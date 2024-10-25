Tek eksiğimiz otomobildi artık o da tamam

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OTOMOTİV Sanayi Derneği’nin 2024’ün ilk dokuz ayına ilişkin üretim ve ihracat rakamlarına göre Türkiye’de önceki döneme kıyasla yüzde 7’lik gerilemeyle 1 milyon bin 597 adet otomotiv üretildi.

Yine aynı dönemde otomobil üretimi yüzde 5 azalarak 657 bin 743 olarak kayıtlara geçti.

İlk dokuz ayda 729 bin 515 otomotiv ihraç edildi.

Otomobil ihracatı yüzde 1 azaldı, ticari araçlarda ise yüzde 1 büyüme yaşandı.

İlk dokuz ayda toplam otomotiv ihracatının dolar bazında yüzde 2'lik artışla 26.7 milyar dolar olduğu da paylaşılan bilgiler arasında.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği de Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarına ilişkin verilerini açıkladı.

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2024 Ocak-Eylül’de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0.9 oranında azalmayla 849 bin 892 adetlik satış söz konusu.

Otomobil satışları geçtiğimiz yıla göre yüzde 1.3 artarak 675 bin 273, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8.4 azalarak 174 bin 619 adet oldu.

Sektördeki tüm verilerin yanında özel bir başlık açılması gereken alan ise elektrikli otomotiv…

ÇİNLİ DEV ‘MANİSA’ DEDİ

Olumlu-olumsuz çok söylem olsa da elektrikli otomotiv sektörü hızla büyüyor.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) Dünya Enerji Görünümü 2024 Raporu’na göre bu yılın ilk yarsında dünyada 7 milyon elektrikli araç satılmış.

Bir önceki döneme kıyasla yüzde 25 artış söz konusu.

Dünyada elektrikli araç satışlarının bu yıl 17 milyona yaklaşacağı tahmin ediliyor.

Bu araçların 10 milyonunun Çin’de görüleceği düşünülüyor.

Yani Çin bu konuda önemli bir aktör olma yolunda hızla ilerliyor.

Tabii Çin’in elektrikli araç sektöründeki büyüme stratejisinde Türkiye, dolayısıyla Ege de artık önemli bir aktör.

Malum, sektörün devlerinden Çinli BYD’nin Manisa’ya 1 milyar dolarlık yatırım kararı var.

Türkiye'de yatırıma yönelik anlaşma, 2024 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde imzalanmıştı.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde arsa tahsisi yapılan alanda BYD, 200 bin kapasiteli şarj edilebilir hibrit ve elektrikli otomobil üretimi yapacak.

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Planlanan projenin inşaat aşamasında ortalama 2 bin 500, işletme aşamasında ise üç vardiya halinde 12 bin kişinin çalışması bekleniyor.

Üretimin ise 2026’nın ilk çeyreğinde yapılması planlanıyor.

YAN SANAYİDE ÇOK GÜÇLÜYÜZ

Bugün her ne kadar Türkiye’de otomotiv üretimi Bursa, Koceali, Yalova, Sakarya ve İstanbul aksında kümelense de Ege Bölgesi, otomotiv yan sanayi konusunda önemli bir üs konumunda.

Ege kentlerinden birçok kurumsallaşmış firma otomotivde faaliyet gösteriyor, dev firmalara ürün pazarlıyor.

Janttan aküye, balatadan debriyaja, frenden cıvataya kadar sektörün birçok önemli parçası Ege’de üretilerek dünyanın dört bir yanına gidiyor.

Yan sanayide oldukça güçlü olan Ege, ‘jantın başkenti’ olarak da dikkat çekiyor.

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Burada da İzmir, Aydın ve Manisa öne çıkıyor.

Türkiye’nin jant üretiminin yaklaşık yüzde 90’ı bu üç kentteki firmalar tarafından üretiliyor.

Hatta Ege, dünya jant üretim merkezi haline gelmiş bulunuyor.

Başka hiçbir alanda bu kadar çok jant üretilmiyor.

Binlerce kişinin çalıştığı sektör her yıl dünyaya milyonlarca jant gönderiyor.

Yani sektör öyle gelişmiş ki Ege’de üretilen yedek parçalarla bir otomobil üretmek mümkün.

Buna nitelikli, eğitimli ve genç nüfusumuzu da eklediğimiz zaman otomotiv yatırımları için çok cazip bir konum oluşuyor.

Sektör öyle gelişmiş ki bölgede üretilen yedek parçalarla bir otomobil üretmek mümkün.

YENİ YATIRIMLAR DA GELİYOR

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Geçmişte Alman otomotiv devi Volkswagen de tüm bu artı değerleri göz önünde bulundurarak Manisa’ya yatırım kararı almıştı.

Sonradan bundan vazgeçse de bugün Çinli BYD’nin yatırım kararı gelecek için umut ışığı yaktı.

BYD’nin adımı bazı firmaların yatırım kararlarını hızlandırdığı da kulislerde konuşuluyor.

İzmirli başarılı iş insanlarından Mustafa Karabağlı da elektrikli otomotiv sektörüne yatırım hazırlığında olanlardan.

“Elektrikli araç üretimiyle daha büyük denizlere adım atıyoruz” diyen Karabağlı, elektrikli hafif ticari araç üretimine odaklanmış durumda.

Bu yatırımın hazırlıklarına İzmir Atatürk OSB’de devam etse de Karabağlı, Aliağa OSB’de 80 bin metrekarelik bir fabrika yatırımına çoktan başlamış bile…

2025’te de üretim planlanıyor.

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İlk etapta da 10 bin elektrikli hafif ticari araç üretimi hedefleniyor.

İlerleyen süreçte Mustafa Karabağlı gibi Ege’de elektrikli otomotiv sektörüne yatırım yapanların sayısının artacağı kesin.

Yatırımcı otomotiv firmalarının Türkiye'ye olan ilgisinin azaldığı süreçte bu girişimler, Ege için yeni bir yol açmış gibi…

Yani gelecekte daha çok konuşulacağız.