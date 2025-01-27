Türkiye-Çin kültür köprüsü yatırım ve ihracata dönüşüyor

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SON dönemde Çinli yatırımcıların Türkiye’ye ve Ege’ye ilgisinde ciddi artış var. Hatta bu ilgi artık yatırımlara da dönmüş durumda. Bunlardan en somutu ise elektrikli otomotiv sektörünün önemli aktörlerinden BYD’nin Manisa’ya yaptığı 1 milyar dolarlık yatırım. İki ülke arasındaki ticaret de güç kazanıyor. Çin ile Türkiye arasındaki ticari iş birliğinin hızla gelişmesiyle ticaret hacmi 2024’te 48 milyar dolara ulaştı. Çin’den 44.9 milyar dolar ithalata karşılık bu ülkeye 3.1 milyar dolar ihracatımız söz konusu.

O DERNEĞİN PAYI BÜYÜK

Türkiye Çin’e madencilik ürünlerinden kimyevi maddeler ve mamullerine, demir ve demir dışı metallerden tekstil ve hammaddelerine, gemi yat ve hizmetlerinden zeytin ve zeytinyağına birçok ürün ihraç ediyor. Enerjiden sağlığa birçok başlıkta iş birlikleri var. Her iki tarafta da kamudan yerel yönetimlere, şirketlerden oda ve birliklere birçok kesim de iki ülke arasındaki hem ticari ilişkilerin artması hem de yatırımlar yapılması adına yoğun mesai harcıyor. Tabii iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi için emek veren bir kurum daha var: İzmir Çinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği.

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NEFES KESEN GÖSTERİ

Dernek, ticaretin yanı sıra kültürel etkinliklerle Çin ile Türkiye arasındaki bağın daha da güçlenmesi adına çalışıyor. 2015’te kurulan ve bugün 70 üyesi bulunan İzmir Çinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 18 Ocak Cumartesi akşamı ‘2025 Çin Yeni Yılı Kültürel Etkinlikleri’ ismiyle önemli bir organizasyon gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi’nin de destek verdiği ve Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılan etkinlikte iki ülkenin kültürleri, gelenekleri, müzikleri ve danslarının özel bir atmosferde izleyiciyle buluştu. Hem İzmir Büyükşehir Belediyesi Dans ve Ritim Topluluğu hem de Çin’in Chengdu kentinden gelen ekip nefes kesen gösteri gerçekleştirdi. Özellikle Çin’in meşhur maske gösterisi izleyenlerden büyük alkış aldı.

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BAĞLAR GİDEREK GÜÇLENDİ

İzmir Çinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yağız Vang, 26 yıldır İzmir’de yaşayan bir Çinli olarak İzmir’in Çin’le kurduğu iş birliklerinin ve dostane bağların her geçen gün nasıl derinleştiğine bizzat tanıklık ettiğini söyledi. Vang, “Derneğimiz, kurulduğu günden bu yana İzmir ile Çin yerel yönetimleri arasında dostluk köprüleri kurmayı ve bu ilişkileri geliştirmeyi kendisine hedef edindi. Özellikle son yıllarda İzmir ile Çin arasındaki kültürel, eğitimsel ve ticari bağlar giderek güçlendi. Çin’in geleneksel sanatı olan kaligrafi, Tai Chi ve çay kültürü burada büyük ilgi görürken, Türklerin mimarisi, mutfağı ve müziği de bizleri derinden etkileyip büyülemeye devam ediyor. Bu karşılıklı etkileşimler sadece hayatlarımızı zenginleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda iki ülke arasında güçlü bir kültür köprüsü kuruyor. Böylece gelecekte hem ticaret hacmi hem de yatırımlar anlamında daha güçlü bağlar kurulacak” dedi.

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EVRENSEL BİR MİRAS

BM’nin ‘Bahar Bayramı’nı resmi olarak uluslararası bir bayram olarak ilan ettiğini hatırlatan Yağız Vang, ayrıca yakın zamanda ‘Çin Yeni Yılı’nın UNESCO’nun ‘İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne dahil edildiğini de paylaştı. Çin Yeni Yılı’nın artık sadece Çinlilerin değil, herkesin paylaşacağı evrensel bir miras haline geldiğini söyleyen Vang, “İki kültürün buluşup kaynaşması bizlere bir kez daha gösteriyor ki dillerimiz ve geleneklerimiz farklı olsa da daha güzel bir yaşam arayışı, aile bağlarına verilen değer ve dostluk gibi evrensel duygular hepimiz için ortak” diye konuştu.