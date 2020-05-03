Tamirhaneden sanayiciliğe

Babasının oto tamirhanesinde kamyon altlarında, kir pas içinde çalışır.
Bu, Ege Üniversitesi Buca Mimarlık Mühendislik Okulu Makine Bölümü’nü bitirdikten sonra da aynı tempoyla devam eder. İsmail Kazcıoğlu, süreç içinde ‘Niye okudum? Zaten biz bu işi yapıyorduk, başka bir şeyler de yapmam lazım’ der. Ve Kütahya Simav’daki aile işinde boru ve hortum takımları üretimine başlar. 1998’de ise Simav’dan İzmir’e gelen ve kardeşleriyle yollarını ayıran İsmail Kazcıoğlu, üretime yeni ürün ve markalar ilave eder. Bugün üçüncü kuşakla birlikte birçok sektör için rekorlu hortum ve boru üretimi yapan İsmail Kazcıoğlu’nun hedefleri arasında ise BAYOSB’de yeni bir fabrika kurmak var.
İSMAİL Kazcıoğlu... Çekirdekten yetişse de bunu üniversite eğitimiyle taçlandıran bir iş insanı. ‘Hazır alıp satmakla sadece günü kurtarırsın’ diyerek kendini üretime adayan bir sanayici. Üreterek kalkınmayı kendine misyon edinen Kazcıoğlu Hidrolik’in kurucusu 1952 Kütahya Simav doğumlu İsmail Kazcıoğlu ile girişimcilik öyküsünden gelecek planlarına kadar birçok konuyu konuştuk. İsmail Kazcıoğlu, babasının Simav’da BMC kamyon servisi ve oto tamir atölyesi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
TULUMU GİYİP ÇALIŞTI
“Babam, önce kamyon şoförlüğü, ardından da 60’lı yıllarda ise kamyonların kırılan-bozulan parçalarının tamirine yönelir. Biz beş erkek kardeşiz. Ben ise üç numarayım. Kariyer yolculuğum da babamın kamyon servisi ve oto tamir atölyesinde başladı. Daha sonra ise Ege Üniversitesi Buca Mimarlık Mühendislik Okulu Makine Bölümü’nü kazandım. O zaman Simav’da mühendislik olanağı da yoktu, yaz tatillerinde tamirhanede tulum giyip çalıştım. Ağır vasıta tamiri yapardık.”
BİZ BUNU YAPABİLİRİZ
1978’de üniversiteden mezun olan İsmail Kazcıoğlu, babasının isteğiyle Simav’a geri döner. Yine tulumları giyip çalışmaya başlayan İsmail Kazcıoğlu, ‘Niye okudum? Zaten biz bu işi yapıyorduk, başka bir şeyler de yapmam lazım’ diyerek araştırmalara başlar. Kazcıoğlu, “Önce, BMC yedek parça bayiliğini aldık. Ardından araçların üzerindeki basınçlı, içinden geçen akışkan her tür hortum ve borunun hepsinin ithal olduğunu ve temininde sıkıntı yaşadığımızı gördük. ‘Biz bunu yapamaz mıyız’ diyerek, imalata başladık. Simav’da o imalatı geliştirdikten sonra bu sefer pazarlama ve tanıtım sıkıntısı doğdu. O zaman Simav, 15 bin nüfuslu küçük bir ilçe. Her ürün üzerine ‘Kazcıoğlu, Kütahya-Simav’ yazıyoruz. ‘Büyük bir marka ismi koyun, kendi adınızı koymayın’ dediler, ama kulak asmadım” diyerek bugün ürünlerini Türkiye’nin dört bir yanında görerek son derece doğru bir adım attığını paylaştı.
TEK DÜKKANDAN TESİSE
Zaman içinde İsmail Kazcıoğlu’na Simav küçük gelmeye başlar. İzmir’de bir sınıf arkadaşına 1988’de şube açtırdığını söyleyen İsmail Kazcıoğlu, hikayenin devamını şöyle aktardı:
“1989’da şubeyi devralıp, İzmir’de de faaliyete başladım. Simav’da da bir fabrika kurmuştuk, orada üretip, İzmir’de satış ve tamirat yapılıyordu. İzmir’e geldikten sonra kardeşlerimden ayrılarak, imalatı buraya taşıdım. Birinci Sanayi Sitesi’nde tek dükkanla başladığım işimiz, 5 dükkanın birleştirilmesiyle 2 bin metrekarede üretim ve pazarlama tesisine dönüştü. Yeni ürün ve markalar ilave ettik ve şu anda Kazcıoğlu Hidrolik ve Kazcıoğlu Pazarlama olarak iki ayrı firmanın yönetimini ben ve çocuklarım sürdürüyor. Firmamızda 40 kişi istihdam ediyoruz.”
İTHALATIN ÖNÜNE GEÇTİ
“BUGÜN ürünümüzü tüm Türkiye’ye Kazcıoğlu markasıyla pazarlıyoruz. Küçük oranda da bir ihracatımız mevcut. Fakat en önemlisi, ülkemizde üretilmeyen, tamamen ithal edilen bir ürünü ülkemizde üreterek bu ithalatın önünü kestik. Bugün bu ürün ithal edilmiyor, tüm Türkiye’ye bunu servis ediyoruz. Başta BMC ve Ford için ürettik, sonra Mercedes kamyon ve Scania’ya da ürün vermeye başladık. Sonrasında EGR Sistemi üretimine girdik. Bu sistem, egzoz gazını yeniden işleme sokan ve içinden çıkan karbondioksiti minimize eden bir sistem. Türkiye’de bu sistemleri üreten yoktu, ilk defa biz ürettik. EGR sisteminin borularını yaptığımızda baktık ki, binek otomobillerde de bu sistem çok kullanılıyor. Böylece küçük araca da yöneldik. Bugün Volkswagen, Renault, Peugeot, Ford gibi markaların bütün EGR sistemlerini üretiyoruz” diyerek geldikleri noktayı paylaştı.
YENİ FABRİKA GELİYOR
İZMİR’de farklı binaların birleştirilmesinden oluşmuş tesiste faaliyet gösterdiklerini dile getiren İsmail Kazcıoğlu, bu nedenle yeni bir yere taşınmak gibi hedeflerinin olduğunu paylaştı. Kazcıoğlu, şu bilgileri paylaştı: “Bu plan çerçevesinde Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi’nden (BAYOSB) 5 dönümlük yer aldık. Küçük sanayi sitelerinin taşınması için kurduğumuz kooperatifin de içindeyim. Onlar için de yer arayışımız Kemalpaşa aksında sürüyor. İleride BAYOSB’nin geleceği daha da parlak olacak. Orada bir yatırım planlamamız var. Mevcut yerimiz bize yetmez oldu, bir süre sonra oraya fabrikamızı kuracağız. Burayı da farklı şekilde değerlendireceğiz.”
CIVATA SIKACAK
ADAM BULAMAYACAĞIZ
“SANAYİLERE çırak gelmiyor. O yüzden ara eleman yetişmiyor. Cıvata sıkacak eleman bulamayacağız ileride” diyen İsmail Kazcıoğlu, “Herkes mühendis olmak, masa başı iş istiyor. Tabii, gençler okumasın demiyorum, mutlaka okusunlar. Ama bir de altın bilezik taksınlar kollarına, meslek öğrensinler. Ben de okudum, üniversite mezunuyum, ama kamyon altında, kir pas içinde, tulumlarla çalışarak okudum” diyerek sırf mühendis olmakla üretim bandı, firmaların kurulamayacağını dile getirdi.
KISA KISA
* Bugün üçüncü kuşakla birlikte Kazcıoğlu Hidrolik’i geleceğe taşımak için çalıştıklarını söyleyen İsmail Kazcıoğlu, “Üç çocuğum var. Oğullarımdan biri üretimin, diğeri ise satışın başında. Kızım ise avukat. O da şirketimizin avukatı. Yüzde 80 çocuklarım götürüyor artık işi, ben burada vitrinde genel idareyi üstleniyorum” diyor.
Tamirhaneden sanayiciliğe
Babasının oto tamirhanesinde kamyon altlarında, kir pas içinde çalışır.
Bu, Ege Üniversitesi Buca Mimarlık Mühendislik Okulu Makine Bölümü’nü bitirdikten sonra da aynı tempoyla devam eder. İsmail Kazcıoğlu, süreç içinde ‘Niye okudum? Zaten biz bu işi yapıyorduk, başka bir şeyler de yapmam lazım’ der. Ve Kütahya Simav’daki aile işinde boru ve hortum takımları üretimine başlar. 1998’de ise Simav’dan İzmir’e gelen ve kardeşleriyle yollarını ayıran İsmail Kazcıoğlu, üretime yeni ürün ve markalar ilave eder. Bugün üçüncü kuşakla birlikte birçok sektör için rekorlu hortum ve boru üretimi yapan İsmail Kazcıoğlu’nun hedefleri arasında ise BAYOSB’de yeni bir fabrika kurmak var.
İSMAİL Kazcıoğlu... Çekirdekten yetişse de bunu üniversite eğitimiyle taçlandıran bir iş insanı. ‘Hazır alıp satmakla sadece günü kurtarırsın’ diyerek kendini üretime adayan bir sanayici. Üreterek kalkınmayı kendine misyon edinen Kazcıoğlu Hidrolik’in kurucusu 1952 Kütahya Simav doğumlu İsmail Kazcıoğlu ile girişimcilik öyküsünden gelecek planlarına kadar birçok konuyu konuştuk. İsmail Kazcıoğlu, babasının Simav’da BMC kamyon servisi ve oto tamir atölyesi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
TULUMU GİYİP ÇALIŞTI
“Babam, önce kamyon şoförlüğü, ardından da 60’lı yıllarda ise kamyonların kırılan-bozulan parçalarının tamirine yönelir. Biz beş erkek kardeşiz. Ben ise üç numarayım. Kariyer yolculuğum da babamın kamyon servisi ve oto tamir atölyesinde başladı. Daha sonra ise Ege Üniversitesi Buca Mimarlık Mühendislik Okulu Makine Bölümü’nü kazandım. O zaman Simav’da mühendislik olanağı da yoktu, yaz tatillerinde tamirhanede tulum giyip çalıştım. Ağır vasıta tamiri yapardık.”
BİZ BUNU YAPABİLİRİZ
1978’de üniversiteden mezun olan İsmail Kazcıoğlu, babasının isteğiyle Simav’a geri döner. Yine tulumları giyip çalışmaya başlayan İsmail Kazcıoğlu, ‘Niye okudum? Zaten biz bu işi yapıyorduk, başka bir şeyler de yapmam lazım’ diyerek araştırmalara başlar. Kazcıoğlu, “Önce, BMC yedek parça bayiliğini aldık. Ardından araçların üzerindeki basınçlı, içinden geçen akışkan her tür hortum ve borunun hepsinin ithal olduğunu ve temininde sıkıntı yaşadığımızı gördük. ‘Biz bunu yapamaz mıyız’ diyerek, imalata başladık. Simav’da o imalatı geliştirdikten sonra bu sefer pazarlama ve tanıtım sıkıntısı doğdu. O zaman Simav, 15 bin nüfuslu küçük bir ilçe. Her ürün üzerine ‘Kazcıoğlu, Kütahya-Simav’ yazıyoruz. ‘Büyük bir marka ismi koyun, kendi adınızı koymayın’ dediler, ama kulak asmadım” diyerek bugün ürünlerini Türkiye’nin dört bir yanında görerek son derece doğru bir adım attığını paylaştı.
TEK DÜKKANDAN TESİSE
Zaman içinde İsmail Kazcıoğlu’na Simav küçük gelmeye başlar. İzmir’de bir sınıf arkadaşına 1988’de şube açtırdığını söyleyen İsmail Kazcıoğlu, hikayenin devamını şöyle aktardı:
“1989’da şubeyi devralıp, İzmir’de de faaliyete başladım. Simav’da da bir fabrika kurmuştuk, orada üretip, İzmir’de satış ve tamirat yapılıyordu. İzmir’e geldikten sonra kardeşlerimden ayrılarak, imalatı buraya taşıdım. Birinci Sanayi Sitesi’nde tek dükkanla başladığım işimiz, 5 dükkanın birleştirilmesiyle 2 bin metrekarede üretim ve pazarlama tesisine dönüştü. Yeni ürün ve markalar ilave ettik ve şu anda Kazcıoğlu Hidrolik ve Kazcıoğlu Pazarlama olarak iki ayrı firmanın yönetimini ben ve çocuklarım sürdürüyor. Firmamızda 40 kişi istihdam ediyoruz.”
İTHALATIN ÖNÜNE GEÇTİ
“BUGÜN ürünümüzü tüm Türkiye’ye Kazcıoğlu markasıyla pazarlıyoruz. Küçük oranda da bir ihracatımız mevcut. Fakat en önemlisi, ülkemizde üretilmeyen, tamamen ithal edilen bir ürünü ülkemizde üreterek bu ithalatın önünü kestik. Bugün bu ürün ithal edilmiyor, tüm Türkiye’ye bunu servis ediyoruz. Başta BMC ve Ford için ürettik, sonra Mercedes kamyon ve Scania’ya da ürün vermeye başladık. Sonrasında EGR Sistemi üretimine girdik. Bu sistem, egzoz gazını yeniden işleme sokan ve içinden çıkan karbondioksiti minimize eden bir sistem. Türkiye’de bu sistemleri üreten yoktu, ilk defa biz ürettik. EGR sisteminin borularını yaptığımızda baktık ki, binek otomobillerde de bu sistem çok kullanılıyor. Böylece küçük araca da yöneldik. Bugün Volkswagen, Renault, Peugeot, Ford gibi markaların bütün EGR sistemlerini üretiyoruz” diyerek geldikleri noktayı paylaştı.
YENİ FABRİKA GELİYOR
İZMİR’de farklı binaların birleştirilmesinden oluşmuş tesiste faaliyet gösterdiklerini dile getiren İsmail Kazcıoğlu, bu nedenle yeni bir yere taşınmak gibi hedeflerinin olduğunu paylaştı. Kazcıoğlu, şu bilgileri paylaştı: “Bu plan çerçevesinde Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi’nden (BAYOSB) 5 dönümlük yer aldık. Küçük sanayi sitelerinin taşınması için kurduğumuz kooperatifin de içindeyim. Onlar için de yer arayışımız Kemalpaşa aksında sürüyor. İleride BAYOSB’nin geleceği daha da parlak olacak. Orada bir yatırım planlamamız var. Mevcut yerimiz bize yetmez oldu, bir süre sonra oraya fabrikamızı kuracağız. Burayı da farklı şekilde değerlendireceğiz.”
CIVATA SIKACAK
ADAM BULAMAYACAĞIZ
“SANAYİLERE çırak gelmiyor. O yüzden ara eleman yetişmiyor. Cıvata sıkacak eleman bulamayacağız ileride” diyen İsmail Kazcıoğlu, “Herkes mühendis olmak, masa başı iş istiyor. Tabii, gençler okumasın demiyorum, mutlaka okusunlar. Ama bir de altın bilezik taksınlar kollarına, meslek öğrensinler. Ben de okudum, üniversite mezunuyum, ama kamyon altında, kir pas içinde, tulumlarla çalışarak okudum” diyerek sırf mühendis olmakla üretim bandı, firmaların kurulamayacağını dile getirdi.
KISA KISA
* Bugün üçüncü kuşakla birlikte Kazcıoğlu Hidrolik’i geleceğe taşımak için çalıştıklarını söyleyen İsmail Kazcıoğlu, “Üç çocuğum var. Oğullarımdan biri üretimin, diğeri ise satışın başında. Kızım ise avukat. O da şirketimizin avukatı. Yüzde 80 çocuklarım götürüyor artık işi, ben burada vitrinde genel idareyi üstleniyorum” diyor.