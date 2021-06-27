Ölümsüz ağaca borcunu yeni markayla ödedi

AİLESİ yıllarca ekmeğini zeytin ağacının meyvesini işlemek için ürettikleri makinelerden kazanır. Özden Gözlüklü Saka da 6 yaşından itibaren bu serüvenin bir parçası olur. Sekreterlik de yapar, CNC tezgahlarını da kullanır.
Aile şirketinde kariyer basamaklarını birer birer çıkan Özden Gözlüklü Saka’nın aklında ise hep kendi markasını yaratmak vardır. “En iyi iş bildiğin iştir” mottosuyla da odağını zeytin ve zeytinyağına çevirir. Özden Gözlüklü Saka, kızı Defne’nin alerji problemini yüksek polifenollü zeytinyağı sayesinde atlatmasıyla bu alanda bir marka çıkartmaya karar verir. Ve 2021 Şubat’ta Defnelia’yı kurar. Defnelia ile kısa sürede hem ulusal hem de uluslararası yarışmalardan ödülle dönen Özden Gözlüklü Saka’nın hedefi ise yüksek polifenollü zeytinyağı üretiminin yanı sıra farklı sağlıklı ürünler de var.
ÖZDEN Gözlüklü Saka... Bugün bir yandan global bir oyuncu olan aile şirketinin büyümesi için emek veren, öte tarafta kendi hikayesiyle de farkındalık yaratmak için koşturan genç bir girişimci. Yüksek polifenollü zeytinyağını insanların günlük rutinlerinden biri haline getirmeyi kendine misyon edinmiş bir iş insanı. Defnelia’nın kurucusu Özden Gözlüklü Saka’yla kariyer yolculuğundan markanın doğuş serüveninden yarınlara dair planlarına kadar birçok konuyu konuştuk. 1988 Aydın doğumlu olan Özden Gözlüklü Saka, 5-6 yaşlarında sekreterlik yaparak kariyer hayatına o zamanki ismi Hakkı Usta ve Oğulları olan HAUS’ta başlar. Özden Gözlüklü Saka, o süreci şöyle paylaştı:
KÜÇÜK YAŞTA BAŞLADI
“8-9 yaşlarında iken annem de aile şirketimizde muhasebe müdürü olarak çalışmaya başlamıştı. O yaşlarda da anneme yardım ederdim. Bunun yanı sıra üretimde CNC tezgahlarını kullanırdım. Yani kendimi bildim bileli aile şirketimizin içindeyim. Aydın’daki ilköğretim ve lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversite için İzmir’e gittim. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nü kazandım. Üniversite 1 ve 2’nci sınıf dönem arası ve yaz tatillerinde de firmamızın muhasebe, satın alma, satış sonrası hizmetler, satış ve pazarlama departmanlarında belirli sürelerde staj yaptım. İzmir’de de farklı kurumlarda staj deneyimlerim oldu. Yine 2’nci sınıfta Avrupa Birliği’nin organize ettiği firmamızın da partneri olduğu bir projeyi yürüttüm. Üniversiteyi bitirdikten sonra Sunderland Üniversitesi Londra Kampüsü’nde MBA tamamladım. MBA’ye başlamadan öncede firmamızın satış sonrası hizmetler departmanında babamla birlikte bazı çalışmalar yaptık.”
ÜRETİMDEN PAZARLAMAYA
Özden Gözlüklü Saka, Londra’da da boş durmaz. Charity organizasyonlarında çalışan Saka, restoran ve kafelerde garsonluk da yapar. Türkiye’ye döndükten sonra bir süre aile şirketinin üretim departmanında çalışan Özden Gözlüklü Saka, sonrasında ise HAUS İstanbul ofisinin pazarlama departmanında profesyonel iş hayatına ilk adımı attığını paylaştı. Saka, “Yönetim kurulu üyesi olduğum, başta zeytinyağı olmak üzere çevre, enerji, endüstri ve gıda sektörüne yönelik makine üretiminde dünya liderliğine oynayan aile şirketimiz HAUS’ta 2015-2021 yılları arasında pazarlama müdürlüğü görevini yürüttüm” diyerek, kariyer yolculuğunu paylaştı.
DEFNE’YLE ZEYTİN AĞACI BULUŞTU
Tüm bu koşuşturmacanın içerisinde aklında hep kendi markasını yaratmak olan Özden Gözlüklü Saka, dönem dönem aklına yeni fikirlerin geldiğini dile getirerek, şöyle devam etti:
“Ancak tam olarak karar veremiyordum. Bir gün fikirlerim üzerinde yoğunlaştım ve SWOT analizlerini yaptım. Girişimde bulanacağım iş ya yenilik getirmeli ya da daha önce hiç yapılmamış olması gerektiğine inanıyordum. Kendime şunu sordum, ‘ben en çok hangi konu hakkında bilgiliyim, ne yaparsam daha mutlu olurum, keyif alırım ve sıkılmadan araştırırım.’ Tabi ki ölümsüz ağacın meyvesi zeytin ve onu şifası zeytinyağı... Zaten bu fikrin altyapısı aslında babamların ülkemizdeki ilk zeytinyağı makinesini 1989’de üretmeleriyle başlamıştı ve o yıllardan bu yana ekmeğimizi zeytin ağacının eşsiz meyvesini nazikçe işlemek için üretip sattığımız makinelerden kazanıyorduk. Ölümsüz ağaca borcumuz o kadar büyüktü ki bunu tarif etmemiz bile mümkün değil. Tabii yıllar ilerledikçe zeytinyağı makineleri sektöründe lider firmalardan biri haline gelen aile işletmemiz HAUS’ta aldığım görevler ve edindiğim bilgiler, çocukluğuma nazaran zeytinyağına olan bakış açımı tamamen değiştirmesi ve ilgimi arttırmasıyla bu sektöre ait olduğumu hissetmiştim. Tadım konusundaki inanılmaz ilgim üniversite yıllarındayken başlamıştı. Bu süreçte de kızım Defne’nin alerji probleminin, kısa sürede yüksek polifenollü zeytinyağı sayesinde atlatmış olmasıyla rotamı buraya kaydırdım. Ve 2021 Şubat’ta Aydın’da Defnelia’ı kurdum. Markamızın hikayesi ve özellikleri; kızım Defne ile Latince’de zeytin ağacı anlamına gelen ‘elia’nın birleşmesinden oluştu.”
QR KODLA TAKİP İMKANI
“TÜKETİCİYİ daha da bilinçlendirmek, zeytinyağının değerini daha da fark ettirebilmek için yüksek polifenollü natürel sızma zeytinyağını ön planda tutarak özel bir ürün oluşturmak istedim” diyen Özden Gözlüklü Saka, şu bilileri paylaştı:
“Bunu bir yaşam tarzı olarak benimsemeleri için de Türkiye’de ve dünyada ilk olarak ürün kutusu içinde 20 ml’lik zeytinyağı shot bardağıyla sunuyorum. Müşteri ürün kutusu üzerinde bulunan QR kodunu telefonuna okutarak zeytinyağı içinde bulunan asit-peroksit ve polifenol değerlerine kolaylıkla ulaşma imkanına da sahip. Artık yeni nesil tüketici her şeyin bir arada olmasını seviyor. Ayrıca tüketim süresinde zeytinyağının özelliklerini kaybetmemesi için dışarıdan hava almayan guala kapak ve koyu renkli sağlıklı cam şişeyle de artı değer sunuyorum. Yüksek polifenollü zeytinyağımız, tek bahçeden özenle ve elle toplanarak erken hasat edilerek oksijenle teması kontrollü bir sisteme sahip HAUS Phenolive marka zeytinyağı makinemizle soğuk sıkım yöntemiyle üretiliyor. Satışlarımız ise internet sitemizden, seçkin gurme marketler, eczaneler ve sağlık otelleri üzerinden devam ediyor.”
İLK YILINDA ÜÇ ÖDÜL
DEFNELİA Olive İxir’in yeni bir marka olmasına rağmen kısa zamanda tüketicinin güvenini kazandığını aktaran Özden Gözlüklü Saka, “Zeytindostu Derneği’nin bu yıl düzenlediği 14. Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması’nda ‘Premium’ ödülü alarak, ilk yarışmamızda Türkiye’nin en iyi 5 zeytinyağından biri olmaya başardık. Aynı şekilde Londra Uluslararası Zeytinyağı Kalite Yarışması’nda da ‘sağlık iddiası ve ambalaj tasarımı’ kategorilerinde de ‘bronz’ madalya aldık. Amacım bu başarıyı ve tüketici memnuniyetini sürdürmek. Yüksek polifenollü zeytinyağının insanların hayatındaki günlük rutinlerinden biri olmasını sağlamak istiyorum. Defnelia markası yüksek polifenollü zeytinyağı üretiminin yanı sıra farklı sağlıklı ürünler konusunda da yeniliklerle tüketicilere fayda sağlamaya devam edeceğiz. Ödül haberlerini duyan yurtdışı bağlantılı iş insanları da benimle iletişime geçmeye başladı. Bu noktada ihracat talepleri gelmeye başladı. Görüşme ve değerlendirme sürecimiz devam ediyor” diyerek, geleceğe dair hedeflerini anlattı.
KISA KISA
* Alanında dünya çapında otorite kabul edilen zeytinyağı tadım uzmanı Dr. Gino Gelletti’den tadım ve kalite değerlendirmesi konusunda eğitimler aldığını söyleyen Özden Gözlüklü Saka, “Hedeflerimin arasında uluslararası zeytinyağı tadımcısı olmak da var” diyor.
* Özden Gözlüklü Saka, “Bu hayalimi ressam ve yazar Setenay Özbek’in soyut dışavurumculuk yöntemiyle doğayı, hayatı kucaklayarak yaşanan sevincin varoluşunun renklerle bir tuval üzerinde akrilik boyayla coşku içeren eseriyle gerçekleştirmiş oldum” diyerek, sanat eserleriyle zeytinyağını birleştirme hayalinin de gerçekleştiğini aktardı.
Ölümsüz ağaca borcunu yeni markayla ödedi
AİLESİ yıllarca ekmeğini zeytin ağacının meyvesini işlemek için ürettikleri makinelerden kazanır. Özden Gözlüklü Saka da 6 yaşından itibaren bu serüvenin bir parçası olur. Sekreterlik de yapar, CNC tezgahlarını da kullanır.
Aile şirketinde kariyer basamaklarını birer birer çıkan Özden Gözlüklü Saka’nın aklında ise hep kendi markasını yaratmak vardır. “En iyi iş bildiğin iştir” mottosuyla da odağını zeytin ve zeytinyağına çevirir. Özden Gözlüklü Saka, kızı Defne’nin alerji problemini yüksek polifenollü zeytinyağı sayesinde atlatmasıyla bu alanda bir marka çıkartmaya karar verir. Ve 2021 Şubat’ta Defnelia’yı kurar. Defnelia ile kısa sürede hem ulusal hem de uluslararası yarışmalardan ödülle dönen Özden Gözlüklü Saka’nın hedefi ise yüksek polifenollü zeytinyağı üretiminin yanı sıra farklı sağlıklı ürünler de var.
ÖZDEN Gözlüklü Saka... Bugün bir yandan global bir oyuncu olan aile şirketinin büyümesi için emek veren, öte tarafta kendi hikayesiyle de farkındalık yaratmak için koşturan genç bir girişimci. Yüksek polifenollü zeytinyağını insanların günlük rutinlerinden biri haline getirmeyi kendine misyon edinmiş bir iş insanı. Defnelia’nın kurucusu Özden Gözlüklü Saka’yla kariyer yolculuğundan markanın doğuş serüveninden yarınlara dair planlarına kadar birçok konuyu konuştuk. 1988 Aydın doğumlu olan Özden Gözlüklü Saka, 5-6 yaşlarında sekreterlik yaparak kariyer hayatına o zamanki ismi Hakkı Usta ve Oğulları olan HAUS’ta başlar. Özden Gözlüklü Saka, o süreci şöyle paylaştı:
KÜÇÜK YAŞTA BAŞLADI
“8-9 yaşlarında iken annem de aile şirketimizde muhasebe müdürü olarak çalışmaya başlamıştı. O yaşlarda da anneme yardım ederdim. Bunun yanı sıra üretimde CNC tezgahlarını kullanırdım. Yani kendimi bildim bileli aile şirketimizin içindeyim. Aydın’daki ilköğretim ve lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversite için İzmir’e gittim. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nü kazandım. Üniversite 1 ve 2’nci sınıf dönem arası ve yaz tatillerinde de firmamızın muhasebe, satın alma, satış sonrası hizmetler, satış ve pazarlama departmanlarında belirli sürelerde staj yaptım. İzmir’de de farklı kurumlarda staj deneyimlerim oldu. Yine 2’nci sınıfta Avrupa Birliği’nin organize ettiği firmamızın da partneri olduğu bir projeyi yürüttüm. Üniversiteyi bitirdikten sonra Sunderland Üniversitesi Londra Kampüsü’nde MBA tamamladım. MBA’ye başlamadan öncede firmamızın satış sonrası hizmetler departmanında babamla birlikte bazı çalışmalar yaptık.”
ÜRETİMDEN PAZARLAMAYA
Özden Gözlüklü Saka, Londra’da da boş durmaz. Charity organizasyonlarında çalışan Saka, restoran ve kafelerde garsonluk da yapar. Türkiye’ye döndükten sonra bir süre aile şirketinin üretim departmanında çalışan Özden Gözlüklü Saka, sonrasında ise HAUS İstanbul ofisinin pazarlama departmanında profesyonel iş hayatına ilk adımı attığını paylaştı. Saka, “Yönetim kurulu üyesi olduğum, başta zeytinyağı olmak üzere çevre, enerji, endüstri ve gıda sektörüne yönelik makine üretiminde dünya liderliğine oynayan aile şirketimiz HAUS’ta 2015-2021 yılları arasında pazarlama müdürlüğü görevini yürüttüm” diyerek, kariyer yolculuğunu paylaştı.
DEFNE’YLE ZEYTİN AĞACI BULUŞTU
Tüm bu koşuşturmacanın içerisinde aklında hep kendi markasını yaratmak olan Özden Gözlüklü Saka, dönem dönem aklına yeni fikirlerin geldiğini dile getirerek, şöyle devam etti:
“Ancak tam olarak karar veremiyordum. Bir gün fikirlerim üzerinde yoğunlaştım ve SWOT analizlerini yaptım. Girişimde bulanacağım iş ya yenilik getirmeli ya da daha önce hiç yapılmamış olması gerektiğine inanıyordum. Kendime şunu sordum, ‘ben en çok hangi konu hakkında bilgiliyim, ne yaparsam daha mutlu olurum, keyif alırım ve sıkılmadan araştırırım.’ Tabi ki ölümsüz ağacın meyvesi zeytin ve onu şifası zeytinyağı... Zaten bu fikrin altyapısı aslında babamların ülkemizdeki ilk zeytinyağı makinesini 1989’de üretmeleriyle başlamıştı ve o yıllardan bu yana ekmeğimizi zeytin ağacının eşsiz meyvesini nazikçe işlemek için üretip sattığımız makinelerden kazanıyorduk. Ölümsüz ağaca borcumuz o kadar büyüktü ki bunu tarif etmemiz bile mümkün değil. Tabii yıllar ilerledikçe zeytinyağı makineleri sektöründe lider firmalardan biri haline gelen aile işletmemiz HAUS’ta aldığım görevler ve edindiğim bilgiler, çocukluğuma nazaran zeytinyağına olan bakış açımı tamamen değiştirmesi ve ilgimi arttırmasıyla bu sektöre ait olduğumu hissetmiştim. Tadım konusundaki inanılmaz ilgim üniversite yıllarındayken başlamıştı. Bu süreçte de kızım Defne’nin alerji probleminin, kısa sürede yüksek polifenollü zeytinyağı sayesinde atlatmış olmasıyla rotamı buraya kaydırdım. Ve 2021 Şubat’ta Aydın’da Defnelia’ı kurdum. Markamızın hikayesi ve özellikleri; kızım Defne ile Latince’de zeytin ağacı anlamına gelen ‘elia’nın birleşmesinden oluştu.”
QR KODLA TAKİP İMKANI
“TÜKETİCİYİ daha da bilinçlendirmek, zeytinyağının değerini daha da fark ettirebilmek için yüksek polifenollü natürel sızma zeytinyağını ön planda tutarak özel bir ürün oluşturmak istedim” diyen Özden Gözlüklü Saka, şu bilileri paylaştı:
“Bunu bir yaşam tarzı olarak benimsemeleri için de Türkiye’de ve dünyada ilk olarak ürün kutusu içinde 20 ml’lik zeytinyağı shot bardağıyla sunuyorum. Müşteri ürün kutusu üzerinde bulunan QR kodunu telefonuna okutarak zeytinyağı içinde bulunan asit-peroksit ve polifenol değerlerine kolaylıkla ulaşma imkanına da sahip. Artık yeni nesil tüketici her şeyin bir arada olmasını seviyor. Ayrıca tüketim süresinde zeytinyağının özelliklerini kaybetmemesi için dışarıdan hava almayan guala kapak ve koyu renkli sağlıklı cam şişeyle de artı değer sunuyorum. Yüksek polifenollü zeytinyağımız, tek bahçeden özenle ve elle toplanarak erken hasat edilerek oksijenle teması kontrollü bir sisteme sahip HAUS Phenolive marka zeytinyağı makinemizle soğuk sıkım yöntemiyle üretiliyor. Satışlarımız ise internet sitemizden, seçkin gurme marketler, eczaneler ve sağlık otelleri üzerinden devam ediyor.”
İLK YILINDA ÜÇ ÖDÜL
DEFNELİA Olive İxir’in yeni bir marka olmasına rağmen kısa zamanda tüketicinin güvenini kazandığını aktaran Özden Gözlüklü Saka, “Zeytindostu Derneği’nin bu yıl düzenlediği 14. Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması’nda ‘Premium’ ödülü alarak, ilk yarışmamızda Türkiye’nin en iyi 5 zeytinyağından biri olmaya başardık. Aynı şekilde Londra Uluslararası Zeytinyağı Kalite Yarışması’nda da ‘sağlık iddiası ve ambalaj tasarımı’ kategorilerinde de ‘bronz’ madalya aldık. Amacım bu başarıyı ve tüketici memnuniyetini sürdürmek. Yüksek polifenollü zeytinyağının insanların hayatındaki günlük rutinlerinden biri olmasını sağlamak istiyorum. Defnelia markası yüksek polifenollü zeytinyağı üretiminin yanı sıra farklı sağlıklı ürünler konusunda da yeniliklerle tüketicilere fayda sağlamaya devam edeceğiz. Ödül haberlerini duyan yurtdışı bağlantılı iş insanları da benimle iletişime geçmeye başladı. Bu noktada ihracat talepleri gelmeye başladı. Görüşme ve değerlendirme sürecimiz devam ediyor” diyerek, geleceğe dair hedeflerini anlattı.
KISA KISA
* Alanında dünya çapında otorite kabul edilen zeytinyağı tadım uzmanı Dr. Gino Gelletti’den tadım ve kalite değerlendirmesi konusunda eğitimler aldığını söyleyen Özden Gözlüklü Saka, “Hedeflerimin arasında uluslararası zeytinyağı tadımcısı olmak da var” diyor.
* Özden Gözlüklü Saka, “Bu hayalimi ressam ve yazar Setenay Özbek’in soyut dışavurumculuk yöntemiyle doğayı, hayatı kucaklayarak yaşanan sevincin varoluşunun renklerle bir tuval üzerinde akrilik boyayla coşku içeren eseriyle gerçekleştirmiş oldum” diyerek, sanat eserleriyle zeytinyağını birleştirme hayalinin de gerçekleştiğini aktardı.