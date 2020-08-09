Sanatın kraliçe arısı

Sanata karşı ilgisi çok küçük yaşta başlar.
Galatasaray Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü’nün ardından, profesyonel iş hayatına adım atar. Papatya Karkıner, daha sonra kariyerine ailenin hukuk bürosunda devam etme kararı alır. Karkıner, hukuk bürosu kökenli bir çağrı merkezinin kuruluşunda görev alır. Çağrı merkezini kampüse dönüştürerek de çıtayı yukarı taşır. Papatya Karkıner, anne olduğu dönemde ise yeni arayışlara girer. Bu arayışlar Papatya Karkıner’i, en büyük tutkusu sanata yönlendirir. Ve 2019’da sanatın ulaşılabilirliğini artırma misyonuyla İzmir Kemeraltı’nda Kovan Yaratıcı Deneyim Merkezi ortaya çıkar. Koronavirüs sürecinde zor günler geçiren bölge esnafına destek için ‘Kemeraltı’ndan’ projesini hayata geçirir. Bugün bir yandan aile şirketi için emek veren Papatya Karkıner, diğer tarafta ise Kovan ile hem sanat galerisi ve atölye olarak yoluna devam ediyor, hem de sanat eserlerinin satışını yapıyor. Hedefte ise tüm iş kollarını büyütmek var.
PAPATYA Karkıner... Hayalleri ve tutkularının peşinden giden, bu uğurda da kendini geliştiren bir iş insanı. Daha çok insanı sanatla buluşturma hedefiyle çalışan genç bir girişimci. Kovan Yaratıcı Deneyim Merkezi’nin kurucusu Papatya Karkıner ile girişimcilik serüveninden gelecek planlarına kadar birçok konuyu konuştuk. 1986 İzmir doğumlu olan Papatya Karkıner, baba, kardeş ve kuzenlerinin avukat olduğunu, hukuk kökenli bir ailede büyümesine rağmen üniversite tercihinde sosyal ve sanatsal tarafının ağır bastığını söyledi. Karkıner, o dönemi şöyle aktardı:
BABA OCAĞINA DÖNDÜ
“Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü’nü kazandım. Üniversitenin ardından İngiltere’de yüksek lisan yaptım. Orada ise daha çok medya yönetimi üzerine odaklandım. 2009’da İzmir’e döndüm. Burada da birkaç ajansta çalıştım. İki yabancı dil ve proje yönetimi eğitimi deneyimimle Bornova Belediyesi’nde işe girdim. Uluslararası projeleri yönettim. Bu süreçte ise hukuk bürosu üzerine çalışan aile şirketimiz büyüme dönemindeydi. Babam yanına çağırınca, 2 yıllık belediye deneyiminin ardından aile şirketinde çalışmaya başladım. Hukuk bürosunu kurumsallaştırma, doğru büyümesi gibi bir görev edindim. İnsan kaynakları yöneticisi oldum.”
ÇAĞRI MERKEZLERİNE KAMPÜS
Papatya Karkıner, süreç içerisinde tahsilat ağırlıklı çağrı merkezleri kurmaya başlar. Karkıner, “Tabii, bir süre sonra bu çağrı merkezleri hukuk bürosuna sığmaz oldu. Ve 2013 yılında Şenol Çağrı Merkezi kuruldu. Hukuk bürosu kökenli bir çağrı merkezi olarak borç hatırlatma ve uçtan uca tahsilat projelerindeki başarımızla çalışan sayımız kısa sürede 600’e kadar çıktı. Daha sonra İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni bir oluşuma imza attık ve Savatel doğdu. Farklı çağrı merkezlerinin yer alacağı bir kampüs oluşturduk. Hem kent hem de yurtdışından firmaları İzmir’e çekmeye başladık. İki binden fazla kişinin çalışabileceği bir yapı kurduk” diyerek, gelecekte bunu İzmir’in farklı noktalarına da taşımayı hedeflediklerini paylaştı.
ANNELİK GİRİŞİMİ TETİKLEDİ
Bir yandan aile şirketini büyütmek için koşuşturan Papatya Karkıner’ın hayatı annelikle birlikte yeni bir döneme girer. Karkıner, şöyle devam etti:
“Temposu yoğun bir iş hayatının ardından annelikle birlikte evde geçen süreç başladı. Bu zaman diliminde çok sıkıldım ve bir an önce iş hayatına dönmek istedim. Ama döndüğümde aslında istediğim şeyin bu iş olmadığını gördüm. Küçüklüğümden beri resme karşı ilgim var. Dedem ressamdı. Ev ve işyerlerimizde hep resimler vardı. Daha önce kültürel endüstriler ve yaratıcı sektörlerin yönetimiyle ilgili Hollanda’da yaz okuluna gitmiştim. Yaklaşık 7 yıldır da Türk ressamları ağırlıklı koleksiyon oluşturuyordum. Tüm bunları alt alta koyunca, hem koleksiyonlarımı sergileyeceğim hem satış yapabileceğim hem de bu işe merak duyanlara danışmanlık yapabileceğim bir galeri kurma fikri belirdi. Ve geçen yıl tarihi çarşı Kemeraltı’nda Kovan Yaratıcı Deneyim Merkezi doğdu.”
BU KOVAN BAŞKA
KOVAN’ın tipik bir galeri ve atölye olmadığını söyleyen Papatya Karkıner, şu bilgileri paylaştı: “Sanatçı sanatına odaklandığı için ben bunun pazarlamasına yöneldim. Kemeraltı’nda tarihi Piyaleoğlu Hanı’nı seçtim. Burası yaratıcı bir deneyim merkezi. Sanatla iç içe olmak isteyen herkes için düşünme, buluşma, yaratma ve paylaşma alanı. Misyonumuz ise sanatın ulaşılabilirliğini artırmak ve daha çok insanı sanatla buluşturmak. Bunun için de Kemeraltı’nı seçtim. İki katlı yerimizin alt katında farklı disiplinlerde üreten sanatçı ve inisiyatiflere açık bir sanat galerisi, üst katı ise koleksiyon eserlerine yer verilen bir galeri ve atölye olarak düzenlendi. İzmir’in kültür sanat dokusunu zenginleştirmeyi ve sanatı herkese ulaştırmayı hedefliyorum. Gündemde ayrıca, sanatı küçük yaşta aşılamak adına bir program hazırlığı içerisindeyiz.”
KEMERALTI
ESNAFINA
DESTEK
SANAT üreten Kovan’ın koronavirüs döneminde de yeni bir projeye hayat verdiğini söyleyen Papatya Karkıner, işleyişi şöyle aktardı: “Kemeraltı esnafı pandemi döneminden çok kötü etkilendi. İnsanlar evlerinden çıkamadığı için Kemeraltı eski hareketli günlerinden uzaklaştı. Bu sürçte Kovan bir alt proje geliştirdi. Aylık olarak Kemeraltı esnafından topladığımız çeşitli ürünleri bir kutuya koyarak satışa çıkarıyoruz. Online bir satış var. Kutu içinde ise baharattan ahşap ürünlerine kadar Kemeraltı ile özdeşleşmiş ürünler var. Proje, her ay farklı ürünlerle devam edecek.”
KISA KISA
* İzmir Eski Foça’da 1988’de kurulan ve ailenin hafta sonu buluşmalarına ev sahipliği yapan bir çiftliği olduğunu söyleyen Papatya Karkıner, “Bu çiftlik 150 dönüme ulaştı. Zeytin, ceviz ve tavuklar var. Bunları bugüne kadar ticari bir ürün olarak değerlendirmedik. Şimdi buraya küçükbaş üzerine de bir yatırım yapılıyor. Aile olarak tüm bunları kapsayan bir markalaşma çalışması içerisindeyiz. Kurumlara satış yapacak bir yapı üzerinde duruyoruz” diyor.
* İzmir’de sanata merak duyan bir kitlenin varlığına dikkat çeken Papatya Karkıner, “Ama bu kitle İstanbul üzerinden ilerliyor. Kovan ile bu işin İzmir’de de yapılabileceğini göstermek istiyorum” diye hedefini aktardı.
Sanatın kraliçe arısı
Sanata karşı ilgisi çok küçük yaşta başlar.
Galatasaray Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü’nün ardından, profesyonel iş hayatına adım atar. Papatya Karkıner, daha sonra kariyerine ailenin hukuk bürosunda devam etme kararı alır. Karkıner, hukuk bürosu kökenli bir çağrı merkezinin kuruluşunda görev alır. Çağrı merkezini kampüse dönüştürerek de çıtayı yukarı taşır. Papatya Karkıner, anne olduğu dönemde ise yeni arayışlara girer. Bu arayışlar Papatya Karkıner’i, en büyük tutkusu sanata yönlendirir. Ve 2019’da sanatın ulaşılabilirliğini artırma misyonuyla İzmir Kemeraltı’nda Kovan Yaratıcı Deneyim Merkezi ortaya çıkar. Koronavirüs sürecinde zor günler geçiren bölge esnafına destek için ‘Kemeraltı’ndan’ projesini hayata geçirir. Bugün bir yandan aile şirketi için emek veren Papatya Karkıner, diğer tarafta ise Kovan ile hem sanat galerisi ve atölye olarak yoluna devam ediyor, hem de sanat eserlerinin satışını yapıyor. Hedefte ise tüm iş kollarını büyütmek var.
PAPATYA Karkıner... Hayalleri ve tutkularının peşinden giden, bu uğurda da kendini geliştiren bir iş insanı. Daha çok insanı sanatla buluşturma hedefiyle çalışan genç bir girişimci. Kovan Yaratıcı Deneyim Merkezi’nin kurucusu Papatya Karkıner ile girişimcilik serüveninden gelecek planlarına kadar birçok konuyu konuştuk. 1986 İzmir doğumlu olan Papatya Karkıner, baba, kardeş ve kuzenlerinin avukat olduğunu, hukuk kökenli bir ailede büyümesine rağmen üniversite tercihinde sosyal ve sanatsal tarafının ağır bastığını söyledi. Karkıner, o dönemi şöyle aktardı:
BABA OCAĞINA DÖNDÜ
“Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü’nü kazandım. Üniversitenin ardından İngiltere’de yüksek lisan yaptım. Orada ise daha çok medya yönetimi üzerine odaklandım. 2009’da İzmir’e döndüm. Burada da birkaç ajansta çalıştım. İki yabancı dil ve proje yönetimi eğitimi deneyimimle Bornova Belediyesi’nde işe girdim. Uluslararası projeleri yönettim. Bu süreçte ise hukuk bürosu üzerine çalışan aile şirketimiz büyüme dönemindeydi. Babam yanına çağırınca, 2 yıllık belediye deneyiminin ardından aile şirketinde çalışmaya başladım. Hukuk bürosunu kurumsallaştırma, doğru büyümesi gibi bir görev edindim. İnsan kaynakları yöneticisi oldum.”
ÇAĞRI MERKEZLERİNE KAMPÜS
Papatya Karkıner, süreç içerisinde tahsilat ağırlıklı çağrı merkezleri kurmaya başlar. Karkıner, “Tabii, bir süre sonra bu çağrı merkezleri hukuk bürosuna sığmaz oldu. Ve 2013 yılında Şenol Çağrı Merkezi kuruldu. Hukuk bürosu kökenli bir çağrı merkezi olarak borç hatırlatma ve uçtan uca tahsilat projelerindeki başarımızla çalışan sayımız kısa sürede 600’e kadar çıktı. Daha sonra İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni bir oluşuma imza attık ve Savatel doğdu. Farklı çağrı merkezlerinin yer alacağı bir kampüs oluşturduk. Hem kent hem de yurtdışından firmaları İzmir’e çekmeye başladık. İki binden fazla kişinin çalışabileceği bir yapı kurduk” diyerek, gelecekte bunu İzmir’in farklı noktalarına da taşımayı hedeflediklerini paylaştı.
ANNELİK GİRİŞİMİ TETİKLEDİ
Bir yandan aile şirketini büyütmek için koşuşturan Papatya Karkıner’ın hayatı annelikle birlikte yeni bir döneme girer. Karkıner, şöyle devam etti:
“Temposu yoğun bir iş hayatının ardından annelikle birlikte evde geçen süreç başladı. Bu zaman diliminde çok sıkıldım ve bir an önce iş hayatına dönmek istedim. Ama döndüğümde aslında istediğim şeyin bu iş olmadığını gördüm. Küçüklüğümden beri resme karşı ilgim var. Dedem ressamdı. Ev ve işyerlerimizde hep resimler vardı. Daha önce kültürel endüstriler ve yaratıcı sektörlerin yönetimiyle ilgili Hollanda’da yaz okuluna gitmiştim. Yaklaşık 7 yıldır da Türk ressamları ağırlıklı koleksiyon oluşturuyordum. Tüm bunları alt alta koyunca, hem koleksiyonlarımı sergileyeceğim hem satış yapabileceğim hem de bu işe merak duyanlara danışmanlık yapabileceğim bir galeri kurma fikri belirdi. Ve geçen yıl tarihi çarşı Kemeraltı’nda Kovan Yaratıcı Deneyim Merkezi doğdu.”
BU KOVAN BAŞKA
KOVAN’ın tipik bir galeri ve atölye olmadığını söyleyen Papatya Karkıner, şu bilgileri paylaştı: “Sanatçı sanatına odaklandığı için ben bunun pazarlamasına yöneldim. Kemeraltı’nda tarihi Piyaleoğlu Hanı’nı seçtim. Burası yaratıcı bir deneyim merkezi. Sanatla iç içe olmak isteyen herkes için düşünme, buluşma, yaratma ve paylaşma alanı. Misyonumuz ise sanatın ulaşılabilirliğini artırmak ve daha çok insanı sanatla buluşturmak. Bunun için de Kemeraltı’nı seçtim. İki katlı yerimizin alt katında farklı disiplinlerde üreten sanatçı ve inisiyatiflere açık bir sanat galerisi, üst katı ise koleksiyon eserlerine yer verilen bir galeri ve atölye olarak düzenlendi. İzmir’in kültür sanat dokusunu zenginleştirmeyi ve sanatı herkese ulaştırmayı hedefliyorum. Gündemde ayrıca, sanatı küçük yaşta aşılamak adına bir program hazırlığı içerisindeyiz.”
KEMERALTI
ESNAFINA
DESTEK
SANAT üreten Kovan’ın koronavirüs döneminde de yeni bir projeye hayat verdiğini söyleyen Papatya Karkıner, işleyişi şöyle aktardı: “Kemeraltı esnafı pandemi döneminden çok kötü etkilendi. İnsanlar evlerinden çıkamadığı için Kemeraltı eski hareketli günlerinden uzaklaştı. Bu sürçte Kovan bir alt proje geliştirdi. Aylık olarak Kemeraltı esnafından topladığımız çeşitli ürünleri bir kutuya koyarak satışa çıkarıyoruz. Online bir satış var. Kutu içinde ise baharattan ahşap ürünlerine kadar Kemeraltı ile özdeşleşmiş ürünler var. Proje, her ay farklı ürünlerle devam edecek.”
KISA KISA
* İzmir Eski Foça’da 1988’de kurulan ve ailenin hafta sonu buluşmalarına ev sahipliği yapan bir çiftliği olduğunu söyleyen Papatya Karkıner, “Bu çiftlik 150 dönüme ulaştı. Zeytin, ceviz ve tavuklar var. Bunları bugüne kadar ticari bir ürün olarak değerlendirmedik. Şimdi buraya küçükbaş üzerine de bir yatırım yapılıyor. Aile olarak tüm bunları kapsayan bir markalaşma çalışması içerisindeyiz. Kurumlara satış yapacak bir yapı üzerinde duruyoruz” diyor.
* İzmir’de sanata merak duyan bir kitlenin varlığına dikkat çeken Papatya Karkıner, “Ama bu kitle İstanbul üzerinden ilerliyor. Kovan ile bu işin İzmir’de de yapılabileceğini göstermek istiyorum” diye hedefini aktardı.