Oyun sektörüne yeni oyuncu

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TÜM dünyada olduğu gibi Türkiye’de de oyun endüstrisi hızla büyüyor. Öyle ki bu endüstrinin dünya genelinde 185 milyar dolarlık pazar hacmi ve 3 milyara yakın oyuncusu olduğu tahmin ediliyor. Türkiye nüfusunun da yarıdan fazlasının oyuncu olduğu sektörün ülkemizdeki gelirinin ise 600 milyon dolara ulaştığı düşünülüyor. Böyle büyük bir ekonominin döndüğü oyun endüstrisine yatırım yapanların sayısı da her geçen gün artıyor. Bugün merkezi Singapur’da bulunan, Ar-Ge ofisi ise İzmir’de yer alan, beyzbol ve golf alanında sporculara ihtiyaçlarına yönelik teknolojiler geliştiren Rapsodo da oyun sektörüne yatırım yapanlardan. Singapur, Amerika, Japonya ve Türkiye arasında mekik dokuyan Rapsodo’nun kurucusu ve CEO’su Batuhan Okur’la İzmir’deki Ar-Ge ofisinde buluştuk. Okur’la yatırım planlarından çalışmalarına kadar birçok konuyu konuştuk.

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* Batuhan Okur, Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden genç golfçülere teknoloji desteğinde bulunduklarını da söylüyor. Okur, “Türkiye Golf Federasyonu’yla işbirliği yaptık. Türkiye Milli Golf Takımı antrenmanlarında kullanılmak amacıyla vuruş performans verilerini gösteren ve teknik çalışmayı kolaylaştıran 40 adet golf monitörünü federasyona teslim ettik. Türkiye Golf Federasyonu ile gençlerimizin geleceğine yaptığımız bu teknoloji yatırımı, onların gelişimini ciddi oranda artıracak” diyor.

ÇÖZÜM GİRİŞİME DÖNÜŞTÜ

Batuhan Okur’un girişimcilik serüvenini 24 Ocak 2021’de ‘Bireysel ihtiyaçtan global marka yarattı’ başlığıyla yazmıştım. Hikaye kısaca şöyleydi: “ODTÜ Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan bir yıl sonra 1998’de Amerika’ya giden Okur, burada 2004’e kadar kalmış. Ardından önce Singapur, sonra Tayvan’da ikişer yıl çalışmış. İkinci çocuğu olunca seyahatleri azaltmak amacıyla Singapur’a geri dönen Okur, 150 milyon dolarlık bir işi yönetmeye başlamış. Yoğun iş stresini hafifletmenin çaresini ise golf oynamakta bulmuş. Karşısına 3 boyutlu görme engeli çıkınca, yaşadığı sorun çözmek adına atılan topun gittiği yeri görmek için bir atış monitörü geliştirmiş. Böylece 2011’de Rapsodo doğmuş. Süreç içinde golfun yanına beyzbolu ekleyerek yazılım ve donanım üretmiş. 2018’de de İzmir Ar-Ge ofisini kurarak Amerika’ya ihracata başlamış."

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* 2021 ve 2022'de prestijli Inc. 5000 En Hızlı Büyüyen Özel Şirketler sıralamasına giren Rapsodo, birden fazla MyGolfSpy'ın En İyi Golf Ödülü’nü ve ABD Beyzbolu’nun Resmi Oyuncu Geliştirme Ortağı Ödülü’nü de kazandı.

O SORUYA YANIT VERİYOR

Okur, spor performansı ölçüm ve analitiği pazarında, veri bilimi odaklı yazılımlar geliştiren Rapsodo’nun kamera ve radar kombinasyonundan oluşan donanımıyla bir sporcunun “Ben daha iyi nasıl olabilirim?” sorusuna yanıt bulduğunu söylüyor ve ekliyor:

“Sporcu ürünü kullandıkça yapay zeka (AI) motoru onu daha iyi anlıyor, artı ve eksileri karşılaştırmalı olarak sunuyor. Veri bazlı geliştirme üzerine kurulu sistem sayesinde bugün dünyaca ünlü kulüpler, sporcular ve antrenörler, pazar değerini artırma konusunda önemli adımlar atıyorlar. Spor teknolojileri pazarına yön veren bu verilerin üretimi ve analizi ise Rapsodo’nun dünyaya Türkiye’den ihraç ettiği yazılımlarla gerçekleşiyor. Merkezi Singapur’da, Ar-Ge ofisi Türkiye’de yer alan Rapsodo; Singapur, Amerika, Japonya ve Türkiye’de 13 farklı ulustan çalışana sahip.”

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* Geçtiğimiz yılı yüzde 50’lik büyümeyle kapatan Rapsodo, bu seneyi de benzer bir oranla kapatmayı hedefliyor. Okur, “İstihdamda ise yüzde 20 büyüyeceğiz. Bu yıl Amerika, Avrupa ve Singapur’a odaklanacağız. İnsan kaynağı yatırımlarımızda Türkiye, stratejik önemini ve önceliğini korumaya devam edecek” şeklinde konuşuyor.

YENİ BİR HİKAYE YAZACAK

Globalde 300’ün üzerinde çalışanı olan Rapsodo’nun yaklaşık yüzde 40’ının ise İzmir’deki ofiste görev aldığına dikkat çekiyor Batuhan Okur, “Şirketimizin donanım kısmı Singapur’dan, yazılım kısmı ise İzmir’den… İzmir’den yazılım ihraç ediyoruz. Yakın zamanda da ‘Ar-Ge Merkezi’ tescil başvurumuz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca onaylandı. Şimdi İzmir’deki insan kaynağından aldığımız güçle yeni yatırımlar için çalışmalarımız hızla sürüyor. Bu yatırım planlarından biri de oyun sektörüne yönelik. Bizim spor teknolojileri pazarında elde ettiğimiz hem sporcu bazında bireysel, hem de kulüpler bazında kurumsal büyümemiz oyun pazarına yönelik stratejilerimizi hızlandırmayı zorunlu kıldı. Oyunsuz bir kullanıcı deneyimi bugünün mobil dünyasında eksik bir kurumsal strateji olur. Her yıl yüzde 10’luk büyüme sergileyen oyun pazarında faaliyet göstermek kurumsal stratejimizin ciddi bir tamamlayıcı unsuruydu ve bunu için gerekli adımı attık. Sahada ve evde golf oynamayı tutku haline getiren Rapsodo kullanıcıları şimdi de mobil platformda yeşil sahalara çıkmaya hazırlanıyor. Bu proje kapsamında golf sahalarının dijital ortamda taranmasına başlandı. Gerçek zamanlı sahalara ek mobil platformda da yine eşsiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyoruz. Bu konuda İzmir’de iyi bir ekip oluşturuyoruz. Spor teknolojisinde olduğu gibi bu alanda da yeni bir hikaye yazmak istiyoruz” diyor.

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SIRADA FUTBOLDAKİ

DURAN TOPLAR VAR

BATUHAN Okur, geleceğin veri analizi yapabilen antrenör ve sporcuların elinde olduğunu savunuyor. Okur, bu alanda yürüttükleri ve hedefledikleri çalışmaları şöyle anlatıyor:

"Bugün yapay zeka destekli, veri analizi yapabilen teknolojiler sayesinde sporcu değerlemeleri milyon dolarla ifade ediliyor. Biz de şu anda beyzbol ve golf alanında sporcuların ihtiyaç duydukları tüm verileri sunma hedefiyle çalışıyoruz. Spor performansı ölçüm ve analitiği pazarında veri bilimi odaklı çözümler geliştiriyoruz. Golf ve beyzbolda Amerika pazarında ciddi bir oyun kurucu pozisyonuna geldik. Bundan sonra hedefimiz farklı spor branşlarında pazara ürün sunmak. Bu bizim en büyük heyecanımız. Sırada kriket var. Dünyada futboldan sonra en çok oynanan oyunun kriket olduğu düşünülürse bizi bekleyen İngiltere, Hindistan, Pakistan, Yeni Zellanda gibi farklı ve önemli yeni pazarlar var. Sonraki hedefimiz ise futbol. Futbolda duran toplar üzerine Ar-Ge yapıyoruz. Golf ve beyzbolda elde ettiğimiz başarı, doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Bizde hedef pazarı belirleyen faktör topun hızı. Topun hızlı olduğu, performansın ölçülebildiği tüm sporlarda Rapsodo adını daha fazla duyacaksınız. Bu alanda ciddi patentli teknolojilerimiz var. Hedefimiz Rapsodo adını dünya spor teknolojileri pazarında ilk sıraya yazmak. Sporcuların ‘Rapsodo olmadan ben bu işi yapamam’ dediği bir şirket olmayı istiyoruz. Bunun için de gece gündüz çalışıyoruz.”

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BEYZBOLUN EN BÜYÜK YILDIZI

MÜHENDİSLERİMİZE EMANET

YAPAY zeka destekli ve gerçek zamanlı veriler sağlayarak sporcuların maksimum potansiyellerine ulaşmalarına destek sağlayan Rapsodo, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir anlaşmayla Amerika’da tüm dikkatleri üzerine çekti. Los Angeles Dodgers'ın iki yönlü yıldızı Shohei Ohtani, Türk girişimci Batuhan Okur’un teknoloji şirketi Rapsodo ile uzun vadeli bir anlaşma imzalayarak markanın teknoloji elçisi ve küresel yüzü oldu. Ohtani, birkaç sezon boyunca oyununu mükemmelleştirmek için firmanın teknolojisini kullandıktan sonra Rapsodo takımına katılma kararı aldı. Okur, konuyla ilgili şunları paylaştı:

“Dünyanın en iyi beyzbol oyuncusuyla yaptığımız anlaşma bizim de ne kadar başarılı olduğumuzun bir göstergesi oldu. Shohei sadece olağanüstü bir yetenek değil… O; zihniyetin, bağlılığın ve doğru araçların bizi nereye götürebileceğinin bir sembolü. Onun yolculuğunun bir parçası olmaktan onur duyuyoruz. Birlikte ilerleyerek, teknolojimizin başarabileceklerinin sınırlarını zorlayacağız. Rapsodo’yu Türk asıllı bir dünya vatandaşı olarak tanımlamak yanlış olmaz."