Hindistan, Pakistan, Kuzey Kıbrıs, Fas, İtalya, Endonezya ve İngiltere’de şirketlerimiz var. Buradaki şirketlerimizde de o ülkenin vatandaşlarıyla yol almayı tercih ediyoruz. Tekstilden tarıma, gıdadan endüstriyele çeşitli sektörlere hizmet veriyoruz. 3 bin şirkete temas ediyoruz Türkiye’den uygunluk değerlendirme sektöründen çıkan ve global olan bir marka yok. Biz yüzde 100 Türk sermayeli bir şirket olarak bunu başardık.”

SATIN ALMALARLA

BÜYÜME STRATEJİSİ

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NESRİN Serin Onkardeşler’in USB Certification özelinde hedefinde büyüyeme var. Burada da global işbirlikleri gündemde… Onkardeşler, gelecekle ilgili yol haritasını ise şöyle anlatıyor: “Globalde satın almalarımız olabilir. Amerika’da bir şirket satın alma durumumuz var. Görüşmelerimiz sürüyor. Asya tarafı da gündemimizde. Ben markayım. Yılların birikimi var. Nesrin Serin Onkardeşler’den uzaklaşıp USB Certification geçmek için 10 yıldır büyük bir çaba var. Şirketin, artık kurumsal dinamikleri oluştu. 2013’te eşim Alpay da emeklilik sonrası bize katıldı. İnsan kaynakları ve finans alanındaki tecrübelerinin şirkete katkısı büyük. Bütçe ve stratejilerle hareket ediyoruz. Ben kurucu olsam da şirketin genel müdürüyüm. Bunun da bir maaşı var. Şirketin parası benim değil. Gelecekte yönetim kurulu oluşturacağız. Bağımsız mali denetimleri olan bir yapıya dönüyor. Bu stratejilerle birlikte gücümüze güç katacağız.”

KISA KISA

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* Mevcuttaki koşuşturmalarının yanı sıra Nesrin Serin Onkardeşler’in süreç içinde farklı girişimleri de olmuş. Bir proje kapsamında iki yıl sebze-meyve alıp satmış. Onkardeşler, “Animasyon, oyun, duvar kağıtları hayata geçirdiğim girişimler arasında yer alıyor. Bunlar geçmişte kaldı ama mevcut işlerimin yanı sıra melek yatırımcı olarak da planlarım var. Tarım ve dijital alanda yatırımları desteklemeyi planlıyorum” diyor.

* Nesrin Serin Onkardeşler, bir yandan kendi işini büyütmek için emek verirken bir yanda da çeşitli STK’larda da görev alıyor. Habitat Derneği de bunlardan biri. Onkardeşler, “Yakın zamanda Habitat Derneği’nin kurucu başkanı Sezai Hazır’ı kaybettik. Çok değerli bir isimdi ve önemli işlere imza attı. Onun değerlerini yaşatmak bizim için önemli. O nedenle şu an başkan yardımcısı olduğum Habitat Derneği, hayatımın hep içinde yer alacak” diyor.

* USB Certification’da çalışanların yüzde 65’i kadınlardan oluşuyor. EY (Ernst & Young) Girişimci Kadın Liderler Programı’nın 2023 listesine girmeyi başaran Nesrin Serin Onkardeşler’in şirketi USB Certification da TOBB’un Türkiye’nin Hızlı Büyüyen Şirketleri listesinde de son yıllarda yerini alıyor.