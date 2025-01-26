Tarım elektroniğinin zihin savaşçıları

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HEM dünyada hem de Türkiye’de tarım makineleri sektörü büyümesini sürdürüyor. Milyarlarca dolarlık bir ekonominin döndüğü sektör, sürekli gelişen teknoloji ve yeniliklerle de bir dönüşüm içinde. İzmirli CEDAY Bilişim Teknolojileri de tarım makineleri sektörünün büyümesi için emek verenlerden... Üniversite döneminde başlayan arkadaşlıklarını zamanla girişime dönüştüren Murat Varlıklı ile Enver Özgeday’ın kurduğu CEDAY, bugün tarım makineleri için yüksek teknoloji elektronik, sensör ile hassas ekim bileşenlerinde kullanılan kontrol ve izleme cihazları üretiyor. CEDAY Bilişim Teknolojileri’nin kurucu ortağı Murat Varlıklı ile şirketin kuruluş hikayesinden yarınlara dair planlarına birçok konuyu konuştuk.

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YOLLARI ÜNİVERSİTEDE KESİŞTİ

İşçi bir anne ve babanın evladı olarak 1975’te Almanya’da dünyaya gelmiş Murat Varlık… 1984’te ailesiyle birlikte Mersin’e kesin dönüş yapmış. Babasının, ‘hayatı öğrenin’ sözüyle küçük yaşta sokakta insanların kilosunu tartmış. Kuyumcu yanında başlayan çıraklık ise kalfalığa kadar yükselmiş. Bilgisayar üzerine okuma hedefiyle 1994’te üniversite eğitimi için İzmir’e gelmiş. Ege Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı’nı kazanmış. Bu süreçte yolu kendisi gibi mücadele dolu bir yaşamdan gelen Enver Özgeday’la kesişmiş. İkisi de bir yandan okumuş öte yandan çalışmış. Üniversitenin ardından Enver Özgeday özel bir şirkette, Murat Varlıklı ise Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda profesyonel iş hayatına ilk adımı atmış. Murat Varlıklı, hikâyenin devamını şöyle anlatıyor:

ARTAN TALEP GİRİŞİME DÖNÜŞTÜ





“Bilgi işlem uzmanı olarak bir yandan profesyonel hayat devam ederken bir yandan da Enver Özgeday’la dışarıdan gelen talepler doğrultusunda çeşitli kurumlar için takip uygulamaları yazıyorduk. Ama bir süre sonra fatura kesme zorunluluğu doğunca 1999’da CEDAY Bilişim Teknolojileri’nin kuruluşu için harekete geçtik. İlk etapta aile üzerinden iş yürüdü. Asker dönüşü 2002’de kurumdan istifa edip CEDAY’ın başına geçtim. 2004’te de Enver istifa ederek aramıza katıldı. İlk dönemler bilgisayar yazılımları yapıyorduk. Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri’nin (ABİGEM) İzmir ayağında bilişim alanında danışmanlık da yapıyordum. İhracat yapmak isteyen firmaların internet altyapısından tanıtıma kurumlara destek veriyordum.”

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KAPILAR KAPANSA DA PES ETMEDİLER

Bu süreçte Aydın’da tarım makineleri üzerine faaliyet gösteren bir şirketle yolları kesişmiş… İnternet sitesi yapımının ardından firmanın ekim makinesi için alan ölçere ihtiyacı gündeme gelmiş. “Çiftçi ektiği alanın ne kadar olduğunu bilmiyor” sözünden hareketle Varlıklı ve Özgeday fizibilite çalışmasına başlamış. Firmadan alınan satış garantisinin ardından da CEDAY için yeni bir sürecin de kapıları açılmış. Tarım makineleri için elektronik ekipman üretimine odaklanmışlar. Tabii o yıllarda sektörün tarım makineleri elektroniğini çok bilmemesi nedeniyle sıkıntılar da yaşanmış. Bazı firmaların kapıları yüzlerine kapanmış. Pes etmeyen ikili, süreç içinde gelen talepler doğrultusunda Türkiye’de üretimi olmayan birçok ürünü üreterek sektörün önemli bir aktörü olarak bugün CEDAY’la tarım makinelerinin değerine değer katıyorlar.

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ROTADA ARTIK

YURTDIŞI VAR

TARIMSAL elektronik alanında 5 ayrı başlıkta 35’e yakın ürün çeşidiyle yılda 20 bin parça ürün ürettiklerini söylüyor Murat Varlıklı. Bu kadar geniş üretime sahip dünyadaki nadir firmalardan biri olduklarını paylaşan Varlıklı, “Biz rakiplerimizin aksine birçok kalemde uzmanlaşmış durumdayız. Pnömatik hassas ekim makinesinden tohum sayacına, sulama kontrol sisteminden ilaçlama makinesi kontrol sistemine birçok tarımsal faaliyetlerde verimi artırmaya yönelik cihazlarımız var. Bunlara en son motorlu mikro gübre dağıtım elektroniğini ekledik. Bunu biz geliştirdik. Bunun gibi birçok ilke imza attık. Buradan aldığımız güçle son yıllarda uluslararası fuarlara da katılarak yurtdışındaki bilinirliğimizi artırmak adına çalışıyoruz. 8 ülkeye doğrudan ihracatımız bulunuyor. Bunu artırmak istiyoruz. Odağımızı yurtdışına kaydırdık. Tabii dolaylı olarak dünyanın dört bir yanında tarım elektroniği cihazlarımız bulunuyor. Ürünlerimiz 12 dilde” diyor.

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VERİMLİLİK ESASLI

ÇALIŞIYORUZ

MURAT Varlıklı, CEDAY Bilişim Teknolojileri’nin bugün tarım makineleri için yüksek teknoloji elektronik, sensör ve hassas ekim bileşenlerinde kullanılan kontrol ve izleme cihazları ürettiklerini söylüyor ve ekliyor:

"Ekimden hasat sonuna kadar olan süreçlerde kullanıcıların daha düşük maliyetlerle üretkenlik, kalite ve verimlilik sunmasını sağlayan elektroniklerimiz hem tarım makinesi üreticilerine hem de son kullanıcılara teknolojik üstünlük, zaman ve maliyet tasarrufu gibi büyük avantajlar sağlıyor. Hassas tarım faaliyetleri için sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Deneyimli Ar-Ge departmanı mühendislerimizle tarımsal teknolojiler için çalışıma ve geliştirmelerimizi sürdürüyoruz."

KISA KISA

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* CEDAY ismi Star Wars’a olan hayranlıktan geliyor. “Orada zihin savaşçıları var” diyor Murat Varlıklı ve ekliyor: “Biz de zihnimizle üretiyoruz. Yıllardır birçok şeyin savaşını vererek farkındalıkları hayata geçiriyoruz.”

* Murat Varkılı ve Enver Özgeday arasında bir görev dağılımı var. Üretim ve dış işler Varlıklı’ya, yönetim, idari konular ve yazılım ise Özgeday’da… Varlıklı, “14 kişilik bir kadroyla yol yürüyoruz. Her şeyi de kendi bünyemizde üretiyoruz” diye konuşuyor.

* Tarımsal elektroniği kavramı konusunda yıllardır mücadele verdiklerini söyleyen Murat Varlıklı, “Tarımda birçok konu geleneksel metotlarla ilerliyor. Biz tarımsal elektroniğin oluşmasını istiyoruz. Bu kültürün oluşmasını istiyoruz. ‘Sen yap getir, bakalım’ deniyor. Bütüncül bakmak gerekiyor” diyor.