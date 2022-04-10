Suyun altından gelen taleple robot ürettiler

Her şey profesyonel dalgıç olan Kazım Çağlar Erat’in sualtında yaşanan problemlere tanıklık etmesiyle başlar. Kontrol ve otomasyon mühendisliği okurken insansız araçlarla ilgili birçok proje için emek veren sınıf arkadaşları Zeynep Balca Yılmaz ve Kazım Çağlar Erat, odaklarını sualtına çevirir. Ve iki arkadaş üniversiteden mezun oldukları yıl TÜBİTAK desteğiyle insansız bir sualtı robotu geliştirmek için hareket geçer. Searover’ı kuran Yılmaz ile Erat, İzmir’de ticari dalış operasyonları için son derece riskleri görevleri yerine getirebilecek bir robot üretir. Süreç içinde yenilenebilir enerji sektörü için de robotik ve yazılım çözümleri sunmaya başlayan Zeynep Balca Yılmaz ve Kazım Çağlar Erat’ın gündeminde hem global oyuncu olmak, hem de İzmir’de bir teknoloji merkezi kurmak var.
SEAROVER... Katma değerli ürünler, çözümler geliştiren ve kurucuları gibi genç bir teknoloji şirketi. Hem tutkuların hem de ihtiyacın harmanlanmasıyla hayat bulmuş bir girişim. İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği mezunu Zeynep Balca Yılmaz ve Kazım Çağlar Erat ile hem Searover’ın kuruluş hikayesini, hem de yarınlara dair planlarını konuştuk. Mali müşavir anne ve babanın kızı Zeynep Balca Yılmaz 1993 İzmir, memur anne ve babanın oğlu olan Kazım Çağlar Erat da 1993 Tekirdağ doğumlu. Yolları üniversitede kesişen Yılmaz ve Erat, bu süreçte de zorunlu stajlar dışında da hem okuyup, hem de birçok işte çalışarak deneyim kazananlardan. Zeynep Balca Yılmaz, hikayenin devamını şöyle anlattı:
YENİ ARAYIŞLARA GİRDİLER
“Aslında bu deneyimlerle birlikte kurumsal hayatın çok da bize uygun olmadığını gördük. Üniversite sürecinde de 15’e yakın ülke gezdik ve dünya insanı olma hedefiyle bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündük. Kazım Çağlar ile üniversite boyunca bölümdeki tüm ödev ve projelerde birlikte çalıştık. İnsansız hava araçları üzerine de bitirme tezimiz vardı. Yeni arayışlara girdiğimiz süreçte Kazım Çağlar, profesyonel dalgıç ve birçok sanayi dalgıcı ile çalıştı. Sualtında yaşanan problemleri gördü. Sanayi dalgıçlarından da bu problemleri çözmek adına sualtında çalışan robot geliştirmemiz için talepler gelmeye başladı.”
İNSANSIZ SUALTI ROBOTU
Zeynep Balca Yılmaz ile Kazım Çağlar Erat, gelen bu taleplerle birlikte odaklarını suaaltı robotlarına çevirir. Bu alandaki ilk adımlarını üniversite öğrencisi olarak atıklarını söyleyen Kazım Çağlar Erat, “2017’de üniversiteden mezun olur olmaz sualtı robotu için hemen TÜBİTAK 1512 desteğine başvurduk. Kabul olunca da 2018’de sıfır sermayeyle Searover’ı kurduk. Hedeflerimiz ortak olduğu için birlikte hareket ettik. Ürünü geliştirmek için de rotamızı İzmir’e çevirdik. 10 metrekarelik bir ofiste, 1,5 yılın ardından da sualtında yaşanan sorunlara çözüm geliştirmek amacıyla başlattığımız çalışma sonucunda insansız sualtı robotumuz ortaya çıktı” diyerek, Searover’ın doğuş hikayesini anlattı.
ENERJİNİN OLDUĞU HER YERDE
İlk etapta geliştirdikleri insansız su altı robotuyla hizmet vermeye başladıklarını anlatan Zeynep Balca Yılmaz, sualtında gerçekleşmesi gereken birçok işin bulunduğuna dikkat çekerek, şu bilgileri paylaştı:
“Boru hatlarından balık çiftliklerine, petrol platformlarından deniz altındaki inşaatlara, gemi surveylerinden sualtı araştırmalarına kadar oldukça geniş ve zorlu bir çalışma alanı söz konusu. Biz de bu zorlu ve riskli alanlara geliştirdiğimiz insansız sualtı robotuyla hizmet veriyoruz. Sahayı öğrenmekle birlikte de robotumuzu geliştirdik. Enerjisa için Türkiye ve Avrupa’da örneği olmayan bir robot ürettik. Süreç içinde odağımızı enerji sektörüne kaydırdık. Burada elde ettiğimiz deneyimle de yenilenebilir enerji sektöründeki önleyici-kestirimci bakım ve onarım faaliyetleri için risk planlaması, tesislerin ömrünü uzatan yapan robotik ile yazılım çözümleri sunmaya başladık. Rüzgar türbinlerinden, sensörlerle veriler toplayıp algoritmalarımızda işleyerek gerçek zamanlı geri bildirimler verip, detaylı analiz ve raporlama hizmetleri sunuyoruz. Güneş panelleri için de ürünler geliştiriyoruz. Yapay zeka odaklı çözümlerimiz var.”
YÖNLERİNİ DÜNYAYA DÖNDÜLER
TÜRKİYE’de de teknoloji geliştirilebileceğine inanan bir ekip olduklarını söyleyen Kazım Çağlar Erat, bunu da Searover olarak başardıklarını düşünüyor. İlk günden itibaren global bir oyuncu olma hedefiyle hareket ettiklerini anlatan Erat, gelecekle ilgili hedeflerini ise şöyle paylaştı:
“Öncelikli hedeflerimizden biri İzmir’de bir teknoloji merkezi kurmak. Bu adımla birlikte de geliştirdiğimiz ürünleri Avrupa ve Amerika’ya ihraç etmek planlarımız arasında. Global oyuncu olma hayalimizin de ilk adımını geçtiğimiz ay Almanya’da bir şirket kurarak attık. Ayrıca Amerika’da da bir start-up HUB’ında yer aldık. Yönümüzü dünyaya döndük. Enerji firmalarını tüm verilerini dijital platforma taşımak, yazılım ve yapay zekada büyümek istiyoruz.”
ROBOTLARIN DEVRİ BAŞLADI
“DENİZİN Bir Parçası Olun’ sloganıyla yola çıktıklarını söyleyen Zeynep Balca Yılmaz, “Amacımız sualtı projelerinin verimliliğini artırırken, ölümcül riskleri de azaltmak. Özellikle sualtında; hayati riskler, verim, maliyet anlamında insansızlaşma önemli rol oynuyor. Bu nedenle gerek askeri, gerek enerji alanında otonom inceleme ve bakım onarım faaliyetleri gerçekleştiren robotlar çok yakın bir gelecekte aramızda olacak. Önümüzdeki 5 yıl içinde endüstriyel yapay zeka çözümleri ve robotik alanında önemli bir oyuncu ve fikir lideri olacağımıza inanıyoruz. Biz de burada enerjide global bir aktör olmak için çalışıyoruz” diyor.
KISA KISA
* Zeynep Balca Yılmaz, 2018’de iki kişi yola çıktıklarını belirterek, “Bugün ekibimizi büyüttük. 15’e yakın tam zamanlı çalışana ulaştık. AR-GE’den iş geliştirme departmanı ve üretim atölyesine kadar geniş bir yapıya sahibiz” diyor.
Suyun altından gelen taleple robot ürettiler
Her şey profesyonel dalgıç olan Kazım Çağlar Erat’in sualtında yaşanan problemlere tanıklık etmesiyle başlar. Kontrol ve otomasyon mühendisliği okurken insansız araçlarla ilgili birçok proje için emek veren sınıf arkadaşları Zeynep Balca Yılmaz ve Kazım Çağlar Erat, odaklarını sualtına çevirir. Ve iki arkadaş üniversiteden mezun oldukları yıl TÜBİTAK desteğiyle insansız bir sualtı robotu geliştirmek için hareket geçer. Searover’ı kuran Yılmaz ile Erat, İzmir’de ticari dalış operasyonları için son derece riskleri görevleri yerine getirebilecek bir robot üretir. Süreç içinde yenilenebilir enerji sektörü için de robotik ve yazılım çözümleri sunmaya başlayan Zeynep Balca Yılmaz ve Kazım Çağlar Erat’ın gündeminde hem global oyuncu olmak, hem de İzmir’de bir teknoloji merkezi kurmak var.
SEAROVER... Katma değerli ürünler, çözümler geliştiren ve kurucuları gibi genç bir teknoloji şirketi. Hem tutkuların hem de ihtiyacın harmanlanmasıyla hayat bulmuş bir girişim. İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği mezunu Zeynep Balca Yılmaz ve Kazım Çağlar Erat ile hem Searover’ın kuruluş hikayesini, hem de yarınlara dair planlarını konuştuk. Mali müşavir anne ve babanın kızı Zeynep Balca Yılmaz 1993 İzmir, memur anne ve babanın oğlu olan Kazım Çağlar Erat da 1993 Tekirdağ doğumlu. Yolları üniversitede kesişen Yılmaz ve Erat, bu süreçte de zorunlu stajlar dışında da hem okuyup, hem de birçok işte çalışarak deneyim kazananlardan. Zeynep Balca Yılmaz, hikayenin devamını şöyle anlattı:
YENİ ARAYIŞLARA GİRDİLER
“Aslında bu deneyimlerle birlikte kurumsal hayatın çok da bize uygun olmadığını gördük. Üniversite sürecinde de 15’e yakın ülke gezdik ve dünya insanı olma hedefiyle bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündük. Kazım Çağlar ile üniversite boyunca bölümdeki tüm ödev ve projelerde birlikte çalıştık. İnsansız hava araçları üzerine de bitirme tezimiz vardı. Yeni arayışlara girdiğimiz süreçte Kazım Çağlar, profesyonel dalgıç ve birçok sanayi dalgıcı ile çalıştı. Sualtında yaşanan problemleri gördü. Sanayi dalgıçlarından da bu problemleri çözmek adına sualtında çalışan robot geliştirmemiz için talepler gelmeye başladı.”
İNSANSIZ SUALTI ROBOTU
Zeynep Balca Yılmaz ile Kazım Çağlar Erat, gelen bu taleplerle birlikte odaklarını suaaltı robotlarına çevirir. Bu alandaki ilk adımlarını üniversite öğrencisi olarak atıklarını söyleyen Kazım Çağlar Erat, “2017’de üniversiteden mezun olur olmaz sualtı robotu için hemen TÜBİTAK 1512 desteğine başvurduk. Kabul olunca da 2018’de sıfır sermayeyle Searover’ı kurduk. Hedeflerimiz ortak olduğu için birlikte hareket ettik. Ürünü geliştirmek için de rotamızı İzmir’e çevirdik. 10 metrekarelik bir ofiste, 1,5 yılın ardından da sualtında yaşanan sorunlara çözüm geliştirmek amacıyla başlattığımız çalışma sonucunda insansız sualtı robotumuz ortaya çıktı” diyerek, Searover’ın doğuş hikayesini anlattı.
ENERJİNİN OLDUĞU HER YERDE
İlk etapta geliştirdikleri insansız su altı robotuyla hizmet vermeye başladıklarını anlatan Zeynep Balca Yılmaz, sualtında gerçekleşmesi gereken birçok işin bulunduğuna dikkat çekerek, şu bilgileri paylaştı:
“Boru hatlarından balık çiftliklerine, petrol platformlarından deniz altındaki inşaatlara, gemi surveylerinden sualtı araştırmalarına kadar oldukça geniş ve zorlu bir çalışma alanı söz konusu. Biz de bu zorlu ve riskli alanlara geliştirdiğimiz insansız sualtı robotuyla hizmet veriyoruz. Sahayı öğrenmekle birlikte de robotumuzu geliştirdik. Enerjisa için Türkiye ve Avrupa’da örneği olmayan bir robot ürettik. Süreç içinde odağımızı enerji sektörüne kaydırdık. Burada elde ettiğimiz deneyimle de yenilenebilir enerji sektöründeki önleyici-kestirimci bakım ve onarım faaliyetleri için risk planlaması, tesislerin ömrünü uzatan yapan robotik ile yazılım çözümleri sunmaya başladık. Rüzgar türbinlerinden, sensörlerle veriler toplayıp algoritmalarımızda işleyerek gerçek zamanlı geri bildirimler verip, detaylı analiz ve raporlama hizmetleri sunuyoruz. Güneş panelleri için de ürünler geliştiriyoruz. Yapay zeka odaklı çözümlerimiz var.”
YÖNLERİNİ DÜNYAYA DÖNDÜLER
TÜRKİYE’de de teknoloji geliştirilebileceğine inanan bir ekip olduklarını söyleyen Kazım Çağlar Erat, bunu da Searover olarak başardıklarını düşünüyor. İlk günden itibaren global bir oyuncu olma hedefiyle hareket ettiklerini anlatan Erat, gelecekle ilgili hedeflerini ise şöyle paylaştı:
“Öncelikli hedeflerimizden biri İzmir’de bir teknoloji merkezi kurmak. Bu adımla birlikte de geliştirdiğimiz ürünleri Avrupa ve Amerika’ya ihraç etmek planlarımız arasında. Global oyuncu olma hayalimizin de ilk adımını geçtiğimiz ay Almanya’da bir şirket kurarak attık. Ayrıca Amerika’da da bir start-up HUB’ında yer aldık. Yönümüzü dünyaya döndük. Enerji firmalarını tüm verilerini dijital platforma taşımak, yazılım ve yapay zekada büyümek istiyoruz.”
ROBOTLARIN DEVRİ BAŞLADI
“DENİZİN Bir Parçası Olun’ sloganıyla yola çıktıklarını söyleyen Zeynep Balca Yılmaz, “Amacımız sualtı projelerinin verimliliğini artırırken, ölümcül riskleri de azaltmak. Özellikle sualtında; hayati riskler, verim, maliyet anlamında insansızlaşma önemli rol oynuyor. Bu nedenle gerek askeri, gerek enerji alanında otonom inceleme ve bakım onarım faaliyetleri gerçekleştiren robotlar çok yakın bir gelecekte aramızda olacak. Önümüzdeki 5 yıl içinde endüstriyel yapay zeka çözümleri ve robotik alanında önemli bir oyuncu ve fikir lideri olacağımıza inanıyoruz. Biz de burada enerjide global bir aktör olmak için çalışıyoruz” diyor.
KISA KISA
* Zeynep Balca Yılmaz, 2018’de iki kişi yola çıktıklarını belirterek, “Bugün ekibimizi büyüttük. 15’e yakın tam zamanlı çalışana ulaştık. AR-GE’den iş geliştirme departmanı ve üretim atölyesine kadar geniş bir yapıya sahibiz” diyor.