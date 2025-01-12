Onun hayatı dans

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DOĞRU bildiğin yoldan şaşma… Girişimci adayları için kılavuz niteliğinde bir deyim… ‘En iyi iş bildiğin iş’ söylemi de yine günümüz girişimcilerin önemli bir mottosu… Yıllarca farklı alanlarda kariyerine yön veren Nur Niyaz Bildik de dansa olan ilgi ve tutkusunu iş modeline dönüştürenlerden. Pandemi dönemi İstanbul’dan İzmir’e gelen Nur Niyaz Bildik, farklı disiplinlerden gelen ancak ortak bir dans tutkusunun etrafında buluşan bağımsız dansçıları kurduğu Niyaz Bildik Dans Topluluğu’nun çatısı altında bir araya getirmiş. Broadway müzikallerinden tanıdığımız müzikal caz dansını seyirciyle buluşturan Bildik, çocuk dansçıları da unutmamış. Nur Niyaz Bildik’le hem parıltılı girişimcilik serüvenini hem de geleceğe dair planlarını konuştuk.

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HAYALİNDE GENETİK OKUMAK VARDI

1984 İstanbul doğumlu Nur Niyaz Bildik dans dünyasına ilk adımlarını annesinin yönlendirmesiyle 3,5 yaşında ritmik jimnastik yaparak atmış. Bir süre sonra lisanslı sporcu olmuş. Tam milli sporcu olacakken lise eğitimine odaklanma kararı almış. Tabii süreçte dansla da tam anlamda bağını koparmamış. Genetik okuma hayalleri kursa da özellikle sayısal derslerde istediği sonuçları alamayınca sözel bölüme yönelmiş. Bu değişim aile içinde mini bir şok etkisi yaratsa da Nur Niyaz Bildik’ten Özel Saint Benoit Fransız Lisesi’ni bitirdikten sonra üniversite konusunda beklenti hayli yüksekmiş. Çeşitli ebeveyn kaygılarıyla dans odaklı bir eğitim ve dolayısıyla kariyerden ziyade farklı disiplinlerde yol yürümesi istenmiş. Nur Niyaz Bildik de Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü’nü burslu kazanmış… Bildik, hikayenin devamını şöyle anlatıyor:

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MUHABİRLİKTEN BALE ÖĞRETMENLİĞİNE

“Üniversitenin ilk yılında Türkiye’nin ilk özel bale topluluğu olan Çağdaş Bale Topluluğu’na gittim. 3 ay yoğun bir mücadelenin ardından koreografiye seçildim. Bir yandan ritmik jimnastikteki tecrübemle de çocuklara antrenörlük yapıyordum. Topluluğa kabul edilince bunu sonlandırmak zorunda kaldım. Bu arada üniversite sonrası bir dönem muhabirlik yapsam da bu işin çok da bana uygun olmadığına karar vererek tüm odağımı dansa verdim. Çağdaş Bale Topluluğu’nda görev aldığım 11 yılda, 5 sene baş dansçılık ve solist dansçılık yaptım. Artistik yüzme alanında da bale ve jimnastik birikimimle dersler verdim. Gate Production’ın sahnelediği Animals Müzikali ve Profesör P Show isimli iki önemli müzikal projede baş koreograflık yaptım. Dans ve masalları buluşturan Masallarla Dans projesini hayata geçirdim. Özel bir okulda bale öğretmeni oldum."

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SİHİRLİ SÖZ KADINLARI DANS ETTİR

Dansın büyüleyici ritmiyle kariyerine yön veren Nur Niyaz Bildik’in yolu pandemiyle birlikte İzmir’e çıkmış. Herkesin evlere kapandığı süreçte esneme-kondisyondan yogaya çeşitli online dersler vermiş. Açık alanda katıldığı bir yoga dersinde, “Bu kadınları dans ettirmen gerekiyor” hissi Nur Niyaz Bildik’i harekete geçirmiş… Çevresi de cesaretlendirmiş ama Nur Niyaz Bildik’in dans topluluğu kuracak sermayesi yokmuş. “Yolda bulduğum parayla dansçı ilanına çıktım. Günün sonunda 9 dansçıyla Niyaz Bildik Dans Topluluğu Kasım 2020’de kuruldu. Farklı disiplinlerden gelen ancak ortak bir dans tutkusunun etrafında bir araya gelen bağımsız dansçılar için platform yaratmış oldum. Pandemi nedeniyle ilk etapta daha çok dijital projeler ürettik” diyen Niyaz Bildik, zamanla fiziki gösteriler yaparak topluluğun bilinirliğinin artarak bugünlere geldiğini söylüyor.

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GELECEĞİN DANSÇILARI İÇİN YENİ FIRSATLAR

NİYAZ Bildik Dans Topluluğu’nun bir de akademi boyutu var. Farklı stüdyoları kullanarak topluluğun çocuk ve genç altyapı kadrolarını yetiştirdiklerini söylüyor Nur Niyaz Bildik ve ekliyor:

"Hem sahne projeleri hem de disiplinler arası projeler üreten dinamik bir yapımız var. İki farklı yapılanmamızla hem profesyonel sanatçılar hem de geleceğin dansçıları için yeni fırsatlar yaratıyoruz. İlk yapılanmamız yalnızca profesyonel sanatçılarla üretilen projelere odaklanırken, ikinci yapılanmamız akademi bünyesinde eğitim gören amatör dansçılarla profesyonel dansçıları bir araya getirerek ortak projeler üretmeyi amaçlıyor. Uzun vadede öğrencilerimize sanat dünyasında iş imkanı sunmayı ve ileri seviye dansçılar için yeni sahneler açmayı hedefliyoruz. Atölyelerimiz de bulunuyor."

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YENİ PROJELER YOLDA

NUR Niyaz Bildik’in yazıp yönettiği ve koreografisini üstlendiği iki müzikal bulunuyor. Bir Yılbaşı Rüyası ve Broadway Jazz Party... İki sezondur kapalı gişe oynayan Bir Yılbaşı Rüyası, 2024’te İstinye Art’ta gösterimdeydi. ‘Bir Yılbaşı Rüyası’nı bir aile prodüksiyonu olarak tanımlayan Nur Niyaz Bildik, “Oyunun süresini çocukların ilgi seviyesini düşünerek çok uzun tutmamaya gayret ettik. Müzikal caz dans adımlarının kullanıldığı modern bir eser bu. 4 yaş ve üzeri herkes için uygun ama yetişkinlerin de keyif aldığı bir gösteri. 26 kişilik oyuncu kadromuzun bir kısmını çocuk dansçılarımız oluşturuyor. Yine 2024’te İstinye Art’te sergilenen ve büyük ilgi gören Broadway Jazz Party ise eğlence dozunun biraz daha yüksek olduğu dinamik bir proje… Toplamda 50 kişilik bir dansçı kadrosuyla çok renkli ve eğlenceli bir proje. 2025 yılında ise yeni projeler gündemde olacak. Bir Yılbaşı Rüyası yalnızca yeni yıl dönemine uygun bir içerik. Son 3 senedir gördüğü yoğun ilgi sebebiyle, şimdi tüm yıl boyunca sergilenebilecek. Yine çocuklara yönelik yeni bir dans gösterisi üzerinde çalışıyorum. Broadway Jazz Party de 2025’te farklı formatlarıyla farklı mekanlarda izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kesinlikle devamı gelecek” diyor.

KISA KISA

* Nur Niyaz Bildik, bugün hem dans topluluğu hem de akademi çalışmalarını çeşitli işbirlikleri içerisinde farklı alanlarda yapıyor. Niyaz Bildik’in hedefinde ise tüm organizasyonu tek bir çatı altında yapabileceği bir alan…

* Nur Niyaz Bildik, aslında oldukça zor bir süreç yönetiyor. Finansmana erişmenin sıkıntılı olduğu bir süreçte Türkiye’de dans topluluklarının bilinirliğinin artması adına emek veren Niyaz Bildik, ‘theatre jazz’ ya da Türkçe karşılığı ‘müzikal caz dans’ alanında farkındalık yaratarak sürece katkı koymaya çalışıyor. Bildik, “Klasik caz ve çağdaş caz dans gibi türlere kıyasla daha tiyatral özellikleriyle ön plana çıkan bir dans türü müzikal caz dans. İçinde temel caz, swing, çarliston ve tabii ki bale gibi dans türlerinin formlarını da barındırıyor” diyor.